Tributo sobre heranças

Contramão do bom senso

Desanimadora e na contramão das tendências mundiais do bom senso e da justiça social a aprovação da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) de redução do tributo sobre heranças. Esperava-se exatamente o contrário, o aumento das alíquotas desse imposto. Independentemente da perda de mais uma fonte de arrecadação do Estado, além da redução de impostos sobre combustíveis, como se pretende diminuir a grotesca desigualdade que vige no Brasil sem taxar os mais ricos? Esperamos que o governador eleito tenha a coragem de vetar esse projeto que envergonha o nosso Estado.

Eurico Cabral de Oliveira

oliveiraeurico499@gmail.com

São Paulo

Indulto de Natal

Cheiro da maresia

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que suspenda o indulto de Natal concedido pelo presidente Jair Bolsonaro aos policiais que participaram do Massacre do Carandiru. Será que existe alguém que acredite que, se Bolsonaro tivesse ganho a eleição, esse pedido seria feito? Bolsonaro que se prepare para a vida de cidadão comum, pois, acostumado a abandonar os parceiros em alto-mar, já deve estar sentindo o cheiro da maresia cada vez mais forte em suas narinas.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

Governo Lula 3

A conta do populismo

Depois dos tímidos avanços nas reformas e, também, na liberalização da economia nos dois governos anteriores, a partir de janeiro de 2023 teremos novos retrocessos liberais. Os movimentos do presidente eleito na transição são ainda piores do que o esperado e muito semelhantes ao período Dilma Rousseff. Destaco como retrocessos a paralisação das privatizações; a mudança na Lei das Estatais, permitindo a volta dos políticos; aumento do número de ministérios com forte presença do PT nos mais importantes; e aumento das pressões corporativistas. É difícil ver que o Brasil e a América Latina continuam perdendo tempo com governos populistas que implementam soluções equivocadas em nome dos menos favorecidos. Já sabemos que a conta do populismo vai ser paga justamente por essa parcela da população com mais inflação, juros maiores e menos recursos para investir em saúde e educação.

Ivan Pupo Lauandos

ivanlauandos@gmail.com

Campinas

Governo L

Sobre o artigo A marcha da insensatez, de Luiz Felipe D’Avila (28/12, A5) três raciocínios dizem muito: “Não espere nada de um governo presidido por um populista”; “Procure trabalhar em parceria com Estados e municípios”; “Vote bem. Enquanto elegermos governantes populistas, seremos um país condenado ao subdesenvolvimento, ao baixo crescimento econômico e a conviver com uma democracia debilitada”. Infelizmente, vamos iniciar mais um ano sendo governados pela incompetência. O governo L, que está prestes a assumir o País pela quarta vez, é o mesmo do mensalão, do petrolão, do buracão econômico financeiro de 2015-2016. Não estou sendo pessimista, mas realista. E, ao final deste novo ciclo, estaremos ávidos à procura de um novo “salvador da pátria”. E, quem sabe, consigamos eleger um governo com L de lucidez e de louvor, e que deixe um legado de prosperidade.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Ser feliz em 2023

Estamos passando por um período difícil, com guerras, fome, problemas climáticos e rebeliões civis em vários países. Por aqui, estamos aguardando a chegada de um novo governo com a esperança de que seja melhor que o anterior. Mas, pelos preparativos, não nos anima muito. Continuamos a gastar mais na alta corte governista do que em atacar a fome. Armamos a população para a sua segurança e ela pratica atos de terrorismo. Liberamos o corte de árvores, esperando acabar com os incêndios florestais. Diminuímos o orçamento para as áreas de educação e saúde com consequências irreparáveis ao futuro. Maus exemplos temos de montão. Não devemos esperar somente pela graça divina. Ser feliz em 2023 depende muito de nós mesmos.

Donato Prota

donprota@gmail.com

Santos

Boas-festas

O Estadão agradece e retribui os votos de boas-festas e feliz e próspero ano novo de Alessandra de Angelis e Eugênio Bucci.





Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

FAIXA PRESIDENCIAL

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva não receberá de Jair Bolsonaro a faixa presidencial, fato que já ocorreu por dez vezes na história republicana desde 1910, quando o adereço foi criado no governo de Hermes da Fonseca. É mais um ato antidemocrático do atual presidente.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

VIAGEM AOS EUA

Bolsonaro não irá passar a faixa pois não aceita a derrota democraticamente, afinal desde seu primeiro dia na Presidência da República tentou um golpe. Por isso, irá para os Estados Unidos, com medo de ser preso pelos diversos crime cometidos.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

