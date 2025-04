Governo Trump

Tarifaço e retaliação

Donald Trump se torna o inimigo número um do mundo ao aplicar este tarifaço global sobre produtos exportados para os EUA. União Europeia, Brasil e centenas de outros governos reagem e devem retaliar. Aqui, no Brasil, o Congresso Nacional agiu para aprovar em regime de urgência a Lei de Reciprocidade Econômica, que permitirá ao País responder a “medidas unilaterais” que afetem a competitividade brasileira, como é o caso do o tarifaço de Trump. Inconformado com a diminuição de importância econômica dos EUA na economia mundial, Trump recorre a um anacronismo econômico do século passado. Mas, com o desestímulo ao comércio mundial que ele provoca, serão os EUA os mais prejudicados, pelo volume de suas exportações. Trata-se, portanto, de um tiro no pé de Tio Sam e de seus negócios.

Paulo Sérgio Arisi

Porto Alegre

Terceiro mandato?

Dando continuidade ao seu festival de propostas e ações polêmicas e heterodoxas, o presidente Donald Trump anunciou há poucos dias a intenção de concorrer às próximas eleições presidenciais dos EUA, apesar de no momento isso ser proibido pela Constituição americana. Para quem acha que anunciar candidatura em início de mandato é apanágio de políticos brasileiros, Trump prova o contrário e ainda bate recorde de precocidade. Se a performance dele já está causando mal-estar entre republicanos, nem se fale dos democratas, a julgar pelo discurso ininterrupto de mais de 25 horas de um senador no Congresso, protestando contra as ações tomadas pelo governo. Donald Trump pode até pensar em terceiro mandato. Mas talvez não complete nem o segundo...

Luciano Harary

São Paulo

Emendas Pix

Nova decisão do STF

É um alento a notícia de que Dino manda Estados e municípios prestarem contas sobre emendas Pix (Estadão, 2/4, A8), sobre a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) para que esses entes prestem contas sobre o uso do dinheiro público aos ministérios de onde saíram os repasses. Revolta-nos assistir ao Congresso Nacional se apropriar cada vez mais dessas emendas sem transparência. Isso me fez lembrar a ponte sobre o Rio Tocantins que desabou em dezembro de 2024, por falta de manutenção (ver a reportagem Emendas de R$ 35,6 milhões foram para shows e luzes LED, mas não para ponte que caiu e matou 17, (Estadão, 31/12/2024). Está mais do que na hora de identificar o destino desses recursos e punir seus autores pelo mau uso deles com a perda do mandato.

Gilberto Pacini

São Paulo

Poderes da República

Vergonhoso convite

Lula quer Barroso em próximas viagens internacionais para ampliar ‘aliança entre os Poderes’ (Coluna do Estadão, 2/4). Não basta ser promíscuo, é necessário também demonstrar a promiscuidade ao vivo e a cores. O presidente Lula precisa ser informado por algum assessor que ainda tenha um pouco de bom senso de que as relações entre os Poderes da República devem ser respeitosas e meramente institucionais. Ao propor passear de braços dados mundo afora com o ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula ratifica as suspeitas de que existe algo mais entre o Poder Executivo e o Judiciário. Espera-se que Barroso tenha ainda um pouco de coerência e dignidade, e decline do vergonhoso convite.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

Matemática

Ensino criativo

Como a neurociência e a educação quebraram todos os tabus sobre Matemática – e isso muda a sua vida (Estadão, 2/4). Há 73 anos, quando comecei a minha vida escolar, era-nos imposta uma trava para os números. Havia aqueles raros alunos que tinham facilidade para a aritmética e a matemática e o restante, a maioria das crianças, cujos pais e professores julgavam incapaz de progredir nesta área, pela dificuldade de lidar com os números. Geralmente, os que não nasciam dotados para esta maravilhosa ciência eram encaminhados para o ensino de humanidades ou para as ciências naturais, como a biologia. Na minha opinião, tudo depende de como os professores transmitem a matéria. Com uma boa pedagogia e paciência, todos, sem exceção, são capazes de se tornar aptos para lidar com a Matemática.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

POPULARIDADE DO GOVERNO

A nova pesquisa Genial/Quaest mostra que a aprovação ao governo Lula 3 continua despencando. No Sudeste, a desaprovação chegou aos 60%. No Sul, em 64%. No Centro-Oeste e Norte, 52%. Só no Nordeste a aprovação ainda é positiva, 52% aprovam. Eu sou paulista morando no Nordeste e não consigo entender o que os nordestinos enxergam neste desgoverno que o restante do País vê diferente. Posso garantir que a picanha, o café, os ovos, o dólar e a inflação estão em alta também por aqui. Acorda, Nordeste.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

QUEDA LIVRE

Aprovação de Lula volta a cair e é a pior desde o início do governo, diz pesquisa Genial/Quaest (Estadão, 2/4). Ao mesmo tempo que eminências pardas do atual governo afirmam que nunca vivenciaram um momento tão bom como o atual, o outro ícone do governo, Gleisi Hoffmann, enche a boca ao falar que Lula da Silva é um grande estadista. Luiz Inácio puxa, vertiginosamente, o País para o fundo do poço, sob os olhos complacentes e acomodados do Legislativo. Importante salientar que, por muito menos, Dilma foi impichada.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

ÍNDICES DE AVALIAÇÃO

O gênio da comunicação, Sidônio Palmeira, deve saber que expor em demasia o produto, com participações em eventos, discursos e entrevistas, cansa o consumidor. Fora as gafes dos improvisos. É difícil vender um produto sem qualidade, pois este causa a insatisfação do cliente. O gênio tem grande participação nos índices de avaliação do governo.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CONJUNTO DE ESTRATÉGIAS

O marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira, está usando um conjunto de estratégias de comunicação para melhorar a aprovação de Lula. Mas é bom lembrar de Abraham Lincoln, que disse: “Você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo.”

Tania Tavares

São Paulo

ALEXANDRE, O GRANDE

O todo poderoso ministro Alexandre de Moraes, um cidadão acima de qualquer suspeita, às vezes comete um deslize. Ao invés de viajar num avião de carreira, optou pela FAB para assistir a final do Paulistão, na quinta-feira passada (27/3). Será que alguém vai ter coragem de exigir do ministro explicações para tal fato, dentro de um prazo de 24 horas?

Jose Muller

Avaré

JULGAMENTO

Há pouca base para dúvidas em relação ao desfecho do julgamento de um grupo genericamente denominado de golpistas, em curso na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. A não ser, talvez, em razão de algumas hesitações manifestadas, de forma pontual, pelo ministro Luiz Fux. O desfecho é previsível de qualquer modo, pois, desde o início, já estava claro o propósito final. Muito mais do que de aplicar punição exemplar, o objetivo tende a afastar qualquer possibilidade da volta ao poder de Jair Messias Bolsonaro e seus seguidores, considerado como a grande ameaça ao País. Não seria pertinente discutir aqui a razoabilidade ou procedência de tal proposta. Contudo, tal como se afiguram as previsões atuais, o provável desfecho e decorrentes condenações parecem mais capazes de acentuar divisões e tensões do que de contribuir para a construção de uma sociedade fraterna, justa e solidária.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

OBSTRUÇÃO E ANISTIA

A obstrução usada pelo PL nas votações da Câmara dos Deputados é legítima, mas tem sido inócua, revelando que não prosperará a estapafúrdia tentativa de anistia a criminosos que atentaram contra o Estado brasileiro. Mesmo com pesquisas de opinião mostrando que a população não está interessada na questão, preferindo que as pautas econômicas e de segurança sejam votadas, os parlamentares da extrema direita apostam na memória fraca de seus eleitores, pois daqui a menos de 18 meses estarão pedindo votos para continuarem com as benesses. Caberá ao detentor do voto fazer escolhas melhores, essa é sempre primeira solução em uma democracia.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

TRÊS PODERES

No dia 3 de fevereiro de 2025, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nos encheram de esperança ao anunciarem, democraticamente, seguir rigorosamente o conteúdo constitucional, objetivando o equilíbrio entre os Três Poderes. Cada qual no seu quadrado, limitando-se à sua função específica, sem interferir na dos demais. A Constituição é o principal norte a ser seguido para que haja paz, respeito e harmonia. O desacerto com a insegurança jurídica e os excessivos dispêndios exigem correção por parte do Legislativo. Transcorreu dois meses, e nada foi alterado. Daí, a esperança propalada na posse é comprometida.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

AUMENTO DE PARLAMENTARES

O deputado Hugo Motta, eleito recentemente presidente da Câmara dos Deputados, está costurando com seus pares um aumento de 14 parlamentares. Um deputado tão novo e já incorporado à ala corporativista dos nossos velhos representantes. O nosso país precisa mesmo ser levado mais a sério.

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Lula deve ter obsessão por um prêmio Nobel. Seria agraciado por promover a paz tomando umas brejas num botequim, lá na Ucrânia. Agora, tem uma nova oportunidade aqui ao lado, no Paraguai. É o affair espionagem de Itaipu. O Paraguai suspendeu negociações em curso e chamou o embaixador brasileiro para explicações. Isso pode render um estremecimento diplomático. Celso Amorim, chefe da Assessoria Especial da Presidência da República, precavido, já botou mais algumas pra gelar.

A.Fernandes

São Paulo

PRETENSÕES

Eu votei em Ricardo Nunes para prefeito de São Paulo, pois Guilherme Boulos seria uma tragédia para a cidade. Agora, para querer ser governador do Estado, ainda não mostrou merecimento. Continuo caindo nos mesmos buracos diariamente. As chuvas afetam os mesmos semáforos e alagam as mesmas regiões. Precisamos de mais administração e menos política.

Luiz Frid

São Paulo

BARREIRA DO MEDO

Estamos ansiosos para acompanhar os protestos nas universidades públicas em prol do povo palestino que ousou protestar nas ruas. E agora, universitários da causa palestina, haverão reprimendas públicas ao Hamas?

Ricardo Machado da Silva

São Paulo

NOVAS TERRAS

Donald Trump disse que precisa da Groenlândia para garantir segurança, enquanto faz pressão para entrar na ilha por bem ou por mal. A primeira-ministra da Dinamarca está atenta, mas nada pode fazer. Geograficamente, o Canadá está entre os EUA e a Groenlândia. Com essa sede de adquirir novas terras, eu não sei, não. Te cuida, Canadá.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

TRUMP 2028

Como se já não fosse suficiente o caos armado em menos de dois meses de mandato, como a deflagração da irrefletida guerra tarifária contra o mundo e o projeto imperialista de fazer do Canadá o 51° Estado dos EUA, retomar o Canal do Panamá e agregar a Groenlândia, o tresloucado presidente dos EUA, Donald Trump, ameaça encontrar uma maneira legal de cumprir um terceiro mandato, ignorando o que diz textualmente a 22ª Emenda da Constituição, que proíbe o exercício do cargo por mais de duas vezes. Durma-se com um barulho desses. God bless America.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

VENDA DE ESTATAIS

Ciro Nogueira fala de privatização em massa (Estadão, 30/3, A2). A ideia de um fundo soberano criado a partir da venda de estatais não é de todo mal, se tomadas atitudes que salvaguardem os interesses de quem usa os serviços por elas prestados. É importante vender a preço real, não trocar o monopólio estatal pelo privado, ou seja, haver concorrência. Transformar as agências reguladoras em órgãos sérios, fora do controle dos políticos ou das raposas que tomam conta do galinheiro, que é o que sempre aconteceu no Brasil. Mínimas chances de acontecer e, sem isso, a população não ganha nada com privatizações.

Flávio Madureira Padula

São Paulo