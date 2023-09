Posse no Supremo

Paz entre os Poderes

A exortação do ministro Luís Roberto Barroso ao assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), de paz entre os Poderes da República e não o viver como “nós e eles”, soou como música aos ouvidos do povo. Mas, para valer e ter bons efeitos, precisa ser posta em prática. Governantes, parlamentares e ministros devem cuidar com todo esmero da manutenção da paz. Jamais usar a autoridade de que dispõem para destruir adversários nem usurpar das prerrogativas de um outro Poder. Os Três Poderes são oriundos da Constituição, que os estatui “independentes e harmônicos entre si”. Após o pronunciamento, o ministro tem sobre seu colo a importante tarefa de trabalhar pelo alinhamento institucional da melhor forma que essa atitude possa servir aos interesses do País e ao bem-estar da população brasileira. Precisamos desta paz pregada pelo novo presidente do STF e aplaudida pelos presentes à sua posse. Torço para que Barroso tenha a disposição e a força necessárias para torná-la concreta. Que ele apazigue seus pares no sentido de conduzir a ação judicial para a paz, e não para a ponta da espada. Que consiga a mais produtiva interlocução com os membros do Legislativo e do Executivo e disso resulte um Brasil mais equilibrado, justo e solidário.

Dirceu Cardoso Gonçalves

Espetáculo

Um país onde se promove um espetáculo, com cantores renomados, para uma simples solenidade de posse do presidente da sua Suprema Corte não pode ser levado a sério.

Luiz França Guimarães Ferreira

Oba-oba

A julgar pelo oba-oba da festa da posse de Luís Roberto Barroso na presidência do STF, sob a batuta do ministro-cantor beijoqueiro, a nova condução do Supremo promete.

Patricia Porto da Silva

Brasil 2030

Sociedade protagonista

Quero demonstrar meu apoio ao comentário do leitor sr. Paulo Olympio (União é fundamental), no Fórum dos Leitores de ontem (A4), tanto a respeito do artigo A elite que envergonha o País quanto da sugestão da criação de uma Agenda Brasil 2030, porque a sociedade precisa assumir o protagonismo em projetos sociais, ambientais e de desenvolvimento do País, indicando e cobrando as medidas e ações necessárias do governo para atingir o esperado desenvolvimento, em benefício da sociedade brasileira.

Marcos Benetollo

Greve na USP

Novas contratações

Sobre a entrevista com o reitor da Universidade de São Paulo (USP) no Estadão de ontem (‘Não tem sentido greve se as coisas estão se resolvendo’), somente o ensino público, gratuito e de excelência é que fará o Brasil dar os necessários saltos de qualidade social de que necessita. No mais, são diferenças estratégicas dos gestores universitários que levam a gargalos ou alívios orçamentários, como os que a USP vive e já viveu. Além disso, é justamente no pessoal qualificado contratado para atuar como docente que reside o maior patrimônio da universidade. E dizer que ganham bem é fechar os olhos para quanto o setor privado paga a profissionais com formação equivalente, sem contar a dedicação exclusiva exigida do servidor. Essa, sim, é uma missão institucional. O processo de novas contratações é moroso, mas algum dinamismo precisa ser trazido. Já houve avanço com a apresentação de toda a documentação em formato digital, o que antes significava centenas de cópias em papel.

Adilson Roberto Gonçalves

Trânsito em SP

Faixas azuis

A maioria dos motociclistas em São Paulo detona as regras de trânsito, anda em alta velocidade, no corredor, faz conversão proibida, enfim, barbariza. Por isso mesmo temos um grande número de acidentes envolvendo-os. A Prefeitura, além de não fiscalizar, quer agora criar faixas azuis exclusivas para eles, prejudicando ainda mais os motoristas. Por exemplo, na Avenida Sumaré há apenas três faixas já muito apertadas, uma para ônibus e duas para os outros veículos. Vão fazer faixa azul onde?

José Renato Nascimento

SHOW DA POSSE

Imagens do ministro Luís Roberto Barroso cantando Aquarela Brasileira, antológico samba-enredo da Escola de Samba Império Serrano, em 1964, no jantar festivo de sua posse na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), organizado pela Associação de Magistrados Brasileiros (AMB), me fizeram mais confuso e indignado com o condenado papel midiático que os membros supremos, cada um, incorporaram à própria constituição (em minúsculas mesmo), procedimento que vai de encontro aos dispositivos da Constituição cidadã que regulam a atuação e a discrição dos magistrados supremos. Falando de samba-enredo, seguramente o ministro cantor/pagodeiro não vive em O Mundo Encantado de Monteiro Lobato, belíssimo samba-enredo que deu o título à Estação Primeira de Mangueira, em 1967. Entre o papel de imperador Barroso, que já exerce, e o encanto do ativista escritor Monteiro Lobato, meu voto vai para Barroso ministro, deixando reger-se pela Lei Maior, efetiva e verdadeiramente, sem os sedutores encantos de holofotes e microfones, de modo a estancar os desencantos que aquela Casa tem proporcionado aos manés do bem nos últimos tempos, que não nos deixarão saudades. Papo reto, ministro! Seguir, religiosamente, o que está escrito no art. 102 da Constituição é o bastante.

Celso David de Oliveira

GILMAR E BARROSO

A troca de comando do STF foi um show de hipocrisia. Gilmar Mendes elogiando Barroso foi o clímax. Esqueceram o que se passou entre os dois. Barroso havia dito que Gilmar desonra o tribunal. E fica o dito pelo não dito.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

CORPORATIVISMO

Nos discursos dos ministros do STF Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, que tiveram confrontos desagradáveis há algum tempo, fica claro que o corporativismo fala mais alto.

Luiz Frid

UNIÃO DO PAÍS

Um ministro ativista que diz “perdeu, mané” e “derrotamos o bolsonarismo”, na posse para ser o novo presidente do STF, falar em unir o País é no mínimo falta de assunto ou mentira. Começou bem? Bem errado.

Antônio José G. Marques

MAIOR SEGURANÇA JURÍDICA

O novo presidente do STF fez um grande anúncio: irá se empenhar para aumentar a segurança jurídica. Fiquei curioso. Ele terá controle sobre os votos dos demais ministros? Ou será que ele vai alterar sua conduta ao votar?

Oscar Thompson

POSTURA IMPECÁVEL

Que o ministro Luís Roberto Barroso saiba honrar com seu conhecimento e experiência a importante e imponente cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, a mais alta Corte do País, assim como fez com denodo, imparcialidade e postura impecável a ministra Rosa Weber, que se despediu do cargo às vésperas de completar 75 anos.

J. S. Decol

ROSA WEBER SE DESPEDE DO STF

Depois de quase 12 anos como ministra do STF, Rosa Weber se despede da Corte, já que completa 75 anos, idade-limite para se manter no honroso cargo. Como destacou a ministra Cármen Lúcia, a gaúcha Weber, que também encerra seu mandato de presidente do STF, sempre teve postura profissional e pessoal plena de ética, decoro e responsabilidade. Na presidência da Corte, enfrentou com bravura a tentativa de golpe de Estado, incentivada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E conseguiu pautar temas importantes para o País. E sob sua presidência no CNJ também aprovou na terça-feira, 26/9, a paridade de gênero no preenchimento de vagas da segunda instância nos tribunais federais, estaduais e militares. Na quinta, 28/9, assumiu a presidência do STF o ministro Luís Roberto Barroso, a quem desejamos um ótimo mandato e, se possível, que fale somente nos autos. A questão que fica é se Lula vai se dignar a indicar para a vaga de Rosa Weber outra magistrada, ou vai decepcionar a Nação.

Paulo Panossian

PORTA DOS FUNDOS

A ministra Rosa Weber deixou o poder de ministra do STF, conforme um leitor deste jornal, pela porta dos fundos. Esse julgamento tem base, afinal, ela embarcou com a maioria dos colegas do STF ao permitir a volta de Lula à politica e à Presidência, apesar de condenado pelo mesmo STF. Não vai deixar saudades, aliás, como os demais componentes do STF.

Laércio Zannini

STF X CONGRESSO

Estou vendo vários comentários sobre a necessidade de pacificar as relações entre STF e Congresso. Me parece uma coisa simples. Basta o STF voltar a agir como STF e o Congresso parar de empurrar com a barriga e votar o que precisa ser votado.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

JULGAMENTO DO 8 DE JANEIRO

O STF continua pescando sardinha e “julgando” os invasores do fatídico dia 8/1. Cadê os “tubarões”? Os mandantes, os organizadores, os planejadores, os financiadores? Pescar sardinha é fácil, já tubarão pode atacar e morder o pescador.

Roberto Solano

ÚLTIMA INSTÂNCIA

Oposição quer PEC com poderes ao Congresso para rever decisões do Supremo. Além de não existir paralelo no mundo civilizado, é extremamente preocupante pensar que Zé Trovão, Tiririca e outros doutos membros do Legislativo podem decidir em questões de direito em última instância.

Sylvio Belém

GOLPES DIGITAIS

Sabemos que há uma enorme quantidade de golpes digitais porque os criminosos descobriram, antes da polícia, que é mais prático e rentável fazer ataques telefônicos ou eletrônicos do que sair na rua de arma em punho para fazer assaltos. O pior dos mundos é perceber que a polícia não se preparou para o mundo digital do século 21 e não sabe o que fazer para defender os cidadãos. Estive em uma delegacia de polícia para relatar um desses casos para receber do delegado a resposta: “Ah, nesses casos não dá para fazer nada”. Vejo com muita preocupação que nossas autoridades agem como se a pena de morte fizesse parte de suas funções, mas não se prepararam para o mundo digital que já se instalou.

Aldo Bertolucci

ASSÉDIO TELEFÔNICO

O editorial A persistente inadimplência (25/9, B7) discute medidas de combate ao endividamento capazes de efeito mais duradouro que a renegociação de dívidas, que por si só seria como “enxugar gelo”. Caberia mencionar o assédio telefônico robotizado, insistente e repetitivo, com ofertas mirabolantes de crédito. Uma prática que invade o domicílio e utiliza dados pessoais obtidos sabe-se lá por quais meios. A identificação dos responsáveis deveria constar entre as medidas, pois almejam lucrar com as aflições pelas quais passam um grande número de pessoas em dívida. É um tanto estranho, aliás, que agora, em toda e qualquer compra realizada, sejamos “convidados” a preencher cadastro na loja. É de se perguntar o que estaria por trás disso tudo.

Patricia Porto da Silva

VULNERABILIDADE ONLINE

Os bandidos estão se aperfeiçoando. Eles não roubam apenas a nossa foto para um novo perfil com um número de celular diferente, usando a desculpa de que trocamos de número. Esse golpe está muito batido. Agora eles roubam (clonam) a nossa conta (foto e número de telefone). Recentemente recebi um bom-dia de uma pessoa que está nos meus contatos de WhatsApp, pois ela me atendeu no meu pós-cirúrgico e mora no meu condomínio. Estranhei, mas respondi e em seguida recebi nova mensagem pedindo dinheiro. Por um pequeno espaço de tempo, fiquei confusa, pois a foto e o número do telefone batiam. Enfim, “delicadamente” respondi a ela (ou melhor, para o bandido) que estava fora de casa e que não tinha aplicativo de banco instalado no meu celular. Em seguida, entrei em contato com ela, via interfone, e ela já estava ciente da clonagem do seu celular (cujo número é comercial e tinha dois sistemas para proteção). Minha mensagem é longa, mas é para alertá-los de que os bandidos estão cada vez mais sofisticados, e nós estamos sempre vulneráveis. Cadê a segurança que nós pagamos ao comprar softwares antivírus? Cadê as operadoras dos celulares, que nos exigem documentos e fotos para abrir uma conta, mas não impedem que nossa conta seja clonada? Cadê a polícia? Será que tais bandidos são investigados e presos ou continuam livres, leves e soltos, gozando das nossas caras? Sei lá, é a lei de Gerson acima da nossa legislação. Bandidos e corruptos vencendo os heróis.

Maria Carmen Del Bel Tunes

VACINA CONTRA O HPV

Caro leitor Márcio Marcelo Pascolato (Fórum dos Leitores, 29/9, A4), o governador do mais afortunado Estado brasileiro, Tarcísio Freitas, se comporta como seu padrinho político e guru, Jair Bolsonaro. É contra a reconhecida vacina contra o HPV, indicada pelos especialistas da área médica, mas duvido muito que em casa seus filhos não se vacinaram. É pura hipocrisia e muita maldade.

Abel Pires Rodrigues

