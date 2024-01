Economia

Rombo bilionário

A divulgação do déficit público acima do previsto no Orçamento de 2023 não surpreendeu, afinal, já era esperado que o governo gastasse bem mais do que arrecadou, especialmente diante da resistência em cortar gastos e promover uma ampla e concisa reforma administrativa. O ministro da Fazenda e sua equipe de fato tentam equilibrar as contas públicas de todas as formas possíveis, do lado do aumento da arrecadação. Foram editadas uma série de medidas provisórias ou projetos de lei com urgência constitucional, visando a tributar ou regulamentar setores que, até então, pagavam pouco. A correção pífia, quase ridícula, da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) foi uma saída política e de marketing para vender que, agora, os ricos estão sendo tributados e os pobres, atendidos. A verdade é que a elite do funcionalismo público, incluindo o Judiciário, custa caro. São salários fora da realidade, penduricalhos que turbinam os proventos e uma série de benefícios que, aparentemente, só existem por aqui. Se não mexermos com essa casta de privilegiados, o aumento do endividamento é mais que uma certeza, será uma sina.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

Segurança pública

Saque em Santa Ifigênia

Está cada dia mais difícil conviver com a impunidade e o descaso das autoridades municipais e estaduais no que diz respeito ao policiamento e à tomada de medidas drásticas na insegurança do centro de São Paulo (‘Não durmo mais nem tomando remédio’, diz proprietário de comércio invadido, 30/1, A12). Nós, moradores e proprietários de imóveis dessa região, estamos vivendo um filme de terror com os episódios de violência que aumentam a cada dia que passa. Gostaria de entender o que esses líderes políticos pretendem com a impunidade de bandidos e o pouco-caso com a população que mora e trabalha nessas regiões. Por que não aproveitar esse “fundo do poço” que estamos vivendo nos últimos dias para realmente virar essa realidade em um caso de sucesso e salvar o centro de São Paulo? Senhores prefeito Ricardo Nunes e governador Tarcísio de Freitas, precisamos de ajuda!

Silvia Amaral Campos Salles

silviacampossalles@gmail.com

São Paulo

*

Saneamento

Falta de banheiros

A respeito do artigo sobre a importância dos banheiros (30/1, A5), enfim, do saneamento, sou testemunha viva. Nascido em São Paulo, no Butantã, durante minha infância, nos anos 1950, a higiene era bastante precária. Não havia água encanada. As casas dependiam de poços cavados nos quintais. Os esgotos, quando existentes, eram dirigidos para fossas. Daí já dá para ver no que isso resultava – verminoses e diarreias causadas pela contaminação da água. É verdade que os mais “ricos” até dispunham de água encanada, obtida com bombas e reservatório de água, mas era raro. Na minha casa até havia um banheiro, com privada e encanamento de esgoto, só que não tinha descarga. Banhos completos, com bacia e “canequinha”, só aos sábados, e assim mesmo era comum várias crianças usarem a mesma água. Durante a semana, apenas lavávamos os pés para dormir. A chegada da água encanada ao bairro foi para nós o acontecimento do século. Mas, como tudo no Brasil, a coisa nunca é completa – veio a água, mas desacompanhada dos esgotos. Então eram fossas transbordando e os esgotos indo para as ruas. É que o pessoal estava tomando banho fora dos sábados, além das louças e roupas lavadas. Porém, com o passar do tempo, vieram finalmente os esgotos, para desgosto dos “limpa-fossas”. É isso. O povo luta com o que tem nas mãos. Se os governos ajudarem, cumprindo suas obrigações, a luta pode ser muito mais facilitada.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

nestor.filho43@gmail.com

São Paulo

*

Brilhante, a abordagem da sra. Luana Pretto. É correto afirmar que a população atingida sabe perfeitamente o que essa falta significa. Os dados apresentados são contundentes. Outra chaga a ser solucionada são as enchentes que assolam os bairros – na grande maioria – de periferia, em toda estação de chuva. Essas vergonhosas falhas têm que entrar na agenda política como uma dívida com a população carente. Os agentes externos, financiadores de projetos, têm que assumir a sua parte usando o poder de barganha que lhes é conferido.

João Israel Neiva

jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

ATÉ QUANDO?

Conforme noticiado, no primeiro ano do governo Lula III foi registrado um rombo colossal de nada menos que R$ 230,5 bilhões, o equivalente a 2,12% do PIB, o pior resultado desde 2020, ano da pandemia de covid-19. Como se vê, o governo perdulário petista segue no vermelho e no cheque especial, gastando mais do que arrecada. Até quando?

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DÉFICIT

O ministro da Fazendo, Fernando Haddad, joga a culpa do déficit no “legado de desorganização das contas”. Ora ministro, o brasileiro não é ignorante. Todos sabemos que o déficit é porque temos um presidente que só pensa em esbanjar os recursos públicos.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Minas Gerais

*

GASTO É VIDA

Pois é, agora aparecerão mil desculpas para justificar o déficit primário de R$ 230,5 bilhões, o maior rombo da história. As 20 e tantas viagens do presidente Lula pelo mundo e enormes comitivas devem ter colaborado com o déficit, mas para o Lula gasto é vida, e eu pagando sem atrasos meus impostos

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

ESTÁ NO DNA

Eis que o déficit primário de R$230 bilhões foi o pior resultado desde 2020, no primeiro ano de mandato do governo Lula da Silva. Coube ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justificar o resultado e recorrer ao extintor para apagar o fogo. Atribuiu ao pagamento de precatórios. Ainda assim, o déficit foi de R$ 138,1 bilhões, perdendo para o primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff, quando o governo registrou um déficit de R$ 183,1 bilhões em 2015. Está no DNA do PT gastar, e quando a notícia vem a público tentam encobrir o gasto de todas as formas. Vários argumentos, números e porcentagens são citados na tentativa de tornar o rombo um mal menor. Do lado do governo, a culpa é da queda nas arrecadações. Do lado do contribuinte, o rombo são os gastos desenfreados desse governo perdulário visto por economistas como “preocupante”, palavra bem leve para não dizer abusivo, exorbitante.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

MECANISMOS

O Brasil apresentou um rombo de R$ 230 bilhões nas contas públicas no ano passado. O País deveria saber qual o tamanho da conta da corrupção. O governo trata a corrupção como se ela não existisse, porém, a corrupção representa um importante percentual nas contas públicas. A soma de todos os desvios de dinheiro público deve estar na casa dos dois dígitos do PIB: a rachadinha somada ao superfaturamento das obras públicas, somada às emendas parlamentares que não saem do papel, mais os outros tantos esquemas de roubo de dinheiro público devem representar um importante e nada desprezível percentual do PIB. Antes de se retirar de vez da vida pública, o presidente Lula da Silva deveria acabar com a corrupção generalizada no governo, afinal, ele conhece melhor do que ninguém cada um dos mecanismos de desvio de dinheiro público.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

OPERAÇÃO FEDERAL

Uma Polícia Federal que não está dormindo. Está correndo atrás para colocar em pratos limpos tudo o que possa ter contribuído para que a tentativa de golpe contra a nossa democracia acontecesse no dia 8 de janeiro de 2023. Nos últimos dias ela vem se aproximando daqueles que por um bom período, podia ter uma Bíblia Sagrada, descorada pelo tempo, sobre uma mesa de cabeceira, e que, ditados ao lado dela, tramavam de modo secreto a realização de malfeitos. Hoje, quando o cerco está se fechando, fazem cara de anjinhos e se dizem perseguidos. Em frente à PF. Eles pensavam que podiam tudo. Eles se achavam intocáveis e que podiam praticar atos absurdos. Estão ávidos por justiça, os amantes da democracia. Que os transgressores sejam punidos e que chegue logo esse dia. Vai fundo PF!

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Distrito Federal

*

TUDO DOMINADO

No governo do “amor venceu” podemos afirmar que na Rocinha o crime venceu: a ausência do estado fez aparecer o tráfico de drogas que, por sua vez, fez pós graduação com a milícia fazendo negócios milionários com extorsão e venda de serviços na comunidade. O pobre cada vez mais votando no “amor” e colhendo o “terror”. Está tudo dominado.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MANIFESTAÇÕES NULAS

“Democracia é um regime político em que os cidadãos, no aspecto dos direitos políticos participam igualmente — diretamente ou através de representantes eleitos — na proposta, no desenvolvimento e na criação de leis, exercendo o poder da governação através do sufrágio universal”. As manifestações dos brasileiros são quase nulas. Existe uma falsa impressão de que as redes sociais são os melhores canais de expressão do povo. O povo fica sufocado pelos três poderes da República, escutando balelas de todos os lados. Algumas autoridades, que foram escolhidas pelo voto popular, ficam escondidas, maquinando manobras para se favorecerem o tempo todo. As manifestações nas ruas das grandes capitais costumam alarmar mais os políticos que estão sempre preocupados com as próximas eleições.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO

O Brasil caiu dez posições no ranking de percepção da corrupção? Com esse governo, isso é uma ótima notícia. Só dez posições e nada mais.

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Minas Gerais

*

EFICIÊNCIA E EFICÁCIA

A regra para fazer certo a coisa certa no tempo certo é a força da eficácia. As despesas com a ordem pública, segurança e tribunais de Justiça são apenas para pagar a fraca eficiência, ou seja, o pequeno resultado produtivo que “mostra o prejuízo duplo da população: o Brasil gasta muito para manter serviços ruins”, como diz o editorial do Estadão, Gasto não é sinônimo de eficiência (30/1, A3). Acrescentamos que os altos valores pagos aos diferentes governos não resultam em produtividade com qualidade e muito menos eficácia. O detalhamento do “Notas e Informações” reafirma e confirma uma realidade nacional, ou seja, o descompasso da qualidade de vida do povo com a realidade das despesas bilionárias do Sistema de Justiça e dos demais Serviços Públicos (incluindo da Presidência da República e Tribunais), em todos os níveis e facilmente percebida pela realidade em instituições federais, estaduais e municipais, (com raras exceções, onde talvez encontremos a EFICICÁCIA na balança do meio-a-meio, ou seja, 50% dos funcionários públicos “dão o sangue” e a outra metade “nem com transfusão”). Uma simples comparação com órgãos internacionais de países na mesma situação dos brasileiros apresenta a chave utilizada no artigo mencionado, ou seja, “importa menos se o País é pequeno ou grande” mas sim a qualidade, e não a quantidade de serviços. “A coisa não fecha”

Tibor Simcsik

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo

*

UTÓPICO

As situações fiscais dos governos brasileiros—municipais, estaduais e federal—refletem três fundamentos da mentalidade brasileira, ambos ilógicos do ponto de vista econômico, injustos para os não beneficiados por eles, e suicidas para o País: Direitos Adquiridos. São absurdas políticas que assumem que o futuro sempre proporcionará condições iguais ou melhores que as de hoje. Direitos civis é a classe de direitos considerados universais, e que tratam de condições e relacionamentos—e.g., não discriminação por sexo ou raça—de atitudes e de tratamento de cidadãos, com menores implicações em custos pagos em impostos. Direitos adquiridos, na mentalidade e no jargão brasileiros, tratam de um juiz que poderá tirar dois meses de férias todos os anos, independentemente da capacidade de sociedade de arcar com tanto custo, e de se aposentar com salário pleno até falecer sua filha caçula. De magistrados e legisladores de conceder generosos aumentos salariais se e quando lhes convém. Resultado: escolas e hospitais, elementos considerados direitos civis—e se não direitos, pelo menos pesadas obrigações da sociedade—são negados aos cidadãos, e a sociedade em geral em prejudicada e seu futuro comprometido; Salários e Benefícios Irredutíveis. Quase sempre há duas formas de reduzir salários. A primeira é despedir o(a) salariado(a). É insana imaginar que salários, incluindo benefícios, tais como aposentadoria, não poderão ser reduzidos. A segunda, se não puder despedir, é prejudicar a sociedade inteira com alta inflação que, pode apostar, vai reduzi-los. E quando 52% do déficit federal vem do INSS e outras aposentadorias, e 57% (!) desse valor vai a somente 5% (!) dos seus recipientes, não há palavras adequadas para descrever a injustiça, imoralidade e potencial para o suicídio econômico da sociedade; Estabilidade. É suicida o comportamento de uma sociedade que tolera não poder demitir professores que não ensinam, faltando 50% do tempo; burocratas de um ou outro governo que não trabalham, ou fazem trabalho inútil criado para que possam se sentirem ocupados; e legisladores cujo único interesse é enriquecimento pessoal às custas da sociedade, com o insulto ao contribuinte de exigir dinheiro do governo para financiar sua campanha política! Muitas sociedades criaram, utopicamente, “benefícios” de todos os tipos para seus cidadãos. Utópicos, ficaram caros e impagáveis, e os países quebraram. Os que sofreram não foram os beneficiados. Foram os cidadãos.

William W. B. Veale

william.veale@williamveale.com

São Paulo

*

POLICIAMENTO EM SP

Válida a intenção do governador Tarcísio de Freitas de aumentar policiamento no centro, utilizando PMs da Reserva em “serviços internos”. Porém, o Congresso Nacional tem de fazer sua parte, qual seja, revogar, ao menos, a legislação sobre a remição de penas. Com efeito, a preclara promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, Exma. Sra. Dra. Debora Balzan, que há muito já deixou firmado “in” Revista Jurídica de Combate à Impunidade, volume 1, julho de 2019, que: “Não tenho notícias de existir, em qualquer outro país do mundo, exceto no Brasil, o instituto da remição. Ele dá ao condenado que cumpre pena nos regimes fechado e semiaberto a possibilidade de ter a pena diminuída de um dia a cada três dias de trabalho, ou a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126 da Lei nº 7.210/84).”

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

MARCAS NEGATIVAS

Depois do presidente Fernando Henrique e sua esposa, seres que deixaram marcas positivas no âmbito financeiro e educacional. O Brasil é uma tristeza para mim. Enquanto houver Lula da Silva e lulistas, Jair Bolsonaro e bolsonaristas, seres sem a mínima cultura, estudo e educação, apenas corroendo a Nação com bilhões totalmente mal empregados, sem a mínima noção de investir seriamente na educação e saúde, haverá ministério em excesso apenas para acomodar amigos vereadores, deputados e senadores que aproveitam para enriquecer e não fazem nada, prefeitos e governadores hoje sem noção da continuidade do que é bom para população. Infelizmente, enquanto seres humanos brasileiros continuarem nessa rotina sem vida, sem educação e sem mínimo bem-estar, viver em outra cultura me faz pensar como seria simples um Brasil melhor. Infelizmente, quem governa não pensa no povo brasileiro e o próprio povo não sabe votar e dar um basta. Enfim, apenas tristeza de ser brasileiro.

Vera Ligia Giovanetti D Arienzo

vera.ligia@me.com

São Paulo

*

CONFUSÃO MENTAL

Impressionante como os órgãos de informação oficiais do governo foram misturados com outros paralelos entre nós nos últimos tempos. Essa incrível mistura reflete como as cabeças, de parte de nossas lideranças políticas, não conseguem ter noção do que é legal ou não no exercício de suas atividades públicas quando estão no poder. Essa confusão mental de parte dessas lideranças, trazem fortes prejuízos a toda a Nação, prejudicando assim o processo de desenvolvimento de nosso País, prejudicando a maioria de nossa imensa população.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DIGNIDADE

Prezada Luana Pretto, o seu artigo publicado nesta terça-feira no nosso nobre Estadão sobre Banheiros: dignidade negligenciada (30/1, A5) é simplesmente um dos melhores artigos e opiniões que já li na minha vida como homem, ser humano e, na sequência, assinante do OESP. Para nós do sexo masculino, urinar e fazer sua defecação em qualquer lugar é algo muito simples, pois a natureza e nossos órgãos ajudam. Já para as maravilhosas mulheres e suas totalmente diferentes estruturas físicas, isso não é bem assim. Uma vergonha um País que não tem o mínimo de respeito e consideração pelo sexo feminino/mulheres e suas necessidades básicas de saúde.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo