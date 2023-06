Incentivo ao carro

Mais alguns milhões

Sobre a notícia de que o governo vai ampliar em R$ 300 milhões o crédito para bancar o desconto no preço dos carros de passeio com valor de até R$ 120 mil (Estado, 29/6, B19), não seria mais razoável, ao invés de medida popular como essa, investir na melhoria do transporte público? Muitas pessoas passam horas do dia na condução para ir e voltar do trabalho, mas o governo se preocupa com melhorar o status de alguns motoristas e não se importa com o aumento da emissão de gases poluentes. Quando será que vem a picanha a R$ 19,90 o kg? Prioridade deveria ser comida na mesa, saúde e transporte público eficiente.

Regina Fioravanti

srfioravanti@uol.com.br

São Paulo

*

Surreal

Os problemas mais urgentes dos brasileiros são moradia digna, infraestrutura nos locais onde habitam e circulam, alimentação, segurança, creche para os filhos, educação de qualidade, emprego e mobilidade. Vejam bem: mobilidade se resolve com transporte público de qualidade para todos. Logo, esta história de ajudar os que não têm carro a adquirir um zero km, movido a gasolina, quando a ordem é investir em energia limpa daqui para a frente, é surreal.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

Censo 2022

Sonho

Em relação à entrevista País envelhece e ‘sonho de 1º Mundo pode ir pelo ralo’ (Estado, 29/6, A15), no curto prazo não vejo nenhuma possibilidade de o Brasil avançar em direção à realidade dos países mais desenvolvidos, tendo em vista que, por razões diversas, não tem nem parece querer ter qualquer plano concreto e viável para isso. As principais preocupações do novo governo parecem ser: encontrar maneiras de ajudar com dinheiro público países como Argentina e Venezuela, desperdiçando recursos escassos que poderiam melhorar a triste condição em que vive a maioria dos brasileiros, que a cada dia perde mais a confiança no governo que elegeu; ou continuar a ajudar a nossa indústria pouco produtiva, inovadora e competitiva com mais este escandaloso aporte de recursos para o carro popular poluente, preservando artificialmente suas margens de lucro. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

*

Ajuda à Argentina

Dinheiro do BNDES

No financiamento do gasoduto argentino que beneficiará a área de Vaca Muerta, o Brasil entrará para a história como o boi sonso.

A.Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

Amazônia

Crime organizado

A matéria Relatório mundial liga PCC e outras facções a crimes na Amazônia Legal (Estado, 28/6, A16) é estarrecedora. Ela mostra, com riqueza de detalhes, a ocupação da Amazônia por facções criminosas que lá exercem suas atividades, seja no garimpo ilegal, seja no desmatamento criminoso. Note-se que essas atividades só podem ser cumpridas com grandes máquinas, complexas e caríssimas (da ordem de R$ 4,5 milhões cada), operadas por equipes de técnicos competentes e de alto padrão, raros no mercado e, pois, muito bem pagos. Assim, conclui-se que quem está no comando dessas operações é gente de muito dinheiro e com fortes ligações com o poder. Como chegamos a isso? Será que o velho coronelismo brasileiro foi substituído pelo crime organizado? Poderá o Estado brasileiro reverter essa calamidade? É de duvidar. Na minha juventude, trabalhei com esse tipo de equipamento e dou um palpite: se se coloca um pouco de açúcar no tanque de diesel de uma máquina dessas, seu motor não funcionará mais que meia hora e só voltará a fazê-lo depois de inteiramente desmontado, limpo e, talvez, até retificado. A máquina estará inutilizada e o problema, temporariamente solucionado. Só falta ver quem colocará o açúcar.

Affonso Maria Lima Morel

affonso.m.morel@hotmail.com

São Paulo

*

Terra de ninguém

A Amazônia Legal está se tornando um barril de pólvora para o Brasil, onde o “narcogarimpo” evolui exponencialmente, enriquecendo facções criminosas locais e estrangeiras. Diante da proximidade com países produtores de drogas e dos diversos grupos de guerrilheiros, a região é um campo fértil para a expansão de regimes avessos à democracia.

