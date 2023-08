Educação

A educação está fundada na produção de conhecimento, pelos alunos, em parceria com o repertório docente. O material didático autoral, com diversidade de opções para professores, fornece essa oportunidade a todos, quando os volumes passaram pelo crivo do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). Material digital único, como pretendido pela Secretaria de Educação de São Paulo (SP pretende trocar livros oferecidos de graça pelo MEC por material digital, Estado, 2/8, A15), tende a limitar o acesso ao repertório, tanto pelo acesso ser digital como pela imposição de material único. Não combina com os objetivos da educação, que deve ser plural e inclusiva, nem com a liberdade de cátedra.

Pedro Paulo A. Funari, professor titular no Departamento de História da Unicamp

ppfunari@unicamp.br

Campinas

*

Tecnologia na escola

Enquanto pesquisa da Unesco comprova que salas virtuais e tecnologia não fizeram as aprendizagens dos estudantes avançarem e vários países já baniram até o uso do celular nas salas, o governo bolsonarista do Estado de São Paulo resolve banir os livros impressos das salas de aula. Se tecnologia ensinasse os estudantes dos anos iniciais do ciclo de alfabetização, teriam todos voltado às escolas sabendo ler e escrever após a pandemia, mas, ao contrário, carregam defasagens de aprendizagens por vários anos de escolaridade.

Eliel Queiroz Barros, professor na educação básica

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

Excesso de tela

O governo de São Paulo erra muito ao abrir mão dos livros didáticos na educação pública, estes que são, muitas vezes, o único livro a que a criança terá acesso. A troca pelo material digital, com retroprojetor e outras mídias, não trará benefícios. Ao contrário, aumentará o uso de telas, além de não estimular a leitura e a interpretação de texto. Seria essa a intenção?

Maria Ísis Monteiro de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

Governo Lula 3

Gasto desnecessário

Ministros de Lula criam agenda às sextas para voltar para casa de jatinho da FAB (Estado, 2/8). Dinheiro público não é capim. A farra dos ministros utilizando jatinhos da FAB para ir e voltar dos Estados de origem nos fins de semana mostra como este governo é perdulário. É um exemplo clássico de patrimonialismo, em que o público e o privado se misturam, e uma afronta ao país que hoje conta milhões de pessoas passando fome. Cabe, de fato, à imprensa denunciar, mas cadê os órgãos de fiscalização?

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Presentes devolvidos

Haddad e Alckmin devolveram presentes recebidos da Arábia Saudita, alegando que o recebimento não é possível por causa das regras do governo brasileiro. Que bom seria se este governo fosse assim zeloso com o dinheiro público! Quanta ironia...

Flávio Gomes de Lima

flavio.gomes@fgocontabil.com.br

Paulínia

*

Venezuela

Êxodo recorde

A foto de Adri Salido na primeira página do Estadão de ontem (2/8) é autoexplicativa: o êxodo de venezuelanos em direção aos Estados Unidos, fugindo do que é uma “democracia relativa”. Sem mais comentários.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Prova

Lula deve estar exultante! É, turma, na primeira página do Estadão (2/8), a foto mostra – e o texto confirma – venezuelanos dando provas da democracia de Nicolás Maduro.

A.Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

STF

O óbvio e com atraso

Por unanimidade, STF veta legítima defesa da honra (Estado, 2/8, A17). O Supremo Tribunal Federal (STF) simplesmente julgou o óbvio e com muito atraso. A tese da legítima defesa da honra, que tinha como base as Ordenações Filipinas, promulgadas em 1603, autorizava o marido a matar a mulher infiel. Tal base legal deixou de existir no Brasil quando entrou em vigor o Código Civil de 1916. Portanto, a absolvição do réu é inconstitucional há mais de um século, mas a instância máxima do Judiciário permaneceu silente durante todo este tempo.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

BANALIZAÇÃO DA MORTE

Uma polícia que não vai para matar mas para prender suspeitos ou criminosos em flagrante, é símbolo de uma nação civilizada. Mas o que acontece no Brasil em geral, com honrosas exceções, deveria nos envergonhar a todos e exigir a correção dessa prática letal que banaliza a morte. A título de vingança, crianças morrem por bala perdida e muitos inocentes também. Aqui no Estado de São Paulo, a letalidade policial havia diminuído significativamente nos governos Geraldo Alckmin e João Doria. Mas com Tarcísio de Freitas, bolsonarista, a violência policial voltou com tudo. O que esperar quando há uma bancada da bala exigindo que se retire as câmeras acopladas aos uniformes e um governador e um secretário da Segurança que consideram correta a atuação dessa polícia que mata querendo fazer justiça com as próprias mãos no Estado mais desenvolvido economicamente da Federação? Todas as autoridades envolvidas deveriam envergonhar-se pela maneira como estão atuando, a começar pelo próprio governador. Mas triste é saber que há quem dê a maior força para esse atraso do atraso do atraso. E, antes que digam ser isso “papo de esquerda” ou “papo ideologico”, é bom saber que “isso” se chama desejo de viver num país minimamente civilizado.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

AÇÃO PROPORCIONAL

Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a “ação da PM em SP não parece ser proporcional em relação ao crime”. Duas perguntas ao ministro. A primeira: o que seria proporcional na opinião dele: três ou quatro mortes e não 12 OU 14, é isso? A segunda pergunta: na Bahia, governada pelo PT, aconteceram 19 mortes em quatro dias em confrontos entre policiais e suspeitos. Nesse caso a ação da Polícia Militar foi proporcional?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

JUSTIÇA X JUSTIÇAMENTO

Justiçamento não é justiça, mas, com toda a certeza, a justiça, ou injustiça, é a principal responsável por essa onda de justiçamento. Enquanto a Justiça julga a seu bel prazer, soltando traficantes e criminosos do colarinho branco, a população se sente cada vez mais injustiçada. Óbvio que a morte de qualquer cidadão não deveria ser comemorada, mas acho que falta a imprensa entender que nesse episódio não se trata apenas de justiçamento, mas sim de uma guerra entre a polícia e o crime. A reclamação por parte de muitos de que pouco se falou sobre a morte do policial é muito pertinente: só a vida do suposto criminoso é importante? A vida do policial não tem valor?

Antonio Carlos de Assis Filho

cpmaclinica@gmail.com

Batatais

*

POLÍCIA QUE MAIS MATA

A polícia da Bahia está lutando com todas as armas (19 mortes na Bahia) para não perder o primeiro lugar como a polícia que mais mata proporcionalmente no Brasil para São Paulo (pelo menos 14 mortes no Guarujá).

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

DEFESA DA COSTA BRASILEIRA

Não há nada que justifique a Marinha do Brasil fazer investimentos de tamanha monta na construção do primeiro submarino de propulsão nuclear atômica do País. Já foram gastos mais de R$ 40 bilhões no tal Programa de Desenvolvimento de Submarino (Prosub), com previsão de entrega do primeiro navio somente em 2033. Não é racional gastar uma dinheirama dessa em uma única embarcação para defesa de um território imenso como é a costa brasileira. Seria mais viável, sob todos os aspectos, se o Brasil tivesse oferecido essa grana toda à Organização de Tratado do Atlântico Norte (Otan), a título de contribuição e em troca reivindicado a sua filiação ao bloco para se beneficiar dos seus armamentos na defesa do seu território.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

SIMONE TEBET

Ficamos chateados com o escanteio que Lula da Silva deu em Simone Tebet nomeando Marcio Pochmann para o IBGE sem consultá-la. Mas ela foi mais esperta e consentiu. O tiro de Lula saiu pela culatra, ou seja, não pôde colocar o apadrinhado no seu lugar. Geraldo Alckmin não precisa se preocupar...

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

INDEPENDÊNCIA DO PGR

Em um regime republicano, o presidente não precisa confiar pessoalmente no procurador-geral da República (PGR), como deseja o presidente Lula em suas declarações sobre sua desconfiança no Ministério Público. No sistema republicano, o PGR é nomeado com base em critérios técnicos e jurídicos, não por sua proximidade com o presidente, garantindo sua independência e imparcialidade. Essa separação de funções assegura que o PGR atue de forma autônoma na condução de investigações e processos judiciais, sem influência direta do presidente. Essa independência fortalece a Justiça e protege os interesses da sociedade, permitindo um equilíbrio de Poderes e a preservação do Estado de Direito.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

PODER JUDICIÁRIO

A decisão do ministro Alexandre de Moraes que obriga o Poder Executivo a criar um plano para lidar, enfaticamente, com a população de rua reacende uma discussão recorrente no Direito: é legítimo o Poder Judiciário definir tarefas estatais de outros Poderes e estabelecer prazo para elas? Ao meu ver sim, desde que com cautela. Recorro à posição do ministro Marco Aurélio em julgamento da ADPF 347/DF: “A intervenção estatal mostra legítima presente elevada omissão estatal frente à violação generalizada de direitos fundamentais. Verificada paralisia, argumentos idealizados no princípio democrático fazem pouco sentido”.

Marcelo Melo Ramos

marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

VANTAGEM ELEITORAL DE TRUMP

No editorial Trump atropela (Estado, 2/8, A17), é assustadora e preocupante a constatação de que os republicanos creditam alguma vantagem eleitoral ao demagogo “por não ter qualquer limite moral”. Nestes nossos tempos qual seria a argumentação de Immanuel Kant ou de Alexis de Tocqueville? A “América” precisa reinventar-se ou reencontrar-se?

José Francisco Graciola

jfgraciola@uol.com.br

Pedreira

*

FORO PRIVILEGIADO

Os Estados Unidos não têm Justiça Eleitoral, têm Justiça, ponto. O ex-presidente Donald Trump irá responder por seus crimes como um cidadão comum, ninguém vai ficar mandando o caso para essa ou aquela instância. Caso não tenha sido condenado, Trump poderá disputar as eleições e voltar à presidência da República. O processo vai continuar com Trump na presidência. Se for condenado, Trump sairá da Casa Branca diretamente para a cadeia. O Brasil tem muito o que aprender com a Justiça americana. O País poderia acabar com o ridículo foro privilegiado e acabar com a Justiça Eleitoral. Os crimes dos políticos seriam todos julgados pela Justiça comum, como se os parlamentares fossem apenas cidadãos ordinários, gente como a gente, e não divindades, entidades superiores, detentoras de superpoderes e superprivilégios.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

O CULPADO É O CASEIRO DE TRUMP

A Justiça dos Estados Unidos é uma piada sem graça. Carlos Oliveira, o português caseiro de Donald Trump, vai acabar preso por ajudar o patrão a esconder os documentos ultrassecretos que surrupiou da Casa Branca. Já Donald Trump poderá voltar a ser presidente dos Estados Unidos. Uma Super Banana Republic com uma Justiça de anedota de português.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA

A tese estapafúrdia da “legítima defesa da honra”, usada por réus em casos de feminicídio, já deveria ter desaparecido do nosso sistema jurídico e das conversas do dia a dia há muito tempo. Estranho que somente agora, em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha declarado tamanha idiotice inconstitucional. Agora, ampliando um pouco o espectro da palavra honra – segundo o dicionário, “princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, virtuosa, corajosa, e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade” –, não são poucas as pessoas públicas, dentre as quais inúmeros políticos, que já deram vários exemplos de desonradez ao longo da vida e mesmo assim continuam atuando nas suas atividades sem o mínimo incômodo. Coisas de Brasil.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

PUNIÇÃO SEVERA PARA O MST

O editorial O MST não toma jeito (2/8, A3) fez uma reprimenda educada a um grupo que vem cometendo crimes contra propriedades e contra órgãos de desenvolvimento científico da agricultura e da pecuária. Digo educado porque grupos que cometem tais atentados são merecedores de punição severa. A ideia que salta à nossa imaginação é de que eles invadem propriedades alheias em busca de reação violenta por parte dos proprietários, para depois alegarem que foi uma “resposta desproporcional” a uma demanda “justa”. Que futuro teremos para a agropecuária do nosso País diante desse desplante? Cabe aos meios de influência chamar atenção das autoridades para prevenção e punição de crimes deste naipe.

Arnaldo Goltcher

goltcher@terra.com.br

São Paulo

*

JORNALISTAS NA ABL

A Academia Brasileira de Letras (ABL), fundada pelo jornalista Machado de Assis, que teve no passado jornalistas como Assis Chateaubriand, Austregésilo de Athayde e Murilo Melo Filho, e que conta com jornalistas como Ruy Castro, Merval Pereira, Ignácio de Loyola Brandão e Arnaldo Niskier, poderia engrandecer-se mais ainda acolhendo os expressivos e tarimbados jornalistas Sérgio Augusto, Mino Carta, Cora Ronai e Fernando Gabeira.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

LIBERDADE DE IMPRENSA E DE OPINIÃO

Dois de agosto de 1973 marcou a triste lembrança dos 50 anos do início da publicação de poemas de Luís de Camões pelo Estadão nosso de cada dia, no lugar de um editorial e de uma notícia censurados pela ditadura militar, que seguiram sendo publicados em nada menos que em 655 outras vezes, assim como receitas culinárias foram impressas no extinto Jornal da Tarde até 4 de janeiro de 1975, quando o governo militar do general Ernesto Geisel decidiu interromper a censura no aniversário de cem anos do jornal, cinco meses depois de o jornalista Julio de Mesquita Neto ter recebido o importante prêmio Pena de Ouro da Liberdade, concedido pela Federação Internacional dos Editores de Jornais, como reconhecimento pela atuação do jornal contra a censura e sua defesa da liberdade. A propósito, cabe à sociedade manter-se vigilante e alerta para que nunca mais um órgão da imprensa seja ocupado por forças policiais a serviço do arbítrio e da censura prévia. Nestes tempos estranhos de polarização política do País, em que um governo de extrema direita foi substituído por outro de esquerda vermelho desbotado, deve-se permanecer atento para que o ovo podre da serpente não seja chocado. Liberdade de imprensa e de opinião, sempre, censura e mordaça, nunca mais. Viva o Estadão soberano e independente!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DOCUMENTO DE RESISTÊNCIA À DITADURA

Com “engenho e arte” o Estadão deu uma resposta à altura para a censura, com a publicação de versos de Os Lusíadas, 50 anos atrás. Sugiro a edição de uma obra impressa, à semelhança do que foi A Guerra (de Julio Mesquita, 2002), contendo todo aquele material censurado para marcar a efeméride. Se incluísse uma breve análise do que teria motivado a censura em cada reportagem, teríamos um riquíssimo documento histórico de resistência à ditadura.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas