A volta de Bolsonaro

Ironia da História

Ao escolher a véspera do dia 31 de março, de lamentável memória, como data de seu retorno ao Brasil após três meses de férias nos EUA, depois de perder a eleição para Lula, o ex-presidente Bolsonaro não poderia contar com a fina e sórdida ironia da História. Nesta semana, o País acaba de superar a macabra marca de 700 mil mortes causadas pela pandemia de covid-19, que seu desgoverno teimou em menosprezar.

Data simbólica

No artigo A volta de Bolsonaro e o 31 de Março (Estado, 29/3, A9), o jornalista Marcelo Godoy propõe, em síntese, opor ao dia 31 de março, data em que é lembrado o movimento de 1964, um outro feito das armas nacionais: o 21 de fevereiro, quando na 2ª Guerra Mundial, há 78 anos, e após dez horas de combate, soldados da Força Expedicionária Brasileira conseguiram tomar o Monte Castelo, na Itália. Justifica a sugestão pela necessidade de adotarmos um simbolismo pátrio historicamente autêntico. Além de ser uma sugestão apropriada, é também um alerta para quem acredita em oportunistas que emergem na política dizendo-se patriotas representantes de nossas Forças Armadas e militares, abraçando evento de menor significado, porque unicamente útil ao intento ufanista de buscar o eleitor crédulo desses valores. E, ao fazerem tal jogo oportunista, por trás das cores verde e amarela, colaboram para apagar da memória nacional nossos autênticos heróis: os 478 militares brasileiros que perderam a vida lutando contra o nazismo e o fascismo e defendendo os valores fundamentais da liberdade e da democracia. Precisamos homenagear a história de nossos heróis; jamais os oportunistas que tentam reescrevê-la sob a égide da falsa democracia.

Novas ameaças

No Brasil, o autoritarismo da ditadura de 64, que adormeceu por longos anos, pôde ser reavivado por nomes como o do ex-presidente da República. Quanto à frente necessária à contraposição de ideias ditatoriais, a tal “frente ampla pela democracia” do período eleitoral de 2022, nada mais foi do que uma estratégia para vencer nas urnas, aliada ao sentimento do antibolsonarismo em razão do descaso na pauta da covid-19. O Brasil só será livre de qualquer ameaça quando, sem partidarismo, a sociedade civil em peso se manifestar a favor do sepultamento eterno de qualquer regime prejudicial que condene nossa democracia. Enquanto a relativização do tema se mantiver no campo da normalidade por alguns, tendo ideias de que “no período militar era melhor”, por exemplo, sempre haverá espaço para pseudopatriotas tentarem usurpar nossa liberdade, rasgando a Constituição, impondo o caos e a desordem como expressão de liberdade ou luta pela liberdade. Os ataques à democracia deram uma trégua desde 8 de janeiro. Com a volta de Bolsonaro, novas ameaças contra a República podem ressurgir. Até quando?

‘Brasil Contra Fake’

Cacoete autoritário

Excelente o editorial Lula e seu ‘portal da verdade’ (Estado, 29/3, A3). O que mais me surpreende no assunto, contudo, é a sociedade aceitar passivamente este instrumento característico de ditaduras. Onde estão os demais jornais na crítica deste absurdo? Com tristeza, vejo nos aproximarmos cada vez mais do cenário da sociedade distópica retratada no livro 1984. Pobre Brasil...

Novo PAC

Ibuprofeno

A manchete Empreiteiras apostam em Lula e novo PAC para se reerguer (Estado, 29/3) já me obrigou a procurar um comprimido de ibuprofeno na caixinha de remédios. Em vez de o País abrir a economia para investimentos estrangeiros, como fez a China, lá vem a terrível ideia de PAC (Programa de Avanço da Corrupção). Pode até ser que ocorra um milagre vindo dos Céus e não haja uma esbórnia dos tradicionais corruptos da Nação. Mas o tradicional é que logo mais à frente venham notícias de aumento do desemprego, mais inflação, deterioração das contas públicas e mais pobreza. O pior é que provavelmente não haverá uma Lava Jato ou algo similar para resolver isso. Nem haverá mais um juiz federal atuante que resolveu mudar essa cultura no Brasil.

FUNCIONÁRIOS PRIVADOS, DINHEIRO PÚBLICO

O descaramento do ministro Juscelino Filho não tem limites. Depois do uso indevido do avião da FAB para ir ao evento de cavalos de raça e gastos públicos astronômicos em hotéis de luxo para cumprir essa agenda, agora vieram à tona as nomeações na Câmara do seu piloto particular e do gerente do seu haras, ambos mantidos pelo seu suplente (Estado, 28/3, A7). Sobre a vida política deste cidadão, a cada enxadada, uma minhoca. O presidente da República, mais uma vez, discursa que banirá ministros envolvidos em tramoias, mas deixa o barco correr. A falta de decoro no Parlamento e a leniência com malfeitos neste país estão por todos os lados. Pobre Brasil. Ao menos temos a imprensa livre e atenta para expor toda a gatunagem.

JUSCELINO CONTINUA

Nada a admirar que piloto e gerente do haras do ministro das Comunicações, Juscelino Filho (União Brasil-MA), tenham feito parte da folha de pagamento em seu gabinete e que agora caíram no colo do suplente. A vida pública desse ministro, pelas denúncias, mostra que ele vem continuamente confundindo dinheiro público com privado. Mas o mais preocupante mesmo foi que, quando interpelado em sua defesa, saiu-se com esta: “As nomeações foram feitas em conformidade com as regras da Câmara”. Quer dizer, então, que naquela casa a farra continua, com a população brasileira pagando salário de empregados, parentes, etc.? E aí, presidente Arthur Lira, a Câmara dos Deputados continuará sendo a Casa da Mãe Joana, aquela que abarca tudo e todos sem critério, até funcionários que a maioria do povo brasileiro jamais poderá pagar? A conferir...

SEM LIMITES

Impressionante a conivência de Lula com este ministro corrupto. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), queria acabar com as fake news, mas a roubalheira de dinheiro público está permitida. Só falta Juscelino cadastrar os cavalos de raça no Bolsa Família, para que eles possam comprar ração de grife. Acorde, Lula!

A VOLTA DE BOLSONARO

O ex-presidente Bolsonaro, que está retornando ao País, disse que o Brasil está entrando num buraco difícil de sair. E impressiona bastante como, neste país chamado Brasil, os rotos falam dos esfarrapados.

NÃO SE PODE BAIXAR A GUARDA

Mais uma vez Leandro Karnal nos brinda com um substancioso e oportuno texto: O fascismo é atual? (Estado, 26/3, C12). Como bem destacam Karnal e os autores que ele menciona, o fascismo cresce num terreno adubado por ideologias do ressentimento e do ódio, não raro sob disfarces religiosos tais como se podem vislumbrar nos dias de hoje no milenarismo evangélico e em outras formas de fundamentalismo. São alertas de que não se pode baixar a guarda.

TERCEIRIZAÇÃO

Parece-me que o presidente Lula terceirizou a vingança contra o senador Sergio Moro: o juiz atual responsável pela Lava Jato, em alguns dias (foi designado para o cargo em fevereiro de 2023), revogou a prisão preventiva do sr. Rodrigo Tacla Duran, colheu seu depoimento e o enviou para “instauração urgente de inquérito policial visando à apuração da prática, em tese, de crime de extorsão”. Muita proatividade e rapidez, e não ouvi nenhuma voz questionando a parcialidade do juiz.

VALEU A PENA?

Sergio Moro e Deltan Dallagnol, dois expoentes da Justiça que ajudaram a desvendar o maior esquema de corrupção da história brasileira, são questões de honra para os petistas, principalmente para o “honesto” e inocente Lula da Silva. Os dois parlamentares do Paraná foram agraciados pelo voto popular em reconhecimento ao seu desempenho na Lava Jato. Agora, aparece um tal advogado Rodrigo Tacla Duran querendo incriminá-los em depoimento a um juiz petista (Estado, 28/3, A11). O caso será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF), composto majoritariamente por petistas. Moro e Dallagnol estão fritos e o chefe de todo o esquema se safou. Quem disse que o crime não compensa?

MORO E O BORRACHEIRO

“O Moro é aquele moleque que o borracheiro pagou pra jogar prego na rua”, disse o professor Emir Sader. Será que Sergio Moro vai querer processá-lo por danos morais? O mundo acadêmico aguarda ansiosamente.

JUSTIÇA

Espero que o senador tome as medidas judiciais contra quem o ofendeu.

SAUDADES DO CERCADINHO

O ex-presidente Jair Bolsonaro tinha seu “cercadinho” para falar o que lhe passava pela cabeça, um público pequeno o aplaudia e as maluquices até davam um colorido às notícias nos jornais. Já estávamos vacinados e a vida seguia seu rumo dentro das regras da democracia. Lula não tem cercadinho e, pior, não tem limites em ofender entidades e autoridades. Ele fala em lascar (estou sendo bem polido, para não dizer o que ele disse) o Moro, ataca sem provas, faz o cercadinho virar um playground infantil, perdeu o bom senso e a celeridade necessária ao cargo que exerce. Nunca pensei que teria saudades do cercadinho...

LULA NA CHINA

Xi Jinping está ansioso por visita de Lula, para lançar livro a quatro mãos: “Como se Reeleger para Sempre”. Especialistas na matéria, Xi e Lula vão faturar muito com o best seller político-eleitoral. Xi quer saber de Lula como se reeleger para sempre sem expulsar os oponentes. Putin envenena. Trump e Bolsonaro tentam dar um golpe. Lula se reelege democraticamente!

DILMA NO BANCO DO BRICS

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, foi indicada por Lula para presidir o Novo Banco de Desenvolvimento. Durante o período em que foi chefe de Estado, Dilma mostrou por diversas vezes que não tinha o domínio sobre a língua portuguesa. Dilma até tentou falar o idioma inglês, mas não teve sucesso também. O mesmo aconteceu com o espanhol. Esperamos que Dilma tenha estudado muito nos últimos anos para aprimorar a sua capacidade de comunicação. A operação matemática de adição era muito difícil para Dilma, conforme demonstrado algumas vezes pelas mídias. Presidir um banco é tarefa para executivos portadores de currículos exemplares, contendo habilidades nas disciplinas de Economia, Administração, Gestão, Tecnologia e sólida formação acadêmica. Desejamos sorte para Dilma.

ESCÁRNIO

Dilma Rousseff assumiu na terça-feira a presidência do Banco dos Brics. Um escárnio para com os brasileiros que têm decência e vergonha na cara.

O SALÁRIO DE ZEMA

Absurdo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), defender aumentar em 300% seu salário e o de secretários, sendo que o Estado não honra seus compromissos como o pagamento do bolsa verde ou a simples operação tapa-buracos nas estradas. Novamente tivemos um aumento no IPVA que já esta sendo recolhido, entretanto não taparam os buracos nas rodovias de responsabilidade do DER-MG causados pelas chuvas de dezembro em nossa região no leste mineiro. Exemplifico com apenas 11 quilômetros da rodovia MGC-259, que liga Divinolândia de Minas a Virginópolis, martirizando os usuários que precisam desviar das enormes crateras e afundamentos da pista, que necessita de recapeamento urgente. Não entendo nossas autoridades e a sociedade civil conviverem apaticamente diante das tragédias anunciadas e dos prejuízos diários.

MAL-INTENCIONADOS

Ridículo o alvoroço que vem causando o aumento de 300% dos salários do governador, vice-governador e secretários do governo de Minas Gerais. A quase totalidade dos críticos é de esquerda, muito mais preocupados em denegrir a imagem do melhor governador do Brasil, candidatíssimo às próximas eleições para presidente, do que em classificar como piada-pronta um salário de R$ 10.500 para o Executivo (governador é chefe do Poder Executivo estadual) no comando do terceiro maior PIB do Brasil, de quase R$ 1 trilhão. Para fins de comparação, o terceiro CEO mais bem remunerado do País recebeu R$ 53,9 milhões em 2021. Sim, milhões. Aos mal intencionados, registro não sugerir aqui que o governador de MG aufira sequer um décimo disso, mas afirmo ser jocoso um indivíduo com tamanha responsabilidade receber o equivalente ao salário de um gerente de pequena empresa. A propósito, o problema do setor público brasileiro não é o governador de MG ganhar R$ 40 mil – ou mesmo, dadas suas enormes responsabilidades, acima disso –, mas dezenas de milhares de funcionários públicos, espalhados por todas as esferas e os poderes da Federação, ganhando R$ 40 mil ou mais (conforme levantamento de 2021 da CGU) para fazer muito menos do que ele.

PENSÃO ILEGAL

União gasta R$ 3 bi por ano com pensão para as filhas solteiras de ex-servidor (Estado, 27/3). Essa concessão era especificamente para as filhas de funcionários públicos federais do alto escalão, justo uma categoria que nunca necessitaria de auxílio financeiro vitalício para as filhas órfãs. E ainda existe um auxílio financeiro para as órfãs de guerra, porém não deve haver um número significativo de pessoas nessa categoria, já que há mais de 80 anos o Brasil não enfrenta uma guerra sequer. Além disso tudo, é muito interessante que apenas as filhas, e não os filhos, estejam incluídas nessas determinações. Tem algum significado?

REVOLTA

Causa revolta tomar conhecimento de que um país como o Brasil gasta porcentual relevante do orçamento público com pensões de mulheres e filhas de servidores e políticos. Parte delas tem outras fontes de renda, até provenientes de direitos autorais, e não deve estar na penúria em que milhões de brasileiros vivem há décadas. Algumas ainda burlam a legislação, casam-se e empregam-se de forma velada, desmerecem a benesse no plano material e moral. Mais chocante ainda a decisão do ministro Edson Fachin, a obrigar o Estado brasileiro não só a voltar a pagar as tais pensões, mas também ressarcir o período em que foram suspensas, gerando uma despesa inadmissível.

AS FILHAS SOLTEIRAS DOS SERVIDORES

Trabalhei na administração pública e conheço esse benefício, estabelecido pela lei. Ao menos no município onde resido, as pensões vitalícias para filhas solteiras foram extintas há mais de 30 anos. Porém, ao ler a Lei Federal n.º 3.373/58, ainda em vigor, mesmo não sendo advogado, entendi que a filha solteira só perde a pensão se se casar ou ocupar um cargo público permanente. Em vista do custo benefício ao erário federal, de R$ 3 bilhões, creio que seria oportuno revisá-la. Afinal, felizmente, as condições injustas nas remunerações entre homens e mulheres vêm sendo corrigidas recentemente. Contudo, o que é mais chocante na reportagem do Estadão é a constatação de que o controle dessas pensões é deficiente demais, com pessoas recebendo indevidamente o benefício, causando prejuízos vultosos ao Tesouro. O governo tem obrigação de cortar todas essas irregularidades de pronto. Aliás, o que tem de maracutaia no governo federal, como diria o presidente, é uma fábula. Entre as obras indicadas pelos parlamentares, que via de regra não terminam, só são inauguradas, pois é o objetivo principal, além do mais algum tradicional. Todo este esquema abjeto faz dos nossos impostos um dos mais caros do mundo. Cabe, agora, à administração pública corrigir esses erros de imediato.

CENSURA NOS EUA

O debate sobre a censura de livros nos Estados Unidos retoma algo que existia na época do macarthismo na década de 1950: a chamada “ameaça” aos valores americanos. Tema do clássico No Despertar da Tormenta (Storm Center, 1956), com a atriz Bette Davis, que termina com a metafórica perda de todo o conhecimento em decorrência do incêndio que consome a biblioteca local, onde trabalha a personagem principal do filme.