Luiz Felipe Schittini

fschittini@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CENA CÔMICA

Uma imagem vale por mil palavras. Nota 10 para a foto de Wilton Júnior na capa do Estadão de 27/6, um retrato-resumo do momento aflitivo por que passa a Argentina do presidente Alberto Fernández, mostrando suas mãos vazias ao presidente Lula, que olha para elas com apreensão e um certo espanto. Está tudo ali naquele instante. O drama argentino, o solidário apoio brasileiro, revelado numa teatral cena cômica.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

AJUDA À ARGENTINA

Pior que a cara de pau, do presidente argentino, em vir aqui, no Brasil, mendigar, é a desfaçatez, do presidente brasileiro, em prometer ao pedinte aquilo que sabe não poder cumprir. Se usar o dinheiro que nos pertence e que, neste momento, é tão necessário para a nossa economia, sabe muito bem que estará cometendo um crime contra nossa pátria.

Charles Alexander Forbes

charles@saving.com.br

São Paulo

*

INADIMPLÊNCIA

O editorial A escalada da inadimplência (27/6, B3) informa que os inadimplentes brasileiros têm uma dívida de R$ 340 bilhões. Afirmo que, se houvesse um pouquinho de responsabilidade financeira das pessoas, esse valor seria de no máximo uns R$ 34 bilhões (10% do total). Infelizmente, a grande maioria não consegue conter o impulso de comprar aquilo que muitas vezes não precisam ou poderiam adiar por pouco tempo.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

HOMEM PÚBLICO

Já faz tempo que o presidente Lula resolveu achar um responsável por tudo o que dá errado no País, e culpa “aquele indivíduo” por muitas coisas que não têm nada a ver com o Banco Central. Nada a estranhar nessa atitude que repete o que ele fez em outras ocasiões. A surpresa desagradável é a atitude de Roberto Campos Neto, que, no mesmo dia da manutenção dos juros, saiu com uma declaração que não mencionava a possibilidade do início da redução de juros quando os níveis baixos da inflação e a previsão do mercado era que a partir de agosto a redução iria começar. Isso mexeu com o mercado de forma negativa. Agora, uma semana depois, o Banco Central afirmou o que já deveria ter dito na data da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). É mais um homem público que faz pirraças, que desânimo.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

GASTOS DE LULA

Lula reclama da comida no exterior e daquela servida no Palácio da Alvorada. Os gastos alimentares do presidente somam, nestes seis meses de governo, R$ 4,4 milhões. E as estadias nos melhores hotéis do exterior em seus 32 dias de viagens, pouco mais de R$ 7 milhões. Isso tudo sem contar os R$ 12 milhões gastos no cartão corporativo. Depois dessa gastança, o presidente chora ao falar dos pobres miseráveis brasileiros.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DECLARAÇÃO INAPROPRIADA

Em um país onde milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza, com pratos e barrigas vazias, causa espécie e indignação a totalmente descabida e inapropriada declaração do presidente Lula manifestando sua insatisfação com a comida oferecida pelo Itamaraty. Com efeito, a já folclórica incontinência verbal do boquirroto presidente parece não ter cura. É uma bobagem atrás da outra.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

VIAGENS AO EXTERIOR

Efetivamente, quem se acostumou com buchada de bode tem dificuldade em saborear haddock e lagosta. Mas a forma mais fácil e rápida de resolver o problema é Lula deixar de ir ao exterior e se afastar de Brasilia.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

PANTEÃO DA HUMANIDADE

Luther King, Mandela, Gandhi e Lula são fenômenos bem distintos. Assim como seu pai era pastor, formado em Sociologia na Morehouse College, em 1948, Martin Luther King continuou seus estudos no Seminário Teológico Crozer. Fez doutorado em Teologia pela Universidade de Boston. Nelson Mandela, nascido em uma família de aristocratas, teve influência cultural europeia e africana em sua formação. Logo, passou a atuar na luta pelos direitos dos negros e contra a política segregacionista. Mahatma Gandhi era oriundo de uma família de comerciantes. Foi criado sob a crença no deus hindu Vishnu, que tem como preceito a não violência. Foi morar na África do Sul, à época também colônia britânica, onde sentiu pessoalmente os efeitos da discriminação contra os hindus. Já Lula veio de uma posição muito mais difícil, de uma família de lavradores do sertão, foi abandonado pelo pai, veio parar no Estado de São Paulo, conheceu a fome e a miséria que os demais jamais souberam o que seria isso. Mal teve acesso à formação escolar básica, o menino Luiz teve que trabalhar desde muito cedo e procurou por uma formação técnica depois de adulto, não teve oportunidades e incentivos acadêmicos. Quando for comparar Luther King, Mandela, Gandhi e Lula, lembre-se de que eles têm em comum o fato de terem lutado de forma pacífica por justiça, igualdade e um conjunto de valores que os coloca no panteão dos grandes benfeitores da humanidade. Todos os quatro foram perseguidos pelo Estado e pelas elites de suas respectivas sociedades, sofreram, tiveram contra si processos judiciais que tentaram dar ares de legalidade a uma perseguição fundamentalmente política, sofreram preconceito, foram presos, tiveram contra si a imprensa e sofreram atentados contra suas vidas. Há alguns traços comuns na história dos quatro, mas há uma diferença, Lula não nasceu num país anglófono.

Gilberto Pereira Tiriba

gptiriba@gmail.com

Santos

*

AJUDA A POLÍTICOS

Primeiro ficamos sabendo que alguns dos chamados cidadãos de bem contribuíram com valores por Pix para a deputada Carla Zambelli (PL-SP). Ela arrecadou um bom montante e em seguida viajou para a Coreia do Sul. Depois aparece a vaquinha para “ajudar” Bolsonaro, que tem vencimentos de mais de R$ 100 mil, muitos imóveis e recursos. Segundo consta, o total arrecadado por Pix passou de R$ 15 milhões. No Rio Grande do Sul, outro cidadão de bem, patriota, faz um testamento onde deixa seus bens para o milionário jogador de futebol Neymar, aquele que possui helicóptero, avião, mansões e muito mais. Cada um faz o que bem entende com seus recursos, mas será que não há meio melhor e pessoas mais necessitadas de ajuda, algumas passando fome, do que políticos e jogadores de futebol? Nossa sociedade está doente, parece que sofreu lobotomia coletiva. E pelo jeito não tem cura.

Rafael Moia Filho

rmoiaf@uol.com.br

Bauru

*

HOMENAGEM A ERASMO DIAS

Inaceitável a homenagem feita pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ao general Erasmo Dias, figura notória da ditadura militar que assolou o Brasil (1964-1985) e violador dos direitos humanos. É um tapa na cara da sociedade civil e dos paulistas em geral. Dar o nome de uma figura da ditadura militar para um trecho de rodovia paulista é algo inadmissível em um Estado Democrático de Direito e em uma democracia. Nos sentimos ultrajados e indignados com tal ato do governador, que merece o nosso repúdio.

Renato Khair

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

*

REFORMAS ESTRUTURAIS

Quando voltarmos a ter um governo sério e decente, comprometido com o País e seu povo, reformas estruturais terão de ser implementadas. Pelas decisões estapafúrdias que nosso Judiciário, em todas as instâncias, vem proferindo, vamos ter que importar juízes, porque os cabeças-feitas pelo socialismo de 30 anos para cá são totalmente imprestáveis.

Walter Barreto de Alencar

walteralencar30@gmail.com

Salvador

*

GRUPO DE MERCENÁRIOS

Saber que um grupo de mercenários – leia-se milicianos muito bem pagos para torturar e matar pessoas – de nome Wagner, liderado por um aliado de Vladimir Putin, atua em 30 países do mundo é estarrecedor. Que humanidade é essa que, em pleno século 21, com o planeta já convulsionado por guerras infindáveis, uma crise climática sem precedentes na iminência de colapsar e destruir completamente a vida na Terra, admite a existência de algo assim? Os governos que detêm o comando do mundo precisam dar um basta nisso! Nós, pessoas comuns, queremos a paz e o direito de continuarmos a existir e sermos felizes.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

NOVA ESTRATÉGIA

E se o motim de Ievgeni Prigozhin (oligarca russo confidente próximo de Vladimir Putin, “chef de Putin” e comandante do grupo de mercenários Wagner) foi uma farsa engendrada entre ele e Putin para deslocar o exército de mercenários para a Belarus sem levantar suspeitas sobre nova estratégia para atacar a Ucrânia por outro lado via a reserva de Palieski State Radioecological?

Filippo Pardini

filippo@pardini.net

São Sebastião

*

MÚSICA PARA CONCENTRAÇÃO

Sobre a matéria Não é só musica clássica que ajuda na concentração (Estado, 27/6, C8), a primeira coisa que fiz ao terminar de ler a matéria foi procurar uma playlist do psiquiatra Srini Pillay.

Maike André Marques

maikeandremarques@gmail.com

Itapira

*

MÊS DO ORGULHO

A defesa da igualdade das pessoas LGBTQIA+ é essencial para construir uma sociedade justa e inclusiva. Todos merecem ser tratados com dignidade, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Devemos celebrar a diversidade e lutar contra a discriminação, promovendo o amor e a aceitação para que todos possam viver suas vidas autenticamente e sem medo.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo