‘FÓRUM DOS LEITORES’

O Brasil caiu dez posições no Índice de Percepção da Corrupção (IPC) de 2023, divulgado dia 30 de janeiro. Se a Transparência Internacional tivesse esperado mais dois dias para essa divulgação, o Brasil teria caído ainda mais posições diante da suspensão da multa bilionária da Odebrecht referente ao acordo de leniência firmado com a Operação Lava Jato. Quem a suspendeu? O monocrático, o defensor das empresas inocentes, o paladino da corrupção e ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, Exmo. sr. ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) José Antonio Dias Toffoli.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

Decisão monocrática

A nossa Suprema Corte deve, a meu ver, se autoproteger, não permitindo mais estas decisões monocráticas. As consequências disso estão pegando mal entre a população brasileira, que cada vez mais parece desacreditar na Justiça deste país.

Itamar Trevisani

São Paulo

Carona da J&F

A Odebrecht teve acordo de leniência homologado em 2017 pelo então juiz Sergio Moro, que fixou multa de R$ 2,72 bilhões ao longo de 20 anos – o valor corrigido poderia chegar a R$ 6,8 bilhões ao fim do período. A Odebrecht, rebatizada de Novonor, pegou carona em ação do grupo J&F que conseguiu a suspensão de multa de R$ 10,3 bilhões. Empresas vão, assim, recebendo o perdão do STF, uma a uma sendo premiadas pela carona da J&F. Vergonha!

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Achincalhe

E, agora, perdoam a Odebrecht e vão condenar Sergio Moro? Contudo, não é só a Lava Jato e Sergio Moro e Deltan Dallagnol que o “sistema” está aniquilando, mas também a honra e a dignidade dos cidadãos honestos deste país estão sendo achincalhadas pela atuação de senhores caudilhos dos Poderes da República. Desavergonhados, tratam o dinheiro público e a falta de pudor como brindes que repartem entre si e com seus acólitos. E, ainda, têm a intenção de reescrever a História a seu bel-prazer. Mas se esquecem do julgamento da História e daqueles que não se dobram às suas mentiras e hipocrisias.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

O julgamento de Moro

Caro senador Sergio Moro, o que foste fazer na política? Confesso que era fã incondicional teu – e não só eu, mas muitos outros que esperavam que tuas ações fizessem sucumbir, ao menos em parte, a corrupção no Brasil. Admirávamos-te! Tínhamos orgulho de vê-lo sendo homenageado na Itália, onde ocorreu a Operação Mãos Limpas, em que tu te inspiraste. Eras juiz de carreira da 13ª Vara Federal em Curitiba! Tinhas tudo para que a Lava Jato se consolidasse como a maior operação anticorrupção do mundo, e, no entanto, o que foste fazer na política? Agora leio, estarrecido, que estás para ser julgado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Paraná, Estado onde nasceste e onde te projetaste no mundo. Espero que dês a volta por cima, pois teu crime – se há algum crime – não foi tão pernicioso quanto o de teus desafetos. Enfim, afinal, o que foste fazer na política?

Moás Lourenço de Albuquerque

Londrina (PR)

Mobilidade

Transporte ferroviário

Quando li, no caderno Mobilidade do Estadão de 31/1 (D11), que o Chile acaba de inaugurar o que está sendo considerado o trem mais rápido da América do Sul, fico indignado com a letargia e a falta de interesse dos nossos governantes em investir na nossa malha ferroviária. Parece que estamos andando na contramão da História. Estamos investindo em petróleo, combustível altamente poluidor, e renovando incentivo fiscal para a indústria automobilística (desoneração da folha de pagamento), que, ao invés de gerar mais empregos, está reduzindo seus quadros com a acelerada robotização – para não falar das benesses que o transporte coletivo privado recebe dos municípios. Desnecessário dizer o que se tem dito ao longo do tempo: num país de dimensão continental, a ferrovia deveria ser prioridade no transporte de cargas e pessoas. Enquanto não temos um projeto ferroviário para o Brasil, vamos ficar admirando o trem-bala do nosso vizinho.

Valdir Ferraz de Oliveira

Santana de Parnaíba

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ATUAÇÃO IRRAZOÁVEL

O adjetivo “razoável” foi utilizado pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), para justificar sua decisão monocrática de suspender o pagamento das multas estipuladas no acordo de leniência da Odebrecht. Constata-se inclusive que anteriormente havia utilizado o mesmo adjetivo na suspensão das multas acordadas com a J&F, dos irmãos Batistas. Justificou as decisões na Operação Spoofing, quando foram reveladas conversas telemáticas entre o então juiz Sergio Moro e os procuradores, na Operação Lava Jato. A densidade factual, a abrangência da corrupção então instalada, as dezenas de confissões dos autores e a abundância das provas coletadas, devidamente autorizadas judicialmente e gradualmente acompanhadas pelo STF, não foram suficientes para o convencimento da permanência dos acórdãos de leniência. Isso posto, e considerando-se ainda que um tribunal conceitualmente colegiado permite decisões individualizadas, exibe-se a predominância do adjetivo antônimo “irrazoável” na atuação jurisdicional da Alta Corte que, com certeza, está afetando a credibilidade dessa instituição junto à população.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

PAÍS DA IMPUNIDADE

A postura do STF é inadmissível e deplorável, e é uma visão clara de que fatos claros de corrupção ficam na sua grande maioria impunes. A decisão monocrática do ministro Dias Toffoli de suspender as multas da Odebretch, e anteriormente da J&F, decorrentes dos acordos de leniência com base em provas materiais e delações dos dirigentes das empresas, é um estímulo completo à visão de que o crime compensa. No caso específico da Odebrecht, a empresa abriu os arquivos do Setor de Operações Estruturadas (setor de propinas) com provas claras, recibos, etc., que foram foram desprezadas pelo ministro para sua decisão, dando maior relevância e ênfase aos diálogos entre os procuradores e o juiz da Operação Lava Jato. É oportuno ainda salientar que, com essa decisão de suspensão do acordo de leniência e a respectiva suspensão dos pagamentos envolvidos, com muita certeza outras empresas envolvidas na Lava Jato virão com esse mesmo pleito. É um estímulo completo à visão do Brasil como um país da impunidade, onde o crime, principalmente de corrupção, compensa.

Carlos Sulzer

Santos

PASSADO INCERTO

Muito se escreveu em ficção científica a respeito de retornar no tempo e alterar o passado. Um dos enredos clássicos é a volta no tempo, provocando a mudança de algo importante, causando um paradoxo temporal, que influencia toda a história. Outro é o chamado efeito borboleta, devido ao qual até uma pequena mudança no passado poderia ter enormes consequências no futuro. Há também enredos que abordam a possibilidade da criação de universos paralelos, etc. Mas o que ministros do STF estão fazendo, reinterpretando os acontecimentos e mudando as suas consequências, é algo que nenhum escritor ousou explorar até o momento. No aguardo da ajuda de inteligências artificiais apoiadas em computadores quânticos para tentar entender a lógica do que está ocorrendo. Termino com uma frase brilhante antevendo o fenômeno: “No Brasil até o passado é incerto”. A autoria da mesma tem sido atribuída ora a Pedro Malan, ora a Gustavo Loyola, conforme sopra o vento, tamanha é a incerteza que nos assola.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

DIAS TOFFOLI

Como o ministro Dias Toffoli tem 56 anos, e a idade limite para aposentadoria do STF é de 75 anos, então temos 19 anos para ele sentar em cima dos autos e não liberar para julgamento no plenário. J&J, Novonor (antiga Odebrecht) e os próximos podem ficar tranquilos quanto ao pagamento das multas acordadas.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

VAZA JATO

Com a condenável e suspeita decisão do ministro Dias Toffoli de suspender as multas bilionárias aplicadas à J&F, dos irmãos Batistas, e da Novonor (ex-Odebrecht), devidamente acordadas nas delações premiadas, deixam de valer as inúmeras confissões dos malfeitos praticados pelos condenados, numa prova cabal de que no País o crime compensa e muito. A Vaza Jato venceu a Lava Jato. Vergonha!

J. S. Decol

São Paulo

ANULAÇÃO DA MULTA

O ministro Toffoli, do STF, perdoou a multa bilionária da Odebrecht por prática de corrupção. Só os EUA e a Suíça não perdoaram. Aqui o “amigo do amigo do meu pai” perdoou baseado na alegação da defesa de que os juízes da Lava Jato intimidaram para conseguir um acordo. Até quando vamos aguentar é a questão.

José Carlos Costa

São Paulo

O CRIME COMPENSA?

Eliane Cantanhêde fez uma pergunta na sua coluna de 2/2, O crime compensa? (A9). No Brasil, Eliane, não só compensa como está sendo incentivado e se tornando uma profissão. Quem sabe vai virar matéria no ensino fundamental e nas universidades. Em determinado momento da vida, a pessoa decide “vou ser corrupto”, e digo em determinado momento porque ninguém nasce corrupto. Se você é um empresário bem-sucedido ou um político (nesse caso nem precisa ser bem-sucedido, basta ser político) e aparece aquela oportunidade de fazer dinheiro fácil, sempre envolvendo dinheiro público, você não deve pestanejar. E se, lá na frente, você for pego por corrupção por algum juiz desavisado, não se desespere, contrate uma boa equipe de advogados, confesse tudo, deixe o processo correr, entre com recursos infindáveis até chegar à instância final e, pronto, “acabaram-se seus problemas”. Foi assim com a J&F, a Odebrecht/Novonor, inúmeros políticos – como bem colocou Eliane Cantanhêde – e assim será com você ou com sua poderosa empresa. E mesmo que, ao longo do processo, você tenha pago alguma multa, sempre vai aparecer “no mínimo, uma dúvida razoável” e, mais dia menos dia, o dinheiro vai retornar com juros e correção.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

DECISÕES DO SUPREMO

Recentes decisões do Supremo (não apenas as absurdas de Toffoli) indicam urgente necessidade de alterações nessa Corte. Tanto na indicação de seus membros quanto na forma como são tomadas as decisões. Indicar ex-advogado de partido, alguém “terrivelmente evangélico”, advogado pessoal de quem tem o poder de indicação são os critérios utilizados. O famoso “notório saber” foi há muito dispensado. E aí temos o processo decisório. Como já disse Joaquim Falcão, a capacidade de decidir sozinho na prática nos delegou 11 ministros supremos. E o processo de, por iniciativa própria, se declarar “impedido” por conflito de interesses nos brinda constantemente com togados decidindo demandas em que seu parente ou pessoa próxima estão em um dos lados da ação sendo julgada. Por que será que o Brasil cai no índice internacional de países onde se percebe mais corrupção? Um dos fatores certamente é a descrença de que justiça será feita com isenção. Congresso, acorde, dispa-se de seus interesses pessoais e corrija essa nossa anomalia.

Eduardo Aguinaga

Rio de Janeiro

POSIÇÃO MERECIDA

“O Brasil atingiu a segunda pior colocação da história no Índice de Percepção da Corrupção de 2023, produzido pela Transparência Internacional desde 1995.” Como diria o coronel Belarmino da novela Renascer: “É justo, é mais que justo, é justíssimo”.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

PONTO DE NÃO RETORNO

Alguém precisa avisar urgentemente às autoridades (ir)responsáveis de que para melhorar a posição do País na escala de corrupção é necessário descer na numeração, e não o contrário. Ou seja, o objetivo deveria ser chegar próximo de 1.º (Dinamarca), e não de 180.º (Somália). Todo o esforço atual sendo feito para subir na escala deveria ser direcionado para o sentido oposto, antes que se chegue ao ponto de não retorno.

Ely Weinstein

São Paulo

PESQUISA COM PARLAMENTARES

Fernando Gabeira aborda o assunto corrupção de forma que permite algumas reflexões (Estado, 2/2, A6). Poderíamos fazer uma pesquisa junto aos políticos sobre o que eles achariam de algumas mudanças em suas atividades parlamentares, por exemplo: você seria político apenas pelo salário proposto? Você toparia submeter suas emendas aceitas ao trabalho de um contador ou controler? Você aceitaria trabalhar com voluntários que nada recebessem e que conhecessem as necessidades de seu reduto eleitoral? Você trabalharia por quatro anos voluntariamente como contribuição ao seu País e depois trabalharia na sua área de formação? Você conversaria com o político que vai substituí-lo e debateria com ele a continuidade de suas propostas exitosas? A resposta para todas essas ingênuas perguntas são claras. Se não houver inclinação da balança para o lado de ganho pessoal comparado ao ganho de todos os brasileiros ele terminará a pesquisa com “estou fora”.

Carlos Ritter

Caxias do Sul (RS)

MUDANÇA NO ESTADO DE COISAS

Minhas homenagens ao jornalista Fernando Gabeira pela didática maneira que colocou o incomensurável tamanho da corrupção no Brasil. E também mostrou que a única maneira de mudar esse estado de coisas é a sociedade perceber que só ela pode fazer isso através do voto, depois de informar-se livremente sobres os políticos. Ainda assim precisaremos de algumas gerações, após terem acesso à educação, para maior discernimento.

Luiz Frid

São Paulo

PAÍS DO CARNAVAL

O titulo do admirável artigo de Flávio Tavares, Ignoramos a ciência festejando a ignorância (2/2, A4), é um resumo da filosofia nacional da mentalidade majoritária da nação brasileira. Define o mantra do desgoverno anterior, mantido, em parte, pelo atual. Não estamos “nem aí” para o que afirma a ciência, baseados no que acredita a burrice nacional. Continuamos uma nação de Terceiro Mundo, que se acha “a tal”. O país do carnaval sem fim.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS

Quero parabenizar Flávio Tavares pelo notável artigo, chamando a atenção da humanidade para os riscos que o planeta está correndo em insistir no uso de combustíveis fósseis.

Francisco Miranda

Itaperuna

