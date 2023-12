Judiciário

‘Uma aula de Brasil’

Brilhante o editorial do Estadão de 29/12 (A3), quando aponta que Dias Toffoli dá uma “aula de Brasil” concedendo mais privilégio à magistratura. Não falta, de fato, corporativismo. A Justiça parece estar de olhos vendados para o cidadão contribuinte que paga as benesses sem fim. Nesse sentido, tenho a impressão de que a reforma tributária só servirá para tirar mais do contribuinte, a fim de sustentar os privilégios de algumas castas.

Eduardo Ricca

São Paulo

O Brasil e a mulher de César

Perfeito o título do editorial Uma Aula de Brasil, no qual a “mulher de Cesar” – o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF) –, em razão da impunidade reinante no País, se lixa até para aparentar ser honesta. Só no Brasil.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

Ocidente

Valores judaico-cristãos

Tenho grande admiração pela pessoa e pelas ideias do cientista político Luiz Felipe D’Ávila, que certamente teria feito um bem enorme ao Brasil caso tivesse sido eleito presidente da República, como farol de uma revolução ética, moral, econômica e jurídica no País. Estou de pleno acordo com o que escreveu no corretíssimo artigo Onde estão os defensores da liberdade?, publicado na página A6 do Estadão de 27/12, no qual conclui que “só há uma alternativa para deixarmos um país melhor para os nossos filhos e netos. Os defensores da liberdade precisam sair do seu casulo e lutar nas ruas e na imprensa, no mercado e na política, nas escolas e associações de classe para salvá-la das garras de um governo e de um Estado que a sufocam a cada dia”. Tenho apenas uma importante ressalva ao artigo, quando diz que esta é “(...) uma boa época para recordarmos a importância dos valores cristãos que moldaram a história do Ocidente”. Sem dúvida, trata-se de uma verdade, mas não se pode esquecer de que Jesus não viveu no vácuo. Judeu que era, teve ensinamentos de vários rabinos, o mais conhecido o Rabi Gamaliel, neto do Rabi Hilel, que, no período do Segundo Templo, ensinava aos seus discípulos regras interpretativas da Torá (Primeiro Testamento), entre as quais a famosa regra de ouro (“o que for odioso a você, não o faça a ninguém”, esclarecendo que esta regra compreendia basicamente toda a lei e que o restante eram apenas comentários. Essas regras eram até anteriores a Hilel e influenciaram, direta ou indiretamente, o pensamento ocidental, inclusive, naturalmente, Jesus, cuja regra de ouro guarda semelhança com a deste último: “Aquilo que quiser que o outro lhe faça, faça a ele”. Por conseguinte, o que influenciou, moldou e lapidou o pensamento ocidental, fundamentalmente na esfera da liberdade, foram os valores judaico-cristãos.

Lionel Zaclis

Itu

Saúde

Demência

Familiar arca com pelo menos 73% dos custos com demência (Estadão, 28/12, A12). O estudo mencionado na matéria do Estadão demonstra os elevados custos econômicos e humanos com a demência, e a questão crucial das cuidadoras ou cuidadores é extremamente relevante diante da sétima causa de morte no mundo em 2019 e a quarta com pessoas com mais de 70 anos no Brasil. Não obstante, é preciso focar o tema em toda a sua profundidade, o que exige constância e dedicação, sobretudo da área médica. É lamentável, mas compreensível, que a ciência médica até hoje não tenha conseguido reverter as doenças cerebrais, assim como conquistam seus avanços em outras áreas biológicas. Os profissionais de ponta da neurologia e da psiquiatria estancam, mas não revertem os danos cerebrais, é dizer, apenas adiam essas moléstias na velhice humana. Os povos do mundo inteiro têm o direito de saber em que estágio se encontram as pesquisas nesta área e a probabilidade de resultados e seus prazos. Não posso crer que sejamos uma espécie que em determinado momento da vida regride como se estivesse em extinção, sem enfrentamento idôneo pelos cérebros privilegiados e ainda não impactados.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

Boas-festas

DEMOCRACIA ORÇAMENTÁRIA

Ficou patente que inexiste qualquer plano concreto e coerente do governo federal para procurar garantir um futuro digno e evitar o empobrecimento do Brasil no século 21. Sequer parece haver interesse em conceber tal plano, o que nos leva a crer que, inevitavelmente, teremos no futuro um país cada vez mais desigual e violento. O que ficou claro no caso das emendas parlamentares é a virtual falência do modelo orçamentário federal atual, em que só cabe à população dar, ano após ano, um verdadeiro cheque em branco, para depois assistir ao governante federal de plantão gastar generosamente os escassos recursos públicos quase sem contestação, tendo em vista que inexiste aqui uma sociedade civil capaz de sequer entender os meandros do processo orçamentário federal, quanto mais questioná-lo devidamente. Portanto, as emendas parlamentares, com todas as suas limitações e problemas apontados, na verdade atendem a anseios legítimos dos eleitores, que estão mais do que cansados de assistir passivamente a nosso suado dinheiro público virar, por exemplo, milhares de passagens e estadias na COP, ser destinado a setores sabidamente ineficientes mas politicamente conectados da economia, ou serem simplesmente desperdiçados em obras caras e inúteis, alheias aos reais interesses da população. Por piores que sejam, as emendas parlamentares pelo menos têm o mérito de direcionar os limitados recursos públicos a regiões específicas do País, e os que votaram neste ou noutro representante podem lhe questionar facilmente isso, ou simplesmente procurar votar em alguém que possa garantir mais recursos para esta ou aquela região no futuro. Vieram, portanto, para ficar, e sua destinação e forma de utilização poderão ser, no máximo, aprimoradas no futuro. Esse é o limite real da nossa democracia orçamentária. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

TRAJETÓRIA DA DÍVIDA PÚBLICA

Conforme alerta vermelho emitido pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em seu relatório bianual sobre a economia do Brasil, mesmo com a aprovação da reforma tributária e o novo arcabouço fiscal, a trajetória da dívida pública do País exibe viés de alta e pode levar a uma situação insustentável, beirando inacreditáveis 90% do PIB em pouco mais de 20 anos e 100% em 2037. Diante dos números apresentados, o presidente Lula, na sua parolagem semanal na internet, se disse “muito irritado” com o relatório e criticou o que chamou de “palpite” da entidade, reconhecida pela seriedade de seus estudos. Como se vê, de um lado o alerta e chamamento à razão feito pela OCDE para o necessário e urgente controle e corte de gastos do governo federal e, de outro, a condenável postura de irresponsabilidade fiscal e gastança desenfreada da máquina pública perdulária petista. Pobre Brasil.

J. S. Decol

São Paulo

BÚSSOLA SEM RUMO

O governo de Lula da Silva fica sempre oculto e não apresenta aos brasileiros os rumos certos de sua gestão. Na realidade, é uma bússola sem rumo, porque todos que dependem de orientações futuras do governo ficam desnorteados, reprimindo seus empreendimentos e investimentos. Daí, a resultante são prejuízos para o lado do governo, com relação à arrecadação de tributos, e para o lado da população, porque sem novos investimentos e empreendimentos os empregos não aumentam e o marasmo e a estagnação tomam conta da economia nacional. Os rumos e os planos fazem parte de todas as administrações, porquanto a falta deles são as dúvidas e incertezas que passam a dominar os passos e as ações diuturnas necessárias. E quem confia em bússola com defeito e que não determina o rumo certo? A falta de credibilidade não nasce assim?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Durante a pandemia os bilhões que foram disponibilizados pelo governo Bolsonaro para a saúde ajudaram a sanar as contas deficitárias, mascarando a falta da reforma da Previdência, tão negada por Estados e municípios. Hoje sem verba extra, a conta chegou. O Brasil continuará pagando pela má administração em todo o País? Está na hora de enfrentar essa realidade, viu, prefeitos e governadores? O povo brasileiro cansou de carregar nas costas governos balofos e gastões.

Beatriz Campos

São Paulo

SUPREMA CORTE

Li com atraso o editorial É assim que o STF quer ser respeitado? (22/12, A3), que fala tudo o que deveria ser falado: um tribunal que envergonha o País.

Ademir Valezi

São Paulo

SUSPENSÃO DA MULTA DO GRUPO J&F

Não seria esse caso motivo mais que suficiente para o impeachment do ministro Dias Toffoli? Que a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Senado cumpram o seu dever.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

OPORTUNIDADE DE PACIFICAR O PAÍS

Ao excluir do decreto de indulto natalino os presos e processados de 8 de janeiro, o presidente Lula perdeu a grande oportunidade de pacificar o País e, de quebra, promover-se como um governante humano. Ignorou que a quase totalidade dos detidos por estarem acampados na frente dos quartéis não passa de incautos insuflados na esteira da polarização política, que cometeram a besteira de ir pedir a intervenção militar, mas em momento algum chegaram a trazer dano ao País e às instituições, já que os fardados não atenderam ao pedido. O simples fato de terem perdido tempo nos acampamentos e manifestações e visto a posse do governo que contestavam já foi um castigo e desencorajamento a repetir a rebeldia. Como cidadãos comuns, poderiam ou até deveriam ser processados em primeira instância, não pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que só julga diretamente governantes, ministros, parlamentares e outros detentores de foro especial. Submeter aqueles mais de mil homens e mulheres – boa parte da terceira idade – ao tacão e rigor da Corte Suprema soa exagerado e não leva a nada. Melhor teria sido o julgamento pelo juiz singular, no domicílio do réu, a tramitação dos possíveis recursos em segunda instância e a chegada ao STF só dos recursos mais complexos. Em 1956, militares rebelados queriam impedir a posse de Juscelino Kubitschek, que resistiu e assumiu o governo e, para pacificar o País, anistiou os revoltosos. Cumpriu todo o seu mandato, de cinco anos, e teve forças para realizar a polêmica construção de Brasília e fazer um governo voltado ao desenvolvimento. No 8 de Janeiro, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e depredadas, puniu-se apenas o governo do Estado e sua polícia. Ninguém cobrou as responsabilidades dos encarregados de guardar os prédios sinistrados, que deveriam ter impedido a entrada da horda. Será um engano promover comemorações em 8 de janeiro próximo. Primeiro porque não haverá o que comemorar, já que o golpe almejado pelos acampados nunca passou pela cabeça dos militares (os únicos capazes de desfechá-lo) e as instituições não estiveram sob risco. O ideal seria esquecer a data e aprimorar as apurações exclusivamente sobre quem efetivamente depredou ou organizou o movimento, nunca o seu romântico participante que pensou poder derrubar um governo eleito munido apenas de algumas pedras nas mãos.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

DEMOCRACIA SEMPRE

Eu desejo ardentemente que, no fechar das cortinas do fim do ano de 2023, nós, brasileiros, possamos receber notícias de mais indiciamentos de participantes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Não quero acreditar que os “arquitetos” daqueles atos terroristas vão ficar impunes. Como seria bom se recebêssemos a notícia de que gente graúda também foi responsabilizada por tamanha afronta à nossa democracia. Eu queria que na hora em que milhões de brasileiros estivessem levantando suas taças de champanhe, comemorando a chegada de 2024, os traidores da pátria estivessem com o pensamento nas prováveis condenações. Desejo a todos os brasileiros amantes da liberdade um feliz Ano-Novo. Democracia sempre. Conservemos a nossa pátria livre.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

PAÍS MAIS TOLERANTE

Feliz 2024, Brasil! Que o novo ano traga boas notícias e que sonhos e projetos se tornem realidade. É apenas uma mudança no calendário, mas é também oportunidade para um momento de pausa na caminhada, de olhar para trás, para retornar o caminho com mais alegria e esperança. O que vem por aí? O ano de 2024 será de desafios para as cidades, o país e o mundo, mas tem tudo para ser divertido. Ver as coisas com otimismo é o começo para fazer de 2024 um ano de paz. Desejo a todos muita paz, alegria e um país mais tolerante. Nenhum ano será realmente novo se continuarmos a cometer os mesmos erros dos anos velhos. Sejamos melhores do que somos agora. Por dias melhores. Deus abençoe o Brasil. Feliz todos os dias de 2024!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

CRISE SEM FIM

É costume se desejar boas entradas no fim do ano, mas eu penso que no Brasil o correto é desejar boas saídas: do endividamento, da desilusão, da crise sem fim. No Brasil só tem boas entradas (de dinheiro, principalmente) para uma ínfima população privilegiada e para os políticos. O povo precisa é sair desse sufoco, isso sim.

Roberto Solano

Rio de Janeiro