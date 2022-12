Transição de governo

Operação Nero

PF cumpre 32 mandados de prisão e busca por atos de vandalismo de apoiadores de Bolsonaro (28/12). Que a ordem e o progresso sejam restabelecidos em nosso país. Não podemos aceitar atos terroristas, depredações em bens públicos e privados nem qualquer tipo de violência, seja de petistas ou bolsonaristas. Que o Judiciário e as Polícias cumpram seu trabalho como determina nossa Constituição. Desejo um 2023 com mais trabalho e menos fome, com mais justiça e menos corrupção, com mais educação e menos populismo, com mais segurança e menos violência, com mais saúde e menos mortes por ausência de vacinas. Um brinde à democracia.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

Sigilo de documentos

Lula da Silva, o ser mais honesto do Brasil, criticou Jair Bolsonaro pelo sigilo imposto a documentos do governo, e agora pede sigilo para os documentos da equipe de transição. Façam o que eu digo, nunca o que eu faço. E tem fanático que acredita nele. Brasil, esses são os seus políticos, e tu nunca serás feliz.

Antônio José G. Marques

São Paulo

São Paulo

Construir soluções

Na época de verão, o Brasil sempre apresenta o triste retrato de mortes pelas chuvas, alagamentos e, o pior, a falta de infraestrutura das cidades no Estado mais rico do País, São Paulo. Com a entrada do novo governador, experiente em obras, que logo tome as medidas necessárias em parceria com as prefeituras, fazendo um mapeamento das localidades de risco, evitando assim que no início do próximo ano o quadro se agrave. É chegado o momento de se dar uma resposta aos graves prejuízos sofridos pela população e à paralisação de fontes de trabalho. Construir soluções é o desafio do momento.

Carlos Henrique Abrão

São Paulo

Velhos problemas

A cada fim de ano a história se repete: a Prefeitura de São Paulo anuncia o novo reajuste do IPTU e os paulistanos seguem reclamando dos mesmos velhos problemas que assolam a cidade. Apesar do esforço em tapar os buracos das vias públicas, outros tantos aparecem em ritmo acelerado; a cada chuva mais grossa, semáforos deixam de funcionar, transtornando um trânsito cada vez mais caótico; a CET continua mais preocupada em multar do que em otimizar o fluxo de veículos; e árvores despencam cansadas de esperar a poda da subprefeitura. É louvável a simpatia que o prefeito demonstra por áreas de lazer. Inaugurou recentemente o Parque Augusta e anunciou a construção de outro em área da FMUSP e de uma praça no bairro da Liberdade. Mas é preciso agir com a mesma ou maior veemência para mitigar os problemas básicos que atrapalham a vida do cidadão. O IPTU é caro e o paulistano merece mais.

Luciano Harary

São Paulo

Convivência multicultural

Excelente ideia e intervenção urbanística proposta pela Prefeitura, a “esplanada oriental” na Liberdade. Haverá um ganho significativo de abrangência e integração local com um baixíssimo custo se a Rua Galvão Bueno, na quadra do viaduto, for transformada em calçadão integrado com a esplanada, talvez até mesmo numa galeria comercial coberta. É perfeitamente possível e permitirá a sua conexão com o Memorial dos Aflitos, realçando a história local e a vocação paulistana de convivência multicultural.

Jaques Mendel Rechter

São Paulo

Revitalização do centro

Anunciada mais uma megaobra para o centro da cidade, a “esplanada oriental” na Liberdade, eu me pergunto se a prioridade é mesmo essa. Proponho usar os muitos milhões que essa proposta vai demandar para planejar e executar, com a mente e o coração, um verdadeiro projeto de revitalização do centro. Isso passa por solucionar a trágica situação dos moradores de rua e dos dependentes químicos. Eu acredito na revitalização do centro, mas só com a dedicação e persistência do poder público e da sociedade civil unidos nesse enorme desafio.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

Boas-festas

ADEUS, PELÉ

Pelé, o brasileiro mais conhecido no mundo graças ao talento com a bola nos pés, marcou seu tempo. Foi na Inglaterra, terra da monarquia, o futebol foi inventado, mas foi no Brasil que nasceu o Rei do futebol. O homem Edson Arantes do Nascimento deixava a desejar, mas Pelé, o desportista, era genial. Pelé parte, seu legado fica.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

ETERNO REI

Pelé se foi, porém, sua história permanecerá para sempre.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

FAIXA PRESIDENCIAL

Para não passar a faixa presidencial ao seu adversário, Jair Bolsonaro optou por se socorrer em um condomínio-resort em Orlando, nos Estados Unidos, junto ao ex-presidente norte-americano Donald Trump. Na verdade, é sabido que um capitão “patriota” é o último a abandonar o barco. Afinal, está claro que não se trata de uma viagem, mas sim, de uma fuga para ficar longe dos holofotes.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

FUGA DE BOLSONARO

Queria saber quem paga as despesas da fuga do Bolsonaro a partir do dia primeiro de janeiro. E a volta, cartão corporativo? Agora são despesas privadas.

Pierre Haritçalde

São Paulo

GOVERNO LULA 3

As negociações para a composição do novo governo acontecem de forma republicana, refletindo tanto a frente ampla da campanha quanto as necessidades do País. No entanto, atos terroristas e a conivência das forças públicas estão revelando, mais uma vez, a insegurança de um Estado civil que não conseguiu resolver seu passado ditatorial. A esperança e a confiança em tempos melhores não podem significar impunidade aos criminosos.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

MINISTÉRIOS DE LULA

Olhando os nomes que compõem o novo governo, na sua grande maioria, fica uma certeza: é mais do mesmo. Se fosse um filme seria “A volta dos mortos vivos”. O Brasil é mesmo uma ficção.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

FORA DA LEI

O editorial Uma trajetória em defesa do abuso policial (Estado, 29/12, A3) analisa uma das várias ações do presidente que encerra seu mandato neste fim de ano, apoiando sempre os militares que extrapolam suas atividades constitucionais, pelo abuso das armas que portam para defender a lei e o País. Agir fora da lei, como milicianos ou golpistas, é a negação e o reverso da Constituição.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

REGIMENTO STF

O editorial O Supremo fez a coisa certa (Estado, 29/12, A3), ao colocar em destaque importantes mudanças no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente em relação aos pedidos de vistas e liminares, valorizando-se a colegialidade, chama a atenção indiretamente para o fato desta Corte não estar funcionando a contento. Todavia, muito ajudaria também acabar com o fato do STF ser o tribunal privilegiado de autoridades poderosas enroscadas em ilegalidades, além de ser também mobilizado frequentemente pelos partidos nanicos visando apenas atrapalhar o andamento de processos nas casas legislativas. Em outras palavras, o STF deveria se envolver apenas em questões relevantes para a sociedade, como ocorre nas Cortes Supremas dos países desenvolvidos.

José Elias Laier

São Carlos

ANO NOVO

Não adianta, dizem os céticos. É chover no molhado, lamentam os agoniados. Não custa tentar. Insisto, não desisto. Não entrego os pontos. Em 2023 começa tudo de novo. Abro meus braços, estendo minhas mãos, exortando esperança e saúde para todos. Até mesmo para os que furam filas, não respeitam idosos e não sabem dizer “obrigado” ou pedir por favor. Também quero que Deus ilumine os maus motoristas e pedestres imprudentes e apressados que não sabem atravessar a faixa corretamente. Paciência para patetas que fazem atalhos no meio dos jardins. Bons ventos para quem estaciona o carro nas calçadas e nos gramados. Minhas preces aos irresponsáveis que deixam o carro atrás de outros veículos e somem no mundo. Tudo do melhor para os idiotas que queima lixo no fundo do quintal. Igualmente desejo sucesso no ano novo para os que desrespeitam vagas para deficientes físicos. Não posso deixar de desejar saúde e paz para os que dirigem comendo, fumando ou falando ao celular. Alegrias aos imprudentes motoristas que mudam de faixa sem ligar a seta. Também orações para açodados motoristas que ultrapassam pela direita. Merecem piedade aqueles que não respeitam do horário do silêncio. Tiram o sono dos que precisam descansar e trabalhar no dia seguinte. Desejo felicidades aos que passeiam com cachorros sem carregar sacos plásticos para recolher a porcariada deixada no caminho. Também paz para donos de cães ferozes que não colocam focinheiras em seus animais. Completo e patético desrespeito à vida alheia.

Vicente Limongi Netto

Brasília

DIAS MELHORES

2022 chegando ao fim. O noticiário exibe os preparativos para a festa na orla, anunciando queima de fogos, shows de artistas famosos nas praias e alegria de proprietários pela procura de turistas por aluguel. Mostra também ruas e avenidas esburacadas por toda a parte, hospitais com precárias condições de atendimento e Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) deficientemente equipadas, algumas até sem insumos básicos que permitam prestar a mais urgente assistência. Ao lado de tudo isso, reporta-se um número crescente de homicídios e feminicídios, com incidência maior em bairros da zona norte do Rio de Janeiro, além de pequenos roubos contra pedestres, cometidos por ágeis adolescentes, vestindo meros shorts, sem camisa, e o interminável furto de cabos elétricos que provocam a paralisação de trens e interrupção de serviços de comunicação. Que o ano de 2023, o primeiro pós-pandemia, traga melhores dias para a sofrida cidade maravilhosa.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro