Com 120 países a favor, 14 contra e 45 abstenções, a Assembleia-Geral das Nações Unidas votou uma resolução para uma “trégua humanitária imediata” em Gaza. Além de pedir a liberação de civis sequestrados, a resolução condena atos terroristas, estabelece a criação de um corredor humanitário e pede que Israel revogue a ordem de evacuação de Gaza. Houve poucas surpresas na lista dos países que votaram contra a resolução. Além dos EUA e Israel, votaram países governados por regimes de extrema direita, como a Hungria. A surpresa foi a Áustria. Embora um país possa ignorar o resultado da votação, é a opinião da maioria das nações do mundo em que vivemos. Benjamin Netanyahu e Joe Biden estão ouvindo ou os sequestrados, além de mais 7 mil palestinos, precisam morrer antes de terminar esta carnificina? Basta, tem que parar.

Omar El Seoud

A quinta proposta

A situação humanitária diante do conflito entre Israel e palestinos está ficando insustentável. Novamente, a esperança está nas mãos da diplomacia brasileira, que promete apresentar uma quinta proposta no Conselho de Segurança da ONU, contemplando as posições de todos os membros, principalmente as dos cinco membros permanentes.

Jorge de Jesus Longato

Diplomata brasileiro

Rússia x Ucrânia; Israel x Hamas. Houve alguém que poderia agir com grande legitimidade nesses conflitos: Sérgio Vieira de Mello. Sua partida no Iraque foi uma tragédia irreparável para o mundo.

Milton Córdova Júnior

Educação

Futuro do País

É muito duro constatar a situação da educação para enorme parcela de crianças e adolescentes brasileiros condenados a total falta de perspectivas, como mostrou o Estadão no pungente editorial Uma geração condenada, 27/10, A3). São vidas fadadas à pobreza e à vulnerabilidade em todos os sentidos, mutiladas no desenvolvimento de seus talentos. Entre as dimensões analisadas pelo Unicef em estudo sobre a situação da educação no Brasil, “nenhuma privação se aprofundou tão escandalosamente quanto o direito à alfabetização. O porcentual de crianças de 7 anos sem condições de ler e escrever dobrou de 20,5%, em 2019, para 40,3%, em 2022″. Não foi só a pandemia a responsável por esse resultado, já que nas camadas de renda mais alta esse impacto não ocorreu. Foi o descaso do governo Bolsonaro. Suas escolhas para comandar o MEC foram catastróficas, o que provocou, inclusive, o recuo no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) brasileiro durante seu governo. O editorial aponta, ainda, para outros dados colhidos pelo Unicef que põem em evidência a insegurança a que ficam submetidas esses milhões de crianças e jovens, dentro e fora de casa. “As mortes de 11 deles a tiros no Estado do Rio de Janeiro neste ano indicam a suscetibilidade de todos a uma política de segurança pública incapaz de lhes proporcionar a mínima proteção. Na outra ponta, o baixo acesso a direitos básicos atua como alavanca para a cooptação de jovens desalentados pelas múltiplas organizações criminosas concentradas nos bolsões de pobreza.” Trata-se de uma realidade que, inevitavelmente, afetará o futuro do Brasil. É preciso que nosso país tome consciência da gravidade desses dados apresentados pelo Unicef, que afetam não somente os mais pobres, já que só estaremos bem quando houver menos desigualdade de oportunidades e mais justiça social e bem-estar para todos.

Eliana França Leme

Transição energética

O valor do etanol

Sobre a matéria Biocombustíveis: o eixo da estratégia de descarbonização (Estado, 27/10, B13), falam muito de biocombustíveis, combustível verde, bioenergia, biodiesel, energias solar e eólica e outras fontes mais, a maioria acompanhada de uma energia fóssil. Esquecem-se, propositalmente ou não, do álcool, um combustível de origem 100% vegetal, limpo, nacional, renovável e de cuja origem tudo se aproveita: até o bagaço e a palha, como adubo ou ração animal. Por que essa discriminação?

Jaime Eufrasio Sanches

ENVELHECIMENTO SEM RENDA

A imprensa e especialistas vêm se debruçando sobre os efeitos do resultado do Censo de 2022, divulgado pelo IBGE, em que a surpresa é que o envelhecimento se acelera no Brasil, já que o porcentual de brasileiros com mais e 65 anos, em relação a 2010, cresceu 57,4%, e representa 10,9% da população. Para cada 100 mulheres existem 94,2 homens. Ou, do total da população em 2022, 51,5% é formada por mulheres e 48,5% por homens. O total de crianças de 0 a 14 anos, que em 2010 era de 24,1% da população, em 2022 caiu para 19,8%. O que preocupa sobre os números deste Censo é que nas últimas décadas, com mais crianças, não oferecemos estudo de qualidade, o que registrou deficiente preparação dessa faixa etária para o mercado de trabalho. Aliado a governos retrógrados e até corruptos, o crescimento da nossa economia tem sido medíocre. Nesse sentido, a grande questão é como cuidar e oferecer boa qualidade de vida a essa população de idosos que cresce.