MOURÃO SE RECUSA

Com a recusa do vice-presidente Hamilton Mourão que deveria substituir Bolsonaro na cerimônia de entrega da faixa ao presidente eleito Lula, a possibilidade do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, passar a faixa será um acinte. Com tudo que ele fez com a criação do orçamento secreto e outras votações em regime de urgência na calada da noite para privilegiar interesses nada republicanos no Congresso Nacional, isso será um tapa na cara da população que não aguenta mais assistir a tanto desrespeito com o dinheiro dos nossos impostos, que deveriam ser direcionados para investimentos que visam a melhoria da vida de todos, principalmente dos mais necessitados.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

BAGUNÇA GOLPISTA

Mais que oportuno o editorial Bagunça golpista exige punição (Estado, 28/12, A3). A punição dentro da lei à bagunceiros, baderneiros e arruaceiros, ao invés de leniência, cumplicidade e até incentivo, é o mínimo que esperam das autoridades responsáveis, os que prezam a lei, a ordem jurídica e a paz social no Brasil. Diante da “trama golpista e rocambolesca desse naipe”, entretanto, a recomendação é o exercício da eterna vigilância e prudência, com o máximo de medidas preventivas. É preciso estar atento aos que podem ser capazes de fazer os que agem sob o signo de Tânatos, em nome de “causas” sabe-se lá de que natureza. Por exemplo, criar o caos, instalar o medo, a incerteza e a insegurança, espalhar o terror e — livre-nos Deus — atentar contra a vida e a integridade de pessoas “indesejáveis”. Diante do retrocesso civilizatório, todo cuidado é pouco. Não nos esqueçamos de que “prevenir é o melhor remédio.” Desfilar de Rolls-Royce no dia da posse presidencial, pode ser tradição de setenta anos, mas só em tempos civilizados. Tempos de barbárie recomendam, requerem e até exigem muito apoio logístico, blindados e coletes. Antes, durante e depois da posse e do mandato.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

MARCHA DA INSENSATEZ

Excelente o artigo de Luiz Felipe D’Avila (A marcha da insensatez, 28/12, A5). Infelizmente os brasileiros optaram pelo populismo, pelo atraso, pela demagogia e pela corrupção. O Brasil está nesta marcha há mais de 20 anos e nada indica que vai sair dela. Pelo contrário, vemos que a “marcha da insensatez” se acelera em toda América Latina. Brasil: esperança zero.

Luiz Eduardo Magalhães

lemaga@gmail.com

São Paulo

CANDIDATO LUIZ FELIPE D’AVILA

Não tive a oportunidade de ler e conhecer o programa de governo do candidato à Presidência da República Luiz Felipe D’Avila, mas após ler o seu artigo A marcha da insensatez (Estado, 28/12, A5), com certeza teria votado nele. Sinto e me arrependo muito, pela não oportunidade de ter indicado um representante tão competente. Falta adequada divulgação por parte dos candidatos.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo

POLÍTICOS E PRISÕES

Perfeito o artigo de Roberto DaMatta (Políticos e prisões, 28/12, C3), o roubo vale a pena quando devidamente politizado. Se um político rouba, a culpa não é dele, mas das regras que devem ser devidamente modificadas, como a mensagem que o Judiciário deixou claro para a sociedade, políticos são imunes à prisão. Muitos não entendem o recado, acham que a justiça tarda, mas não falha. Depois da Lava Jato ficou claro para os brasileiros, a justiça não é cega, ela é paga para não ver, num país onde o crime compensa.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

PRESIDENCIÁVEIS NA ECONOMIA

Na complexa armação dos 37 ministérios do governo Lula, os três potenciais candidatos à presidência em 2026 estarão ocupando os três ministérios da Economia. Fernando Haddad na Fazenda, Simone Tebet no Planejamento e Geraldo Alckmin no Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Assistiremos a um acirrado concurso de demonstração de competência, ao vivo, em rede nacional.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

INTERESSE PELO BRASIL

Deixa uma boa imagem o fato de Simone Tebet ter discutido com Lula e Haddad para acertar divergências políticas antes de aceitar o cargo de ministra do Planejamento. Mostra interesse em trabalhar pelo Brasil e não apenas ganhar um cargo importante. Agora, não há justificativa para 37 ministérios num país com dificuldade orçamentária.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

LUTAS DA EDUCAÇÃO

A educação precisa ser vista como algo complexo, que vai muito além de melhorar os índices de aprendizado, conforme editorial do Estadão (As duas lutas da Educação, 28/12, A3). Quem atua em escolas sabe que mesmo antes da pandemia tínhamos um problema com a falta de habilidades socioemocionais. Mas agora estas habilidades se tornaram algo mais preocupante: os estudantes se automutilam nas escolas, têm pensamentos suicidas, depressão e ansiedade. E cada ano isto vem aumentando. Claro que não podemos negligenciar os conteúdos aprendidos em sala de aula e somente trabalhar as habilidades socioemocionais. Entretanto descartar as habilidades socioemocionais é o mesmo que enterrar a motivação para os estudantes aprender melhor e com mais eficiência.

Luiz Antonio Solino Carvalho

luiz.solino@outlook.com

Cuiabá