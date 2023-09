STF e a pandemia

Processo arquivado

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por omissão na compra de vacinas durante a pandemia de covid-19. Na opinião do ministro, o objeto da ação já não existe mais, uma vez que a crise sanitária foi controlada. Pergunto: será que os milhares de famílias que perderam seus entes queridos por falta de vacinas no auge da pandemia também pensam assim?

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

*

Omissão perdoada

O ministro Zanin argumenta que a crise da covid-19 foi controlada, mas não se lembra do que aconteceu no auge da pandemia no governo Bolsonaro? Não se pode ignorar o fato de que foi a incapacidade daquele governo que provocou tanto sofrimento e a morte de milhares de brasileiros. Se o governo tivesse providenciado as vacinas quando elas inicialmente nos foram oferecidas, talvez muitos brasileiros não teriam perdido a vida. O governo não enfrentou a pandemia com seriedade e fez pouco-caso da vacina, comparando a covid-19 a uma “gripezinha”. Isso sem falar dos vários remédios sem eficácia comprovada contra a doença, que o presidente e a equipe médica que o apoiava tentaram promover. A alegação de que o processo perdeu o objeto porque a população está vacinada não tem fundamento. O ponto central da discussão é o comportamento negligente do governo de Bolsonaro na pandemia.

Tomomasa Yano

Campinas

*

Escândalo das joias

Silêncio diante da PF

O ex-presidente Jair Bolsonaro ficou calado, na quinta-feira, durante depoimento à Polícia Federal (PF). O enorme temor de Bolsonaro ofuscou o audaz chefe de Estado que um ano trás esbravejava sem parar, insultando frequentemente os ministros da Suprema Corte. Parece que o ex-presidente não acredita nas suas próprias mentiras e histórias. Por via das dúvidas, Michelle Bolsonaro, Marcelo Câmara e Fábio Wajngarten também premaneceram calados durante seus depoimentos à PF. Isso é, no mínimo, uma descortesia com os contribuintes brasileiros, que sustentam os políticos que elegeram e têm o direito de saber, em detalhes, eventuais trapaças ocorridas durante a gestão de um presidente da República.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

Calvário

O caso das joias está virando “o triplex de Bolsonaro”, disse um ex-ministro do presidente Bolsonaro que não quis se identificar, lembrando o caso do apartamento envolvendo Lula da Silva. Nos dois casos, haveria um ingrediente de vantagem pessoal, um réu colaborador, a efervescência do noticiário e um juiz obstinado. Para bom entendedor, basta: é o calvário da corrupção no País.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

Contas públicas

Mais receita pelo Carf

Senado aprova ‘voto de qualidade’ no Carf; regra pode arrecadar R$ 54 bi (Estado, 31/8, B2). Pelo que dão a entender o governo e o ministro Fernando Haddad, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), formado paritariamente por representantes do governo e dos contribuintes, é um jogo de cartas marcadas: cada lado vota em benefício próprio e, a partir de agora, o governo desempata a seu favor. E como fica o mérito da questão discutida?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

‘In dubio pro reo’?

No Brasil, mudou-se o latim: in dubio, enforque-se o réu.

Rosangela Delphino

São Paulo

*

PT e os erros do passado

Cumprimentos pelo artigo intitulado Querida, encolhi o calendário, de Elena Landau (Estado, 1/9, B4), pelo conteúdo, embora pouco surpreendente, mas muito relevante para o momento. É necessário ampliar as vozes de economistas responsáveis sobre o retorno de políticas econômicas fracassadas implantadas nos governos petistas. Que seja uma luz de vela nas trevas e um sussurro no silêncio para despertar a opinião pública e jornalistas sérios para não tropeçarmos na mesma pedra. Brasileiros têm dificuldade de planejar e competência para corrigir rapidamente seus tropeços. Ainda há tempo!

Carlos Alberto Marques

São José dos Campos

*

MARCO TEMPORAL

Entender que terras ocupadas por indígenas são deles, depois de promulgada uma nova Constituição, é aceitar que algo que é seu possa deixar de sê-lo se uma marota interpretação de uma nova ordem assim for entendida.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

*

CONVICÇÃO OU PRESSÃO

Após receber uma saraivada de críticas por parte do PT e do governo por conta do voto contrário à descriminalização da maconha, o ministro Cristiano Zanin, perante uma plateia repleta de indígenas dentro e fora do plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), incluindo a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, postada na primeira fila, manifestou, para deleite do governo e do partido, seu voto contra o marco temporal. Se o fez por convicção ou por pressão, não se sabe ao certo, mas que a pressão sobre ele está em nível máximo, não resta dúvida. Jair Bolsonaro indicou ministros com quem pudesse tomar tubaína. Lula, por sua vez, não parece ter lá muito pudor em nomear ministros, não somente para “trocar ideias”, mas que funcionem como verdadeiros apêndices dele e do PT, passíveis de repreensão pública caso desobedeçam a ordens e orientações. Não há nada de estranho nisso. O despudoramento faz parte do modus operandi de Lula e do PT.

Luciano Harary

São Paulo

*

CRITÉRIOS DE AMIZADE

O editorial Um Supremo para chamar de seu (1/9, A3) trata de um assunto polêmico e delicado que requer análise mais cuidadosa. A distribuição dos Poderes no Brasil carece de cuidados, para que a harmonia e a independência sejam garantidas e não haja nem superpoderes nem esvaziamento de qualquer um deles. No que se refere ao exercício da Presidência da República, por exemplo, é preciso evitar tanto o presidencialismo imperial como o esvaziamento dessa função e a consequente ingovernabilidade. Ao estabelecer, no artigo 37, os cinco princípios da administração pública – legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência –, parece-me que a Constituição de 1988 fixa os parâmetros para a delimitação de cada poder. Diante disso, ocorre-me a pergunta de cidadão, embora leigo em Direito Constitucional, se é constitucionalmente permitido ao presidente da República se orientar por critérios de amizade, companheirismo ou alinhamento ideológico na indicação de um ministro para o STF, tido e havido como o guardião da Constituição. Talvez estejamos simplesmente diante de um paradoxo ou, como diz o ditado popular, casa de ferreiro, espeto de pau.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

CARGO DE CARREIRA

No Supremo não existe Justiça, ali só existe política. Todos os julgamentos são políticos. Isso só acabará quando a indicação dos ministros deixar de ser feita por políticos. Ministro do Supremo deveria ser um cargo de carreira, ou seja, o postulante ao cargo teria que passar cinco anos na primeira instância, cinco anos na segunda instância e assim por diante.

Renato Maia

Prados (MG)

*

REFÉM DO PRESIDENTE DO MOMENTO

A Suprema Corte no Brasil não pode ficar refém do presidente da República do momento, nem ter ministros que podem ficar décadas no cargo, independentemente do mérito. Aliás, falando nisso, onde estão as tão faladas reformas prometidas nas eleições? Não adianta, o Brasil não toma jeito.

Luiz Frid

São Paulo

*

QUEM É QUEM

Até os últimos cinco anos costumávamos dizer que na direita não tínhamos bandidos de estimação, e quem devesse teria de pagar. A partir do ano passado, conforme a Justiça, pelo STF, tenho estado em dúvida de quem é xerife, quem é bandido, quem deve ou nada deve, quem pagará ou quem nada pagará.

Edison Ribeiro Pereira

São Paulo

*

SUBSTITUIÇÃO NOS MINISTÉRIOS

O presidente e seus aliados convidam pessoas decentes para compor a administração federal e, após instrumentos desabonadores das lideranças do Congresso, começam a substituir os competentes e decentes para conluiar com os déspotas que não querem o progresso da Nação senão o abocanhamento dos dinheiros públicos mantendo a pobreza em descaso. Este é o governo, com minúscula, que esses mesmos pobres colocaram lá. Triste e lamentável, continuamos na mesma como sempre. O futuro do País que nunca chega.

Arnaldo Vieira da Silva

São Paulo

*

BRASÍLIA

A cidade dos políticos glutões insaciáveis! Brasil, o país do futuro que nunca chegará.

Lourdes Migliavacca

São Paulo

*

BARAFUNDA BRASILEIRA

No detalhado artigo A identidade dos contrários (1/9, A4), Flávio Tavares demonstra com minúcias a barafunda atual do Brasil.

José Luiz Abraços

São Paulo

*

FUNÇÃO DE EMBAIXADOR

Alguém precisa informar a sua excelência o presidente do País que está na hora de parar de viajar, chega de “lua de mel”, e verificar que há uma pessoa que está comandando em seu lugar e que não se trata do vice, porém, mas de uma figura emblemática que se imbuiu de tal poder que está jogando a Constituição bem como o Legislativo na sucata do governo. Coisas estranhas estão rolando de forma a chamar a atenção da imprensa internacional. Senhor presidente, sua função não é de embaixador, que recebe para isso e fica para o País bem menos oneroso.

Leila Elston

São Paulo

*

PAÍS NECESSITADO

Lula, que raramente vai ao exterior, agendou viagem a Cuba. O presidente faz muito bem em ajudar países necessitados como Cuba, Venezuela, Argentina e Haiti. O Brasil tem tudo. Os brasileiros vivem bem. A comida é farta. Não há miséria. Não há mendigos nas ruas. Ninguém morre de frio. O País não tem enchentes nem desabamentos de casas e de edifícios. Ninguém mora pendurado em áreas de risco. Todas as casas têm água tratável. Os pais de família são bem empregados. Não há criança sem escola, e todas elas são modernas e limpas. Os professores ganham bem, contam com toda estrutura e segurança necessárias. As rodovias são seguras, com asfalto de primeira e bem sinalizadas. Os serviços públicos são perfeitos. Ônibus são confortáveis. Todos têm segurança. As pessoas sabem que podem ir e voltar sossegadas, sem atropelos, para casa. Os aposentados são tratados com dignidade. Todos os milhões de precatórios já foram pagos. Os aeroportos, hospitais, postos de saúde e rodoviárias são belos exemplos para países desenvolvidos. O brasileiro não reclama de nada. Tem tudo do bom e do melhor. A juventude brasileira é feliz, vive longe das drogas. Os poucos dependentes do vício são prontamente recolhidos e atendidos em clínicas especializadas espalhadas pelo Brasil inteiro. Prossiga, presidente Lula. Leve carinho e dinheiro aos povos que pedem socorro. Aproveite a viagem e vá ajudar também a Grécia, Portugal e Itália. Caramba, presidente, o senhor é o cara!

Vicente Limongi Netto

Brasília

*

SONHO BRASILEIRO

Acabou de completar 60 anos o icônico discurso de Martin Luther King, em Washington, que ficou marcado para sempre quando ele disse I have a dream (Eu tenho um sonho). O sonho de Luther King era ver o fim da segregação racial em seu país. E, hoje, em 2023, qual seria o sonho do povo brasileiro? É claro que temos muitos sonhos: uma educação melhor, menos desigualdade, crescimento expressivo, menos violência, a lista é grande. Mas vou me arriscar a dizer que o grande sonho hoje seria um país pacificado. Assim como Luther King sonhava com a paz entre brancos e negros, está mais do que na hora de colocar um fim no famigerado “nós x eles”. O ódio, de lado a lado, é o contraponto de todo e qualquer sonho, um pesadelo que precisa ter fim. Logo. Antes que seja muito tarde. O recado é para Lula da Silva, Jair Bolsonaro, o Congresso, o Supremo Tribunal Federal (STF), as Forças Armadas, a imprensa e, principalmente, cada um de nós, os eleitores.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

GILBERTO KASSAB

Alguns institutos de pesquisa, já se adiantando, apontam na cidade de São Paulo uma polaridade entre a esquerda, com Guilherme Boulos, e a direita, com o atual alcaide Ricardo Nunes (herança maldita de Bruno Covas). A rejeição de Nunes é muito alta. Os eleitores de centro-direita só têm um caminho, no meu ponto de vista, capaz de derrotar a esquerda: o ex-prefeito e atual secretário de governo do Estado Gilberto Kassab.

Moyses Cheid Junior

São Paulo

*

123 MILHAS

O caso da 123 Milhas mostra como os consumidores brasileiros são ingênuos: não existe almoço grátis e o barato sai caro. Agora é esperar seis meses para tentar recuperar o dinheiro perdido, contar três, dois, um e... zero no bolso!

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

POLUIÇÃO SONORA

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabelece que o nível de ruído emitido pelo escapamento de motos não deve ultrapassar 99 decibéis a uma distância de sete metros. Para automóveis, 80 decibéis (Resolução n.º 204 de outubro de 2006). Em virtude do número de autos e motos com escapamentos abertos ou aparentemente sem silenciador, pergunto se essa lei continua valendo e, se confirmada, quando ela será novamente efetivada e seguida?

Livio Mario S. Piraino

São Paulo