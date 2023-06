STF

Lula indica seu advogado e tenta tornar o STF aliado do governo (Estado, 2/6, A6). Ante mais uma lamentável indicação petista para o Supremo Tribunal Federal (STF), só nos resta a esperança de que este Senado tenha a mesma altivez daquele que rejeitou indicados por Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro.

F. G. Salgado Cesar

Guarujá

*

Narrativa do negacionismo

Vamos desenhar: Lula está prestes a colocar no STF aquele que o libertou da cadeia. Pavimenta, assim, a narrativa do negacionismo, com a caneta maior da Justiça na mão de um aliado.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

A lógica de Lula

Como entender a lógica de Lula ao indicar Zanin para o STF? 1) O brasileiro não desiste nunca – Zanin mostrou a sua brasilidade como ninguém no caso perdido de Lula. 2) Mas o STF não tem nenhum ministro negro – Zanin sempre defendeu alguém cuja prioridade é lutar para que tenha. 3) Mas o STF tem uma participação mínima de mulheres – Zanin é filho de uma mulher e casado com outra. 4) A atuação do STF é aprovada por 25% dos brasileiros. Ora, estes 25% certamente também aprovam a indicação de Zanin. Foi pensando nisso e um pouco no seu futuro e no dos seus que Lula indicou Zanin.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

Contraditório

Já é sabido que todos os governantes tentam tornar seu mandato mais fácil rodeando-se de aliados, e até aí não podemos dizer que seja algo errado, pois, se o governo tem propostas para pôr em prática e depende de aprovação, nada melhor do que poder ter aliados que compactuam dos mesmos objetivos. Mas Lula, há pouco tempo, em campanha eleitoral, disse que “não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos, você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar”. E o que ele faz agora? Indica o seu advogado para o STF. Diante disso, tenho de usar aqui suas próprias ideias: isso é um retrocesso para a democracia.

Aline dos Santos Moraes

Sorriso (MT)

*

Imoral

A indicação de Zanin a ministro do STF é legal, mas imoral.

Lincool Waldemar D’Andrea

São Paulo

*

Governo e Congresso

Indignação enterrada

Lamentavelmente, a indignação de Lula em campanha eleitoral no que se refere ao chamado orçamento secreto foi enterrada. Sob pressão, Lula abriu os cofres e gastou R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares para poder aprovar o inchaço do seu governo. Alguém mais além de mim sente um forte cheiro de mensalão no ar?

Luis E. Baibich

Curitiba

*

Quem manda

Sobre o oportuno editorial Congresso mostra a Lula quem manda (Estado, 1/6, A3), cabe dizer: quem de fato está dando as cartas no comando político do País é o L de Arthur Lira, e não o L de Lula, cada qual de um lado da Praça dos Três Poderes.

J. S. Decol

São Paulo

*

Economia

Sinais claros

Acima das expectativas, o crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) no 1º trimestre é resultado da força do agronegócio brasileiro. Com crescimento de 21,6%, o setor, como de costume, compensou a retração do investimento produtivo e a estagnação do consumo das famílias. A indústria e os serviços têm muito a aprender com a dinamicidade do agro. Já o governo, este tem de mudar radicalmente a estratégia de (re)industrialização do País. Os sinais são claros.

Elias Menezes

Belo Horizonte

*

Inteligência Artificial

Fim do mundo

Inteligentíssimo o artigo do professor Eugênio Bucci sobre inteligência artificial (Estado, 1/6, A5). É preciso entender que a catástrofe mundial só será impedida mediante a rápida organização de uma sociedade política mundial.

Fábio Konder Comparato

São Paulo

*

TESTE PARA O SENADO

A indicação do advogado Cristiano Zanin para a Suprema Corte é simplesmente imoral. O presidente, acostumado a ter suas vontades sempre atendidas, fez a indicação de seu advogado da Lava Jato para assentar em uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal (STF). O problema é que as exigências exaradas na Constituição, em seu artigo 101, não estão supridas pelo indicado. Pergunta-se: quais livros publicou? Qual sua titulação? Zanin vai enfrentar, no Senado, adversários como o ex-juiz Sergio Moro e o senador Flávio Bolsonaro, além do peso de grande parte da opinião pública, que não acredita na inocência de Lula da Silva em seus processos da Lava Jato. Será um bom teste para sabermos se o Senado é sério ou se é um simples cartório que carimba os desejos do presidente.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

*

MINISTRO IMPEDIDO

Segundo Marco Aurélio Mello, supremo ministro aposentado, Cristiano Zanin, advogado particular e íntimo amigo de mesa de bar do presidente Lula, indicado para o STF à revelia do mérito e seletivos critérios morais, éticos e profissionais consagrados na Carta Magna, detalhadamente ratificados durante a campanha pelo então candidato Lula, deverá ficar impedido, por óbvio, de julgar as ações do “paciente” Lula na Lava Jato. Considerando que, em razão da íntima aproximação dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes com os amigos presidentes que os indicaram, e lá dentro nunca se declararam impedidos em atuar nos processos e “causos” dos padrinhos, indago: qual o alcance de sua constitucional e oportuna observação, ministro? A profana “bíblia” que rege os homens da torre de Babel suprema e do Planalto desconhece que até entre os “corretores zoológicos” é ponto de honra obedecer ao sagrado “vale o que está escrito”, mandamento que norteia os dignos homens e cidadãos de palavra, com teto ou sem teto.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

*

CARGO POLÍTICO

Os institutos da suspeição, ou do impedimento, não interessam mais. O cargo é político, e se o indicado souber Direito Constitucional, melhor.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

SUPREMO COMO ALIADO

A matéria Lula confirma indicação de advogado e reforça visão de Supremo como aliado (2/6, A6) tem um título bem realista, pois o Supremo Tribunal Federal, ao anular a condenação de Lula na Lava Jato, a partir de leituras feitas depois de notícias pirateadas sem contraditório, já tinha mostrado de que lado ele estava. Para completar, a indicação do criminalista Cristiano Zanin Martins para a vaga do ministro aposentado Ricardo Lewandowski, aquele que não leu direito a Constituição no processo de impeachment de Dilma Rousseff, fecha com chave de ouro esse triste capítulo de nossa história.

José Elias Laier

São Carlos

*

SEM CONSTRANGIMENTO

Ao escolher Zanin para o STF, Lula, como a maioria dos políticos atuais, perdeu totalmente o constrangimento de escolher pessoas para oferecer poder e ter benefícios pessoais quando necessário. Uma vergonha!

Luiz Frid

São Paulo

*

DEFENSOR-MOR

Admirável o artigo do dr. Ives Gandra Martins sobre a indicação do sr. Cristiano Zanin para ocupar uma cadeira no nosso STF (Estado, 2/6, A7). Dele pinço duas frases que para mim definem perfeitamente o nosso sistema jurídico: “Exerceu admiravelmente a defesa do presidente Lula contra todos. Vale dizer: um brilhante profissional”. De fato, como advogado do preso ilustre ele utilizou brilhantemente todos (ou quase todos) os recursos legais propiciados pela nossa Constituição Cidadã para livrar o seu cliente da cadeia, de onde não deveria ter saído não fosse pela atuação eficaz do seu defensor-mor, que agora recebe mais uma justa retribuição pelos seus serviços. Pena que as dezenas de milhões de brasileiros que não conseguiram amealhar fortunas não possam desfrutar também dos serviços desses brilhantes causídicos quando precisarem de Justiça, porque eles estão disponíveis somente para os verdadeiros e afortunados cidadãos.

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

*

NOTÁVEL SABER POLÍTICO

No seu artigo Indicado por Lula tem notável saber jurídico?, o dr. Ives Gandra Martins, brilhante advogado e professor benemérito do Instituto Mackenzie, levanta com muita propriedade a questão se o sr. Cristiano Zanin tem notável saber jurídico, o que é uma prerrogativa para integrar o STF, conforme está previsto no artigo 101 da nossa Constituição. Mas, se olharmos para o que vem acontecendo no sistema jurídico brasileiro nos últimos tempos, incluindo aí o Supremo, me parece que o notável saber jurídico foi substituído e solapado pelo notável saber político.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

REFORMA DO JUDICIÁRIO

A cada indicação de um ministro do STF a mesma discussão se repete. O presidente da República, responsável pela nomeação, que deveria se guiar pelos critérios nobres do “notório saber e reputação ilibada”, praticamente ignora essas qualificações e impõe ao escrutínio (e provável referendo) do Senado um nome afeito a interesses pessoais dele. Foi assim com os dois ministros terrivelmente evangélicos de Bolsonaro – André Mendonça e Nunes Marques – e o mesmo acontece agora com Cristiano Zanin, advogado e amigo pessoal de Lula. Nos EUA, é também o presidente quem indica o ministro da Suprema Corte baseado igualmente nos critérios do “notório saber e reputação ilibada”, acrescidos da postura política geral do candidato: se é liberal (democrata) ou conservador (republicano). Não há amizades pessoais em jogo ou identificação religiosa ou coisa parecida. Imaginar que Zanin seja capaz de manter a devida isenção se for chamado a atuar em processos ligados a Lula ou à Lava Jato seria o mesmo que pedir a um torcedor fanático do Corinthians que apite um jogo de futebol entre Corinthians e Palmeiras e mantenha a devida neutralidade. Está na hora de a reforma do Judiciário brasileiro entrar no radar. A venda nos olhos da estátua da Justiça não resistirá por muito tempo.

Luciano Harary

São Paulo

*

CONSELHO AO PRESIDENTE

Zanin no STF? Se ninguém próximo ao presidente vai dizer a ele, digo eu: que mancada, presidente!

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

*

INDICAÇÃO IMPEDIDA

Não consigo entender como a indicação do chefe da Polícia Federal (PF) por Jair Bolsonaro foi impedida pelo STF de Moraes e pacificamente está sendo aceita a indicação do Zanin pelo Supremo e pelo Legislativo. A chefia da PF é cargo transitório, não é instância decisória nem assume diretamente qualquer investigação, além de estar sujeita à fiscalização da Procuradoria-Geral da República (PGR) e das diversas instâncias do Judiciário. Multiplique por menos um e veja quão poderoso pode ser um togado: cargo vitalício, decide monocraticamente se assim desejar, assume investigações intermináveis diretamente e ninguém o fiscaliza. Além de tudo, Zanin é claramente parcial.

Roberto Maciel

Salvador

*

ALÉRGICO A LULA

Conforme noticiado, o advogado Cristiano Zanin Martins, recém-indicado pelo presidente Lula para a vaga desocupada do recém-aposentado ministro Ricardo Lewandowski, no STF, é um apreciador de vinhos caros sorvidos em refeições com frutos do mar. Por ironia da história, sofre restrição alimentar por descobrir há pouco ter alergia a lula, o molusco.

J. S. Decol

São Paulo

*

CELEUMA INÚTIL

Lula tem direito de indicar para o STF quem ele quiser, desde que preencha os requisitos legais. Todos os ministros que ali estão, ou estiveram, foram indicações de presidentes. Por que o atual mandatário não poderia indicar pessoa de sua confiança para o cargo, só porque foi seu advogado? Vários ministros foram advogados antes de assumir o cargo. Ricardo Lewandowski acaba de retornar à advocacia. Se existe algum impedimento, o Congresso então que faça a sua parte, pois a Constituição prevê que as indicações sejam submetidas a seu crivo. Estão fazendo uma celeuma inútil. Tempestade em copo d’água.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

PLANO B

Se Lula tivesse feito o que prometeu em campanha, construir um governo de união nacional com forças partidárias equivalentes, não estaria nas mãos dos parlamentares. Lidar com descontentes é isso, quanto mais difícil a aprovação, mais cara ela fica. Por enquanto Lula tem dinheiro para bancar as votações. Mas Lula também tem o plano B, o apoio do STF. Quando algo do seu interesse não passar, o STF será provocado. É um jogo de interesses em que se percebe claramente que as necessidades do cidadão trabalhador não fazem parte das prioridades deste governo. Lula está olhando para fora, não para dentro.

Izabel Avallone

São Paulo

*

COLLOR CONDENADO

Só Fernando Collor? E os outros que estão livres e soltos? Ou o réu atual em breve estará livre e solto como os outros, que se intitulavam vítimas?

Abraão Saposnic

São Paulo

*

SALÁRIO DA PROCURADORA

Há dias uma procuradora do Ministério Público do Estado de Goiás disse que seu salário de R$ 37,5 mil só dá para suas vaidades, para brincos, pulseiras e sapatos, porque é o marido que sustenta a casa. Que pessoa mais pobre de espirito e infeliz! Vivemos em um país onde a renda média da população é de R$ 2.715, segundo dados de 2022 do IBGE. E mais de um terço da população vive com um salário mínimo. Enfim, a referida procuradora não pode trabalhar na área da Justiça, pois ela mesmo não sabe nada de injustiças, e muito menos de sofrimentos.

Alex Tanner

Nova Odessa