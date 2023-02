Congresso Nacional

Vitória do Centrão

Com a reeleição de Arthur Lira (PP-AL) na Câmara dos Deputados e de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado, ambos representantes do Centrão, começa, de fato, o governo Lula 3. A ver no que vai dar...

J. S. Decol

São Paulo

*

464 votos

O sr. Arthur Lira conseguiu uma vitória estrondosa na Câmara, mas, lamentavelmente, não pelos motivos certos – a seriedade no trato da coisa pública, a busca por soluções para os problemas brasileiros, a legítima representatividade dos eleitores –, e sim pela esperteza nos acordos mútuos, pela garantia de cargos de interesse para apaniguados, pela certeza de que as leis evitarão atingir os poderosos da vida política brasileira. Ganhou o sr. Lira, perdeu o Brasil.

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

*

É Brasil que não acaba

O País saiu engrandecido das eleições na Câmara e no Senado. Somando tudo o que cada parte espera receber, há bem mais do que um único Brasil.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

*

Oração do povo brasileiro

Passadas as eleições nas duas Casas Legislativas, espera-se que presidente, senadores e deputados retornem à realidade das reais necessidades do povo brasileiro e dos milhões que estão passando fome, desempregados e desabrigados. Oxalá que os eleitos e reeleitos cumpram suas funções, no Executivo e no Legislativo, genuinamente voltados para o interesse público e despidos de ufanismo e cores partidárias. Que efetivamente nos tragam respostas concretas à sobrevivência diuturna dos últimos tempos. Que tenham consciência da desesperança reinante e nos reconduzam à esperança de dias melhores. Que abdiquem da postura de reinantes e assumam a autêntica conduta de representantes e democratas. Que nos devolvam a fé de um Brasil melhor. Esta é a oração do povo brasileiro.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

1.º de fevereiro de 2023

Posse de congressistas, eleição de presidentes do Senado e da Câmara, reabertura do Supremo Tribunal Federal e discursos do presidente da República e de presidentes do Legislativo e do Judiciário reafirmando de maneira categórica o primado do Estado Democrático de Direito no Brasil e a defesa da Constituição. O dia 1.º de fevereiro de 2023 foi uma histórica resposta aos nefastos atos golpistas de 8 de janeiro. Agora, mãos à obra na reconstrução do Brasil e na restauração de suas instituições. Cabe ao povo uma reflexão profunda de seu comportamento em relação ao futuro da democracia, que muitos desrespeitaram e atacaram. Retrocessos nunca mais. A democracia venceu.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

Bastidores

Achei lindos os discursos dos políticos na abertura do ano judiciário, mas gostaria mesmo de ouvi-los nos bastidores, fora do palanque. Aí, sim, saberia verdadeiramente o que estará valendo.

Luiz Frid

São Paulo

*

Pacificação

O presidente reeleito do Senado, em sua mensagem de agradecimento, afirmou algo que espero que nosso presidente Lula da Silva tenha ouvido e ponha em prática: vamos parar com o “nós contra eles”, que deve ser abandonado na busca de um país de paz e da construção de um futuro bom para todos nós.

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

Dinheiro público

Caso Juscelino Filho

MP Eleitoral vai reavaliar prestação de contas de ministro por apresentação de dados falsos (Estado, 2/2, A10). Constatados os fatos apurados pelo Estadão, em que confio, este político deverá ser cassado e proibido de disputar qualquer cargo no País.

Delpino Verissimo da Costa

São Paulo

*

Convidado a sair

Quando é que Lula vai, “da forma mais educada possível, convidar a deixar o governo” o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, como prometeu na primeira reunião que teve com seus ministros? Ou será que está com a memória falhando?

Ely Weinstein

São Paulo

*

A NOVELA DE BOLSONARO

Um presidente da República manda um senador grampear um ministro do Supremo Tribunal Federal com o intuito de prender o tal ministro, anular o resultado da eleição e assumir o poder perdido nas urnas (Mensagens do senador Marcos do Val revelam tentativa de golpe articulada por Bolsonaro, diz revista, 2/2). A novela de Jair Bolsonaro segue degringolando. Não se sabe mais o que falta para que Bolsonaro seja preso, não só pelas patéticas armações golpistas fracassadas mas também pelos tantos crimes de lesa-pátria e lesa-humanidade que cometeu pelos tantos cidadãos brasileiros que morreram por ações e inações de seu catastrófico governo. A palhaçada já passou dos limites mesmo para os padrões das repúblicas bananeiras.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

MENTIRAS SOBRE ELEIÇÕES

Bolsonaro não ficaria quieto, e voltou a pregar as mentiras sobre as eleições. Escondido nos EUA, precisa ser enquadrado pela Justiça pelos crimes cometidos.

Marcos Barbosa

Casa Branca

*

GOVERNO DE COALIZÃO

Se o candidato a presidente da Câmara conseguiu 464 votos de um total de 513 para se eleger, pergunto: não seria incompetência dos governos (anteriores e atual) fazer maioria de 2/3 na casa, sendo que governos têm muito a oferecer aos parlamentares nesse troca-troca?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

O MAIS VOTADO

A vitória do deputado Arthur Lira (PP-AL), com grande vantagem de votos na história da Câmara, só aconteceu pois ele prometeu cargos e distribuiu R$ 70 milhões do dinheiro de todos os brasileiros aos interesseiros deputados desta nova legislatura, que agora estão em suas mãos. Assim é fácil ser o mais votado. Acorda, Brasil!

Tania Tavares

São Paulo

*

PRESIDÊNCIA DO SENADO

O senador Rodrigo Pacheco continuará presidente do Senado por mais dois anos. A nossa democracia continua fortalecida e os amantes do golpismo deram com os burros n’água. Essa vitória merece ser celebrada por todos os brasileiros que não compactuam com o extremismo político que vinha tomando conta do nosso país. Como foi bom ficarmos livres das ameaças que vínhamos sofrendo diariamente durante quatro anos. A população brasileira estava estressada. Graças ao nosso bom Deus, os dias estão melhores. Haveremos de ter plena paz. Senador Rodrigo Pacheco, continue trabalhando para o bem do Brasil. Sucesso.

Jeovah Ferreira

Brasília

*

PARCERIA ENTRE SENADO E PLANALTO

A reeleição de Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado e do Congresso significa a vitória da democracia, da governabilidade, do espírito público e dos legítimos interesses do Brasil e dos brasileiros. Pacheco está sintonizado com pautas do Executivo que permitirão a reconstrução do País, esfacelado pela gestão medíocre, desprezível e destrambelhada do desgoverno Bolsonaro. A parceria do Senado com o Palácio do Planalto será fortalecida com permanente diálogo, independência e altivez. Adversários de Pacheco na disputa pela presidência da Câmara Alta usaram e abusaram de torpezas, mentiras e empulhações nos esgotos das redes sociais, tentando demonizar a candidatura de Pacheco. Jogo baixo e vil que mostra bem os levianos e covardes subterfúgios dos bolsonaristas, empenhados em destruir reputações.

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

DEMOCRACIA BRASILEIRA

Rodrigo Pacheco foi reeleito presidente do Senado, simplesmente um em cima do muro que jamais tomou qualquer atitude contra os desmandos do Supremo. Os políticos brasileiros enchem a boca com discursos acerca de democracia e instituições, e a realidade dos fatos é que a democracia brasileira que aí está há mais de 30 anos até hoje não deu qualquer resposta à imensa desigualdade social brasileira e à imensa falta de renda e de educação básica para a maioria dos brasileiros. Nossas instituições nada fazem em campo algum, tanto Congresso como Supremo, a Justiça brasileira, enfim. Todas, instituições disfuncionais, inapetentes e que nada realizam para a maioria do povo brasileiro. Povo que continua aí, sem emprego, sem segurança, sem transporte de qualidade, sem moradia e sem condições mínimas de sobrevivência e, ainda, sem qualquer nível de formação básica. A democracia brasileira é uma farsa como a maior parte dessas carcomidas instituições. Pior, políticos que nada representam, partidos que nada representam, são pródigos em discursos sempre mentirosos e falaciosos. O Brasil, quase 40 anos depois do nefasto regime militar, está ainda muito pior em todas as áreas. O país mais atrasado, mais pobre e com baixíssima produtividade.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

*

GEORGE SANTOS

Se o deputado brasileiro-americano que mentiu grosseiramente no seu currículo renunciar ou perder seu mandato nos Estados Unidos, não faltarão convites para se filiar a inúmeros partidos locais.

Ely Weinstein

São Paulo

*

SIMONE TEBET

Simone Tebet se envolveu na campanha de Lula mesmo discordando dele e tendo votado pelo impeachment de Dilma, a de Pasadena, claro, para ganhar um ministério além das mordomias mil e espaço para cargos. Já que incorporou o espírito PT de ser, deveria por ser esperta se filiar ao PT, do ser mais honesto do Brasil (tem gente que acredita nisso). Seria uma maneira elegante de pagar o que recebeu, afinal, políticos honestos no Brasil nascem mortos.

Antônio José G. Marques

São Paulo

*

OMISSÃO DE TRAGÉDIAS

De forma recorrente o colunista J. R. Guzzo faz pesadas críticas ao governo petista. Muitas delas concordo, outras nem tanto. Mas o que espanta é ele omitir as tragédias ocorridas no (des)governo Bolsonaro, principalmente nas áreas da saúde, educação, segurança, entre outras. Sobre mortes dos Yanomamis, nenhuma palavra. Ora, sr. Guzzo, para se ter credibilidade são necessárias coerência e imparcialidade. O sr. parece só ter um “olho”.

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

*

JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA

Ainda que justa a discussão sobre Os danos da judicialização da política (2/2, A3), há que se considerar que delegar ao Judiciário a palavra final nada mais é que respeitar a Constituição. Concordo que deve ser evitado, mas é muito diferente de delirar quanto a um inexistente equivalente de poder moderador de algum outro órgão de Estado, como as Forças Armadas, por exemplo. Fazer política errando dentro dos limites legais é infinitamente melhor do que continuar a incentivar golpes.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

DA ESTUPEFAÇÃO AO ESCÁRNIO

Desde que os lusitanos cá chegaram, nunca se ouviu falar num descalabro desse calibre que estarrece qualquer cidadão honesto. O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprova um aumento de R$ 11 mil para seus membros por excesso de trabalho. Que trabalho? Pergunto: e o salário de mais de R$ 37 mil por mês é para quê? Donde facilmente se deduz que R$ 37 mil seria apenas para o cafezinho nas longas e inúteis reuniões. E, se trabalhar, recebe nada mais que um acréscimo de R$ 11 mil. Nem num país em que o povo estivesse vazando ouro pelos dedos seria admitido tal despautério, ganhar um salário para não fazer nada e, se trabalhar, receber nada mais nada menos que mais que R$ 11 mil reais, que logo serão incorporados ao principal, abrindo-se o gatilho para futuras e iguais mazelas. Senhores, isso é um escárnio para toda a nação brasileira. A política e o serviço público dão tudo de si para transformar o Brasil num “porta-aviões São Paulo”.

Antonio B Camargo

São Paulo

*

CASA DE CORAIS

Parafraseando o menestrel maldito Juca Chaves, o Brasil comprou um porta-aviões de R$ 82 milhões e agora vai afundá-lo. A nossa história vai virar casa de corais submarinos. Ou seja, não temos recursos para preservar a história. Que seja afundado em céu de brigadeiro. Sempre dá para piorar.

João Camargo

São Paulo

*

DESUMANIDADE EM ALTO GRAU

“Casal abandona bebê para não pagar passagem extra em aeroporto de Israel.” Essa notícia, que está nos principais veículos de comunicação, me leva a ter a certeza de que o mundo está vivendo seus piores momentos. O casal não concordou em ter que pagar a passagem do bebê e resolveu assim: virou as costas e deixou o bebê lá, como se fosse uma lata de refrigerante que você joga no lixo ou o resto do sanduíche que você não quer mais. Ultimamente estamos sempre nos surpreendendo com notícias chocantes e aqui no nosso país até com mais frequência do que em outros lugares, como o caso dos Yanomamis. Mas essa do aeroporto de Tel Aviv, em Israel, é desumanidade no seu mais alto grau.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

GLÓRIA MARIA

O jornalismo brasileiro perdeu um de seus grandes talentos com o falecimento de Glória Maria. Carioca, filha de alfaiate e de dona de casa, foi pioneira inúmeras vezes na TV. Foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, mostrou mais de cem países em suas reportagens mundo afora, protagonizou momentos históricos e foi apresentadora do Fantástico de 1998 a 2007. Tendo estudado em colégios públicos no Rio de Janeiro, aprendeu inglês, francês e latim. Conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, entrevistou várias celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo Di Caprio e Madonna. Nos últimos anos, apresentava o Globo Repórter. Por oportuno, cabe destacar uma de suas frases definidoras: ”Eu sou uma pessoa movida pela curiosidade e pelo susto. Se eu parar para pensar racionalmente, não faço nada. Tenho que perder a racionalidade para ir, deixar a curiosidade e o medo me levarem, que aí eu faço qualquer coisa”. Viva Glória Maria!

J. S. Decol

São Paulo