Desmatamento zero já

O Brasil deveria anunciar na Conferência da ONU sobre a Mudança do Clima (COP-28), que começa hoje em Dubai, a antecipação do desmatamento zero para 2025, quando vai sediar a Conferência do Clima em Belém do Pará, em plena Amazônia. Nada justifica o País continuar permitindo o desmatamento ilegal, criminoso, até 2030. O Brasil precisa dar uma resposta às queimadas gigantescas no Pantanal, ao desmatamento recorde no Cerrado e à seca histórica na Amazônia. Além do desmatamento zero já, o Brasil deveria anunciar um programa nacional de recuperação de áreas degradadas, começando com a recuperação ambiental e o reflorestamento das clareiras de mineração na Amazônia, áreas extremamente degradadas, contaminadas, que não vão se recuperar sozinhas e seguem poluindo os maiores rios do planeta. Medidas como essas podem trazer muitos investimentos estrangeiros para o País, com o ingresso de mais países e recursos para o Fundo Amazônia.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

A natureza pede urgência

Como omitir-se permanentemente (COP): foram 28 anos de Convenções das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Omissões terríveis num passatempo turístico. No mais, vou deixar que a natureza fale por mim.

José Carlos

jcpicarra2019@gmail.com

São Paulo

Petrobras

Imbróglio no Ceará

Petrobras vende, não entrega e agora decide ‘reestatizar’ refinaria no Ceará (Estadão, 29/11, B16). Se restar comprovado que a rescisão do contrato de venda da refinaria Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Lubnor) ao grupo cearense Grepar, depois de aprovada pelo Cade, não se deu por descumprimento de cláusula contratual, como alega a Petrobras, mas por causa do viés ideológico do governo atual, será péssimo para o Brasil. Este caso só confirma a falta de segurança jurídica que há nos governos petistas. Além de perdermos o investimento, ainda vamos ter de arcar com perdas e danos. O empresário já disse que vai pedir indenização. E nós, os patéticos contribuintes, vamos pagar a conta.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

STF

Código de Ética

Cumprimento o jornal O Estado de S. Paulo e o dr. José Renato Nalini pela publicação do excelente e oportuno artigo Ética para o Supremo Tribunal Federal (28/11, A4). Todos os Poderes e a sociedade estão perdendo muito com os desentendimentos e conflitos entre os Poderes da República. É absolutamente fundamental que o Supremo Tribunal Federal retorne ao leito de sua relevantíssima e fundamental missão de interpretação e guarda da Constituição federal. O artigo mostra um caminho seguro para que isso aconteça, sem vencedores ou vencidos, mas, sim, pelo simples bom senso, com a edição de um Código de Ética, que, mesmo sem ser impositivo, apresente pautas comportamentais que certamente serão observadas e levarão à restauração da paz e do respeito de que sempre foram merecedores os integrantes da Corte Suprema. O Brasil ficará muito grato aos eminentes ministros se essa sábia sugestão for acolhida.

Adilson Abreu Dallari

adilsondallari@uol.com.br

São Paulo

Greve em São Paulo

Pró-privatização

E continua a campanha dos metroviários e ferroviários em favor da privatização dos transportes sobre trilhos em São Paulo. Sim, porque só isto explica eles promoverem greves continuamente: eles querem provar ao distinto público que eles são muito ruins, piores que os funcionários das concessionárias que assumiram as partes privatizadas daquelas empresas. Os funcionários das concessionárias não fazem greves como a de terça-feira, que prejudicam os usuários, mantêm um corpo de segurança ativo e presente em todas as estações e, apesar dos problemas, estão procurando melhorar o atendimento, e vão conseguir, pois têm uma administração muito mais eficiente. Se os funcionários do Metrô e da CPTM querem efetivamente garantir a estabilidade das empresas (ou a deles próprios) como estatais, eles têm é de mostrar que o trabalho deles é melhor que o das concessionárias, e não o contrário. O governo agradece o apoio (velado, mas é apoio)!

Nelson Newton Ferraz

nelfer2011@gmail.com

São Paulo

A LEI É PARA POUCOS

O deputado federal André Janones (Avante-MG ) foi denunciado por ex-assessores pela prática da rachadinha, por meio de uma gravação. Janones aliou-se ao PT e fez campanha para o inocente Lula da Silva, proclamando aos quatro ventos fake news contra Jair Bolsonaro. Apesar disso, não foi incluído no inquérito das fake news. De fato, neste País, a lei não é para todos.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

JANONES E A RACHADINHA

O deputado André Janones, diante das acusações de prática da “rachadinha”, deve assumir pessoalmente sua defesa, demonstrando transparência e responsabilidade. Alegações de não envolvimento em práticas ilícitas, como a rachadinha, praticada por alguns bolsonaristas, devem ser respaldadas por evidências concretas, não delegando essa tarefa aos seus seguidores nas redes sociais. Ao assumir a responsabilidade direta por sua defesa, Janones reforça sua integridade e compromisso com a verdade, construindo confiança na sociedade. É fundamental que ele apresente argumentos claros e documentos que respaldem sua posição, a fim de dissipar quaisquer dúvidas e permitir um julgamento justo de sua conduta.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