Paulo Panossian

A IDADE CHEGOU

Sinceramente, é preciso pesquisa para testemunhar que a população de idosos chegou e que a Saúde não tem plano para acolher essas pessoas? Quem tinha 50 anos no ano 2000 não tem 73 anos agora? O que foi feito para atender o contingente de idosos? Como sempre, a preocupação, se é que existiu, ficou no plano das ideias. Pois bem, a idade chegou, as pessoas envelheceram, mas qual parcela da população está tendo algum atendimento no mínimo decente? Há relatos de pessoas que vão ao médico e este sequer olha na cara do paciente. Como é possível chegarmos a esse ponto? Quem no Brasil goza de um bom atendimento médico? O pessoal lá de Brasília e seus agregados e os milionários. O resto da população, cerca de 80%, está abandonado à própria sorte. Os planos de saúde, cada vez mais caros e oferecendo péssimos serviços. Muito triste ver que em todos esses anos o País somente andou para trás. O único passo adiante foi a corrupção.

Izabel Avallone

POUCA CREDIBILIDADE

Desanimadora a declaração “Dificilmente a meta de déficit zero será cumprida”. Lula da Silva sentencia, colocando Fernando Haddad, ministro da Fazenda, em situação difícil, e Simone Tebet, ministra do Planejamento, em posição não menos cômoda. Conclusão repetitiva: Lula somente respeita o que lhe interessa, e só cumpre as asseverações que lhe são convenientes. Questiona-se, então: por que os investidores locais e alienígenas iriam aplicar seus capitais aqui, se existem outras localidades com mais credibilidade? Muitos perguntam-se, ainda, se os seus capitais estariam bem guardados e acomodados no País se o grupo de Lula gosta de ocupar propriedades estatais e particulares. Teria seu grupo, finalmente, condições de tirar o País do marasmo em que se encontra, usando as políticas que já conhecemos?

José Carlos de Carvalho Carneiro

LULA FRITA HADDAD PARA SALVAR PT

Estava demorando para Lula mostrar quem ele é!

Robert Haller

São Paulo

SABEDORIA SOBRE METAS

O presidente Lula deveria usar sabedoria da ex-presidente Dilma Rousseff sobre metas para a meta fiscal de 2024: “Não vamos colocar uma meta. Vamos deixar a meta em aberto. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta”.

Vital Romaneli Penha

MEDIOCRIDADE OU DESASTRE

Lula foi verdadeiro quando disse o que todos os especialistas econômicos já sabiam: não se atingirá déficit zero em 2024. Era o óbvio ululante num cenário perdulário com dinheiro alheio. Nunca houve a preocupação nesse sentido. Tampouco existe a preocupação em gastos que atendam a anseios da população como um todo. Castas bem articuladas com lobistas capacitados serão os beneficiados. Afora isso, atender ao público de seu DNA, ou seja, sindicalistas. Não haverá privatização do Porto de Santos nem de nenhuma outra estatal. Esse pressuposto só ocorrerá se o barco estiver afundando. Para impedir a hipótese catastrófica, muitos partidos são azeitados. Não se pode esperar plano de quem não tem. Aguardemos as ocorrências. Elas nortearão nosso grande timoneiro. Rezemos para que nada externo ameace a calmaria da mediocridade esperada para o crescimento do País. Mediocridade é melhor do que desastre. Não foi esse o mote da eleição que deu certo e que agora está sendo exportado para a Argentina?

Sergio Holl Lara

MULHERES NO GOVERNO

É impressão minha ou o glorioso Centrão é misógino? Como o senhor ex-presidiário Lula está refém dele, primeiro foi a demissão da Ana Moser para a entrada do glorioso Fufuca. Agora pediram a cabeça da presidente da Caixa para um outro cumpanhero qualquer. Senhores, algo contra as mulheres? Enquanto isso, nos gloriosos tribunais de contas estaduais, as mulheres do governadores foram empossadas, e pelo seu brilhantismo e trabalho “intenso”, levam para casa módicos salários, na faixa dos milhares de reais. Pergunta: tem jeito a Terra Brasilis? Haja estômago!

Renato Amaral Camargo

INDICAÇÃO DO CENTRÃO

Do jeito que a coisa vai, sobrarão Simone Tebet e Janja da Silva. No finalzinho, é imprevisível se alguma delas ainda vai querer ficar. Mas não precisa se preocupar, pois então o Centrão irá indicar alguma mulher.

Jorge Alberto Nurkin

PRESIDENTE LIRA

Depois de ler o oportuno editorial O que Lira quer, Lira consegue (28/10, A3), cabe perguntar: quem manda no País é o presidente da República ou o da Câmara dos Deputados? Francamente!

J. S. Decol

HOMENAGENS A BOLSONARO

Rodeado de aliados e sempre sendo homenageado, isso é Jair Bolsonaro, que tem de sobra caráter e honestidade, que é o que mais falta nos políticos. É um exemplo a ser seguido.

Arcangelo Sforcin Filho

‘ATO DE TERROR’

No café da manhã com jornalistas de sexta-feira, 27, Lula voltou a não classificar o Hamas como grupo terrorista porque segue o posicionamento da ONU. No entanto já afirmou que o Hamas praticou ato de terror. Lula provoca um atentado contra nossa língua portuguesa ao não associar terrorista com terror. Confesso que vou precisar rever tudo o que aprendi da nossa gramática, mais especificamente sobre substantivo derivado. Não demora e Lula vai dizer que as acusações contra o Hamas não passam de “narrativa”.

Deri Lemos Maia

CREDIBILIDADE DA ONU

Toda a cúpula do executivo e da diplomacia israelense está furiosa com o secretário-geral da ONU, António Guterres. Atacam não só o secretário, mas insinuam que a organização sofre de tendências antijudaicas. Esqueceram que foi a ONU que criou o Estado de Israel. Apesar de com o tempo e com o direito de veto dos cinco países no Conselho de Segurança (os detentores do direito de veto o usam mais para apoiar sua estratégia geopolítica) a organização ter se tornado menos eficaz para a paz mundial, ela ainda exerce alguma influência. Mas também não ajuda a credibilidade da ONU constatar que muitas das suas resoluções são simplesmente ignoradas sem haver consequências. Caso de várias resoluções solenemente descartadas por Israel.

Eduardo Aguinaga

CONSELHO DE SEGURANÇA

A meu ver, Fernando Gabeira está parcialmente enganado ao afirmar em artigo (Estado, 27/10, A6) que “quando o Brasil deixar de presidir o Conselho de Segurança da ONU, o que podemos fazer, dentro dos nossos limites, é uma campanha por todas as crianças que vivem em área de guerra”. Enquanto o conselho for uma espécie do “Clube do Bolinha”, aquele dos quadrinhos, onde as meninas não têm vez, não será preciso esperar o término do mandato na presidência para iniciar a campanha sugerida pelo jornalista. A ONU será uma organização capenga enquanto em seu principal conselho haver cinco países com poder individual de veto. Esse poder discricionário poderia fazer sentido há 77 anos atrás, mas hoje se tornou uma excrescência, que torna o Conselho de Segurança praticamente inútil. Não fosse tal absurdo, a proposta de resolução do Brasil teria sido aprovada e a realidade no Oriente Médio poderia ter tido muito menos da carnificina que atinge as duas populações, a israelita e a palestina, que se encontram indefesas ante tantas barbaridades – principalmente suas crianças, vítimas indefesas de adultos sanguinários.

Gilberto Pacini

BALAS QUE MATAM LÁ E AQUI

O jornalista Fernando Gabeira, em seu artigo Crianças não declaram guerra (27/10, A6), alerta para as consequências negativas ao futuro dos jovens presentes em cenários de conflitos, destacando o atual entre os guerrilheiros do Hamas e os israelenses. Comparando lá e aqui, ou seja, o Hamas e o Brasil, encontramos assustadoras semelhanças situacionais. Lá, os principais dirigentes do Hamas vivem em Doha, no Catar, protegidos da guerra e, igualmente aqui, nossos representantes vivem nababescamente em Brasília, ignorando as necessidades nacionais. Lá, o Hamas explora as históricas raízes religiosas para aliciar o futuro juvenil, aqui, crianças e adolescentes são cooptados pelo mundo do crime, com seus atos criminosos banalizados pela repetição no entorno que habitam. Lá, o Hamas se apossou da governança da Autoridade Palestina, ao passo que aqui nossos representantes surrupiaram o orçamento público e a estrutura do Estado, em um imoral toma lá, dá cá. Enquanto os oponentes de lá têm a coragem de se mostrarem, os daqui praticam uma política inzoneira, típica dos covardes, porque protegidos em cargos e siglas, e discursam falsidades ignorando que as balas que matam lá, igualmente matam aqui.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

‘ESTRANGEIROS’ NA SELEÇÃO

Os potenciais craques que iniciam a carreira no país pentacampeão do mundo são percebidos e vendidos para abastados clubes do exterior, nos quais apresentam seu melhor rendimento, só retornando ao Brasil em fim de carreira, já ligeiramente sucateados. Na ânsia de formar o melhor plantel para compor a seleção nacional, os técnicos encarregados de treiná-la e torná-la apta a exibir um futebol digno das suas tradições e, se possível, voltar a ser a melhor do mundo, escalam os atletas nativos de melhor desempenho no momento. Como a maioria deles atua em outros países, a equipe nacional é composta então, em boa parte, de ilustres desconhecidos do torcedor brasileiro – “os estrangeiros” –, o que, pelo menos até 1982, não ocorria, pois era integrada quase que totalmente por craques domésticos. É evidente que esse novo formato faz com que o selecionado perca um pouco do vínculo com o país de origem e, consequentemente, não se empenhe como deveria na disputa, pois, após ela, todos voltam às ricas agremiações onde atuam, longe da frustração do torcedor brasileiro.

Paulo Roberto Gotaç

