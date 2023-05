Governo Lula

Encontro com Maduro

Como pode um presidente que sempre falou em liberdade e democracia, com participação ativa durante o nosso período de exceção política, manter encontro com um governo como o da Venezuela, onde não existe liberdade, que tem levado o país para uma situação crítica com falta de alimentos e enorme aumento da pobreza? Não vamos esquecer que há algum tempo nosso presidente pediu para nós termos carinho com a Venezuela. O país, que já foi um dos mais ricos da América do Sul, com o regime atual de esquerda está a cada dia indo para um buraco sem fundo, com falta de liberdade política e de imprensa.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

Injeções provisórias

O tema dos incentivos fiscais foi retomado com o incremento à indústria automobilística. De nada adianta para a economia injeções provisórias, porque nos faltam uma revisão do modelo de tributação e a redução dos impostos em cadeia de uma forma geral. Quando isso acontecer, teremos maior produção ao lado do consumo, com preços ao alcance da maioria da população.

Carlos Henrique Abrão

São Paulo

Carros poluentes

Após o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, qual será o sentimento da ministra Marina Silva com a decisão de Lula da Silva de diminuir impostos como incentivo para aumentar a venda de carros populares novos que são bastante poluentes?

Darcy Martino

São Paulo

Identitarismo

Cimentar as fendas

Marco Aurélio Nogueira, em Identitarismo como avanço e como problema (27/5, A8), expõe com inusitada coragem e muita competência os perigos dos movimentos sociais que buscam a legítima defesa das minorias e que exageram na sua autodefinição de oprimidos para classificar os demais grupos como opressores. Isso instiga à formação de movimentos contrários, aumenta a polarização, fragiliza a sociedade, conspira contra o sentimento de nação e leva os governos a multiplicar políticas específicas para os identitários que se afastam do todo. Artigo sensacional! Precisamos meditar bem sobre o assunto e cimentar as fendas que tais movimentos estão abrindo.

José Pastore

São Paulo

Henry Kissinger

Centenário

O Estadão publicou em português artigo da revista The Economist de entrevista com Henry Kissinger (‘EUA e China têm 10 anos para se entender’, 20/5, C8). Com o surgimento dos armamentos nucleares, a arte da política transcendeu a soma das lições de experiência e sabedoria acumuladas desde tempos remotos para deparar-se com um novo dilema, diante do qual a dinâmica humana se sublima. Após a dissolução da União Soviética e um alento de mais ou menos 35 anos, esse dilema está reemergindo em um contexto muito inflamável nas mãos dos dois protagonistas internacionais e de outros atores. Este novo momento requererá um compromisso com o equilíbrio e habilidades extraordinárias, nos grandes centros do poder e em todas as outras partes, por tempo indeterminado. Além do dia a dia de nossas vidas e da política interna em nossa nação e nas demais, a guerra na Ucrânia e outras realidades recentes mostram que já não é possível deixarmos de considerar o tamanho do desafio com que a presente geração precisará conviver. É uma necessidade imperiosa que Estados Unidos e China dialoguem sob um claro senso de responsabilidade compartilhada e estabeleçam uma forma estável e confiável, entre si e perante as demais gentes, de trabalharem juntos pela paz. Nesse sentido, pergunto-me se algum outro pensador está sendo capaz de percorrer fronteiras tão distantes no exame da caminhada humana quanto o faz Henry Kissinger. Em 27 de maio foi o centésimo aniversário desse professor e estadista ímpar, parteiro das relações políticas contemporâneas entre EUA e China, que continua sendo uma estrela capaz de guiar navegantes por mares nunca dantes navegados. É uma felicidade ver que a comunidade global de estudiosos e praticantes da política continua contando com a presença viva e valorizando as palavras desse centenário Henry, que tanto tem a nos enriquecer.

Dermeval de Sena Aires Júnior

Anápolis (GO)

POLÍTICAS BARATAS

Todos nós sabemos que o PT trabalha com a política populista a fim de agregar votos de classes sociais menos favorecidas. A ideia de reduzir impostos sobre veículos de até R$ 120 mil é totalmente inviável, sem nexo nem planejamento. Se isso não bastasse, aos poucos vai se instaurando no governo uma crise em relação à pasta do meio ambiente. Percebe-se então que Lula da Silva encontra-se perdido, sem direção ou comando. Ainda sobre promessas petistas, as últimas ideias de neoindustrialização vão na contramão dos modelos contemporâneos de gestão. O mundo moderno necessita de uma educação de base forte e qualificada, ensino técnico e, posteriormente, superior de qualidade. Nota-se que a educação não é o foco do governo petista, a não ser para ser utilizado em campanha política como ferramenta. Com educação resolve-se boa parte dos problemas do País. Sem ela, resta-nos a aceitação de políticas baratas e populistas, crendo que a simples redução de 10% nos impostos facilitará a compra de automóveis à classe mais vulnerável economicamente. É uma completa ilusão, enganação e por que não dizer covardia com os mais pobres de dinheiro e educação.

Matheus Adrian Cardoso de Queiroz

Espírito Santo do Turvo

INCENTIVOS TEMPORÁRIOS

O ministro da Fazenda deve estar de brincadeira quando afirma aos quatro ventos que o plano para os carros baratos só durará quatro meses. Em qual país ele está vivendo? Nenhuma indústria trabalha assim. Investe muito somente para quatro meses? E o consumidor irá analisar muito antes de entrar nessa barca e não será em pouco tempo. Vamos voltar a realidade brasileira, sr. ministro?

Alberto Utida

São Paulo

CURTO PRAZO

Pelo debate que vejo na mídia, os incentivos fiscais e financeiros para a indústria automobilística e sua cadeia de suprimentos serão, segundo Fernando Haddad, temporários. Atenção, sr. presidente e ministros: revejam a teoria econômica e outras experiências. Não existe possibilidade dessas medidas provocarem reações permanentes na arrecadação, nível de emprego e reativação da cadeia produtiva. Nenhuma empresa monta linha de produção para existir por prazo curto, nem monta logística de suprimentos nessa base. O governo está vivendo as crises da sua gênese que mistura “alhos e bugalhos” – desenvolvimentistas, ambientalistas, fiscalistas. Isso sem abordar os aspectos mais sensíveis de se subsidiar atividades que consomem combustível fóssil, e que eventualmente não sejam competitivas num mundo globalizado sem o “custo social” de proteger sua existência. Não pode dar certo.

Eduardo Aguinaga

Rio de Janeiro

FAZER A MESMA COISA

Tem uma frase atribuída a Albert Einstein que retrata bem o governo Lula 3: “Loucura é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes”. Carro popular, intermediação de conflitos externos, indústria naval, juros subsidiados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), imposto sindical, leniência com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), achar sempre um culpado de fora do governo (presidente do Banco Central), sindicalistas nas diretorias dos fundos das estatais, empréstimos aos países com afinidade ideológica, controle do preço de combustíveis, controle da imprensa e muitas coisas mais.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

AJUDA À CLASSE MÉDIA

Sabendo que 70% da população brasileira ganha até dois salários mínimos e que um carro barato custa, aproximadamente, R$ 1.500 por mês, eu me pergunto: esse carro é popular? O governo faz um trabalho equivocado de dar uma ajuda à classe média que está empobrecendo e diz que ajuda os menos favorecidos. Favor trocar o nome de “popular” para “enganar”, ficando “carro para enganar”, melhor assim.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

EM DIREÇÃO AO PASSADO

No “país do futuro” que nunca chega, o governo Lula “perdido” da Silva anunciou com estardalhaço midiático sua “revolucionária” política de neoindustrialização do combalido parque fabril brasileiro, com a reedição do carro popular pé-de-boi dos idos do governo Itamar Franco, de três longas décadas atrás. Em vez de procurar aumentar a baixa renda da população com grande índice de desemprego e altamente endividada, deu de conceder incentivos para a sempre protegida indústria automobilística nacional (berço da atuação do líder sindicalista Lula no ABCD, em São Paulo) produzir um carrinho baratinho e atrasadinho. Se prosseguir na mesma toada para que as classes menos favorecidas também tenham direito ao consumo, é bem capaz de sugerir a volta dos aviões Electra, da antiga ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, para baratear o custo exorbitante das passagens aéreas país afora, ou propor a fabricação de pão francês na metade do tamanho atual ou reduzir a medida do quilo de qualquer produto para 600 g ou do litro para 500 ml, entre outras mirabolantes medidas. Em vez de acelerar com as marchas à frente rumo ao futuro, o País do governo Lula 3 acelera de marcha à ré engatada em direção ao passado. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

PRESIDENTE DO ABCD

O presidente Lula prometeu a isenção do imposto de renda de quem ganhava até R$ 5 mil. Falaram para ele que isso iria arrebentar a arrecadação, e rapidamente ele se esqueceu dessa promessa. Milhões de brasileiros não conseguem ter uma refeição digna, ou passa fome, pois os preços das comidas estão muito caros, com impostos são muito altos. Mas o presidente não esquece os “cumpanheiros metalúrgicos”, e agora vai baixar o imposto dos automóveis, para garantir o emprego deles, e a arrecadação que se ferre. Presidente Lula, o senhor não foi eleito para presidente do ABCD, e sim do Brasil.

Maurício Lima

São Paulo

MAIS IMPOSTOS

Somos, segundo estimativas, 215 milhões de brasileiros e, dentre esses, os pagantes de impostos recolheram em 2022, segundo o painel instalado na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), R$ 2,8 trilhões. Em abril deste ano já havíamos recolhido R$ 1 trilhão, sete dias antes do mesmo período do ano passado. E lá vem mais. Câmara dá aval para Lula criar novos impostos e gastar mais, com a aprovação por 362 a 108, do texto básico do novo regime fiscal, e no Senado, pelo jeito, vai passar batido, com um bando de jabutis cevados. Mas, como uma desgraça nunca vem só, voltou-se a falar na famigerada CPMF, tributo federal que foi cobrado sobre movimentação financeira no período de 1997 a 2007, portanto, extinto durante o governo Lula, não pela sua vontade, aliás, segundo suas declarações à época, “ficou muito magoado e aborrecido” com o fim do imposto. Alguma dúvida quanto ao retorno da cobrança? Com certeza o placar da ACSP vai estampar uma goleada ao final deste ano em relação ao recolhido em 2022. Preparem-se, lá vem chumbo grosso no lombo dos de sempre: empregados e empregadores.

