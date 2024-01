30 anos do Plano Real

Moeda confiável

Com muita certeza a implementação do real como moeda no País tem que ser comemorada, pelo tremendo benefício que trouxe ao Brasil e aos brasileiros. A partir do real se apagaram os temores da inflação galopante da casa de dois e até três dígitos, permitindo ao País uma moeda confiável e respeitável, de se ver o valor real dos bens e as empresas terem base concreta para se planejar. O fim das remarcações diárias nos produtos e da corrida dos assalariados aos supermercados nos primeiros dias do mês para garantir o seu poder de compra foi um entre tantos outros benefícios paralelos. É oportuno salientar que, mesmo sendo marcantes e significativos os benefícios ao País, por anos tanto Lula da Silva como o PT se posicionaram contra o real, com argumentos de que o plano não era sustentável e o seu objetivo era simplesmente político e eleitoreiro. De qualquer maneira, a verdade prevaleceu, e hoje temos uma moeda confiável, conversível, respeitável. Aguardamos, porém, um “Plano Real” para controlar o Orçamento governamental que apague o déficit constante de um país que gasta mais do que arrecada.

Carlos Sulzer

Santos

Contas públicas

Precatórios

Além de uma demonstração gritante da insegurança jurídica que prolifera no País, o calote dos precatórios, praticado há décadas por Estados e municípios (tanto o Estado quanto a Prefeitura de São Paulo estão com a fila de precatórios atrasados em torno de 15 anos), no final das contas prejudica a economia, como bem demonstrou a matéria principal do Estadão de ontem (Precatório deve dar empurrão ao PIB, 29/1, B1). Afinal, com os credores recebendo o que lhes é devido, boa parte seria destinada ao mercado, com o retorno de impostos para os cofres públicos. E isso tudo apesar de se apregoar em São Paulo, nos dois níveis, a excelência das contas e recursos sobrando no caixa.

Rosangela Dephino

São Paulo

Assembleia Legislativa

Gastos com autopromoção

O jornal Estadão destina uma página inteira para divulgar os gastos dos deputados da Alesp (Deputados de SP mais do que dobram os gastos com autopromoção em 2023, 29/1, A7). Interessante observar que tais gastos se referem à autopromoção dos parlamentares. Se tal espaço fosse usado para divulgar o trabalho dos habitantes da Assembleia Legislativa, com certeza nem 1/3 seria utilizado. É bom o eleitor acordar e cobrar de seu (sua) deputado (a) o que fez ou está fazendo, pois autopromoção, ao que se saiba, promove o próprio ego, e isso não interessa a quem paga essa conta salgada. Mas, no Brasil, é assim: para se eleger promete, e uma vez eleito se autopromove. Já passou da hora de dar um basta nessa farra e exigir trabalho que faça sentido na vida do cidadão paulista, que certamente dará sua resposta nas urnas.

Izabel Avallone

São Paulo

São Paulo

Zeladoria no Campo Belo

Fui moradora do bairro do Campo Belo por muitos anos e recentemente retornei para lá. Para minha surpresa, surgiram muitos prédios, porém o serviço de limpeza e zeladoria está muito a desejar. A Rua Jairo Dias Junior, sentido Aeroporto de Congonhas, está com seu viaduto queimado, com árvores incrustadas pendendo para a rua, obstruindo calçadas. Foram construídos bolsões, porém estão cobertos de lixo, que deveria ir para a reciclagem. Quando se passa em outros viadutos, vemos que foram restaurados, com colocação de plantas. Já esse pobre local, deteriorado. Mas o IPTU pode ter certeza de que é alto.

Celia Raphael

São Paulo

Rua Oscar Freire

A Oscar Freire, uma das ruas de comércio mais icônicas de São Paulo, que atrai turismo do País inteiro, está degradada. Calçadas quebradas, sujeira e falta de segurança assolam a via, outrora luxuosa e de alto padrão. A associação comercial, em conjunto com a Prefeitura, deveria investir em melhorias para que não se perca essa importante artéria da capital.

Ronaldo Rossi

São Paulo

DESAJUIZADO

“Encaminharei ao Supremo Tribunal Federal ofício solicitando os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada à gravidade que um fato dessa natureza representa”, divulgou, em nota, jogando para a plateia, o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. Só isso, Pacheco? Não são graves as incursões da Polícia Federal no Congresso Nacional a mando do iluministro Alexandre de Moraes, à revelia da Mesa, para vasculhar os gabinetes de parlamentares, sob a forma de “busca e apreensão”, visando engordar as indecentes narrativas do infinito “inquérito do fim do mundo”, arma maior de ameaças e perseguições aos nacionais que contrariam a “constituição privada” (sic) do referido ministro: xerife, investigador e carcereiro, seus pensamentos, suas ordens e contraordens, seus fetiches e fantasias? Ao ensejo, submisso senador, no mesmo expediente, ratificando o seu (in)conveniente silêncio e omissão sobre as ilegais prisões de parlamentares, em afronta à lei maior e ao Estado Democrático de Direito, indague se os requerimentos para o impeachment de ministros supremos, ora abrigados sob o calor de seu assento, já podem ser arquivados, por falta de fundamentos não previstos nas jurisprudências e nos regimentos internos das casas, segundo a oitiva empírica de um “capinha” supremo? O carnaval chegou. O calor e o futebol voltaram com as chuvas, alagamentos e deslizamentos. Férias, recessos! O momento é oportuno para o feito. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ó, Minas Gerais, por favor! O Brasil não carece desse desajuizado,covarde e insano “trem”!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

CORTE NA TAXA SELIC

Diante dos últimos indicadores, o Comitê de Política Monetária (Copom) poderia surpreender a todos e anunciar um corte na Taxa Selic de qualquer coisa maior que 0,50 ponto percentual, já precificado pelo mercado. Seria um ‘sopro de esperança’ na atividade econômica, que já dá sinais de arrefecimento.

Jorge de Jesus Longato

São Paulo

TURMA DIFÍCIL

O editorial do Estadão Horizonte Estreito (25/01, A3), mostra exatamente, e de forma cirúrgica, o que pretende o presidente Lula da Silva com o programa de reindustrialização, ao custo estimado de financiamentos e subsídios na ordem de R$ 300 bilhões, agora batizado de Nova Indústria Brasil. Na verdade, trata-se de uma reedição de políticas requentadas e antigas do grupo petista que, como sempre, não vingaram, mas agora é um programa pessoal visando a sua reeleição. Por outro lado, o vice-presidente Geraldo Alckmin, em entrevista, disse que o programa não tem nada a ver com a questão fiscal do País e que não haverá aporte do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cujos recursos serão captados no mercado. Afinal, o “picolé de chuchu”, lá atrás, havia dito que Lula, se eleito, voltaria à cena do crime. Mas, logo depois e sem cerimônia, resolveu apoiar o demiurgo para a presidência da República. Eita turma difícil de digerir.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

RENOVAÇÃO ÉTICA

O editorial O poder de uma sociedade unida do Estadão (29/1, A3) é sentido quando essa união envereda pelo caminho de conseguir algo interessante para o País em especial. Assim ocorreu com a Carta Magna de outubro de 1988, com as Diretas Já e também com o Plano Real, além de outras conquistas importantes. Mas, a bem do País, a união elogiada mereceria prevalecer na nova e próxima escolha da presidência da República, fugindo os eleitores da atual polarização para encontrar uma terceira via: mais moderna, menos agressiva e mais dedicada aos exclusivos interesses nacionais. Temos bons e possíveis candidatos, nas pessoas de: Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo; Romeu Zema, governador de Minas Gerais; Ronaldo Caiado, governador de Goiás, além de outros menos mencionados. Seria, com qualquer deles eleito, o início de um novo processo salutar de renovação ética de valores e novos rumos para a economia e desenvolvimento nacionais. A união popular poderia.

José Carlos de Carvalho Carneiro

São Paulo

ACORDO DE LENIÊNCIA

A extensa reportagem do jornalista Tacio Lorran, intitulado Casa da Moeda atua para retomar contrato bilionário com empresa que confessou propina (29/1) expõe histórico e trechos do acordo de leniência da empresa suíça com a justiça brasileira, feito em 2021, onde assumiu ter pagado propina de US$ 15 milhões para direcionar um contrato sem licitação de US$ 1,4 bilhões, e se comprometeu a devolver US$ 762 milhões aos cofres públicos, tendo já pagado US$ 276 milhões. A mesma empresa esteve envolvida em corrupção em outros países. Contudo, ela agora estaria negando o que confessou e pleiteia voltar a operar no Brasil. Segundo a reportagem, a própria Casa da Moeda estaria atuando para o retorno da empresa. “É a volta aos velhos tempos” teria dito um diretor da Casa da Moeda. Estaria em curso uma grande queda de braços pela volta da empresa que dá ou já deu moeda.

Paulo T, Juvenal Santos

São Paulo

SILÊNCIO DE OURO

Antes de tudo, sinceras felicitações ao preclaro professor de Filosofia da Universidade do Rio Grande do Sul, DD. Dr. James Lerrer Rosenfield, por seu primoroso artigo no Estadão de hoje, intitulado O antissemita (29/1, A6). A verdade é que os “filhotes bastardos de Hitler” estão ativos, após tudo o que aconteceu com os judeus e israelitas, demonstrando e pregando ódio ao invés de fazerem o bem. Com a devida máxima vênia, deveriam os mencionados no brilhante artigo, conhecerem, ao menos um pouco de história e, ato contínuo, se mudarem para o Irã, por exemplo, onde poderiam praticar o que falam. Aqui não precisamos de indivíduos desse “naipe”, que pregam o ódio e em nada têm ajudado o nosso querido Brasil. Outrossim, seria de todo interessante antes de abrir a boca para falar besteiras e pregar o ódio àqueles que tanto têm feito pelo bem da humanidade, dentre o quais, por exemplo, Dr. Sabin, Dr. Flemming, Prof. Einstein e outros tantos. Confirma-se, assim, que o silêncio desses indivíduos é de ouro e que suas palavras só servem para demonstrar suas ignorâncias e total desconhecimento da história.

Fernando de Oliveira Geribello

São Paulo

BASTA

Por ocasião da lembrança da triste data do Dia Internacional das Vítimas do Holocausto, em 27/1, em que se presta a devida e merecida homenagem e respeito aos mais de seis milhões de judeus covarde e barbaremente assassinados pelo regime nazista alemão na Segunda Guerra Mundial – de longe, o maior crime de lesa-humanidade da história –,não poderia ser mais oportuno o lançamento da campanha da Confederação Israelita do Brasil (Conib) “Todos contra o antissemitismo: Hoje,agora, já: antissemitismo nunca mais”. Como bem exposto em seu anúncio de página inteira (29/1,A5), “Nunca mais, apelo que correu o mundo após o conhecimento amplo dos horrores do Holocausto, nunca foi tão atual. Nunca mais á agora”. Diante do abominável recrudescimento do antissemitismo em várias regiões do mundo em razão do conflito entre Israel e o famigerado grupo terrorista Hamas, na explosiva Faixa de Gaza, cabe, por oportuno, dizer: pluralismo, tolerância, respeito e coexistência, sim. Preconceito, antissemitismo, desrespeito e intolerância,não. Basta! Paz na terra aos homens de boa vontade,como pregou há mais de dois mil anos na Judeia, Jesus, um judeu.

J. S. Decol

São Paulo

RALO DO DESPERDÍCIO

Em relação à informação na Coluna do Estadão intitulada Mercadante nega retrocesso em política naval e vê críticos como neoliberais anacrônicos (29/1, A2), gostaria de tecer os seguintes comentários: Talvez a atitude anacrônica seja a de acreditar que basta despejar bilhões e bilhões de reais do cada vez mais escasso dinheiro público em setores que já se mostraram incapazes de produzir a contento, por exemplo, até navios convencionais, e esperar que, por algum processo mágico, esses setores sejam agora capazes de inovar e serem competitivos a nível mundial nas novas tecnologias de ponta. Qual é a definição de ‘bons projetos’? Haverá uma pesquisa concreta e transparente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) sobre a real capacidade dos que irão receber essas gigantescas benesses realizarem tudo o que estão prometendo no papel? Ou o dinheiro público irá novamente para o ralo do desperdício? Os nomeados para cargos de confiança do governo federal não precisam entender de economia, mas com certeza possuem assessorias técnicas capazes de lhes explicar que o governo gasta mais do que ganha, e que os recursos extras que é obrigado a captar no mercado saem por um valor muito mais salgado do que em outros países. A sociedade ainda tem uma pequena esperança de que essa administração não irá repetir os terríveis erros do passado. Em vão? Tristes trópicos.

Fernando T.H.F. Machado

São Paulo

RECADO DA NATUREZA

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), está ocorrendo um surto de dengue no mundo, sendo o continente americano o mais afetado. A ocorrência está de longe, concentrada principalmente no Brasil. Somos o País com mais casos no mundo. Por enquanto, já estamos experimentando um aumento de 73% em relação à média dos últimos cinco anos. E o País já registrou 769 óbitos. Ocorre que o governo federal anunciou que pretende imunizar pelo SUS cerca de 3,2 milhões de pessoas contra a doença até o fim de 2024, o equivalente a apenas 1,5% da população do País. O percentual de imunizados parece tímido frente à magnitude da ameaça. Será o suficiente para conter a disseminação da doença? Não adianta olhar para os demais países, uma vez que o principal foco da doença está aqui. E também não adianta olhar para o passado, visto que o que está ocorrendo é algo bem maior e bem mais grave. Foi Lula da Silva quem disse que “ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavirus”, pensando nas implicações políticas da covid-19. Assim, seria interessante saber o que ele acha do mosquito Aedes aegypti. Talvez a natureza esteja querendo dizer mais alguma coisa para os brasileiros.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

POLÍTICA FRANCESA

Os dois maiores sindicatos que representam os interesses dos agricultores, na França, decretaram um cerco a Paris por tempo indeterminado. O ministro do Interior, Gérald Darmanin, destacou 15.000 membros das forças de segurança, em todo o país, para impedir que os tratores dos fazendeiros entrem na capital do país e em outras grandes cidades. O corte dos subsídios e a cólera que isso provocou no setor agrícola elevaram ainda mais a tensão política contra o governo do presidente Emmanuel Macron, que terminou o ano passado com o alto índice de 68% de desaprovação da população francesa.

Luiz Roberto da Costa Jr.

São Paulo

MESMO CAMINHO

Tudo indica que o PT, sem Lula da Silva, vai esfarelar como aconteceu com o PSDB ao perder o rumo de sua ideologia política com a aposentadoria de seus principais líderes. Os outros partidos estão trilhando o mesmo caminho. Uma nova geração de políticos fará bem para o Brasil.

Luiz Frid

São Paulo

UM PAÍS MELHOR

A proposta de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, pela adoção do sistema tolerância zero na Segurança Pública (28/01) precisa, além da adesão dos governadores, do apoio do Legislativo e do Judiciário. O resultado de Goiás é a prova de que a medida é benéfica ao Brasil e ao nosso formato e controle de nossa sociedade. O conveniente é que o endurecimento com a contravenção, o crime, os contraventores e os criminosos seja abraçado pelos governos estaduais, parlamento e Justiça em todo o País. O que é bom para Goiás certamente será para as demais unidades federativas. O principal deles vindo dos parlamentares (senadores e deputados federais), para reverter as leis de abrandamento da execução penal. E o poder Judiciário promovendo rigor no cumprimento das penas e evitando a tese da “esvazia cadeia”, que libera o condenado muito antes de ter cumprido sua pena. Há que se aproveitar a manifesta disposição do parlamento de sair da letargia que por anos o colocou à reboque do Executivo e do Judiciário e recuperar o desejável equilíbrio entre os Três Poderes. Senadores e deputados finalmente perceberam que, quando baixam a cabeça, tornam-se presas fáceis da intransigência do presidente da República e sua equipe, e restam à mercê da vontade e disposição dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para processá-los, interromper seus mandatos e até encarcerá-los. Tivessem, no devido tempo, exercido plenamente os poderes que a Constituição lhes atribuiu ao povo, que referendou através do voto, hoje tudo seria diferente. Pensem, senhores deputados, sobre o que fazer com os pedidos de impeachment do presidente da República. E senhores senadores, das petições contra os ministros do STF e o procurador da PGR. Evidente que não vão simplesmente aprovar todas as petições indevidamente engavetadas, até porque a maioria delas já perdeu o objeto. Mas, para manter a autoridade e representação do Poder Legislativo, vossas excelências deveriam, com a autonomia do plenário soberano, exigir das mesas diretoras o desengavetamento de todo esse material, jogar no lixo o que já for matéria vencida, decidir sobre o que ainda tiver validade, e, pelo bem geral da Nação, diligenciar para que, doravante os requerimentos dessa natureza, jamais sejam colocados dentro do gavetão. Cumpram a ‘Lei do Impeachment’ (Lei nº 1079/50) e exijam a leitura do requerimento na sessão seguinte à sua entrada na casa legislativa e a tramitação e votação dentro dos prazos legais. Tivessem assim procedido desde o primeiro engavetamento, certamente teríamos hoje um País melhor e o povo satisfeito.

Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

CATADO

Corinthians, time “catado”? Assistindo um Corinthians perder para o pequeno São Bernardo, que desde os 13 minutos do primeiro tempo atuou com dez boleiros, foi um sinal que o alvinegro poderá cair para a série B do paulistinha. O time que jogou essa partida fez lembrar algum varzeano que acertava uma partida amistosa e nem elenco tinha, saia pela cidade convidando boleiros amigos para compor a equipe que apelidamos de “catado”. Triste semelhança.

Laércio Zanini

São Paulo

NOVO FILME

Em relação à reportagem Nosso Lar 2′ busca repetir o sucesso do primeiro filme, publicado hoje no Estadão (29/1, C1 e C3): poxa, alguém ainda acredita que não nascemos inteiros, corpo e alma, como os demais seres?

Luiz Roberto Turatti

São Paulo

CARRO É FUSCA

Foi no vermelhinho de meu pai que aprendi a dirigir, para o qual bastava andar com uma chave de fenda para resolver problemas no carburador e outros que porventura surgissem. Em relação à matéria A paixão pelo Fusca atravessa gerações, dado sua história, charme e resistência, publicada hoje no Estadão (29/1, C6-C7). Um carro perfeito para as ainda precárias condições das estradas brasileiras. Fiquemos com a máxima: há vários meios de transporte, mas carro é Fusca.

Adilson Roberto Gonçalves

São Paulo