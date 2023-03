Áreas de risco

Controle permanente

Ótima a iniciativa de construir habitações para aqueles que, por falta de condições, ocupam áreas de encostas sujeitas a catástrofes climáticas. Realocar a população em áreas urbanizadas e seguras é fundamental. Contudo, o poder público deve manter controle permanente dessas novas áreas, impedindo puxadinhos e proibindo a reocupação das áreas condenadas. Caso contrário, de nada adiantará. Vide a expansão da ocupação dos morros ou mesmo de áreas onde houve tentativas de reurbanização pelo País afora. A presença do Estado deve ser permanente.

Miguel Trefaut Rodrigues

São Paulo

Questão fundiária

Teste de limites

O ataque do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) a fazendas produtivas na Bahia é um teste de limites dos radicais de esquerda para ver até onde podem chegar no governo Lula. Só prejudica o governo e aumenta a polarização política no País. É o 8 de Janeiro com sinal ideológico contrário. O Ministério da Justiça e o Poder Judiciário não podem ser pusilânimes diante dessas invasões.

Radoico Câmara Guimarães

São Paulo

Forças Armadas

Reconscientização

Não há motivo para melindres por causa da divulgação de trecho do discurso do comandante do Exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, em que ele afirma que a vitória de Lula nas urnas foi “indesejada” para “a maioria” dos fardados, mas “infelizmente” ocorreu. Para começar, todos sabem, os petistas inclusive, que Lula foi eleito com a contribuição decisiva de parte do eleitorado que, “infelizmente”, votou nele para derrotar Bolsonaro. A questão dos militares é outra: Bolsonaro fez de tudo e mais um pouco para seduzir as Forças Armadas com cargos e benesses e, assim, tentar realizar seu projeto autoritário de poder. O tiro saiu pela culatra, mas muitos deles se contaminaram com a ideia de que Bolsonaro representaria o bem e o descondenado Lula, o mal; portanto, para estes, o resultado das urnas foi, de fato, indesejado. O que precisa acontecer de agora em diante é a reconscientização do que Ribeiro Paiva afirmou neste mesmo discurso de 18 de janeiro: “Ser militar é ser uma instituição de Estado, apolítica e apartidária”. Os limites são claros. Não há mais espaços para aventuras.

Luciano Harary

São Paulo

Ruy Barbosa

Tributo

Júlio Mesquita foi o paladino das virtudes republicanas. O apoio a Ruy Barbosa, as origens da Universidade de São Paulo (USP) não podem ser esquecidos das elites brasileiras. Foi importante o artigo do presidente do Senado, o eminente senador Rodrigo Pacheco (Cem anos da morte de Ruy Barbosa, Estado, 1/3, A6). Mas o maior tributo que o Senado prestaria a Ruy seria a publicação das suas obras completas. Aliás, a Fundação Casa de Ruy Barbosa deveria ser dirigida por um constitucionalista, para se dedicar à divulgação da sua obra, ou um intelectual do nível de Jacobina Lacombe.

Paes Landim,

ex-deputado federal

Brasília

Política

Antídoto ao populismo

O escritor venezuelano Moisés Naím (Estado, 26/2, A13) lança o conceito de “necrofilia política” como sendo o apego a ideias mortas, que, apesar de já testadas com comprovado fracasso, voltam a ser empregadas, trazendo sempre “mais corrupção, desigualdade, pobreza, sangue, suor e lágrimas”. Como antídoto a isso, a cidadania consciente poderia valer-se do chamado “pragmático-memorialismo”, entendido como “o método intelectual de trazer, para o cerne decisório dos agentes públicos ou como adjutório na construção do pensamento acadêmico, a experiência histórica havida” (Cadernos Jurídicos da Escola Paulista da Magistratura, nº 60, página 19). Por outras palavras, longe de incidir num erro fático que a desmemória coletiva insiste em repetir, se deveria encaminhar a solução de situações presentes recorrendo a valorizações extraídas de fatos passados. Se assim fosse, tanto o populismo argentino como o brasileiro, em algum momento, deixariam de ser periodicamente ressuscitados, para felicidade dos povos envolvidos.

José D’Amico Bauab

São Paulo

INVASÃO DO MST

Em campanha, Lula da Silva disse que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) não invadia terras produtivas. Na ocasião ninguém questionou essa fala, pois se a terra tem dono, sendo produtiva ou não, não está liberada para invadir. O direito de propriedade foi jogado na lata do lixo? Onde estão o ministro Flávio Dino e a polícia, que não coíbem esses crimes? Invadiram Mucuri, Caravelas e Teixeira de Freitas, na Bahia. Como pode a propriedade da Suzano, tão respeitada e produtiva, ser invadida? Os invasores do MST são estimulados pelo governo Lula e têm autorização do PT. Esses não são considerados atos antidemocráticos, além de ferirem a cláusula pétrea do direito de propriedade?

Izabel Avallone

São Paulo

PAÍS DO FUTURO

Ao invés de estar surfando na caricatura da Coluna do Estadão (2/3, A2), o sr. Arthur Lira deveria estar vestido de caipira para começar os ensaios das “quadrilhas” para as festas juninas deste ano com a complacência, ou melhor, a cumplicidade, do Coroné dos Pobres, que está governando com os cumpanheiros repetindo o comportamento de verões e invernos passados, vide invasão do MST. Vamos continuar na mesma com “políticos” dessa envergadura. Brasil, o país do futuro.

Arnaldo Vieira da Silva

Mirandópolis

TERRA IMPRODUTIVA

O governo demora em nomear o comando nacional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e, por isso, o MST invade terras produtivas da companhia Suzano. Deveriam invadir os Palácios da Alvorada e do Planalto, essas, sim, terras improdutivas.

Ely Weinstein

São Paulo

RIGOR PARA OS INVASORES

Começou a bandalheira. Alexandre de Moraes foi extremamente rigoroso com com as invasões em Brasília. Agora, queremos o mesmo rigor com as invasões de fazendas. Alexandre, mande prender os 1.700 invasores. Com apenas dois meses de governo do PT, já voltaram o MST e os escândalos do ministro Juscelino Filho. Vão ser difícil os próximos quatro anos.

Renato Maia

Prados (MG)

ATAQUE À ESTABILIDADE

A invasão de terras produtivas pelo MST não configura um grave ataque à democracia? Atacar um setor vital ao País pela produção de alimentos e geração de divisas não seria um atentado à estabilidade do Brasil? O que dirá o nosso intrépido defensor da democracia, ministro Alexandre de Moraes? Virá em socorro dos agricultores que precisam de paz e estabilidades política e jurídica para poder trabalhar para o bem de todos?

Carlos Henrique Schwinden

São Paulo

O DINHEIRO DA LAVA-JATO

A Lava Jato está sendo destruída em julgamentos sem a plenitude do direito de defesa e condenando os juízes Sergio Moro e Marcelo Bretas por suspeitas de parcialidades nos julgamentos. É muito estranho que em nenhum momento a montanha de dinheiro do povo desviado por gente poderosa não esteja merecendo a atenção. Só faltava, com essas condenações dos juízes da Lava Jato, o povo não ver mais esse dinheiro voltar aos cofres públicos e ser encaminhado limpinho para o bolso dos corruptos.

José Elias Laier

São Carlos

DIVAGAÇÕES FILOSÓFICAS PROFUNDAS

O presidente Lula disse que há gente que passa fome, pois há os que consomem demais. Só faltou criar uma lei limitando a R$ 35 o quanto cada funcionário público até o presidente pode gastar numa refeição. Seguindo esse raciocínio, há gente sem casa porque outros moram em palácios. E cabe a ele e sua mulher darem o exemplo, mudando para um apartamento funcional modesto e disponibilizando os palácios presidenciais para Guilherme Boulos invadir com a turma dos Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). Seguindo nessa linha, em breve irá ultrapassar Dilma Rousseff no quesito das divagações filosóficas profundas.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

DESONERAÇÃO MEIA-SOLA

No apagar das luzes, o governo, com as indigeríveis brigas petistas, anuncia o fim da desoneração meia-sola dos combustíveis gasolina e etanol. Mal começa o governo, membros do partido que não estão preocupados com a deterioração das contas públicas tentam fritar o ministro da fazenda, Fernando Haddad, hoje bem aceito pelo mercado. Porém, somente foi possível anunciar essa desoneração com um misto de interferência nociva na Petrobras, já que um dia antes seu presidente, o eleito senador pelo PT, Jean Paul Prates, anunciou também uma redução no preço dos combustíveis. Nas bombas se prevê que o preço da gasolina deva subir R$ 0,34, e a mistura de etanol, R$ 0,25. Para arrecadar os mais que necessários R$ 28,9 bilhões em impostos, foi embutida uma jabuticaba como aumento por quatro meses de impostos sobre a exportação de petróleo, que se prevê arrecadar R$ 6 bilhões. Para nosso espanto, a porta-bandeira da escalada de críticas e fritura de Haddad é ninguém menos que a própria presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann. Ou seja, tarefa para psiquiatra.

Paulo Panossian

São Carlos

INDECENTE PETROLÃO

Gleisi Hoffmann, presidente do PT, defende rever “indecente distribuição de dividendos” da Petrobras. Muito sui generis a declaração da sra. Gleisi, que certamente está esquecida do indecente assalto praticado na Petrobras pelo lulopetismo, também conhecido como petrolão. Sra. Gleisi, pelo menos metade dos brasileiros não está esquecida do maior esquema de corrupção já visto neste país, que quase acabou com uma empresa reconhecida internacionalmente e que levou a Nação a um caos institucional, culminando com o impeachment da sua companheira Dilma Rousseff.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

INFLAÇÃO ELEVADA

Não adianta aumentar em alguns míseros reais o valor do Bolsa Família e do salário mínimo e dar mais isenção do Imposto de Renda se a inflação continuar elevada e corroendo os recursos dos mais pobres. E a inflação vai continuar alta enquanto Lula continuar atacando o Banco Central e apenas tomando medidas populistas, tais como manter a isenção dos impostos da gasolina. Para a cura de uma doença, faz-se necessário o uso de medicamentos amargos. Isso também vale para a economia: não há solução fácil e populista, fazem-se necessárias medidas duras e sérias para, lá na frente, colher bons resultados. Mas Lula desconhece tal caminho, pois em seus mandatos anteriores surfou nas boas ondas deixadas pelo ex-presidente FHC e, ao invés de agradecê-lo por ter recebido a faixa presidencial de forma democrática e um país nos trilhos, Lula ainda teve a falta de educação de acusá-lo de ter deixado uma “herança maldita”. Será que Lula vai levar o Brasil para o brejo novamente ou seus ministros Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin conseguirão freá-lo e manter o País minimamente administrável?

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

REDUZINDO O ROMBO

O Estadão informa que a cúpula do PT teme que a tributação dos combustíveis pretendida pelo Haddad traga retração à atividade econômica, em aparente conflito com a recente observação do mesmo Haddad de que a reforma administrativa não traz economia aos gastos públicos. Essa aparente incoerência apenas reflete a falta de consistência de como se administra a coisa pública, produzindo os recorrentes puxadinhos para contornar dificuldades conjunturais, que resultam na formidável colcha de retalhos da estrutura fiscal. Não há contestação à necessidade de contribuição de todos através dos impostos para custear as ações comuns a cargo do governo. No entanto, isso deve estar subordinado a prioridades, coerência, capacidade contributiva e razoabilidade na fixação da escala de valores e, a titulo de exemplo, não haver sentido em se tributar energia, raiz de toda atividade, em 25% (1/4 da laranja), como se costumou praticar no país. Tem de haver, principalmente da parte dos gestores públicos, responsabilidade no gasto dos recursos, evitando os mau uso e desperdícios tão comuns. Não há lugar para o fisiologismo, clientelismo, empreguismo e patrimonialismo. Como em qualquer transfusão de sangue, é preciso a dosagem necessária para atender ao receptor, mas sem retirar a capacidade vital do doador.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

São Carlos

BANCOS DE SANGUE

A reportagem Histórias de doação e de afetos podem ajudar a conscientização da população (Estado, 25/2, B6) me fez lembrar a doação e coleta de sangue de que participei nos Estados Unidos da América, em 1974. Trabalhava na matriz de uma empresa multinacional e assim participava das ações desenvolvidas interna e externamente. Na reportagem, a Pró-Sangue e outros bancos de sangue dependem de doadores voluntários e da disponibilidade dessas pessoas generosas, altruístas e comovidas com as vidas humanas. Tive oportunidade de me informar sobre o sistema aplicado na América, mesmo para pessoas do Pró-Sangue. Assim, descrevo o funcionamento. A Blue Cross visita os escritórios das empresas de seis em seis meses com uma equipe para a coleta de sangue. A participação é livre, mas a adesão torna-se quase total, porque o doador fica com o direito e garantia de, se necessário, receber o fornecimento para sua família, um degrau ascendente e descendente. Nessa condição, todos as pessoas seriam candidatas a doadores. Hoje, com os avanços tecnológicos, o controle e armazenagem de dados será muito fácil para cadastramento de doadores. Num sistema organizado com benefícios ao doador, temos certeza, não haveria a necessidade de apelos emotivos na busca de doadores. Fica a sugestão para todos os bancos de sangue do Brasil.

Takashi Sanefuji

São Paulo

RESPEITO AO RESULTADO DAS ELEIÇÕES

Sábias palavras as do comandante do Exército, general Tomás Miguel Minê Paiva Ribeiro (Comandante do Exército disse que vitória de Lula foi indesejada, 1/3, A9). Não só o Exército desejava a derrota do PT/Lula, mas na democracia temos que aceitar o resultado. A grande maioria da população já está cansada do PT/Lula, basta ver a diferença dos votos válidos. Nulos, brancos e abstenções dizem muito. Quase a eleição foi decidida no VAR.

José Roberto Iglesias

São Paulo

DISCURSO DO GENERAL

Parabéns ao espetacular editorial Uma boa definição de coragem (2/3, A3), baseado no discurso do general Tomás Paiva – que gostaria também de parabenizá-lo.

Carlos A Garcia

São Paulo

LIDERANÇA CIVILIZADA

A vitória do candidato da frente ampla democrática – não só do Partido dos Trabalhadores – trouxe a esperança de retorno da civilidade e da normalidade ao mundo da política nacional. Essencial para essa boa política é a clara distinção entre instituições de Estado e instituições de governo, o que parece não ter sido percebido nem respeitado no quatriênio anterior. O editorial Uma boa definição de coragem mostra o bom exemplo do novo comandante do Exército, general Paiva, com sua fala democrática, republicana e constitucional a respeito do papel constitucional das Forças Armadas na defesa do Estado Democrático de Direito. Restabelecidos os princípios de disciplina e hierarquia, deverão cessar os atritos, as tensões e as ameaças covardes, “seja de bomba em quartel, seja de golpe de Estado”, sob a liderança tóxica de um ou outro “mau militar”. Que prevaleça o bom exemplo de uma civilizada e produtiva liderança.

João Pedro da Fonseca

São Paulo