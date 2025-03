PT

Ninguém em sã consciência, a não ser em casos excepcionais, poderia apontar traços precoces de senilidade a alguém ou a um partido político com apenas 45 anos, em pleno gozo e vigor da idade. Contudo, esse é o diagnóstico preciso do PT (A senilidade petista, 2/3, A3), nascido em 1980, no seio do sindicalismo, do catolicismo e da intelectualidade, ao se autoproclamar dono exclusivo da virtude pública e da defesa dos trabalhadores explorados. O terceiro mandato do presidente Lula da Silva é um retrato vermelho desbotado e esgarçado que demonstra um (des)governo a cada dia mais perdido não apenas no diagnóstico do mal que o atinge, mas, sobretudo, no procedimento para erradicar a doença. Um partido que envelheceu na idade e nas ideias. Por oportuno, cabe citar o que bem disse Charles-Maurice de Talleyrand sobre os reis Bourbons quando, ao serem restaurados ao poder após 25 anos de banimentos e perseguições, seguiram repetindo os mesmos erros que conduziram a sua derrubada anterior: “Eles nada aprenderam nem esqueceram”.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

A guerra de Putin

Dia da infâmia

O presidente Volodmir Zelenski, da Ucrânia, foi vítima de uma armadilha de Donald Trump e de seu vice, J. D. Vance, em reunião televisionada ao vivo para o mundo, sem preparação prévia em entendimentos privados. Zelenski foi provocado por Vance e Trump, que o humilharam publicamente ao enfatizar a fraqueza militar da Ucrânia ante a Rússia e sua dependência dos Estados Unidos, já adiantando que cessaria a ajuda militar americana, com o que a Ucrânia estaria derrotada na guerra. Foi uma cena de provocar revolta em qualquer espectador com um mínimo de sensibilidade ética. O que ficou claro nesse lamentável espetáculo foi o afastamento dos Estados Unidos de seus compromissos de mútua defesa com a União Europeia e a tomada de posição pró-Rússia por parte do atual governo americano. É uma guinada totalmente imprevisível da política externa dos Estados Unidos, de abandonar uma aliança com a Europa, que data da Segunda Grande Guerra, para juntar-se a um país que, desde 1946, era seu mais feroz inimigo. Muda, com isso, toda a geopolítica mundial. A data de 28 de fevereiro de 2025 merece o mesmo epíteto dado pelo presidente Franklin Roosevelt ao dia 7 de dezembro de 1941, quando o Japão, sem declarar guerra, atacou Pearl Harbour: “Dia da infâmia”. Só que, desta vez, os Estados Unidos da América foram o país autor da infâmia. Que outro país poderá, a partir de hoje, confiar nos compromissos dos Estados Unidos? Um dia a ser lembrado para sempre, com tristeza e nojo.

Eduardo Spinola

São Paulo

Imperialismo

O apetite imperialista levou, na década de 1930, a que os ditadores Adolf Hitler e Josef Stalin firmassem uma aliança e dividissem o mundo a fim de expandir, além das fronteiras nacionais, os horrores dos regimes extremistas de direita e de esquerda. Os campos de concentração nazistas, apenas para ilustrar, foram inspirados nos campos de prisioneiros soviéticos. Os extremos se encontram nos projetos e nos métodos. As novas gerações parecem não conhecer a História e são levadas a apoiar ideias propagadas por populistas extremados que se julgam “salvadores”, “mitos”. Putin, ex-KGB soviético, poderoso tirano, e Trump, o “rei do mundo”, na busca obsessiva por um império americano, claramente firmaram uma aliança e vão expandir fronteiras, desrespeitando a soberania de povos e nações. As consequências são imprevisíveis! Quase um século depois, a humanidade está ainda mais ameaçada.

Fernando Pirró

São Paulo

Cinema

Resistência à opressão

O filme Ainda Estou Aqui testemunha que falar de autoritarismo político, especialmente o ditatorial, não é o mesmo que investir em discursos abstratos ou nostálgicos sobre regimes ideológicos que não tocam o cotidiano de nossas vidas. A grande repercussão do longa se deve inclusive pela força emotiva do ataque a uma família brasileira. O filme não só mostra o atentado contra a democracia e as liberdades individuais e institucionais, mas também revela, sobretudo, a força de uma mulher, a resiliência de uma família e a certeza de que resistir à opressão estatal é um ato de coragem que deve ser inspirado desde a intimidade do lar doméstico.

Luís Fabiano dos Santos Barbosa

Bauru

PLANO DE AÇÃO

O presidente Lula da Silva deveria olhar atentamente para a queda livre em que se encontra a aprovação do seu governo e pensar que há tempo hábil para engendrar um plano de ação de recuperação da confiança até o final de 2026. Pois quem não perde tempo é a extrema direita que, a cada pesquisa nova demonstrando a desaprovação crescente do atual governo, ri de orelha a orelha, arreganha os dentes, arregaça as mangas e pensa num nome forte para as eleições presidenciais. A eleição é capaz de proporcionar uma derrota humilhante a Lula e ao PT e, assim, reassumir o poder, arremessando novamente o País nas trevas do negacionismo e do obscurantismo. Quando Lula decidiu, em 2021, candidatar-se à presidência e dar início a uma frente ampla contra o bolsonarismo, com a participação de Geraldo Alckmin, declarou em um evento num famoso restaurante de São Paulo: “É hora de perseverarmos juntos, para restaurar a democracia e reconstruir este País. Não é tarefa para uma pessoa sozinha. É um trabalho coletivo”. A afirmação continua atual. É o momento de parar de agir sozinho ou ouvir uns poucos que pensam como ele e discutir novas ideias e novas ações, coletivamente. Se é que ele está preocupado com a democracia e com o futuro do País.

Luciano Harary

São Paulo

ALEXANDRE DE MORAES

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, em resposta às medidas tomadas pelos EUA contra o Brasil, disse que o País deixou de ser colônia em 7 de Setembro de 1822. Tem certeza, ministro?

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

ELETROBRAS

Conforme descreve o editorial A marra de Lula na Eletrobras (Estadão, 28/2, A3), insatisfeitos com as decisões do Congresso Nacional que definiram a composição do Conselho de Administração em decorrência da capitalização da Eletrobras, representantes da empresa e do governo, num “esforço de conciliação”, sob a égide do Supremo Tribunal Federal (STF), reescreveram as regras que julgam apropriadas em substituição às do Legislativo. Como resposta, o Congresso, além de anular tal extrapolação de funções, deveria aproveitar a oportunidade para deixar claro – na marra – que o comando da empresa é do Estado, seu acionista majoritário, não de partidos políticos no poder e muito menos de agrupamentos de investidores minoritários com visões de curto prazo. Para resguardar os interesses permanentes do Estado consagrados na lei de criação da estatal, restabeleceria o peso os seus votos nas Assembleias dos Acionistas na proporção do capital investido. A primeira consequência seria o seu Conselho de Administração – órgão que define sua diretoria executiva e aprova os rumos da empresa – representar, apoliticamente, o Estado e não o governo. O Executivo indicaria um terço dos seus membros, os demais postos seriam preenchidos por membros natos – definidos em Lei – com interesses no desenvolvimento e perpetuidade da companhia.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

VALORES DE TRUMP

O que fica claro com a política internacional de Donald Trump é que todos seus valores se restringem a valores financeiros. Os valores humanos passam a ser secundários. Não acredito que vai dar certo.

Luiz Frid

São Paulo

ALINHAMENTO PLANETÁRIO

Os planetas estão alinhados. A última vez que um alinhamento planetário tão amplo e visível aconteceu foi em 2022, quando cinco planetas puderam ser observados a olho nu. O evento da sexta-feira passada (28/2) foi ainda mais especial, porque incluiu Urano e Netuno. O próximo alinhamento só acontece em 2040. Enquanto isso, aqui na Terra, Donald Trump está desalinhando os países e trazendo desarmonia econômica. Só resta rezar para que ele desapareça logo e o mundo volte a se alinhar naturalmente.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

SERGIO MORO

Com imenso regozijo, vejo a notícia de que o senador Sergio Moro lidera as pesquisas de intenção de votos em 2026 para o governo do estado do Paraná. Apesar do sistema ter feito de tudo ao seu alcance para caçar o seu mandato (leia-se PT, PL e seus coadjuvantes), eis que a população do Paraná consegue ainda enxergar quais águas são mais impolutas e potáveis em meio aos gigantes nevoeiros das pós-verdades, que nos governam e dirigem a todos.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

PALÁCIO DO PLANALTO

Será que o Palácio do Planalto não é pequeno para Janja da Silva e Gleisi Hoffmann?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

GUERRA DE NARRATIVAS

Vivemos tempos de narrativas. Nunca se viu tantas mentiras contadas de um lado e de outro. Com a chegada das redes sociais, houve um aumento nas opiniões dos internautas, que nem sempre agrada quem os lê. Lula cai ladeira abaixo, e os motivos dados pela base aliada a Lula são: apatia política, desconexão com a vida real dos brasileiros, economia errada. Outros apontam que Lula já não é o mesmo, parece cansado e não se interessa mais por política. Uma verdade é que Lula descobriu o amor aos 78 anos, está apaixonado e quer aproveitar os momentos que lhe restam. Qualquer um no lugar dele, estaria pensando em desfrutar a vida. A outra verdade, é que hoje Lula é o troféu vivo de seus apoiadores. Sem Lula, estarão desempregados, por isso a obediência e o desespero para ele continuar.

Izabel Avallone

São Paulo

CARNAVAL

Além de gastar calorias, na hora de pular Carnaval perdemos muita água. Por isso, é importante manter a hidratação do corpo de forma constante. Uma boa opção é beber muita água de coco, só não vale fazer xixi na rua. Não esqueça de se hidratar.

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

BUSCANDO A FELICIDADE

Neste Carnaval, nem os 7 milhões de desempregados e os quase 70 milhões de inadimplentes conseguem tirar a alegria da nossa gente. Até porque no fundo, o importante mesmo é ser feliz.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)