Nicolás Maduro no Brasil

Contra nossa Constituição

O presidente Lula, inicialmente, não errou ao receber Nicolás Maduro. Apesar dos pesares, Maduro ainda é quem manda na Venezuela – depois do fracasso de Juan Guaidó – e o Brasil tem temas importantes a tratar com o país. Isolar um ditador não leva à sua queda. No entanto, Lula, ao invés de usar sua influência e a aproximação política para pressionar Maduro em prol da democracia e cobrar mais respeito aos direitos humanos, exalta Maduro como um homem virtuoso e vítima de falsas narrativas, quando, na verdade, é indiscutível que o venezuelano enterrou os direitos humanos na Venezuela. Logo, este episódio de passação de pano e exaltação de Maduro transgride nossa própria Constituição federal, que determina que as nossas relações internacionais devem reger-se em prol da prevalência dos direitos humanos (artigo 4.º, inciso II).

Marcelo Melo Ramos

marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

Da campanha ao poder

As claras honrarias dirigidas a Nicolás Maduro no Brasil nos mostram claramente que este Lula que está no poder não é o mesmo que foi votado como se fosse um defensor da democracia.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

*

Ditaduras

A gritaria em torno da aproximação com a Venezuela contrasta com o silêncio em relação à Arábia Saudita (tão generosa em presentes), à Hungria e à Turquia. São todas as quatro ditaduras totalitárias. O pau que bate em Chico deveria bater em Francisco.

Afira Ripper

afiravripper@gmail.com

São Paulo

*

Caudilho autoritário

As críticas generalizadas à forma e ao conteúdo da recepção dada a Nicolás Maduro são irrefutáveis. É incrível como tem gente com político de estimação e incapaz de ver os fatos com o mínimo de objetividade. Não precisa ser de direita nem ter alergia ao PT para reprovar o venezuelano e chamá-lo, se não de ditador, ao menos de caudilho autoritário: basta não tapar o sol com peneira.

Flavio Calichman

ibracal@uol.com.br

São Paulo

*

Petróleo venezuelano

As nações amigas devem desenvolver relações comerciais que sejam vantajosas, especialmente para o parceiro que enfrenta maiores dificuldades. A Venezuela está nessa difícil situação, mas tem a maior reserva petrolífera do mundo. Então, se não for apenas discurso do presidente Lula, por que, ao invés de concorrer com a Venezuela com investimentos em pesquisa e produção de petróleo na foz do Amazonas, não investe nesta propalada amizade e aumenta a importação de petróleo venezuelano? Aliás, serviria também para abater parte da dívida bilionária que o país tem com o Brasil.

Antonio Augusto d’Avila

avilapoa@uol.com.br

São Paulo

*

Operação Lava Jato

A vez de Eduardo Cunha

Supremo anula condenação de quase 16 anos de Cunha – Segunda turma decide que a competência para processar o ex-presidente da Câmara é da Justiça Eleitoral (Estado, 30/5, A7). Pelo visto, a única pessoa que estava no lugar certo (leia-se foro correto) e na hora certa foi Marcelo Odebrecht, que acabou pagando sozinho pela megarroubalheira de todos. O mais incrível é que, no Brasil, dependendo do lugar onde for julgado, o crime deixa de ser crime. Pergunto: a justiça vale mesmo para todos ou é mera questão de CEP? O juiz daqui é menos ou mais juiz que o juiz dali?

Paula de Ribamar

paula@aninhagonzalez.com.br

Carapicuíba

*

Transportes

Linha 17 do monotrilho

A Linha 17-Ouro do monotrilho do Metrô de SP foi concebida para a Copa de 2014 no Brasil, quando o estádio do São Paulo F.C. ainda sediaria jogos. Planejada por Alckmin, foi alvo de questionamentos desde o início, sobre seu custo-benefício, sua relevância e prioridade para a cidade. Infelizmente, já foram gastos 80% da verba e os 20% restantes equivalem hoje, em valor, aos 80%. Conclusão: avenida com trânsito intenso abandonada, escura, perigosa, com blocos de concreto por todo lado, estações abandonadas, moradores de rua nas calçadas, insegurança para quem dirige e mora no bairro, além da desvalorização. Seria melhor esquecer este projeto, que tem tudo para não ser entregue, e trocá-lo por uma obra de urbanismo como um parque suspenso.

Martha Cajado

gmcajado@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

RECURSOS ESCASSOS

Um deputado usou verba de R$ 240 mil na compra de papéis e pastas (Estado, 29/5, A9). Isso me parece uma barbaridade, já que foram comprados em um único mês. Será que esses políticos não entendem que no Brasil milhares ou milhões de pessoas não têm um prato de refeição por dia? É tamanho o despropósito de gastos com dinheiro público. Apenas para lembrarmos, político que gasta mais de R$ 100 mil reais com dentes, outro que pega avião para assistir à exposição de cavalo e agora este, que gasta essa bagatela com papelaria. Deveria haver uma lei para que todos que vão entrar no setor público façam antes um curso de Educação Moral e Cívica, para aprenderem a mexer com recursos públicos, que são sempre escassos.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

CICLO DE CORRUPÇÃO

É incrível a capacidade da República de repetir os mesmos erros milhões de vezes sem que ninguém tome qualquer providência. Se um funcionário de uma empresa privada apresentasse um pedido de reembolso de R$ 240 mil referente a cartões de visita e envelopes ele teria o pedido negado e seria demitido. Na república das bananas chamada Brasil, o deputado que gastar R$ 240 mil em cartões de visita e envelopes terá o reembolso pago pelo governo, continuará no cargo e logo mais apresentará novo pedido de mesmo teor, que será reembolsado em um ciclo eterno de corrupção, incompetência e pouco caso com o dinheiro público. Está na hora de o povo ir para as ruas demandar o fim da corrupção generalizada no governo.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

DEFORMAÇÃO TRIBUTÁRIA

É uma forma de confisco, desde muitos anos, a silenciosa elevação anual da carga tributária via Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Segundo a Unafisco Nacional, a tabela de IR está defasada em 151,49%, e nem de leve se cogita a correção ou em amenizar essa deformação tributária. A carga tributária, sob diversas formas, consome 147 dias de trabalho por ano da classe operária, o que é uma extorsão. Prevalece a sanha arrecadadora para fazer face à orgia de gastos da ineficiente e inflada máquina pública.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

CAPÍTULO DA TRIBUTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO

O que faltou para evitar que a Constituição Cidadã de Ulysses Guimarães se tornasse uma utopia foi um singelo artigo no início do capítulo da tributação, que aliás foi o menos inovador e progressista da Carta Magna, que estipulasse, com o objetivo de viabilizar os avanços sociais nela prometidos, que a carga tributária direta a ser lançada sobre os rendimentos não poderia ser inferior à carga tributária sobre o consumo de bens e serviços. Desde aquela declaração do presidente José Sarney, durante a sua elaboração, de que a nova Constituição iria tornar o País ingovernável, e de outra declaração sua a respeito das faixas de tributação do IRPF, de que a máxima de 27,5% era “mais fácil de calcular”, o País convive com uma estrutura tributária incompatível com o espírito da Constituição de 1988, atualmente muito menos em termos quantitativos globais quanto em termos qualitativos de incidência sobre respectivos segmentos da sociedade. A pá de cal nos objetivos sociais da Constituição foi dada pela reforma tributária de 1995, que, no lugar de expandir a tributação direta sobre as rendas para financiar as novas políticas sociais nas áreas de seguridade social, saúde e educação, a reduziu e criou as “contribuições sociais”, onerando tanto as pessoas jurídicas via CSSLL como as pessoas físicas via Cofins, agravando dessa forma a já péssima distribuição das rendas e a desigualdade social. Caberia no escopo da atual reforma tributária converter toda a arrecadação da dupla Pis/Pasep e Cofins em imposto sobre as rendas não tributadas e/ou com tributação reduzida, dentro de um conceito de tributação mais progressiva e que desloca essa carga das faixas de menor renda para as faixas de renda mais elevadas. A eliminação da Cofins é pela razão do aqui exposto, e a do Pis/Pasep, idealizado como bônus pelo alto crescimento, por não ser mais justificado visto que diferentemente dos anos 1970, quando foi instituído, a economia do País crescia à taxa de 8%, e atualmente está vegetando a 1,5% e o benefício do bônus salarial está sendo direcionado ao segmento errado da população. O argumento contra essa transformação da estrutura tributária é que as transferências para os FPEMs levariam cerca de metade da nova arrecadação. A solução seria transferir para os Estados e municípios um valor equivalente de vários encargos federais nas áreas de assistência social, educação e saúde, descentralizando dessa forma o poder do governo central e atendendo a uma reivindicação reiterada por esses entes federativos.

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

CIDADANIA INCOMPLETA

A carta utópica do dr. Ulysses, que inclui mais de 70 direitos e pouquíssimos deveres, permanecerá deixando os brasileiros com a cidadania incompleta e degradada. Deveres são tão ou mais importantes que direitos.

Marco Antônio Esteves Balbi

balbi393@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DESEQUILÍBRIO SISTÊMICO

É altamente frustrante ler um diagnóstico tão lúcido sobre a homeostase maléfica que paralisa o organismo Brasil (Uma cidadania incompleta e degradada, 28/5, A3) sabendo de antemão que é letra-morta. Não que o diagnóstico esteja errado, pelo contrário, toca nos pontos vitais da desequilibrada homeostase orgânica do nosso país, mas pelo fato de nossa sociedade não ter encontrado até hoje uma forma de sanar esse desequilíbrio sistêmico. A homeostase é provocada por uma resistência natural à mudança quando já está em condições ideais, e o equilíbrio é mantido por muitos mecanismos reguladores. Infelizmente, no caso brasileiro, o que impede que se chegue às condições ideais, mantendo o desequilíbrio que vivemos, é que a maioria dos mecanismos da nossa República está infectada pelo egocentrismo e isso gera o “abismo social” que vivemos. Cito aqui o parágrafo final do editorial citado porque é o único caminho para chegar ao equilíbrio: “Um círculo virtuoso depende de educação para garantir igualdade de oportunidades; segurança jurídica para garantir isonomia; meritocracia e produtividade para garantir competitividade, prosperidade e mobilidade social. Mas a ativação desse ciclo depende da capacidade de romper o vício de origem da cultura política brasileira. Enquanto a sociedade civil não encontrar modos de desprivatizar o Estado e democratizar o poder, a ‘Constituição Cidadã' seguirá brilhando no céu das ideias utópicas, enquanto na terra agreste da realidade a Nação agoniza na inanição e na ignorância”. Parabéns ao Estadão!

Filippo Pardini

filippo@pardini.net

São Sebastião

*

DEMOCRACIA PERFEITA

Não há democracia perfeita sem cidadania perfeita, cidadania perfeita sem eleições perfeitas, eleições perfeitas sem voto perfeito, votos perfeitos sem eleitor confiante no sistema e sistema perfeito sem auditabilidade perfeita. As eleições de 2024 estão se avizinhando!

Gilberto Dib

gilberto@dib.com.br

São Paulo

*

POLÍTICA SIMPLÓRIA PARA A INDÚSTRIA

O artigo Neoindustrialização: uma análise da proposta Lula/Alckmin (28/5, B4) é interessante, mas infelizmente muito condescendente com um governo que não tem qualquer projeto concreto para tentar desacelerar (já que não pode mais reverter) o contínuo declínio industrial brasileiro. Palavras como inovação e competitividade parecem alheias ao atual governo, que se comporta como se não tivesse a mínima noção de que o mundo mudou. Nossos concorrentes internacionais provavelmente já veem a indústria brasileira, fora honrosas exceções, como carta fora do baralho no mercado mundial. Parece que por aqui aparentemente o governo não está interessado em promover uma verdadeira política industrial, mas sim uma política simplória voltada para atender a quem vai a Brasília de avião pedir favores como isenções, benefícios fiscais, crédito fácil e protecionismo. Exemplo claro disso é a grotesca proposta relativa ao chamado carro popular, em que o governo pretende abrir mão de bilhões de reais, aparentemente a fundo perdido. O resultado provável é que engordarão ainda mais os já polpudos lucros das empresas automobilísticas, bem como os generosos bônus dos seus dirigentes, enquanto haverá mais um ruinoso buraco nas finanças públicas, desacreditando ainda mais um governo que se diz fiscalmente responsável. Política industrial para os tempos atuais é coisa séria, não esse arremedo de política que só tornará mais íngreme a curva de declínio da nossa combalida indústria nacional. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

PAÍS MAIS PREVISÍVEL

Boas intenções não ajudam já que encobrem o problema como se já estivesse sendo resolvido. O artigo não cita uma única vez a decisiva importância de um país mais estável e previsível. Loucuras sindicais do passado já lançam sombras no nosso Brasil. Fala-se em alterar a política salarial. Ministro do Supremo já se define a favor de invasões. Decisões do Supremo são revistas e alteradas. Reindustrialização sem pesados investimentos não convence. Haverá empresários dementes para investir em um país com essa imensa insegurança judicial e política?

Sílvio Henrique

silvio.henrique@uol.com.br

São Paulo

*

APOCALIPSE AMBIENTAL

Aos que pregam um apocalipse ambiental se houver exploração de petróleo no mar do Amapá, convém saber que o Suriname e a Guiana estão explorando com muito sucesso formações geológicas semelhantes em seus litorais, a distâncias da costa idênticas às dos poços exploratórios previstos para o Amapá. A corrente marinha é a mesma, a Corrente Norte do Brasil/das Guianas, fluindo de sudeste para noroeste, e não consta que a Venezuela, Trinidad e Tobago e as Pequenas Antilhas, situadas “corrente abaixo”, estejam ameaçando incidentes diplomáticos com os dois países. Tanto o Suriname como a Guiana têm proporções maiores de seus territórios cobertos pelo bioma Amazônia que o Brasil, entre 80%-87%. Ambos estão fazendo bom proveito das receitas da exploração petrolífera. E o mundo não está acabando por lá.

Geraldo Luís Lino

geraldoluislino@gmail.com

Rio de Janeiro

*

EVIDÊNCIAS TÉCNICAS

Foi observada a pertinência de se adotar, na discussão acerca da exploração de poços de petróleo na foz do Amazonas, o modelo da baseado em evidências técnicas proposto por Henry Kissinger em recente entrevista (Fórum dos Leitores, 28/5, A4). Penso que isso começaria na exposição objetiva de efeitos ambientais previsíveis, assim como seu correspondente grau de risco ou salvaguardas previstas. De outro lado, que benefícios tangíveis incidiriam em áreas como saúde, saneamento, educação, moradia, de modo a assegurar que os alegados frutos econômicos não iriam de novo se concentrar nas mãos de minorias? A discussão, enfim, precisa descer do plano genérico em que está, e pesar na balança as evidências práticas, as previsões claras e os compromissos checáveis.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

CRÉDITOS DE CARBONO

O Brasil pode e deve ser o maior vendedor de créditos de carbono do mundo. Somo donos do maior território verde do planeta, nossa Floresta da Amazônia, que tentamos destruir há 523 anos. Em vez de preservarmos nossa maior riqueza natural, derrubamos suas árvores e poluímos seus rios, por ambição, ignorância e burrice. A pauta econômica mundial mais importante da atualidade é a ambiental, e o grande negócio do momento é vender créditos de carbono.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

HORÁRIO DE VERÃO

O governo de Lula da Silva carece de uma definição sobre o horário de verão para 2023. O aproveitamento da luz natural pode ser discutível no plano energético quanto à economia de energia, mas é uma medida muito importante para alavancar o setor do turismo nacional.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

APLICATIVOS DE TRANSPORTE

Tempos atrás, o transporte pago era feito através dos ônibus, trens, metrô e táxis. Há algum tempo os aplicativos invadiram esse mercado. Até motos são usadas. O grande problema é que o Estado não os fiscaliza. Os riscos e perigos são imensos. O vácuo na prestação de serviços não pode ser ocupado de todo jeito. Que o Estado brasileiro proteja os seus cidadãos.

Célio Cruz

celiocruz@terra.com.br

Recife

*

PLANO DIRETOR DE SÃO PAULO

O Plano Diretor de São Paulo apresenta tantos problemas que sofreu a intervenção do Ministério Público, que suspendeu a sua revisão. Para entender o caso, é preciso desfazer o mito de que o centro expandido e avenidas, chamados pomposamente de Eixos de Estruturação da Transformação Urbana são “bem servidos de serviços e transporte público” e que poderiam ser ainda mais verticalizados. O sr. Nabil Bonduki, da Prefeitura de São Paulo e defensor do “Plano”, certamente nunca pegou o Metrô na Praça da Sé às 18h, quando a lotação chega a nove pessoas por metro quadrado, uma das maiores do mundo. O passageiro, enquanto viaja espremido, ainda corre grande risco de ser furtado, e as passageiras, de serem importunadas pelos homens. Isso sem contar que as linhas são insuficientes. Os ônibus são igualmente lotados e desconfortáveis. O transporte público em São Paulo é um sofrimento que pode levar mais de duas horas e várias trocas de carros em cada um dos trajetos de ida e de volta dos passageiros. Entretanto, esse é apenas um dos problemas em nossa precária infraestrutura urbana: faltam água, luz, coleta e tratamento de esgoto, ar limpo, silêncio, limpeza, segurança, saúde, educação e lazer. Sobram poluição, enchentes, violência, sujeira, filas para atendimento e buracos nas ruas e calçadas. Sinal disso é que vários condomínios de classe média estão instalando geradores em seus edifícios. São Paulo é uma pós-metrópole, segundo a definição de Massimo Cacciari, pois sua expansão é determinada pela especulação imobiliária, ausente de um planejamento urbano da administração pública. Eu, ingenuamente, em resposta a um chamado da Prefeitura a todos os seus cidadãos, resolvi contribuir com sugestões e críticas ao Plano Diretor. Tive o trabalho de ler um calhamaço que nada tinha de Plano Diretor. Um Plano Diretor deveria ser um plano com as diretrizes de ações da prefeitura para resolver os problemas e melhorar a vida dos cidadãos, como aquele do prefeito Francisco Prestes Maia e João F. de Ulhôa Cintra nas décadas de 1920 e 1930. Em vez disso, o texto alterna ofertas de ilusões ao eleitorado e regras a serem impostas. O Plano Diretor é utópico, genérico, e não apresenta um plano de ações para alcançar os objetivos apresentados. Muitos problemas graves, como a poluição atmosférica que é dez vezes superior ao recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), são ignorados no documento, que parece voltado às questões relativas à construção civil, ou seja, aos interesses da especulação imobiliária. Como faltam noções básicas de urbanismo aos autores do documento, a Prefeitura pretende permitir nos eixos a construção de prédios até quatro vezes maiores que a altura permitida, ou até 200 andares, e no interior das quadras, prédios com no máximo oito andares. Será que o objetivo é impedir que a luz solar chegue aos prédios baixos, bloqueando sua entrada pelos vizinhos gigantes? Há também a limitação às vagas de garagem nos edifícios de apartamentos, que tem sido contornada pelas construtoras que juntam, num mesmo prédio, apartamentos grandes e micros, apenas para destinar as vagas destes aos outros. Se o objetivo é incentivar a moradia próxima aos locais de trabalho e estudo, por que não incentivar o retrofit, a restauração e a requalificação de edifícios e do Centro Histórico? A lei que permite o uso de uma parte maior do FGTS para compra de imóveis novos do que usados precisa mudar. Outra esquisitice é o incentivo do comércio no térreo (chamada fachada ativa). Justamente no momento em que o comércio de rua passa por uma grande crise, com quarteirões inteiros de lojas fechadas em ruas comerciais como a Augusta, a Prefeitura tenta na marra promover, através da concessão de benefícios, o “uso misto”. Infelizmente, não há participação de urbanistas no Plano Diretor. Várias propostas dos mais brilhantes profissionais brasileiros como Oscar Niemeyer, Vilanova Artigas, Candido Malta, Jaime Lerner e Paulo Mendes da Rocha, que de fato melhorariam a megalópole e a vida dos paulistanos, foram desprezadas. A Prefeitura deveria fazer a sua parte, garantindo a boa aplicação do dinheiro dos contribuintes, pois é inaceitável que a megalópole mais rica da América Latina tenha o Centro Histórico transformado em território de viciados e traficantes e que os seus rios sejam esgotos a céu aberto. É preciso reverter o processo de favelização de áreas urbanas consolidadas. A minha sugestão é: façam um projeto urbanístico ambicioso, sigam modelos bem-sucedidos e as propostas já prontas dos nossos urbanistas brilhantes.

Flávia Rudge Ramos,

arquiteta e urbanista, é doutora pela USP

flaviarudgeramos@gmail.com

São Paulo