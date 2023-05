Dia do Trabalho

Filme argentino

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a criticar, em discurso no Dia do Trabalho, a taxa básica de juros da economia (Selic), que, segundo ele, seria “parcialmente responsável” pelo desemprego no País. É a volta do velho discurso de que o governo não tem culpa, e sim o Banco Central (BC) é quem trava o crescimento econômico do Brasil – o que nos lembra a frase “não é meu, e sim de um amigo meu”. Vamos baixar o juro e gastar muito para a economia crescer e gerar emprego. Já vi esse filme, que é argentino, com certeza.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Ainda o ataque ao BC

Lamentável o discurso de Lula da Silva no Dia do Trabalho. Ora, para retirar de suas costas qualquer responsabilidade pelas mazelas da economia do Brasil, ele volta a criticar os juros e a política do Banco Central. Como Lula é contrário à limitação dos gastos do governo e não faz a própria lição de casa, resta o controle da inflação por meio da taxa Selic. O presidente não entende que, se assim não fosse, o Brasil estaria como a atual Argentina – que, a propósito, logo receberá empréstimos do nosso BNDES. É lamentável!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Sindicalismo

Replay

Dirigentes de sindicatos voltaram a comandar alguns dos bilionários fundos de pensões de estatais. É o replay de um filme, velho conhecido das desastradas gestões petistas. Que o digam os funcionários do Banco do Brasil, da Caixa, dos Correios e da Petrobras.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Agrishow

A presença de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discursou na maior feira de agronegócio da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do senador Marcos Pontes (PL) e do deputado Ricardo Salles (PL). Bolsonaro teve a moral de criticar o atual governo federal, apesar da atuação desastrosa de seu governo em todas as frentes: saúde, educação, ciência e tecnologia, política externa, etc. Por sua vez, a declaração do governador de que o “agro precisa de políticos que não atrapalham”, levanta a seguinte pergunta: “não atrapalhar” significa “passar a boiada”, como sugeriu Ricardo Salles – e dane-se o meio ambiente? Convidar Bolsonaro para a Agrishow foi uma piada de mau gosto, não?

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Invasões

Concordo com o que o governador Tarcísio de Freitas disse sobre cadeia para os invasores de terras produtivas, privadas ou públicas (Estadão, 2/5, A9). Mas, como diz o velho ditado, pau que dá em Chico dá em Francisco, então gostaria que o governador também tivesse falado em cadeia para os invasores do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto no 8 de Janeiro, principalmente em relação aos mentores daquela invasão. Chega de polarização neste país! Vamos trabalhar, pois o Brasil não merece este revanchismo e meias frases, de um lado ou de outro. Política se faz com diálogo, e não com raiva ou com armas.

Roberto Sigaud

rs@s2r.com.br

São Paulo

*

PL das Fake News

Votação no Congresso

O grande problema nas redes sociais é que muitos confundem liberdade com libertinagem. Censura não, normatizar sim.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Literatura

O preconceito nos detalhes

Ao ler a matéria Juan Pablo Villalobos trata a xenofobia com humor crítico (Estadão, 1/5, C1), sobre o livro A invasão do Povo do Espírito, do autor mexicano, foi impossível não retomar minha história. Sou argentino naturalizado brasileiro e vim para o Brasil com 6 anos. Hoje, aos 58, recordo como o preconceito se dá não só em grandes ações ou palavras, mas está presente nos detalhes, no olhar, na expressão do rosto, em comentários ouvidos de passagem. Não li ainda a obra, mas seguramente encontrarei ali motivo de reflexão sobre o que significa ser estrangeiro para si mesmo, para uma determinada sociedade ou até perante o mundo.

Oscar D’Ambrosio

odambros@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PL DAS FAKE NEWS

Pela forte propaganda contrária que o Google está fazendo em todos os espaços que possui, físicos e virtuais, parece que o Projeto de Lei das Fake News está no rumo certo. Vamos ver a capacidade da empresa de “convencer” deputados para alterar o projeto e atender a seus interesses.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

UNIVERSO SEM LEI

Preferindo o disruptivo cenário atual, e inobservando seu antigo lema “não seja mau”, o Google pressiona nossos congressistas contra a aprovação de projeto de lei com justiça apelidado de PL das Fake News, atitude também adotada pelo Facebook e TikTok. Dessa forma, por interesses puramente financeiros, tentam preservar o cenário de anomia hoje existente nas redes sociais, que está destruindo vínculos familiares e de amizades, afetando comportamentos e permitindo até mensagens que levaram ao suicídio de adolescentes. No coletivo, afetam nossa democracia ao projetar candidatos mais habilidosos em manipular inverdades, porém convencendo os crédulos plugados, levando-os a decisões equivocadas. Aliás, por forte influência dessas redes, elegeu-se até um presidente da República considerado o pior na história brasileira, e que durante sua desastrosa gestão propagou pelas redes sociais informações mentirosas que acabaram por desencadear o fatídico evento de 8 de janeiro deste ano, ameaçando nossa democracia. Que nossos legisladores tenham o bom senso de aprovar regras para esse universo sem lei.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

REGRAS TRIBUTÁRIAS

São regras tributárias: levantar os tributos sobre eventos produtores de renda e tributar cada evento uma só vez. Então as rendas auferidas no exterior não podem ser tributadas, porque já estiveram tributadas. Por exemplo, lucros realizados por empresas multinacionais brasileiras no exterior não estão sujeitos a impostos quando interiorizados. No seu arroubo demagógico, Lula da Silva não chegou a abordar esse aspecto. O governo não arrecadará por essa via nenhum recurso para cobrir o déficit fiscal.

Harald Hellmuth

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

*

PROFISSÃO HONESTA

Então a política é uma profissão honesta (Estado, 29/4, A9). Espelho, espelho meu... Em 1993, Lula declarou: “Há uma maioria de uns 300 picaretas que defende apenas seus próprios interesses”. E Lula continua uma metamorfose ambulante, mudando conforme o local e a ocasião.

Agnes Eckermann

agneseck@gmail.com

Porto Feliz (SP)

*

ELEIÇÕES NO PARAGUAI

“Postergar nossas diferenças para priorizar causas comuns que nos unem como nação.” Essa declaração de Santiago Peña, ao ser proclamado presidente eleito do Paraguai (Estado, 1/5, A9), é um aceno à estabilidade e testemunho da ação do Partido Colorado, ao qual é filiado, que atua há 70 anos nas estruturas do poder do vizinho país. Terminada a ditadura de Alfredo Stroessner (1954-89), o Paraguai buscou acertar-se. Com o combate ao crime, à corrupção e à impunidade, deixou de ser destino de veículos roubados nos países vizinhos, especialmente o Brasil, e toma outras medidas que o colocam como nova âncora na América Latina, ultimamente tomada pela esquerda. Peña tem por objetivo combater a pobreza, é contra a legalização do aborto e entende família como mamãe, papai e filhos. Espera-se que no seu mandato, de cinco anos, seu país se consolide e jamais sofra dos males que o restante do continente padece, como a polarização política, fenômeno que hoje prejudica largamente o Brasil.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

PASSADO CONDENÁVEL

O ex-técnico do Corinthians, Cuca, foi massacrado pelas redes sociais e por parte da mídia por ter supostamente estuprado uma menor na Suíça, acusação que ele nega. Certo ou errado, o crime prescreveu e ele não deve nada à Justiça, nem daqui, nem da Suíça. O presidente Luiz Inácio foi processado, julgado, condenado e preso por corrupção. Foi solto por uma tecnicalidade jurídica e os diversos crimes atribuídos a ele, que ele também nega, igualmente prescreveram. Lula concorreu à eleição presidencial e venceu. Não há diferença moral e ética entre esses crimes. Violência sexual e corrupção são delitos repugnantes e abomináveis. Entretanto, os mesmos que execram e continuam execrando Cuca fecham os olhos para o passado condenável de Lula. A isso se dá o nome de hipocrisia.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

TREINADOR CUCA

Não deixa de ser curioso que, desde a ocorrência do fato que motivou a acusação de estupro em 1987, Cuca tenha assumido a posição de treinador em vários clubes de projeção nacional, mas o caso tenha vindo à tona coincidentemente com sua contratação no Corinthians. Vale notar que o processo movido na Suíça está sob sigilo de mais de cem anos, e a fonte da informação mais destacada nos noticiários tem sido o advogado de acusação – em que, por óbvio, cabem ressalvas relativas ao quesito imparcialidade. Parece que ainda há pontos a esclarecer, estando em jogo a carreira de um profissional de reconhecida competência, cujo comportamento nunca suscitou questões desse tipo, em décadas de atuação em seu próprio país.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

LUXEMBURGO

A contratação do técnico Wanderley Luxemburgo pelo Corinthians mostra que a diretoria do clube está totalmente perdida e metendo os pés pelas mãos. Luxemburgo é um ex-treinador em atividade, obsoleto, e o seu foco não está no futebol. O Corinthians está pedindo para ser rebaixado no Brasileirão. Como palmeirense e rival, estou achando ótimo.

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

O BRASIL DOS PODEROSOS

Até a Polícia Federal entrou no esquema de Thiago Brennand ao não o colocar no chiqueirinho, nome usado da parte traseira dos veículos da polícia. Por ele ter dado uma de machão para muita gente, merecia esse presente. Mas sendo milionário deram mole a ele. Essa é a cara do Brasil dos poderosos. Eles tudo podem, até mesmo quando erram e cometem crimes. O Brasil nunca mudará.

Antônio José Gomes Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

COMUNIDADES VERTICAIS

O desabamento de um edifício de três andares no Rio de Janeiro deixou vítimas na segunda-feira, 1/5. As comunidades crescem na vertical, não há mais terrenos à venda, e sim lajes, a engenharia é a improvisação e acidentes vão acontecer, pois a Lei de Newton não perdoa e as prefeituras são omissas. Triste realidade dos pobres que moram nas grandes cidades brasileiras.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ÁGUA DE COCO

Somos mineiros e moramos em Belo Horizonte. Viemos passear no Guaiú. A praia é linda, o povo é receptivo e a comida, espetacular. Para a nossa surpresa, não conseguimos beber uma água de coco natural no Guaiú. Os quiosques da praia não vendem e nem os restaurantes da cidade. Ficamos sabendo que o problema é a coleta das cascas dos cocos consumidos. Dessa forma, os cidadãos da comunidade e os turistas também ficam sem essa deliciosa bebida típica do nordeste brasileiro. Temos certeza de que as autoridades locais encontrarão uma solução simples e sustentável para realizar essa coleta.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

ENTRE FILÓS E DIGNIDADES

Recentemente, uma polêmica acontecida no Estado do Amazonas viralizou e dominou as discussões nas redes sociais, mobilizando um robusto número de internautas e celebridades. Trata-se do caso da (simpática) capivara Filomena, cuja amizade era retratada pelo digital influencer Agenor Tupinambá. As aventuras típicas de um harmonioso convívio entre pessoas e animais (que, às vezes, sequer existe entre os seres humanos) foram interrompidas depois de denúncias de supostos maus-tratos perpetrados pelo tutor em relação ao animalzinho, motivando o Ibama a confiscá-lo e a aplicar multa ao jovem tiktoker. Após críticas dos internautas à conduta do instituto e o engajamento de famosos, a Justiça Federal deferiu liminar determinando o retorno de Filó aos cuidados de Agenor. As (necessárias) campanhas virtuais que influenciaram a vitória do rapaz no conflito reacenderam as discussões acerca do bem-estar animal na sociedade. Nas últimas décadas, cresceu consideravelmente no Brasil o interesse pela “questão animalista” devido à proliferação de disciplinas, cursos de graduação e monografias inclinadas ao estudo dos “novos direitos”, notadamente o direito animal, entendido como componente de uma quinta dimensão de direitos fundamentais. A partir do rompimento dos paradigmas antropocêntricos (que colocavam o homem no centro do universo), os animais passaram a ser vistos enquanto partícipes dos ecossistemas do globo terrestre e também portadores de certas faculdades antes só concedidas aos cidadãos. As prerrogativas mencionadas surgem do princípio da dignidade animal, o qual propõe, dentre outros, uma redução drástica do uso de variadas espécies em experimentos científicos ou do abate de suínos e bovinos para o consumo alimentar, poupando-lhes o sofrimento. O postulado visa à proteção e ao cuidado de cães, gatos, pássaros e outros animais a fim de garantir-lhes uma vida digna e em condições de desenvolvimento. Possuidores de direitos à vida e à saúde, tais “indivíduos” podem ser tutelados judicialmente caso haja vilipêndio à sua existência. Nesse sentido, mostra-se acertada a decisão do magistrado amazonense que concedeu a guarda provisória de Filó a Agenor, com quem convive desde filhote. Fica a torcida para que os Tribunais confirmem o decisium e a resolução final, contemple a dignidade de Filomena, servindo de paradigma para casos futuros.

Thieser da Silva Farias

thieserfarias94@yahoo.com.br

Santa Maria (RS)

*

BAGAGENS NAS AERONAVES

O triste episódio da retirada de uma senhora de um voo (saindo com atraso) deveria ensejar uma discussão mais ampla sobre bagagens no interior das aeronaves – muitas alojadas debaixo dos assentos. Fico pensando se os passageiros estão sendo considerados verdadeiramente como seres humanos. Será que são “cargas” também? Será que num pouso brusco, duro, tais malas não se transformariam em “mísseis”, atingindo de forma letal os passageiros? Em caso de um pouso de emergência, com dezenas de bagagens colocadas sob assentos, não poderiam obstruir a saída dos passageiros, especialmente os que estão com crianças, os idosos ou os com alguma deficiência? Quando viajo e ouço o barulho daquelas malas duras, especialmente, fico torcendo para que nada aconteça. E rezando: livrai-nos das malas duras e das mochilas esparramadas sob nós. Amém.

J. K. Ópera

jkopera57@gmail.com

São Paulo

*

REGRAS DO VOO

Parece que a palavra racismo passou a ser a explicação para muitas acusações, algumas sem fundamento algum. Racismo é algo hediondo e imperdoável e por isso mesmo o termo que o define deve ser usado com cuidado. Dentro de uma aeronave existem regras que devem ser seguidas inclusive para preservar a segurança do voo e dos passageiros.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

CHIQUINHO DE MORAIS

Aos 87 anos e com um grande legado, faleceu o notável, ousado pianista, maestro e arranjador Chiquinho de Morais, que com seus arranjos e orquestra gravou com grandes nomes da música brasileira, como Raul Seixas, Elis Regina e Roberto Carlos. Que vá em paz! E nossos sentimentos à família.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos