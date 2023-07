Governo Lula

Confiança no IBGE

O governo Lula escolheu para presidir o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o economista sr. Marcio Pochmann. Pelo que já li na imprensa nos últimos anos, este senhor é uma unanimidade: todo mundo o considera péssimo e tendencioso. Como vamos acreditar nas próximas informações do instituto? Taí um caso típico de não correr o risco de piorar. Não bastasse o Censo de 2022...

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

Uvas verdes

Segundo manchete do Estadão de ontem, Simone Tebet aceita Marcio Pochmann na presidência do IBGE porque avalia que o instituto “tem baixo peso político”. Isso me traz à memória o já fugidio Esopo dos bancos escolares e a moral de sua clássica fábula A raposa e as uvas: “Quem encobre as suas faltas e desgostos não dá gosto a quem lhe quer mal nem desgosto a quem lhe quer bem”.

Joaquim Quintino Filho

jqf@terra.com.br

Pirassununga

*

Radicais insustentáveis

A nomeação de Marcio Pochmann para a presidência do IBGE, diretamente por Lula, teve claro objetivo de moderar a ala radical do PT, da qual faz parte o próprio indicado. O presidente está lidando com essa questão desde que se lançou candidato à Presidência, quando prometeu, durante a campanha, compor um governo moderado de união nacional. Embora a nomeação tenha sido mal recebida, Pochmann, na verdade, não representará ameaça ao curso da economia. A questão principal é: até quando Lula vai tolerar a pressão dos radicais num momento em que a inflação vem arrefecendo; há perspectivas concretas de redução dos juros baseada em evidências, e não em pressões políticas; a reforma tributária, apesar de vários senões e percalços, proverá benefícios reais; e agências classificatórias de risco reencaminham o Brasil na recuperação do grau de investimento? Ou seja, para decepção do petismo ortodoxo, vislumbram-se no horizonte próximo sinais tangíveis de desenvolvimento sustentável. Lula precisa deixar de ter medo dos radicais. Brevemente, não precisará mais deles.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Pacote do PT

No dia seguinte ao anúncio da melhora da nota de crédito do Brasil pela agência de rating Fitch, fomos brindados com as seguintes notícias: Marcio Pochmann no IBGE, o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega cotado para ser diretor-presidente da Vale e mudanças na Petrobras, tudo parte de um pacote de farta distribuição de cargos para os cumpanheros. Pergunta: será que virá o grau de investimento? Socorro! Tiramos um ruim da Presidência e voltamos para algo tão ruim ou pior que o boçal.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

Amnésia

No atual governo, o PT pode muito, mas não pode tudo. Cogitar nomear Guido Mantega para uma diretoria na presidência da Vale seria muito pior que um tiro no pé. No governo Dilma, Mantega quase quebrou o Brasil como ministro da Fazenda. O brasileiro pode até esquecer momentaneamente, mas amnésia não!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Jeitinho na Vale

Eu pensei que a Vale privatizada estivesse livre de interferências políticas em sua administração, mas parece que o governo descobriu um jeito de colocar o antigo ministro Mantega numa diretoria da presidência da mineradora. Se isso acontecer, a Bolsa poderá ser arrastada pela desvalorização das duas empresas que sustentam o País: Vale e Petrobras.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

Jair Bolsonaro

R$ 17 milhões

Sobre os R$ 17 milhões que Jair Bolsonaro recebeu de doadores entre 1º de janeiro e 4 de julho de 2023 (Estado, 28/7, A9), não vejo como criminalizá-lo, uma vez que ele, felizmente, não mais ocupa cargo público. Eu gostaria que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) divulgasse movimentações equivalentes de outros ainda na ativa. Por fim, fica a sugestão aos doadores, tanto de Bolsonaro quanto de qualquer outro político: que tal, em vez de ajudar esses, enviar seu suado dindim para entidades assistenciais (Apaes, asilos de idosos, orfanatos, etc.)?

L. Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

REVIVER OS ERROS DO PASSADO

Os últimos dias do governo Lula me fazem lembrar aquela figura de histórias em quadrinhos dos prisioneiros com correntes presas nas suas pernas e com uma bola de ferro para impedi-los de se mover. A cada dia que passa aparecem fantasmas do passado como Guido Mantega, Marcio Pochmann, Dilma Roussef, indicados para cargos não merecidos e que fazem com que se acumulem nuvens negras no horizonte. O risco de que poderemos reviver os erros do passado e a empáfia que Lula da Silva tem mostrado em seu turismo político quando chamou a Ucrânia corresponsável pela guerra e ao receber um ditador como Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado fazem prever maus tempos pela frente. Temos que torcer para que as cabeças boas do governo consigam contornar essa situação.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

APARELHAMENTO DAS INSTITUIÇÕES

O aparelhamento das instituições é um problema grave, crônico e coloca a credibilidade do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em risco. O presidente da República pode indicar e preferir quem quiser, mas é inadequado colocar alguém sem o mínimo preparo técnico para exercer um cargo de liderança, ainda mais nesse caso. O governo petista, mais uma vez, demonstra desrespeito aos compromissos que havia assumido e, pior, deixa a Simone Tebet sem qualquer autonomia para nomear o presidente de um órgão que, por hierarquia, é subordinado ao Ministério do Planejamento.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

SIMONE TEBET

Não sei, não! Mas, se Simone Tebet decidiu aceitar uma personagem intelectualmente desonesta para presidir o IBGE por avaliar que é um órgão pouco valioso nas influências políticas, a ministra é quem não deveria estar num ministério. E pensar que ela parecia uma candidata politicamente valiosa à Presidência da República…

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

DUAS OPÇÕES

Não entendo tanto barulho por Simone Tebet ter aceito o nome de Marcio Pochmann para a presidência do IBGE. Como ele está sob seu comando, se não aceitar sua política para a entidade, aí sim ela terá duas opções: ou demiti-lo ou, no caso de resistência de Lula e PT, pedir demissão do cargo de ministra do Planejamento e Orçamento, como parece ser o que fará segundo seu perfil político. Simples assim.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

SAIA ENQUANTO HÁ TEMPO

Cara Simone, o PT e o presidente Lula começaram sua desconstrução. A próxima eleição será vencida por quem superar Bolsonaro e Lula. Sua chance é grande e por isso estão começando a minar sua autoridade. Lula não precisa mais de você agora que Fernando Haddad está em alta. Saia enquanto há tempo!

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

ALIADO DE PRIMEIRA HORA

Simone Tebet é do ramo. Sabe que boa cabrita não berra. O partido dela, o MDB, é aliado de primeira hora de Lula. Nos tempos de Sol alto e, também, sobretudo, nas épocas de fortes temporais. Tebet obra bem como ministra do Planejamento. Não é tola de criar caso e fazer beicinho porque não foi ouvida nem cheirada na escolha do novo presidente do IBGE. Pelo contrário, com cara alegre, elogiou a escolha do chefe de governo. Lula já tem imensos abacaxis para descascar. O MDB, integrado por expressivos e calejados membros, não vai colocar mais lenha na fogueira dos problemas do governo. O partido sempre trabalhou para que a governabilidade não seja afetada.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

BAIXA CREDIBILIDADE DO GOVERNO LULA

Uma das razões pelas quais o Banco Central demora para reduzir a taxa de juros é a baixa credibilidade do governo Lula, que não tem e parece que nunca terá um plano para o País. E essa falta de credibilidade tende a piorar com a confirmação do economista Marcio Pochmann para a presidência do IBGE. Esquerdista radical e defensor ferrenho do aumento dos gastos públicos, Pochmann pode muito bem manipular os índices de inflação e do PIB para fazer valer as suas ideias e do seu partido, o Partido dos Trabalhadores (PT), que defendem abertamente a gastança, sem nenhum compromisso com o equilíbrio das contas públicas. E, de retrocesso em retrocesso, “la nave va”.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

GOVERNOS DIFERENTES, PRÁTICAS IGUAIS

Quando Bolsonaro nomeou Eduardo Pazuello como ministro da Saúde, havia um grande temor de que o novo ministro, pouco técnico e cegamente alinhado ao então presidente, maquiasse os números da pandemia para satisfazer a vontade política do governo vigente. Hoje, no outro lado do campo ideológico, o novo governo coloca à frente do IBGE Marcio Pochmann, que segundo entrevistados pelo Estadão é uma pessoa “que não entende muito de estatística” e tem “visão totalmente ideológica”, ou seja, cegamente alinhado à ideologia política. Logo, representa uma perda na credibilidade nos números do IBGE. Governos diferentes, práticas iguais.

Marcelo Melo Ramos

marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

MARAVILHAS DO MUNDO

O petista fanático Marcio Pochmann como presidente do IBGE é o mesmo que colocar um bode para tomar conta de uma horta. Dados manipulados e maquiados vão mostrar que o governo Lula é uma das maravilhas do mundo.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CIÊNCIA PARA OS OUTROS

Depois de tudo o que foi dito nesses últimos dias, ficou claro que a indicação de Pochmann para a presidência do IBGE é a garantia que teremos alto crescimento econômico, pleno emprego e inflação baixa por pelo menos quatro anos. Ciência? Só quando é para os outros.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

POCHMANN NO IBGE

Eu, na condição de alguém que, se não pode dizer que é economista, foi aprovado raspando com nota 5 na disciplina Economia Internacional I da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade de São Paulo (USP), estou inconformado com essa indicação.

Mateus Oliveira Fechino

mateusofechino@gmail.com

São Paulo

*

SLOGANS JURÁSSICOS

Um presidente movido por slogans jurássicos, o PTessauro dando as cartas e um Dino na Justiça. Que progresso se pode esperar de tais “progressistas”?

César F. M. Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

ESTABILIDADE PARA O PAÍS

Com a cirurgia do quadril que deve ocorrer em breve dando certo, Lula ficará afastado por pelo menos um mês. Alckmin é a garantia de estabilidade para o País. Cuidar da segurança dele é de fundamental importância. Não carece explicar o porquê.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

SENÉAD O’CONNOR

Um minuto de silêncio em respeito ao falecimento da polêmica, irreverente e talentosa cantora irlandesa Sinéad O’Connor, aos 56 anos, uma grande perda para a música mundial. Sua marcante, única e inesquecível interpretação da belíssima composição Nothing Compares 2U, de Prince, em 1990, foi um marco que liderou por semanas as paradas da Billboard e mereceu três indicações ao Grammy. Se não tivesse gravado nenhuma outra canção ao longo de sua exitosa carreira, o mega-hit já seria suficiente para entronizá-la no Hall of Fame das melhores cantoras de todos os tempos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo