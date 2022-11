Poder Judiciário

O injusto quinquênio

De vez em quando, o Judiciário promove uma festa de arromba. Com o nosso dinheiro, claro. Não bastasse a lista infindável de benefícios de que gozam os membros deste Poder, eventualmente se descobre um item que ficou para trás. Então, incorpora-se esse item aos vencimentos normais da categoria e, aproveitando a oportunidade, gera-se uma bolada para ninguém botar defeito de atrasados. É o que está acontecendo com o quinquênio para magistrados federais (Estado, 28/11, A6). Os retroativos deste caso podem chegar a R$ 2 milhões por magistrado, com um impacto de R$ 7,5 bilhões aos cofres públicos. Esta farra com dinheiro público acontece num país com mais de 30 milhões de famintos, metade da população sem esgoto tratado, 10 milhões de desempregados e grandes deficiências em saúde e educação. Nada mais injusto praticado por quem deveria praticar justiça.

Celso Battesini Ramalho

São Paulo

*

‘Direito adquirido’

Cumprimento os juízes federais e desembargadores, eles merecem. Mesmo que o País esteja convulsionando, com desemprego em alta, cada vez mais moradores de rua, é importante que eles estejam muito bem de vida, em seus carrões blindados e cercados de seguranças. Cada categoria defende o seu bolso, isso é muito comum no Brasil. Mas a desigualdade social é astronômica. O pagamento do quinquênio pode ser legal, mas, neste momento, é muito imoral. O único direito adquirido que o pobre-pobre no Brasil tem é de morrer precoce e miseravelmente.

Emerson Luiz Cury

Itu

*

Humilhante

O benefício retroativo aos homens de capa preta é, no mínimo, uma afronta humilhante. Os espertos ganham e nós, os manés, perdemos.

Marcos Catap

São Paulo

*

Contas públicas

Tragédia anunciada

Lula decide por PEC com gasto de R$ 198 bi fora do teto (Estado, 29/11, B1 e B2). O que estamos vendo no Brasil com o governo que vai assumir o País a partir de janeiro é uma tragédia anunciada. Se não cumprirem com suas bondades eleitorais – tais como Bolsa Família de R$ 600, aumento do salário mínimo acima da inflação, isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, etc. –, Lula e o PT ficarão em descrédito com o eleitor, não ganharão a próxima eleição e, certamente, jogarão por terra seu tão ambicioso projeto de poder. Já para garantir aos mais pobres este combo de bondades, precisarão gastar, só em 2023, segundo os próprios cálculos, R$ 198 bilhões acima do teto de gastos. Esse rombo não terá fim, já que poderá se repetir nos anos seguintes. E, com certeza, terá de ser coberto ou com emissão de títulos da dívida pública ou por meio de empréstimos em bancos públicos. Não sejamos ingênuos, com um endividamento dessa magnitude, o Brasil caminhará inexoravelmente para a bancarrota. E, infelizmente, todos nós vamos pagar o pato.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

PEC da reeleição

Querer prazo de quatro anos para a PEC não sinaliza transição, mas, sim, pensamento na reeleição. Muita cara de pau.

Antonio Carlos Mesquita

São Paulo

*

Redução de gastos

Destes mais de 300 integrantes da equipe de transição do governo, quantos foram designados para apresentar a PEC da redução de gastos?

Walter Tranchesi Roriz

São Paulo

*

Educação e ciência

Bloqueio orçamentário

Decepcionados, fomos informados de novos cortes para as universidades, que, desta vez, atingem em cheio o Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Apesar de a reconstrução do palácio continuar avançando, com a aprovação recente de projetos, essa medida atinge as obras do campus da instituição, onde estão planejadas as atividades acadêmicas e de pesquisa com a implementação de laboratórios. Não é possível que não se entenda que não há futuro para um país sem investimentos em ciência.

Alexander Kellner, professor titular no Departamento de

Geologia e Paleontologia,

Museu Nacional/UFRJ

Rio de Janeiro

*

EDUARDO BOLSONARO

Enquanto várias patotas acampam na porta de quartéis, gritando por uma intervenção militar no País e comendo sanduíche de mortadela ou pão com leite condensado, dia e noite, o filho do presidente da República, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, está com a família assistindo aos jogos da Copa do Mundo, no Catar.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

VIAJANTE ESPERTO

Vivemos em um país livre e democrático, “ainda”. O que é muito bom. E o filho número três do presidente Jair Bolsonaro foi assistir à Copa do Mundo no Catar, o que deve ser muito legal. Pois bem, muitos inconformados com a derrota na eleição presidencial estão realizando protestos em rodovias, acampando em frente aos quartéis militares, querendo intervenção militar. E o deputado Eduardo Bolsonaro, mulher e companhia estão curtindo a vida na Copa. Isso que o recesso parlamentar, que são duas vezes ao ano, ainda nem começou. E o pai do viajante esperto sumiu. Enfim, não gostar de Lula da Silva, que é o meu caso, é normal, mas ter admiração ou devoção pelos Bolsonaros é igual a gostar de Lula, é cegueira. Deus e pátria é papo furado, os Bolsonaros são só família e com regalias, públicas, infelizmente.

Alex Tanner

Nova Odessa

*

SOL E CHUVA

Enquanto um exército de milhares de bolsonaristas radicais mantém-se diante dos quartéis país afora, debaixo de sol e de chuva, manifestando-se de forma descabida e despropositada contra o resultado da eleição presidencial vencida legitimamente por Lula nas urnas eletrônicas há quase um mês, o deputado federal Eduardo Bolsonaro está no Catar com a mulher assistindo aos jogos da Copa do Mundo, na maior tranquilidade, conforme se viu nas imagens do último jogo da seleção brasileira, em 28/11.

J. S. Decol

São Paulo

*

FAÇA O QUE EU MANDO

Eduardo Bolsonaro deu ordem para que bolsonaristas continuem com as manifestações antidemocráticas no Brasil – faça chuva ou faça sol –, só que ele foi curtir os jogos da Copa no Catar. Perguntado sobre o abandono aos seus comandados, teria respondido cinicamente: “Façam o que eu mando, não façam o que eu faço”. Sábias palavras de um negacionista de plantão.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

MORDOMIAS

Enquanto apoiadores de Jair Bolsonaro enfrentam sol, chuva e vendaval para defender o “Mito”, o “bananinha”, filho Zero Três, usufrui de mordomias assistindo aos jogos da Copa do Mundo no Catar. É como dizia Chico Anyzio: os pobres que se explodam.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

*

MELANCOLIA

O inconstante presidente da República não organiza mais as afamadas motociatas desde o dia de sua derrota nas urnas, no último pleito. O exultante debatedor está sereno, dentro da residência oficial, em Brasília. Os seus seguidores continuam fazendo serão nas portas dos quartéis por todo o País, em busca de um terceiro turno ou de alguma mágica de combate militar. A melancolia tomou conta dos obcecados apoiadores do mito, que não sabem o que fazer sem os impulsos de seu proferido libertador.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

*

NOVO GOVERNO

Incrível o reboliço dos parlamentares em Brasília para a formação do novo governo. Seria tão bom se fosse em interesse do Brasil. Velha utopia.

Luiz Frid

São Paulo

*

IMPOSTO DE RENDA

IR no Brasil só alcança 20% dos adultos, aponta estudo (29/11, B7). Essa matéria deveria mostrar a quantia anual de isenção de cada país citado, aí sim seria comparável. Do jeito que está não é comparável com nada.

Gustavo Guimarães da Veiga

São Paulo

*

TRIBUTAÇÃO DO IR

Fiquei espantado com uma frase publicada em matéria do Estadão (29/11, B7). Eu não esperava um foco na tributação do Imposto de Renda (IR), pois essa é apenas a metade da questão da desigualdade de tributação no Brasil. Focar inicialmente no IR deixou para o final a outra metade do problema da brutal desigualdade da tributação, que é o fato incontestável de que os que recebem menos pagam proporcionalmente muito (e bota muito aí) mais do que os que ganham mais: um trabalhador informal que sobrevive com R$ 1.000 por mês é tungado em quase 40% pelos impostos embutidos em tudo o que ele e a sua família gastam. Isso é proporcionalmente muito mais do é tributado de que quem vive de dividendos. Então a frase “É difícil captar o rendimento da população mais pobre” (sic) é muito estranha, apesar de correta. Pois de fato seria difícil mesmo “captar pelo IR” a renda dos catadores de latinhas. Mas para que cobrar IR deles? Eles já pagam imposto até demais. O cerne da questão, que só foi tratado mais adiante na coluna, está na distorção da arrecadação total de impostos aqui no Brasil. Como foi bem notado mais adiante, a arrecadação castiga pesadamente os mais pobres e deixa isento quem bota todas as suas despesas pessoais “na conta da empresa”. Ah, dirão, “as empresas já pagaram imposto”, esquecendo que jatinhos e carros da empresa, aluguéis, viagens, jantares e serviçais domésticos entram também nessa conta “da empresa” e não como usufruto de renda pessoal. Bastaria cobrar menos imposto das empresas (empresas mesmo) e compensar com o Imposto de Renda da Pessoa Física, como é feito em países mais bem-sucedidos. Resta ver quem nos Três Poderes irá eriçar a lança quixotesca contra esse moinho de ventos, pois é bem mais fácil tirar de quem não pode se defender do que de quem tem recursos abundantes para fugir legalmente dos impostos. Sem falar que aqui sempre se resolveu a equação simples das finanças públicas pelo lado de arrecadar cada vez mais impostos do que pelo lado de reduzir as despesas inúteis e reduzir o desvio de grande parte do que se arrecada.

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

*

AGROPECUÁRIA

Boa notícia a de que o Paraná retira projeto que tributaria os produtos agrícolas e pecuários. Precisamos lembrar que a carga tributária no Brasil é enorme tanto em termos nominais como reais, pois dá um péssimo retorno aos tributos arrecadados. O setor agropecuário está sujeito a diversas oscilações, como tempo e pragas. Produção internacional, portanto, é um setor muito sensível e tem que ter uma certa proteção do setor público. O mundo todo protege o seu setor agropecuário, e nós precisamos fazer o mesmo. É um erro sempre o governo querer interferir em setor que está indo bem e caminhando com suas próprias pernas. Temos um setor agropecuário que é dos melhores do mundo.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

*

NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL

Muito oportuno o artigo A nova política industrial (28/11, B7), um dos poucos sobre o tema com o mérito de apontar soluções técnicas e exequíveis para determinar as reais necessidades de concessão de auxílio à indústria nacional, em consonância com a nova realidade mundial. Infelizmente, temo que o novo governo não tenha nenhum interesse por qualquer solução técnica, mas sim em optar por manter o padrão obsoleto de conteúdo nacional, subsídios, protecionismo, concessão de isenções e créditos a certos setores, além da desastrosa escolha de campeões nacionais. Desse modo, provavelmente pouco se pode esperar além da continuação do lento declínio da nossa outrora pujante indústria nacional, rumo à insignificância econômica. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

ENQUADRAMENTO FISCAL

Há tempos vejo na imprensa, sempre com destaque, os valores da renúncia fiscal causada pelas empresas enquadradas no Simples Nacional. No entanto, nunca vi um estudo sério a respeito de quanto o Estado perderia em arrecadação se terminar com esse enquadramento fiscal devido à quebra ou fechamento da maior parte dessas empresas, além das que passariam simplesmente à sonegação pura e simples. Interessante é que algumas propostas de reforma tributária propõem um Simples(ão) com a aglutinação de vários impostos em um só. Pois é, sofismar é fácil, não é, Bernard Appy?

Joaquim Antonio Pereira Alves

Santos

*

PSIU

Em relação ao muito oportuno editorial Barulho demais (29/11, A16), é importante ter presente que o chamado Programa de Silêncio Urbano (Psiu) é praticamente inoperante uma vez que a Prefeitura de São Paulo jamais se interessou em efetivamente dispor de uma política para enfrentar esse enorme problema que aflige nossa metrópole. Em relação ao objeto infiltrado indevidamente no projeto de lei que deve ser votado nesta quarta-feira, 30/11, em segundo turno, o mesmo entra em conflito com legislação municipal e outras normas locais e federais que colocam o limite máximo em não mais de 60 decibéis. Portanto, é muito feliz a descrição do editorial a qual sublinha que, diante da reação negativa do texto aprovado em primeira discussão, o teto médio será reduzido para 75 decibéis, conquanto “esse ajuste não significará uma redução, mas, bem diferente disso, uma elevação menos drástica”. Portanto, aprovar esse projeto em segundo turno é um deboche com o que a própria Câmara paulistana aprovou em legislaturas passadas quando procurou fortalecer a qualidade de vida de seus habitantes nesse tema, como, por exemplo, o mapa do ruído urbano. Mas, como concluiu o editorial, “não basta uma legislação adequada. É preciso garantir que, de fato, haja fiscalização e que as previsões legais sejam devidamente cumpridas”. Mudar essa postura obscurantista do Executivo e do Legislativo paulistano exige, a fim de que previsões legais sejam cumpridas, que a capital paulista conte com um orçamento próprio, pessoal bem dimensionado para as exigências contemporâneas e deixar de ser um órgão meramente reativo para se tornar proativo. Se a situação atual já apresenta uma tendência pró-infrator, a aprovação definitiva da matéria a consolidará.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

*

ANTICIDADANIA

Se aprovado, o projeto de lei que eleva o limite da média de ruídos emitidos em shows e eventos na cidade de São Paulo, de 55 decibéis para 75 ou 85 decibéis, será uma grande obscenidade, não só pelo fato em si, mas também pela permissividade que essa licença agregará em outras não menos importantes fontes de poluição sonora. É da percepção de todos que desde a pandemia houve multiplicação exponencial do número de entregas por motos, muitas delas mal cuidadas e mal equipadas, provocando ruídos ensurdecedores a qualquer hora do dia e da noite. Além disso, não poucos cidadãos adquiriram o hábito cada vez mais frequente de realizar festas em apartamentos e coberturas – verdadeiros pancadões que se estendem madrugada adentro –, pouco se compadecendo com as reclamações de vizinhos, síndicos ou zeladores. Se a fiscalização já é deficiente em relação a shows e eventos, quanto a motos e prédios ela praticamente inexiste. A Câmara de Vereadores deveria agir no sentido de mitigar substancialmente o barulho que tanto faz mal à saúde dos cidadãos, expandindo e endurecendo as leis e a fiscalização. Ao fazer exatamente o contrário, a Câmara dá um belo exemplo de anticidadania.

Luciano Harary

São Paulo

*

RACISMO ESTRUTURAL

Infeliz a coluna de Fernando Reinach intitulada Cotas raciais e regra do impedimento (26/11, A36). A ideia de comparar a questão de cotas com o VAR do futebol, ou a sugestão de um “fotômetro racial” para determinar cotas ou, pior, de que as bancas universitárias que julgam cotas praticam “racismo reverso”, demonstram uma leviandade com um assunto tão sério. Como diz a filósofa Djamila Ribeiro, não existe racismo reverso pois racismo é um sistema de opressão e, para haver racismo, deve haver relações de poder. Negros não possuem poder institucional para serem racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui. Fernando, partindo da posição privilegiada de um homem branco, ignora essa relação de poder ao opinar sobre um assunto que não lhe diz respeito, ratificando que o racismo estrutural é um fenômeno para lá de concreto na sociedade brasileira.

Danilo Olivo Beltran

São Paulo