Sergio Dafré

Jundiaí

DISTRIBUIÇÃO DE BENESSES

Nestes cinco meses do governo Lula só percebi disputa política pelo poder e para distribuição de benesses pessoais para parlamentares. Faltou “apenas” cumprir suas promessas eleitorais e pensar um pouco nos mais necessitados que ele tanto diz prezar.

Luiz Frid

São Paulo

‘PRESIDENTA JANJA’

O apelido “presidenta Janja” (Coluna do Estadão, 26/5, A2) é amedrontador ao futuro do País. “Presidenta Michelle” seria também. Não entendi quais seriam suas qualificações executivas. O vasto currículo da dra. Ruth Cardoso não a fez almejar a Presidência. Já declaro meu voto a Simone Tebet, a Tabata Amaral e a outras mulheres políticas de valor – e assim esclarecer que não proponho a falocracia.

Suely Mandelbaum

São Paulo

FIGURAS REAIS IRREAIS

Charles III e monarcas que resistem ao tempo (27/5, C10-C11) são consequência de um temor reverencial dos povos aos poderosos. A maioria das pessoas necessita de um pai da nação. O medo da liberdade e a carência afetiva, em meio ao vazio existencial, favorece a perpetuação de figuras reais, irreais, que representam segurança e paternalismo divino. Uma coroa na cabeça e um cetro nas mãos fascinam as mentes e corações fracos. Pompa e circunstância para manter os impérios: “Deus salve o rei”. Nos enganem que nós gostamos.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

FERNANDO COLLOR

A pergunta que não cala: se Fernando Collor tivesse apoiado Lula ao invés de Jair Bolsonaro, ele seria implacavelmente condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)? Os paladinos de barro e vestais grávidas da Suprema Corte estão contentes e realizados. Missão cumprida. Vitória do ódio, da vingança, da política torpe e da intolerância. Os juristas de barro estão orgulhosos com o troféu “carrascos de toga”.

Vicente Limongi Netto

Brasília

SANÇÕES DURAS CONTRA O RACISMO

A Constituição de 1978, que rege a vida do povo espanhol, em seu artigo primeiro, consagra os princípios da justiça e da igualdade. Inobstante a condenação ampla e internacional ao episódio que envolveu nosso compatriota Vinicius Jr., seria utópico esperar que, na generalidade dos povos brancos, não apenas os da Espanha, se arrefeça à emoção racista. Ela está incrustada no âmago dos que se consideram superiores aos negros, ignorantes do fato de que as cores não passam de uma forma de energia agindo sobre a matéria, a única realidade do universo. Basta, porém, que a emoção primária e tosca não se transforme em ação; que fique contida e não se expresse, por atos ou palavras; que seja respeitada a justiça e a igualdade, tal como dispõe aquela norma constitucional. Caso contrário, que sobrevenha o Direito, com suas sanções duras, necessário à correção das condutas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

RETARDAR A SOLUÇÃO

A matéria MP quer suspender projeto que libera prédios altos, de autoria de Priscila Mengue (Estado, 26/5, A15), discorre sobre uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para suspender temporariamente a tramitação do projeto de lei de revisão do Plano Diretor da capital paulista, que deve ser apreciado na Câmara Municipal, mostrando que tal ação foi motivada por uma carta aberta produzida por alguns arquitetos urbanistas capitaneados por Nabil Bonduki, relator do Plano Diretor vigente, que, sabidamente, a prática mostrou, tem muitos problemas. Ao que tudo indica, essa interferência do Ministério Público vai retardar desnecessariamente a solução dos problemas existentes. O fórum legal dessas discussões é a Câmara Municipal, onde estão os representantes do povo. Esses urbanistas, por meio de seus representantes, podem colaborar de maneira mais eficiente.

José Elias Laier

São Carlos

COP-30 EM BELÉM

A realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas na cidade de Belém do Pará é uma excelente oportunidade para os governos municipal, estadual e federal recuperarem o magnífico casario em estilo colonial na área do famoso Mercado Ver-o-Peso. A área se encontra em avançado estado de putrefação, e os casarões, descaracterizados e deteriorados. Há também o velho problema do esgoto correndo a céu aberto pelas ruas da cidade. Se nada for feito para maquiar um pouco a triste realidade de Belém, cidade que era conhecida como a Paris da Amazônia, o Brasil vai passar uma enorme vergonha na COP-30.

Mário Barilá Filho

São Paulo