ACUSAÇÃO DE RACHADINHA CONTRA JANONES

Por que será que quando um caso não tem defesa vem a justificativa padrão: ”foi tirada do contexto”? Sobre a acusação de rachadinha do deputado Janones, os 670 mil do próprio candidato, que foram usados na campanha para prefeito de Ituiutaba (MG), foram contabilizados ou foi caixa dois (dinheiro não contabilizado, segundo Delúbio Soares)? Uma outra pergunta, candidato não tem um limite de uso de dinheiro próprio em campanhas? Como no Caso Watergate, é só seguir o dinheiro.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

SUPREMO POLÍTICO

Enquanto a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) for prerrogativa do presidente da República, como reza a Constituição brasileira, o viés politico estará sempre na mesa. O ministro Gilmar Mendes, quando perguntado sobre o assunto, afirmou mais de uma vez que esse viés, embora existente, se diluiria com o tempo. Entretanto, não é o que aconteceu com o ex-ministro Ricardo Lewandowski, que foi petista de carteirinha até o fim do seu mandato no Supremo, tampouco com os dois magistrados indicados por Bolsonaro, que continuam dando mostras reiteradas de alinhamento a causas bolsonaristas. Há quem justifique esse mecanismo, dizendo que nos Estados Unidos é também o presidente quem indica os ministros para a Suprema Corte. Sim, só que lá seus integrantes são discretos, as agendas são discutidas a portas fechadas e eles não participam de encontros públicos ou programas de TV nem discursam diante de plateias a torto e a direito. E é essa discrição que dá confiabilidade às decisões da Corte. Se o STF fosse menos espetaculoso, seguramente, seria menos político e mais confiável.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

INDICAÇÃO POLÍTICA

“Ao indicar Dino, Lula deixa claro de uma vez que STF deixou de ser instância jurídica e se transformou em arena política, razão pela qual precisa ali de uma tropa de choque leal.” Judiciário político é parcial. Supremos tribunais com perfil político são características de regimes autoritários. O povo brasileiro não precisa disso, mas sim de uma Justiça isenta e célere. E sobretudo uma Justiça justa. Juiz com viés político não julga, mas interpreta as leis com a conveniência de quem está no poder.

Arnaldo Goltcher

goltcher@terra.com.br

São Paulo

ÉTICA PARA O SUPREMO

O doutor em Direito Constitucional, José Renato Nalini, discorre sobre a necessidade de o STF dispor de um Código de Ética, com a autoridade de autor da obra “Ética Geral e Profissional”, como mostra o artigo Ética para o Supremo Tribunal Federal (Estado, 28/11, A4). Sem dúvidas, num momento em que a Suprema Corte desperta muita desconfiança na sociedade, a adoção de Código de Ética, a exemplo do já visto na Suprema Corte americana, pode aliviar esse distanciamento da sociedade.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

COMPOSIÇÃO DO STF

Como escreveu Eliane Cantanhêde no artigo Um trio do barulho no STF (Estado, 28/11, A8), com a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino para o lugar deixado pela ministra Rosa Weber, o elenco atual do STF passa a ser composto por dez homens e uma mulher brancos, sete deles escolhidos por governos do PT, dois pelo ex-presidente Bolsonaro e três aliados do governo Lula: Gilmar Mendes (governo FHC), Alexandre de Moraes (governo Michel Temer) e Dino (governo atual). Espera-se que o STF faça jus à sua denominação e seja sempre supremo em suas decisões.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

NOTÁVEL SABER POLÍTICO

O “notável saber jurídico”, um dos requisitos fundamentais para alguém assumir uma cadeira no STF, foi jogado no lixo há algum tempo e por lá vai ficar não se sabe até quando. Hoje, o que vale é a amizade, a lealdade, a “capachidade” – de capacho mesmo, subserviência – e, claro, o “notável saber político”. Kassio Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Jair Bolsonaro, não têm “notável saber jurídico”. Eles estão lá por outros motivos já citados. Ainda assim, ambos têm mais currículo do que Cristiano Zanin, indicado por Lula, e Flávio Dino, o novo indicado e ainda não sabatinado. Flávio Dino mostrou-se incompetente como ministro da Justiça e Segurança Pública. Durante sua gestão (gestão?), os índices de criminalidade e violência só fizeram crescer. Quando Lula disse que Vladimir Putin poderia vir ao Brasil tranquilamente porque aqui ele não seria preso, Dino fez menção de rever a adesão do Brasil ao Tribunal Penal Internacional. Que belo raciocínio de alguém que se diz jurista: para beneficiar um “amigo”, revê a adesão de um país a um órgão internacional. No dia 13 de dezembro, Flávio Dino será avaliado pelos senadores. As últimas sabatinas realizadas pelos senadores da República foram mais uma encenação do que uma avaliação rigorosa, como deveria ser sempre. Ainda assim, tenho a esperança de que isso não se repita e que os senadores avaliem de verdade as qualidades do indicado e, a partir daí, aprovem ou não a sua indicação. Será que é pedir demais?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

INTENÇÕES PRESIDENCIAIS

Como noticiou o Estadão, o presidente Lula, ao indicar o ministro Flávio Dino para a vaga da ministra Rosa Weber no STF, deixou clara suas intenções presidenciais. Mudou o STF de instancia jurídica para uma instância política. Na verdade, Lula, com uma só cajadada, matou dois coelhos. Conseguiu descartar Dino do Ministério pelos inúmeros malfeitos – sendo o último deles o acolhimento da “Dama do Tráfico” na pasta da Justiça –, os quais ainda não se justificou perante o Congresso. Já por outro lado, Flávio Dino no STF será um grande aliado, que beneficiará Lula nos seus “tropeços criminosos”. Afinal, ninguém sabe o dia de amanhã, disse Lula, e quem já foi preso sabe bem disso.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

SEGURANÇA PÚBLICA

Com a saída de Dino para o STF, o Ministério pode ser desdobrado em Justiça e em Segurança Pública. E o novo e eventual ministro da Segurança Pública terá bastante trabalho para colocar em exposição e com resultados a segurança nacional dos brasileiros. Não está na hora?

José Carlos de Carvalho

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

MINISTRO DE LULA?

É um erro chamar o controvertido ministro das Comunicações, Juscelino Filho, como “ministro do Lula”. É notório que ele é um “ministro do Centrão”, a quem caberia dar uma solução para a sua permanência ou não no posto que ocupa, em razão das acusações que pesam sobre ele. Assim é a política brasileira. Assim que se consegue um mínimo de governabilidade neste País.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

JUSCELINO FILHO

Até quando vamos ter que aturar essa pessoa nefasta? Será que Lula foi acometido de cegueira?

Robert Haller

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

MAIS EMPREGO EM OUTUBRO

O mês de outubro traz surpreendente resultado na criação de empregos com carteira assinada, como divulga a pesquisa do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. Com relação ao mesmo mês de 2022, com 160,3 mil vagas, houve crescimento de 18,7%, ou abertura de 190,3 mil vagas, número esse bem diferente da expectativa dos especialistas, que esperavam apenas 135 mil vagas. No acumulado dos primeiros 10 meses deste ano, foram criadas 1.784.695 novas vagas com carteira assinada. Oxalá, o mercado de trabalho se mantenha aquecido e propicie redução do ainda alto índice de desemprego, e também esperança para que os que estão na informalidade tenham o direito também de registro em carteira.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

MUNDO DO TRABALHO

O mundo precisa, por um lado, de regras simples. Por outro, de um lobby às avessas, ou seja, um grupo de pressão sobre os empregadores, ressaltando algumas vantagens na contratação de novos trabalhadores. Um milhão de novos empregos remunerados com base no salário mínimo respondem por um valor bruto da produção obtido por um efeito multiplicador da renda igual a 10, algo como R$ 180 bilhões ao longo de 12 meses em toda a cadeia produtiva. Isso possibilita uma arrecadação de R$ 63 bilhões, 16 vezes maior do que os encargos pagos pelos empregadores nesse mesmo período. Logo, uma regra simples de redução dos encargos como proporção do aumento de pessoas empregadas seria extremamente benéfica para todos os agentes econômicos envolvidos.

Fauzi Timaco Jorge

fauzijorge@gmail.com

São Paulo

SOLUÇÃO PARA OS CONFLITOS NO ORIENTE MÉDIO

Fala-se muito que a solução para o conflito no Oriente Médio seria a constituição de dois estados vizinhos e independentes. Na verdade, essa solução vem sendo tratada desde a criação do Estado de Israel, em 1948. Hoje em dia, todos concordam com essa solução, inclusive israelenses e palestinos. Os únicos que não concordam são o Hamas e o Irã, que querem simplesmente a destruição de Israel. No decorrer dos anos, aconteceram inúmeras negociações com esse objetivo, normalmente intermediadas pelos Estados Unidos. Sempre estiveram muito próximos do acordo, mas, no último momento, o Fatah, a União Árabe e Mahmoud Abbas recuaram por pequenos detalhes. Num dos últimos encontros mediados por Bill Clinton entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin, estava praticamente tudo acertado, até que Arafat desistiu. Ou seja, Israel sempre quis e concordou com essa solução que, infelizmente, ainda não se consolidou.

Sydney Bratt

sydneybratt@hotmail.com

São Paulo