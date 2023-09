Ministério de Lula

Empulhação

Lula vai criar mais um ministério, o 38.º de seu governo: o Ministério da Pequena e Média Empresa. Claro que a pasta não foi criada para ajudar pequenas e médias empresas, mas para dar mais um cargo ao faminto Centrão. O nome do ministro ainda não foi escolhido, mas isso é o que menos importa, qualquer nominho inexpressivo serve. E a empulhação do desgoverno continua.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Sob pressão

Diante da pressão dos partidos do Centrão, Lula decidiu realizar trocas em seu ministério e criou mais um para não chamar de seu. Sabemos da importância de obter apoio parlamentar, especialmente diante de tantos projetos, medidas e reformas em tramitação no Congresso. Mas está mais do que evidente a fome por poder e dinheiro dos líderes partidários. Enquanto o governo abre os cofres, por meio de emendas bilionárias, ministérios ou indicações, os cofres públicos ficam à míngua. Precisamos de uma reforma política urgente. Do jeito que está, o Estado brasileiro não demora a pedir falência.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Impeachment de Dilma

‘Pedalada moral’

Sobre o editorial A nova pedalada moral de Lula (Estado, 29/8, A3), creio que já passou da hora de Lula e seus correligionários admitirem que houve, sim, um crime de responsabilidade praticado pela ex-presidente e aceitarem que o impeachment foi um ato justo e acabado, inclusive com a participação do Supremo Tribunal Federal (STF), como determina a legislação em vigor. Qualquer outra interpretação é o chamado “direito de espernear”, muito utilizado por quem não tem argumentos para defender sua posição e busca prosseguir numa disputa que não tem condição de vencer. Vamos deixar de lado esta história de “golpe” e reconhecer a legitimidade dos Poderes que tomaram a decisão (Congresso Nacional e STF).

Ivan de Souza

ivdisouza@hotmail.com

Mogi Guaçu

*

Enganação

Em 2022 Lula chamou Jair Bolsonaro de “mentiroso compulsivo”. De fato, há elementos fáticos que ajudam a certificar isso. Contudo, quem aponta um dedo acaba deixando três voltados para si. Lula, com múltiplas declarações, tem demonstrado semelhanças com seu rival político na questão de faltar com a verdade. Como, brilhantemente, expôs editorial do Estadão de ontem, a tentativa petista de pregar a inocência de Dilma Rousseff no impeachment com base em decisão do Tribunal Regional Federal da 1.ª Região (TRF-1) é uma ação grotesca de desinformar e enganar. É a enganação sendo institucionalizada. Nesse sentido, os fatos comprovam que Lula e Bolsonaro são diferentes faces de uma mesma moeda.

Marcelo Melo Ramos

marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

Dilma beneficiada

Sob o título A nova pedalada moral de Lula, editorial do Estadão torna a demonstrar os erros hermenêuticos do sr. presidente da República. Na verdade, se houve um golpe no caso do impeachment de Dilma Rousseff, quem o sofreu, na verdade, foi a Constituição federal, que no artigo 52, parágrafo único, prescreve de modo cristalino que, nos crimes de responsabilidade do presidente da República (assim como de outras autoridades elencadas nos incisos I e II), a condenação deve limitar-se à perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Não há que ser nenhum constitucionalista para compreender que “perda do cargo com inabilitação para o exercício de função pública” são duas consequências indissociáveis da condenação. Basta não ter fugido da aula de gramática da Língua Portuguesa no curso fundamental para saber que a preposição com é aditiva, de modo que o Senado não poderia ter realizado votações separadas, uma para decidir sobre o crime de responsabilidade e outra, para definir-lhe as penalidades. Deveria ter havido uma única votação e, tendo-se verificado o quórum constitucional para o impeachment, a condenação à perda do cargo e a inabilitação para o exercício do cargo por oito anos deveriam ter aplicação conjunta automaticamente, sem segunda votação. Portanto, que raio de “golpe” foi este, praticado in bonam partem, que beneficiou a condenada e graças ao qual o banco do Brics tem a sorte hoje de poder contar com seus conhecimentos na área econômica?

Lionel Zaclis

lzaclis@uol.com.br

Itu

*

FILA DE TRANSPLANTES

Quando pessoas VIP recebem transplantes em tempo recorde, muito inferior ao que vários pacientes críticos têm de esperar, isso gera algumas dúvidas. Mas dirimir as mesmas pode não ser tão difícil como se poderia imaginar. O público já entendeu que a ordem da fila de transplantes do SUS é cronológica, que o primeiro passo é a inclusão do paciente por parte dos médicos e que, entre os critérios de prioridade, estão a gravidade da doença e a distância entre doador e paciente. O que faltava para dar mais transparência ao processo é só tornar pública a lista de espera, exposta na internet. De preferência com os nomes do paciente e do médico que o inscreveu na lista. Caso todos os primeiros nomes sejam de artistas famosos, políticos e grandes empresários, a pulga não sairia de trás da orelha. Mas, se não, como se supõe ser o caso, obviamente as suspeitas acabariam.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘EMENDAS PIX’

É inacreditável! Pelas chamadas ”emendas Pix”, deputados e senadores enviam dinheiro a governadores e prefeitos, sem quaisquer critérios. Pior ainda, não precisam justificar o destino ou o projeto envolvido nessa remessa. Não é possível que aceitemos essa imoralidade, essa indecência, essa desfaçatez, essa vergonha, esse absurdo sem exigirmos que tais procedimentos sejam feitos de maneira transparente indicando todos os destinatários, com os respectivos valores recebidos, inclusive com o acompanhamento da real aplicação do dinheiro, bem como da efetiva conclusão dos objetivos aos quais foram destinados. Por que esse sigilo absoluto com o uso do dinheiro do povo brasileiro? Por que nenhum órgão se digna a fiscalizar essa vergonhosa e absurda utilização do dinheiro do povo brasileiro? Por que esse governo, que tem na Presidência o homem mais honesto do País (segundo suas próprias palavras), aceita tudo isso sem indignar-se? Aos deputados e senadores, que dizem sempre trabalhar para os mais pobres, aqui vai um recado: precatem-se, paciência tem limite.

Mario Miguel

mmlimpeza@terra.com.br

Jundiaí

*

AFRONTA DOS DEPUTADOS DE GOIÁS

A Assembleia Legislativa de Goiás decide que seus deputados estaduais estão autorizados a nomear inéditos 95 assessores. Em São Paulo, como Estado mais rico do País, cada deputado tem o direito de nomear até 23 assessores. Será que também se beneficiam os deputados de Goiás com as tais rachadinhas vis, comum entre parlamentares que engordam seus soldos quando seus assessores são obrigados a devolver em espécie parte de seus salários?

Paulo Panossian

paulopanossina@hotmail.com

São Carlos

*

CONGRESSO OMISSO

O Congresso Nacional tem sido omisso na maioria dos casos em que deveria atuar, deixando nas mãos do Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão. Agora, quando o STF sinalizou que de acordo com o Censo alguns Estados perderão parlamentares, aí doeu no bolso. Correram para dizer que o Censo não é confiável por ter sido feito no governo Bolsonaro, mas se for para aumentar cadeiras, aí vale. Quando é que este país será levado a sério e as decisões tomadas terão validade? Essa história de querer invalidar tudo o que foi feito e que só o que a esquerda faz é confiável vai até quando? Se fosse levada em conta a produtividade desses mandatários, o número seria bem reduzido, e a conta a pagar também. Muita despesa e pouco resultado.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

ELITES DE BRASÍLIA

Difícil acreditar em 33 milhões de brasileiros passando fome quando vemos a opulência das elites brasilienses, às custas de nossos impostos. São jatinhos da FAB para os comandantes das Forças Armadas e para os ministros do Executivo e suas mulheres. São reluzentes automóveis com motoristas para transportar os ministros do Supremo Tribunal Federal e os ministros do Executivo. Combustível por conta dos “manés”, como diria alguém. São planos de saúde em hospitais padrão Sírio-Libanês ou Einstein – o SUS, sempre elogiado, nunca é o escolhido. São verbas de gabinetes pagando milhares de aspones, muitos dos quais são os famosos fantasmas. Apartamentos, porteiros, mordomos, bebidas e outras mordomias “a la vontê”. Deputados inadimplentes em impostos de suas empresas aprovam um Refis com 90% de desconto. Enfim, por que Lula, que quer um novo avião com suíte, fala tanto nos 33 milhões de famintos?

João Paulo de O. Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

NÚMEROS DA INSEGURANÇA ALIMENTAR

Em seu artigo desta segunda-feira, 28/8, o economista e professor Luís Eduardo Assis escreveu que “o porcentual da população brasileira com insegurança alimentar saltou de 18,3 % no período de 2014-2016 para 32,8% nos anos 2020-2022″ (Estado, B2). Não informa qual foi o porcentual no período de 2017 ‘a 2019, nem se o aumento de quase 80% nos últimos dois anos do governo Jair Bolsonaro pode estar relacionado à pandemia. É preciso entender que, ou temos acesso a todos os dados, ou não chegaremos a um denominador comum.

João Manuel Maio

clinicamaio@terra.com.br

São José dos Campos

*

AMENIZANDO A FOME

Enquanto os pecuaristas reclamavam pela queda no preço da arroba do boi gordo, as filas nas portas dos açougues para pegar os ossos de boi acabaram.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

EXCESSO DE VINHO

A França vai gastar R$ 1 bilhão para destruir (palavra estranha) o excesso de produção de seus vinhos. Provavelmente terá que tomar essa providência todo ano. Melhor seria utilizar esses recursos para exportar esse excesso a preços mais baixos, criando novos mercados para absorver a produção.

Antonio de Padua Teixeira

paduat@yahoo.com.br

Goiânia

*

‘I HAVE A DREAM’

Há 60 anos, em 28 de agosto de 1963, o pastor Martin Luther King proferia, perante uma plateia de 250 mil pessoas, em Washington, EUA, seu famoso discurso I have a dream (Eu tenho um sonho), que, essencialmente, pregava o fim da discriminação racial e a igualdade constitucional dos direitos dos negros. Em um dos trechos, o pastor declarava: “Quem não for capaz de se arriscar a perder a popularidade e o próprio poder em defesa dos princípios constitucionais e históricos em que se baseia a existência nacional perderá os títulos morais para governar um país”. Bem, se transportarmos esse nobre dito para a realidade brasileira será preciso muita força para reconhecer quantos e quais mandatários tomaram esse risco ao longo da história. Quem sabe, um dia, o quesito “moralidade” será o principal norteador das ações dos políticos e dos governantes. Não custa sonhar.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

ANULAÇÃO DO IMPEACHMENT

PT pede anulação de impeachment e devolução do mandato de Dilma de forma simbólica (29/8). É o cúmulo do ridículo. O PT quer reescrever a História, de um jeito quase nazista.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

SERGIO MASSA

Massa debate com Haddad uso de yuans e gasodutos (Estado, 28/8, B4). A China e o Brasil revezam-se na posição de maior parceiro comercial da vizinha Argentina. A proposta em discussão possui duas fragilidades: nada garante que Sergio Massa será o próximo presidente da Argentina – há sólidas evidências em contrário, ao menos no momento – e, em segundo lugar, se é verdade que à Argentina faltam dólares para honrar seus pagamentos – nossos exportadores que o digam –, não fica claro como disporia de yuans, já que vive recebendo na veia soro do FMI (em dólares). Essa iniciativa parece mais uma tentativa quixotesca de mostrar a língua para o Tio Sam, tão ao gosto de nosso presidente. É importante lembrar que seremos eternamente vizinhos da Argentina. Resta saber qual o custo de desempenhar o papel de irmão bobão em nome dos delírios do Supersul.

Alexandru Solomon

alex_sol@terra.com.br

São Paulo

*

QUEM FICA E QUEM SAI

Interessante observar as críticas de petistas e psolistas ao governador de SP, Tarcísio de Freitas. Por mais que o governador faça jamais contentará essa oposição. Na verdade, não se trata de agradar, e sim de governar com competência. Já do lado de Lula da Silva, a qualquer mudança que ele faça, os carneirinhos respondem: a última palavra é do presidente. E por que Tarcísio não pode decidir sobre quem fica ou quem sai? Quando se fala em sujeira o PT nem faz questão de esconder. Colocou toda a companheirada no governo, sem analisar o currículo. Isso não incomoda a esquerda? Quem tem telhado de vidro deve guardar suas pedras.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

OBRAS NA ALAMEDA SANTOS

A Prefeitura de São Paulo precisa urgentemente fiscalizar as obras na Alameda Santos entre as Ruas Bela Cintra e Augusta. Semana sim e semana também, fura-se a calçada e depois se tampa. Isso, claro, mostra total falta de fiscalização, e por tabela o custo dessa obra já deve ter aumentado muito, além de atrapalhar o trânsito na região. Imaginem em locais menos movimentados como isso está!

Antônio José Gomes Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

MORTE DE ABELHAS

No Brasil certas notícias aparecem e somem, mas algumas são vitais e importantes para o Brasil e talvez para as futuras gerações. Há aproximadamente dois meses, numa criação de abelhas em Minas Gerais, a aplicação de agrotóxicos numa fazenda causou a morte de mais de 100 milhões de abelhas, algo seríssimo. Será que o nosso governo e as sérias ONGs estão ligados e fazendo algo para isso nunca mais se repetir? As abelhas são vitais para o nosso mundo. Este é um alerta ao Brasil e àqueles que querem o melhor para o País.

Marieta Barugo

mbarugo@bol.com.br

São Paulo

*

PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO

20 anos após tragédia, Brasil planeja lançar um foguete nacional (27/8, A18-19). Infelizmente, a tragédia de 20 anos atrás parece ter tido um efeito duradouro sobre o programa espacial brasileiro, tendo em vista que ainda nem começamos a recuperar o tempo perdido e todo o projeto já foi inteiramente modificado, resultando em um foguete que atingirá bem menor altitude e terá bem menos carga útil potencial. A exemplo do aparentemente eterno e caríssimo projeto de construção de um submarino nuclear brasileiro, tenho uma profunda desconfiança na real capacidade do País de realmente construir um foguete eficiente e comercialmente viável num futuro próximo. No fim, enquanto a nossa sociedade (carente até de infraestrutura básica) assiste passivamente a esses enormes e constantes desperdícios de recursos escassos, ninguém jamais é apontado culpado pelos contínuos fracassos e adiamentos, ou até mesmo pelo incêndio que reduziu a cinzas nosso sonho espacial em 2003. Quando serão revistas essas inaceitáveis falhas no gerenciamento de recursos, tecnologia e pessoal?

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo