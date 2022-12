Transição de governo

‘Autoridade Climática’

Comando da nova ‘Autoridade Climática’ divide equipe de transição de Lula (Estado, 1.º/12). Seja como ministério ou como secretaria especial subordinada ao Ministério do Meio Ambiente, a implantação de uma Autoridade Climática é uma medida relevante proposta pelo governo eleito. Depois dos quatro anos da péssima gestão de Jair Bolsonaro, que sempre menosprezou tudo o que diz respeito à proteção do meio ambiente, Lula da Silva precisa investir na redução significativa da emissão dos gases de efeito estufa, o que passa pela diminuição do desmatamento, pela melhor gestão da pecuária e da agricultura, pelo reflorestamento de áreas degradadas, pela eletrificação da frota veicular, pela ampliação do uso de energia renovável e pelo planejamento urbano com mais áreas verdes. O desafio está lançado. Cabe ao presidente eleito demonstrar que o desenvolvimento social e econômico do Brasil pode estar aliado à proteção e conservação ambiental.

Celso Nobuo Kawano Junior

Vergonhosa barganha

A frase “o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado a assinar a fatura e entregar cargos e verbas antes mesmo da votação da medida (a PEC da Transição)”, que consta de matéria no Estadão de ontem (2/12, A8), nada mais é do que vender apoio. O Brasil somente é governável se o Executivo de plantão estiver de acordo com a ditadura do “toma lá dá cá”. Não existe interesse público ou projeto de nação. Isso é o que se chama de “mensalão oficial” – ou qualquer outro nome que queiramos dar a esta vergonhosa barganha.

João Israel Neiva

Foi dada a largada

Como se previa, “foi dada a largada” entre o próximo governo federal e o Congresso, como noticiou o Estadão (2/12, A8), no já conhecido “toma lá dá cá”. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição também virou moeda de troca entre Executivo e Legislativo. Uns querem ministérios e cargos relevantes, outros querem aprovação ilimitada para furar o teto de gastos. No fim, tudo se acerta e cada um leva seu quinhão, caso contrário não há a provação, como já disse o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Fácil assim!

Júlio Roberto Ayres Brisola

Orçamento secreto

‘O Príncipe’

Ao suspender o pagamento das verbas do orçamento secreto – seu primeiro ato digno de governante, como mencionou editorial do Estado (2/12, A5) –, Jair Bolsonaro, em verdade, procurou blindar-se de óbvia responsabilização que teria de encarar após a posse de Lula. O medo sentou praça no Planalto. E, como expressou Maquiavel (O Príncipe, capítulo XVII), “os homens têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer”.

Amadeu R. Garrido de Paula

Sempre ela

Vamos entender claramente: as emendas parlamentares são um absurdo, pois se destinam a parlamentares para enviarem recursos a seus redutos eleitorais, a fim de angariar mais votos. O correto seria que as verbas fossem distribuídas segundo as necessidades de cada município e região, em isonomia. Mas as emendas de relator, sendo secretas, não terão suas aplicações ligadas ao parlamentar que as utilizar. Só há uma explicação para isso: pura, acintosa e deslavada corrupção – sempre ela!

Valdemar W. Setzer

Educação

Instabilidade no MEC

Muito boa a reflexão que propõe Manoela Vilela Araújo Resende sobre o Ministério da Educação (Dias fundamentais para a educação no País, Estado, 2/12, A7). Lúcida, demonstra que, ao sofrer muitas mudanças em pouco tempo – como tem acontecido no MEC –, uma equipe de trabalho necessita de incorporar a mentalidade do condutor. Imaginei, lendo seu artigo, uma família de cinco filhos que ora é dirigida por Antônio, depois por Felipe, a seguir por Carlos e até por Carolina, já que Maria está sempre trocando de marido e é indiferente ao que acontece com seus filhos. Essa confusão abriria portas para vários transtornos mentais e sociais.

Carlos Ritter

RECONHECIMENTO

Estatais dando lucro, menor taxa de desemprego dede 2014, desmatamento da Amazônia com queda de 11%, PIB crescendo, superávit das contas públicas, corte de impostos, dívida bruta recua para 7,69% do PIB, menor inflação que de países ricos, retomada da malha ferroviária, R$ 402 bilhões em privatizações, redução dos preços dos combustíveis, continuidade da transposição do Rio São Francisco, dentre outras coisas positivas apesar da pandemia e da guerra. Este governo faz é não é reconhecido. Veremos daqui para frente o que será.

Gustavo Guimarães da Veiga

‘DETALHES’

O Orçamento produzido pela gestão Paulo Guedes-Jair Bolsonaro contrariou a promessa de campanha do atual presidente, prevendo apenas R$ 405 para o Auxílio Brasil. O restante deve ter sido colocado numa rubrica virtual, “a gente vê depois”. Além disso, nada se falou de “detalhes” como Farmácia Popular, piso da enfermagem, entre outros “esquecimentos”. A equipe de transição, numa clara demonstração de que a política não tem muito apreço à aritmética, retirou R$ 105 bi previstos para os R$ 405 do Auxílio e os colocou fora do teto de gastos. Além disso, para cumprir a promessa dos R$ 600 mais R$ 150 por criança menor de 6 anos, e querendo compensar “esquecimentos”, chegou a um valor que, por enquanto, está no intervalo R$ 170-198 bi. Tudo fora do teto. A agressão à aritmética consiste em omitir que no valor acima constam os R$ 105 bi, que, uma vez retirados do Orçamento inicial, deixam uma folga de exatamente R$ 105 bi. Mas quem irá se preocupar com esse detalhe?

Alexandru Solomon

ÂNCORA FISCAL

Para que âncora fiscal? O Brasil não precisa de uma âncora fiscal. Sempre que os gastos do governante de plantão chegam na âncora, é feita uma reforma da âncora, com objetivo único de aumentar os gastos. Cada vez que âncora é reformada, o Brasil afunda mais.

Renato Maia

O PIOR EMPREGO DO MUNDO

Estava terminando a leitura de O Pior Emprego do Mundo: 14 Ministros da Fazenda Revelam como Tomaram as Decisões que Mudaram o Brasil e Mexeram no seu Bolso, de Thomas Traumann, quando li a notícia sobre o processo de escolha dos nomes para o trio de Ministérios da área econômica. Fiquei pensando com meus botões: quais os critérios para a escolha dos nomes e respectivos perfis para compor o novo Ministério? O que passa pela cabeça de quem convida e quem aceita ou recusa o pior emprego do mundo? O projeto de país dos atores dessa tal de transição visa gerenciar a crise ou superá-la? Há uma real preocupação com o diagnóstico e as propostas de solução para os cruciais e urgentes problemas nacionais ou interesses de partidos, grupos e corporações contaminam a condução do processo de composição do Ministério? Quais são os pressupostos e princípios para a criação, extinção e desmembramento de Ministérios e secretarias? O custo da máquina governamental é contemplado para atender a articulação da responsabilidade fiscal como meio e a responsabilidade social como fim? E mais pontos de interrogação vão brotando. Se eu fosse profissional da imprensa, eu faria essas perguntas aos responsáveis pela transição de governo.

João Pedro da Fonseca

DIVERSIDADE RACIAL

Durante a campanha presidencial, Lula da Silva foi na Senzala do Barro Preto atrás de votos e apoio da negrada militante. Agora, assistimos pela TV a formação dos grupos de trabalho com essa equipe de transição de governo, excluindo vergonhosamente a representatividade negra dos movimentos antirracistas de Salvador. O nome disso chama-se ingratidão e traição. Cadê o nosso povo negro nas pastas de Educação, Planejamento, Casa Civil, Justiça, Ciência e Tecnologia e Saúde? Essa é uma pergunta que muitos ativistas e militantes dos movimentos negros que ajudaram Lula a vencer essa eleição presidencial estão fazendo, pois quando ligamos nos telejornais ficamos perplexos, revoltados e indignados diante da presença hegemônica da branquitude nessa equipe de transição de governo. É, no mínimo, vergonhoso e inaceitável assistir a essa guetização de uma certa militância negra do Sudeste, escolhida para representar nossa negritude e demandas antirracistas, mas excluindo outros negros e negras do Norte/Nordeste que poderiam ajudar Lula a fazer um governo mais plural, justo socialmente e democrático do ponto de vista das relações raciais. Estamos notando, lamentavelmente, que mais uma vez os brancos e mulheres brancas de vários partidos e do setor empresarial serão maioria nesse futuro governo petista, o que acabará reforçando o racismo estrutural no País. Quem viver, verá! Ora, numa sociedade na qual a raça negra representa 51% do povo brasileiro quando incluímos os pretos e pardos como nos diz o IBGE, o presidente Lula e o PT não podem pensar que nós, negros e negras, temos que ser maioria apenas na pasta de Igualdade Racial como foi nos governos Dilma Rousseff. Logo as críticas que setores do movimento negro vêm tecendo aos petistas são justas, pelo fato de sabermos que essa esquerda historicamente adora o voto do nosso povo preto, mas quando estão no poder governam dando mais espaços em cargos de decisão para brancos de classe média e média alta, a exemplo do que ocorre no governo de Rui Costa na Bahia. Duvido que o presidente eleito faça um novo governo popular com a diversidade racial que Joe Biden fez nos EUA, país onde há vários negros e negras em diversos postos de poder numa sociedade com 14% de afro-americanos na população estadunidense. O Brasil e os nossos representantes políticos no Congresso Nacional deveriam aprender como se faz inclusão racial de verdade com os americanos do Partido Democrata, tendo em vista que atualmente nos cargos de decisão e poder da governança americana é notória uma forte representatividade da comunidade negra como Kamala Harris (vice-presidenta), Linda Thomas Greenfield (embaixadora dos EUA na ONU), Marcia Fudge (secretária de Moradia e Desenvolvimento Urbano), Lloyd Austin (secretário de Defesa ou chefe do Pentágono), Karine Jean-Pierre (porta-voz da Casa Branca), Michel Regan (diretor-geral da Agência de Proteção Ambiental). Portanto, eis aí como o povo brasileiro que votou no PT e os partidos de esquerda e direita que estão na base de Lula podem copiar esse belo exemplo do governo democrata para combater efetivamente o racismo estrutural no Brasil. Isso só será possível com negros e negras nos cargos de poder. Tomara que o PT aprenda essa lição quilombista e Lula possa se inspirar na canção do Ilê Aiyê de Salvador: “Se o poder é muito bom, eu quero poder também”.

Jair Silva Ferreira

‘RODA VIVA’

Só mesmo sob o desgovernado Bolsonaro, e a indigência intelectual, que o genial Chico Buarque, por uma decisão insana de uma juíza, teve que mandar provas de ser o compositor do música Roda Viva – aliás, perfeito para este governo golpista.

Marcos Barbosa

SUÁSTICA NAZISTA

A respeito das condenáveis e abomináveis suásticas nazistas pintadas nas paredes do campus da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), cabe deixar claro aos delinquentes autores que, no Brasil, a veiculação, a prática e a incitação à discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional são crimes expressamente previstos na Lei Federal n.º 7.716/1989, inafiançáveis e imprescritíveis. Sim à saudável coexistência e tolerância; não ao virulento e criminoso preconceito.

J. S. Decol

DIFERENÇA SALARIAL

A coluna de Laura Karpuska foi cirúrgica ao apontar o Estado como promotor da desigualdade (Estado, 2/12, B4). Ao promover tamanha diferença salarial entre funcionários da elite estadual e servidores da educação, por exemplo, escolhe o que é e será importante e relevante para a sociedade.

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

REPUTAÇÃO DO BRASIL

Bolsonaro e seus seguidores estão querendo invalidar as eleições? O resultado dessa demência afetaria todos os deputados eleitos, governadores e o presidente também. A reputação do Brasil seria seriamente afetada. Os bloqueios das rodovias prejudicaram o nosso principal meio de transporte, afetando a entrega de alimentos, medicamentos, entre outros produtos. O povo não escolheu Bolsonaro para governar o Brasil a partir de 2033. Esse é um dado de realidade.

José Carlos Saraiva da Costa

VÃO SE EMBORA

Ei, vão se embora, nada vai acontecer, se continuarem expostos à chuva, poderão adoecer. Não fiquem perdendo tempo, o resultado não vai mudar, aceitem que dói menos e parem de chorar. Ei, vão se embora, o tempo passa ligeiro, vão curtir a vida, não há motivo para desespero. Falaram demais, deram bom dia a cavalo, o tiro saiu pela culatra e a vitória foi para o ralo. Ei, vão se embora, deixem a Praça dos Cristais, façam um exame de consciência e não sejam tão radicais. A volta do PT parecia impossível, mas cometeram tanta asneira que tornou isso possível. Ei, vão se embora.

Jeovah Ferreira

EXEMPLO

Donald Trump incitou seus seguidores a invadir o Capitólio americano para impedir a tomada de posse de Joe Biden. Após mortos e feridos, o tosco Trump dispersou a multidão com o comentário “vão para casa, nós amamos vocês”. Aqui, abaixo do Equador, a coisa é mais sutil. Alguns bolsonaristas estão protestando contra a eleição presidencial, mas não contra a eleição de pessoas como Ricardo “passar a boiada” Salles, Damares “meninos vestem azul e meninas vestem rosa” Alves, Eduardo “um manda, o outro obedece” Pazuello, e Hamilton Mourão, que está convocando a “direita conservadora” para combater “a esquerda revolucionária”. Enquanto os bolsonaristas estão passando frio debaixo das intensas chuvas, Eduardo Bolsonaro foi ao Catar para se divertir e, de sobra, “levar um pendrive com vídeos sobre o Brasil”. Se bem que ele poderia dar o exemplo, defendendo a Pátria na porta do quartel.

Omar El Seoud

BRASILEIRO

Por mais pessimista que fosse, o povo brasileiro jamais imaginou que estivesse, de fato, tão sozinho.

Ricardo C. Siqueira

CURIOSIDADE

Curiosidade de um eleitor brasileiro, preocupado com o alto custo da democracia tupiniquim. Para onde vão as centenas de milhares das tão decantadas urnas eletrônicas após a respectiva utilização nas eleições? São descartadas como lixo eletrônico ou armazenadas para reprogramação a fim de serem empregadas de novo em pleitos futuros? Assim, para as próximas votações como, por exemplo, as que ocorrerão daqui a menos de dois anos, destinadas a eleger prefeitos e vereadores, serão fabricados novos dispositivos para substituição total, na eventualidade de ser rejeitado todo o hardware aplicado anteriormente, ou, no caso de reaproveitamento, somente serão substituídos os danificados após o último uso? E as contratações temporárias, quanto custam em média? Com a palavra o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), único órgão do qual os átomos das festas bianuais da democracia, os eleitores, antes de tudo contribuintes, esperam receber uma prestação de contas e registro da destinação de material usado.

Paulo Roberto Gotaç

IMPUNIDADE

Será que foi percebido que a campanha do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, e mais alguns ministros da Corte contra a imparcialidade do ex-juiz Sergio Moro levou à impunidade de inúmeros políticos independentemente da infinidade de juízes de várias instâncias concordarem com as penas? Fica claro que o Judiciário precisa refletir sobre a pressão política nas decisões de recursos de advogados famosos e com enorme trânsito em Brasília.

Luiz Frid

COPA DO MUNDO

A Copa do Mundo em nada mudou na rotina da maioria das pessoas. Acredito que o maior beneficio que ela nos traz é que, enquanto perdurar, pouco ou nada se ouve falar da guerra na Ucrânia.

Virgílio Melhado Passoni

