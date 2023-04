Agrishow

‘Desconvidado’

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que parece trabalhar bem, foi desconvidado a participar da Agrishow, maior evento do agronegócio da América Latina, porque os organizadores o avisaram de que o ex-presidente Bolsonaro estará presente e os participantes darão preferência a ele. Resultado de mais uma bobagem do presidente Lula, que prefere apoiar as invasões de terras pelo MST a cumprir a promessa de campanha de que trabalharia para unir o País. Quando falta visão estratégica, a pessoa fica feito barata tonta, e merece.

Aldo Bertolucci

Hora de virar a página

A abertura da Agrishow sem a presença de representante do governo federal é a demonstração fiel da situação inusitada que há anos vivemos. O atual presidente, dia sim e outro também, faz questão de lembrar e criticar os desfeitos do anterior, contrariando o discurso de pacificação repetidamente proclamado na campanha eleitoral, além de permanecer silente às invasões de fazendas pelo MST, ato claramente ilegal. Já o ex-presidente, mesmo apoiando e apoiado pelo agronegócio, por onde passa ou comparece espalha as consequências de seu recorrente e inconsequente discurso odioso. Sejam os integrantes do comércio, da indústria, dos serviços ou do agronegócio, em especial o povo brasileiro, ninguém é merecedor desta permanente instabilidade institucional que tanto afeta o presente e o futuro do Brasil. É hora de virarmos a página, de pacificar, de reconstruir. Que assim seja.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Efeito Lula 3

Depois de quatro longos anos sob o nocivo efeito Bolsonaro, o Brasil entrou em 2023 sob o efeito Lula 3. A ver no que vai dar...

J. S. Decol

Caatinga

Bioma ameaçado

Ontem, 28 de abril, foi comemorado o Dia Nacional da Caatinga. Na comemoração, uma lembrança: é muito grave a situação das veredas do imenso sertão. Áreas do bioma Caatinga destinadas às reservas legais e para futuras negociações de crédito de carbono estão sofrendo ameaças e sendo atacadas pela lamentável exploração política e desumana manipulação social da falta de conhecimento, sendo apontadas como improdutivas. Época tenebrosa. Em tempo de preservação ambiental, isso é absurdo e surreal. Este é um brado de alerta e um pedido de socorro. Tristeza para nosso Estado da Bahia, a Boa Terra dos Sertões, e para a nossa brasileira nação. É hora de acordar, brava gente, para um progresso inteligente. Não poderá existir desenvolvimento com atraso inconsequente. O óbvio precisa ser compreendido.

Paulo Cesar Bastos

Precatórios

Dívida pública

O artigo Uma solução definitiva para os precatórios (Estado, 28/4, A4) recomenda, com toda razão, que o valor dos precatórios deveria ser contabilizado inteiramente na dívida pública. Mas uma decisão que está para ser prolatada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pode complicar um pouco mais essa receita: no Recurso Extraordinário nº 922144, já declarado de repercussão geral – ou seja, que valerá para todos os processos semelhantes –, o colegiado está analisando se é preciso expedir precatório ou se o ente público deverá depositar mediante intimação. Já foram proferidos todos os votos e a tendência clara é a de adotar esta última orientação, ao menos para as hipóteses de inadimplência, o que ocorre em grande parte dos casos. Significa dizer que haverá um contingente extraordinário de processos em que o valor das dívidas nem sequer passará pela via de precatórios. Temos um caso emblemático na família, em que uma empresa estatal cortou uma propriedade rural sem nem mesmo desapropriá-la, razão pela qual foi movida ação de desapropriação indireta em 1985, portanto há quase 40 anos. Foram utilizados todos os recursos possíveis e impossíveis para protelar o pagamento, já que a intenção é sempre jogar a dívida para o próximo governo. Detalhe: como nesses feitos usualmente correm juros moratórios e compensatórios, hoje o valor das contas provenientes daquele naco de propriedade que equivalia a 2% da área supera em muito o valor da própria propriedade.

Fernando P. de Araújo Ferraz

BANCADA RURALISTA

Quando o próprio ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, diz que “compara as invasões do MST ao ataque de 8/1″, durante o qual criminosamente destruíram as instalações do Supremo Tribunal Federal (STF), Congresso e Planalto, é porque realmente acabou a paciência dos empresários do campo com esse grupo que está levando terror aos proprietários que produzem alimentos. Lula da Silva, que acoberta ou é conivente, sem reagir contra os líderes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que se cuide. Mesmo porque a bancada ruralista é uma das maiores do Congresso.

Paulo Panossian

REINCIDENTES

Sobre o editorial A adolescência irresponsável da esquerda (28/4, A3), eu só não chamaria o PT e seus puxadinhos da hora de adolescentes. O PT é o mesmo de sempre, que, aqui e ali, vota contra aquilo que pode ser benéfico para o País, seja por pura pirraça, seja por que o partido não consegue enxergar além das suas retrógradas ideias do que seja uma sociedade moderna e plural. Começou lá atrás sendo contra o Plano Real, talvez o maior legado do governo FHC, mas considerado pelos petistas como uma herança maldita. Eles não são adolescentes, são reincidentes.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

BERÇO DO ‘ESQUERDISMO’

Com a devida vênia, faltou dizer que a esquerda brasileira já se esqueceu de que o grande berço do “esquerdismo” foi a URSS, que faliu. Decorridos vários anos, “desenterraram” o sr. Vladimir Putin, que foi chefe da KGB na então Alemanha Oriental, perpetrando incontáveis barbáries e que há um ano autorizou a invasão da Ucrânia, levando a termo o genocídio dos ucranianos. Outrossim, o editorial nos trouxe à lembrança a inexcedível definição do genial Winston S. Churchill: “O socialismo e o comunismos são as filosofias do fracasso, as crenças na ignorância, as pregações da inveja. Seus defeitos inerentes são a distribuição igualitária da miséria”. Isso a par de ter como integrantes do governo federal e seus órgãos políticos que foram execrados, “comandante” de invasões de terras, ou seja, da propriedade privada, e destituídos do cargo de mandatário que exerciam no País.

Fernando de Oliveira Geribello

PAZ PARA PROGREDIR

O ex-presidente Jair Bolsonaro não tinha controle nos seus pronunciamentos que eram agressivos, o que lhe está causando sérios transtornos. Sorrateiramente, Lula da Silva, atual presidente, faz seus deslizes que, penso, são para desviar atenção, como vimos recentemente nos seus compromissos externos. Mas atua debaixo da pele de camaleão, como registradas em livros e na imprensa no passado. Põe em marcha o seu plano ou da linha-dura do PT da socialização da América Latina; “o novo outubro de 1917″. Essa é a real situação do Brasil, infelizmente numa luta fratricida. Onde está o homem do “Lulinha paz e amor”? O Brasil precisa de paz para progredir.

José Luiz Abraços

POPULISMO E DEMAGOGIA

Vamos para quatro meses e o governo lulopetista ainda não disse a que veio. Ainda não pegou no bastão de comando. Até agora é só enrolação, ou seja, muita bravata, politicagem, populismo e demagogia, desviando assim a atenção do povo das questões que realmente importam, como a economia. Na realidade, este governo está é todo interessado na implantação de sua ideologia nefanda no País. O resto que se lixe!

Marcelo de Lima Araújo

FALA DE IMPROVISO

O presidente Lula fez muitas bobagens nestes cento e poucos dias de mandato. Quer reverter a privatização da Eletrobras, desanimando futuros investidores estrangeiros pela insegurança jurídica que desperta. Modificou as condições da legislação do saneamento em benefício das empresas públicas que são responsáveis pelo descalabro da infraestrutura de águas e esgotos, e ameaça interromper os investimentos privados que haviam começado muito bem. Nossa agropecuária é o setor mais dinâmico de nossa economia, mas Lula apoia as invasões de terra pelo MST e nomeia seus representantes para ocupar posições no Incra. Dá até medo quando para de ler seu discurso e começa a falar de improviso explicando que finança internacional é ele que entende e age para nomear Dilma Rousseff presidente do Banco dos Brics, quando sabemos que essa senhora é responsável pela pior crise econômica da história de nosso país. Já que ele parece se divertir muito com viagens nas quais faz discursos jocosos ou fala mal de Bolsonaro, como se a campanha política não tivesse terminado há muitos meses, poderíamos sugerir a Islândia ou alguma ilha grega para ele ir direto da Espanha. Assim, talvez, seus ministros possam trabalhar para recuperar saúde, educação, cultura, pesquisa e desenvolvimento e meio ambiente, que foram destruídos no governo anterior.

Aldo Bertolucci

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Lula não entendeu ainda que está presidente da República. Suas falas parecem que são ditas dentro de um bar, com seus amigos sanguessugas, e em volta de algumas garrafas de uísque. Ele precisa “sair dessa vida” e começar a governar o País.

Arcangelo Sforcin Filho

FALAR, FALAR, FALAR

Uma frase atribuída ao dramaturgo Bertolt Brecht diz mais ou menos assim: “Se você quiser destruir um homem, é só deixá-lo falar, falar, falar...”. Qualquer semelhança com algo atual pode ser um alerta.

Patricia Porto da Silva

MEDIAÇÃO CHINESA

Muito bem-vinda a mediação chinesa relativa ao conflito na Ucrânia. A Rússia depende da China, sendo essa a única nação do mundo a respeito da qual Moscou pensará duas vezes antes de contrariar. E o conflito em questão prejudica os interesses chineses. É por isso que está agindo. Sendo que a diplomacia de Pequim tem mostrado grande competência e talento e tem obtido feitos notáveis, preenchendo o vácuo deixado pelos americanos. Seu líder entende melhor do que ninguém até onde é possível chegar com Putin, podendo traçar uma estratégia de como alcançar o objetivo da paz. Assim, não se trata de sonhos de uma noite de verão. Diferentemente da de outros aventureiros, sua mediação é algo sério. E não teriam tomado essa iniciativa se não estivessem vislumbrando chances de sucesso.

Jorge Alberto Nurkin

ORIENTAÇÃO MÉDICA

O ex-presidente Jair Bolsonaro, em seu depoimento à Polícia Federal sobre a barbárie das invasões de 8/1, disse que teve “constipação intestinal” e se medicou com morfina. Só esqueceu de repetir na Polícia Federal a aula dada pelo seu médico-assistente, que o proibiu de mentir dizendo que usou morfina, pois esse tratamento não é indicado nesses casos, podendo até mesmo agravar, sensivelmente, a tal da constipação intestinal. Na verdade, afoito como sempre, esqueceu-se da orientação médica e mentiu. Afinal, Bolsonaro foi vítima de erro médico ou vítima de sua própria memória?

Júlio Roberto Ayres Brisola

PROBLEMAS DE SAÚDE

Inacreditável como políticos, quando não têm como dar explicação para seus malfeitos, logo se agarram à vitimização por interferências colocadas por problemas de saúde e medicamentos, vide Anderson Torres e Jair Bolsonaro. Partindo desse princípio os presídios deveriam estar vazios.

Luiz Frid

SOB EFEITO DE MORFINA

O País foi (des)governado durante quatro longos anos de trevas, obscurantismo e negacionismo por um presidente sob efeito de morfina e cloroquina. Deu no que deu. Pobre Brasil.

J. S. Decol

JUSTIFICATIVAS INVEROSSÍMEIS

Raskólnikov, o personagem de Dostoiévski em Crime e Castigo, acreditando em seu potencial e impelido pela pobreza, comete um assassinato, e depois outro, mas acreditando que há justificativas para matar se há propósitos nobres. O ex-presidente Bolsonaro, longe de ser um Raskólnikov, já que desprovido de culpas ou senso moral, usa e abusa de justificativas completamente inverossímeis para acomodar falcatruas em série que protagoniza, junto com seu séquito. Infelizmente essa conduta sociopática é bastante prevalente em vários setores da sociedade, principalmente o político. Política deveria ser a arte de conversar e negociar. Mas tem sido a de ludibriar e enganar. A culpa corrige a conduta, e a morfina? Não é um pseudônimo criado pelos professores de como falar com a mídia?

Carlos Ritter

DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO

Senador Eduardo Girão, que feio querer tirar proveito da ignorância do povo sobre a descriminalização do aborto (Silvio Almeida se recusa a receber de Girão e Damares réplicas de feto em sessão no Senado, 27/4)! Parabéns, ministro Silvio Almeida, por ter-se negado a participar desse teatro macabro, que vem ceifando a vida de milhares de mulheres pobres. Será que isso é ser cristão de verdade? Se fosse, esse direito não seria reservado apenas a quem tem condições de interromper a gravidez em condições absolutamente seguras. O Brasil é, junto com ditaduras muito atrasadas, um dos poucos países do mundo a não permitir o aborto até 12 semanas. Repetindo o que já vem sendo dito: ninguém é a favor do aborto, mas sim à descriminilização, ou seja, à igualdade do direito à segurança de vida entre mulheres abastadas e pobres. E não é algo que se obrigue a nenhuma mulher se submeter, mas às que não se sentem em condições de ter um filho naquele momento de suas vidas. E saiba, senador Girão, é mais do que uma questão moral, mas de saúde pública e também de salvar vidas que se pode evitar de cair em mãos de carniceiros(as) criminosos(as). A sociedade brasileira precisa cair na real sobre esse tema doloroso.

Eliana França Leme

DESSERVIÇO AO PAÍS

O Brasil inteiro já se deu conta de que as Comissões Parlamentares de Inquérito, as famosas CPIs, nada mais são que um instrumento de extorsão e roubo de dinheiro público. Se um político fez algo errado o correto seria que o Parlamento reunisse um determinado número de assinaturas para apresentar uma denúncia ao Ministério Público, que se encarregaria de proceder as investigações e dar andamento ao caso. Hoje os políticos fazem o que bem entendem nas CPIs, um verdadeiro circo, um bando de leigos agindo como se fossem advogados e juízes. As decisões das CPIs são 100% políticas, uma enorme perda de tempo e de desserviço ao País. Pelo fim da palhaçada das CPIs. O Brasil tem todas as instituições necessárias para proceder investigações, processos e julgamentos muito melhores que o lixo das CPIs.

Mário Barilá Filho

