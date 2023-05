Nicolás Maduro no Brasil

Recepção com honras

Causa espanto a quem observa a cena política brasileira a recepção do ditador Nicolás Maduro, com honras de chefe de Estado, obsequiado pelo governo petista. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) suspendeu uma peça de campanha eleitoral que dizia ser Lula apoiador da ditadura chavista. Como tantas outras intervenções do egrégio tribunal, também esta se mostrou inverossímil, pois comprovamos hoje, na prática, que verdadeiramente o governo atual apoia governos totalitários (vide o tratamento dado também a Daniel Ortega). Nicolás Maduro não pode entrar em vários países do mundo, sob pena de prisão por ter causado, entre outras coisas, a maior crise de refugiados da história recente do continente americano, mercê do descaminho do seu governo totalitário, que arrasou a Venezuela. Inclusive o governo dos EUA instituiu, em 2020, uma recompensa de US$ 15 milhões pela ajuda na captura de Nicolás Maduro, por considerá-lo narcoterrorista. Como diria Cazuza, que país é este? Que diplomacia temos hoje? Que moral tem este governo?

Elias Melo

eliasmelojr@yahoo.com.br

Recife

*

Erro grave

O governo brasileiro comete, mais uma vez, um erro grave. Eu defendo que o Brasil tenha e mantenha relações diplomáticas e comerciais com as nações vizinhas, mas conferir tratamento de pomba ao ditador venezuelano é, sem dúvida, o mesmo que concordar com as atrocidades cometidas pelo regime de Nicolás Maduro. É inaceitável que o Brasil, na condição de maior democracia e economia da América do Sul, receba Nicolás Maduro conferindo-lhe tamanha importância.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

STF

Novo ministro

Lula bateu o martelo e vai indicar seu advogado Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal (STF). Compete aos senadores agora, conforme o parágrafo único do artigo 101 da Constituição federal, ratificar ou não esse absurdo. Com o advogado da terra da pamonha na Suprema Corte, Lula poderá vencer todas as contendas na Corte por 9 votos a 2.

José A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

Conflito de interesses

Nada mais pode nos chocar neste país. A indicação, pelo presidente da República, de seu advogado particular para uma cadeira no STF é um escárnio. Falta de plano de governo, retrocesso na Lei das Estatais, posicionamento delirante no conflito ucraniano e populismo barato com carros populares poluentes já eram marcas deste governo Lula – que está perdido –, mas agora somos brindados com este escancarado conflito de interesses e a absoluta falta de ética na indicação de Zanin. É o fim dos tempos.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

Câmara dos Deputados

Farra da cota parlamentar

Deputado gasta R$ 240 mil em papéis e pastas em um único mês (29/5, A9). A denúncia do Estadão sobre os gastos exagerados do deputado Alex Manente (Cidadania) com envelopes, cartões de visita e papel num único mês, infelizmente, é uma pequena amostra da farra que é a cota parlamentar. Já me dei ao trabalho de verificar esses gastos (na Câmara e no Senado) e posso afirmar que, se fosse feita uma auditoria rigorosa, pouquíssimos de nossos representantes sairiam inocentes a esse respeito. Afinal, para que economizar dinheiro alheio torrado em benefício próprio?

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre

*

Precatórios

Alerta em São Paulo

Sobre o artigo Sinal de alerta para a gestão da dívida municipal (Estado, 29/5, A4), foi bom que dois conselheiros do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e um ex-secretário da Fazenda da Prefeitura escancarassem a espantosa dívida dos precatórios municipais, alertando para os riscos daí decorrentes. É incrível que 93,5% do total devido pela Prefeitura se refira a precatórios. São pagos empreiteiras, fornecedores, etc., mas não quem possui créditos decorrentes de ordens judiciais, sem prejuízo do alarde que se faz da excelente situação do caixa municipal. A propósito, o Estado, que também diz estar com os cofres cheios, está atrasado com a fila de precatórios.

Rosangela Delphino

touligada@hotmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ESTELIONATO ELEITORAL

Durante a campanha presidencial em 2022 o candidato Jair Bolsonaro foi impedido pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de divulgar em campanha a proximidade do hoje presidente Lula da Silva com ditadores pelo mundo afora, entre eles Cuba, Venezuela e Nicarágua. Para surpresa nenhuma Nicolás Maduro, da Venezuela, foi recebido com honras por Lula, quando pesa sobre Maduro sérias denúncias de prisões indevidas, mortes, torturas e condenação nos EUA por narcotráfico. A população brasileira não tinha direito em campanha de saber em quem ia votar? O impedimento não seria considerado estelionato eleitoral? Com a palavra, o ministro Alexandre de Moraes.

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

GUARDA DE HONRA

Em 2020 o governo dos Estados Unidos da América colocou Maduro na lista de procurados pelo crime de narcotráfico e ofereceu uma recompensa de até US$ 15 milhões por qualquer informação que permita levar à sua prisão. Até onde pesquisei, a situação não mudou, e fico a me perguntar se foi por esse motivo que Maduro escolheu chegar ao Brasil discretamente no início da noite de 28/5 e se hospedar no próprio Palácio da Alvorada, depois de quatro anos de jejum financeiro, haja vista que o Brasil de Bolsonaro deixou de ser vaso comunicante fornecedor com o cofre vazio da Venezuela. Pois bem, chegou à noite e foi recebido pela guarda de honra da Força Aérea Brasileira. Todo o meu repúdio e indignação ao ver militares brasileiros tendo que prestar continência para um homem procurado pela prática de crime hediondo contra a humanidade.

Mara Montezuma Assaf

montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

REGIMES ANTIDEMOCRÁTICOS

Lula da Silva recepciona o ditador venezuelano Nicolás Maduro com honras de Estado, apoia a autocracia cubana e se recusa a reconhecer que a Nicarágua é governada por um déspota sandinista. O boca-rota populista Lula da Silva é um exemplo perfeito de um governo de esquerda que apoia regimes antidemocráticos e se diz defensor da democracia.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PÁRIAS INTERNACIONAIS

Lula da Silva desrespeita o povo brasileiro, na sua imensa maioria não petista, ao receber efusivamente um ditador cujo nome não merece ser citado. Lula da Silva não teve agenda para falar com Volodmir Zelenski. Mentira. Nem ele nem o ucraniano queriam se encontrar. Lula da Silva não teve nem coragem de olhar para Zelenski – ficou remexendo papéis e se escondendo – e nem educação para, ao menos, cumprimentá-lo. Porque Lula prefere se aliar a párias internacionais do que se reunir com democratas. Nas últimas eleições trocamos a extrema direita pelo extremo populismo inconsequente e irresponsável do sr. Lula.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

HONRAS DE CHEFE DE ESTADO

É inconcebível e intolerável ver Lula e Maduro apertando as mãos em cumprimento caloroso ante as honras de chefe de Estado que só deveriam estendidas aos verdadeiros chefes de um Estado, não aos que apunhalam seu povo pelas costas tirando-lhe todos os direitos, numa inversão total do sentido que é o de governar um país e conduzir seu destino para o bem de todos. Lula, que não está nos poupando de nenhum dissabor, desde que subiu a rampa naquela festa enganosa para inocentes aplaudirem, precisa ser contido por alguém.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

AFRONTA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Uma nação como a nossa assistir a Lula receber Maduro é uma afronta ao Estado Democrático de Direito e a todos os princípios de respeito à dignidade da pessoa. O que essa pessoa faz no seu país é digno de indignação. Ministério Público Federal, providências!

Edmar Augusto Monteiro

eamonteiroea@hotmail.com

São Paulo

*

RECEPÇÃO DE MADURO

A recepção do presidente da Venezuela por Lula é um golpe contra a democracia. A Venezuela não traz benefícios ao nosso país e ainda não pagou sua dívida, qual o interesse de recebê-lo com toda a pompa? Uma vergonha para nosso país. Antes verde que Maduro!

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

A CORRUPÇÃO GRASSA

Excelente o artigo Liberdade presa e corrupção solta (A5), de Carlos Alberto Di Franco, publicada no Estadão de 29 de maio. Deu voz a milhões de brasileiros que veem bem, se entristecem e se revoltam com o que está acontecendo em nosso país. A corrupção grassa, os que a combateram são perseguidos e a liberdade de expressão não é mais garantida.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

CARLOS ALBERTO DI FRANCO

De leitura obrigatória o artigo de Carlos Alberto Di Franco. Cada parágrafo apresenta uma verdade avassaladora e assustadora: desde o interminável inquérito sigiloso das fake news (que, como devemos nos recordar, começou de forma completamente canhestra), passando pelos arroubos do sr. ministro da Justiça, à inimaginável cassação de Deltan Dallagnol e do voto de seus 345 mil eleitores, até a recente condenação de Fernando Collor, que, como bem registra o articulista, procura servir como “um troféu de firmeza contra a corrupção”. É risível! O senador Renan Calheiros tem contra si diversos processos naquela Corte: ou vem sendo absolvido ou os feitos não andam. Estamos bem de Justiça!

Fernando Procópio de Araújo Ferraz

fernando@procopioferraz.com.br

São Paulo

*

CHURRASCO DE LULA

A Coluna do Estadão (28/5, A2) comenta a decisão do presidente da República sobre a escolha de seu advogado para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF), comunicada a integrantes daquele tribunal presentes ao churrasco oferecido naquele momento. E o suspeito era Sergio Moro… E a grande imprensa muda.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

JUIZ DE GARANTIAS

Com a adoção do juiz de garantias, fica estranho tirá-lo do processo de decisão, pois acompanhou o processo desde o início. Parece mais um instrumento para garantir a já tão conhecida impunidade no Brasil.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

RETRATO DA CORRUPÇÃO

Não há retrato mais expressivo da corrupção brasileira do que o impressionante número de obras interrompidas país afora. Igualmente representativas de vergonhosos desvios são também as que, notadamente na área da saúde pública, embora estruturalmente concluídas, não são postas em funcionamento, por falta de pessoal qualificado, tanto na assistência médica como no setor técnico responsável pelo funcionamento de equipamentos, em face de alegada falta de recursos que, apesar de previstos para atender a tais demandas, evaporaram ou simplesmente foram subtraídos para atender a outros fins. São situações cuja correção implica em despesas adicionais consideráveis, com graves prejuízos à população, afinal é a fonte dos recursos desperdiçados por atos ilícitos, visando a benefícios particulares de riqueza e poder, praticados por maus administradores e políticos desonestos. E la nave va.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

JUNHO DE 2013

As fogueiras daquele junho de 2013 estão completando uma década. Podem não ter sido devidamente coordenadas, mas atenderam perfeitamente aos ditames do fascismo, com repúdio às instituições, a ilusão do poder determinado por gente de bem, o repúdio à política e aos políticos, por associá-los exclusivamente à corrupção, e por aí vai. Em uma década vimos o quão exitosa foi a destruição do Estado brasileiro, com consequências que continuam, mesmo com a saída do fascistoide do poder.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

VIRADA CULTURAL

Merece cumprimentos a Secretaria de Segurança Pública pela excelência da estratégia de inteligência adotada na organização de seu efetivo que logrou dar uma virada policial sobre a bandidagem na Virada Cultural de São Paulo. Nos 12 palcos espalhados pela cidade, os shows puderam ser curtidos por milhares de pessoas em segurança, com baixíssimo registro de roubos, furtos e arrastões. Uma virada do bem contra o mal. Viva!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

ESTAÇÃO PAULO FREIRE

A Justiça proíbe a alteração do nome da estação do Metrô Paulo Freire para Fernão Dias. O que pensar das pessoas que preferem homenagear um escravocrata e matador de índios ao invés de um educador? Eu penso que somente a ignorância é capaz de tal ignomínia. Nos últimos anos, uma parte da sociedade brasileira tem demonstrado saudades do autoritarismo e do famoso “sabe com quem está falando?”.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais