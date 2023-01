Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ETERNA ESTRELA

Perdemos o nosso Rei, o nosso mito, nosso ídolo, o gênio da bola nos pés. O Brasil perde o maior atleta do século, um homem conhecido no mundo inteiro por seu talento. A geração atual não viu o Pelé nos gramados, mas viu e verá para sempre, as imagens inesquecíveis da maior estrela do futebol capaz de juntar pobres e ricos, crianças e idosos, todos na mesma emoção. Pelé deixou sua marca, na memória das pessoas que o assistiram, seja ao vivo ou pelas telas.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

CAPA DO DIA

A capa do jornal (Estado, 30/12, A1) atingiu o estado da arte: a perfeição absoluta sobre a perfeição absoluta, o Rei Pelé. E o editorial Os dois corpos do Rei (Estado, 30/12, A3) completou o estado da arte, emocionando-me profundamente.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

A diferença entre o Rei Pelé e qualquer outro monarca do planeta está em que ele foi coroado por designação divina, com o supremo e inigualável dom de encantar o mundo do futebol com a bola nos pés, enquanto os demais, apenas por hereditariedade sanguínea.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

IMPRESCINDÍVEL HOMENAGEM

Com o falecimento do Pelé há uma imprescindível homenagem póstuma a ser prestada ao maior jogador da história do futebol brasileiro e mundial. Os grandes jogadores internacionais, por exemplo, quando param de jogar, têm suas camisas com os respectivos números “aposentados” em uma singela e legítima homenagem. Assim, a camisa número 10 do Santos, deve ser “aposentada”, ou seja, nunca mais ser usada. Isso é o mínimo de uma singela e sincera homenagem aquele que tantos gols marcou, tantos títulos ganhou pelo Santos, pela Seleção Paulista e pela Seleção Brasileira.

Fernando de Oliveira Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

CAMISA 10

Estão querendo inutilizar o número 10 na camisa do Santos. Tenho certa dificuldade de entender isso como homenagem ao Rei. Dirão que é para evitar que alguns atletas de menor predicado a utilizem, mas penso o contrário. O pedido da família é denso, sem dúvida. Mas a camisa 10 do Santos é simbólica, nos remete diretamente ao seu maior “dono”, e precisa continuar sendo mostrada. Quem visita o estádio Vila Belmiro vê que o armário de Pelé foi preservado no vestiário do Santos, e o número 10 na camisa deveria também ficar ativo e altivo, como homenagem a ele, que tanto a honrou.

Celso Luis Gagliardo

gagliardo.celsoluis@gmail.com

Americana

*

PASSAR A FAIXA

A decisão de Jair Bolsonaro de não passar a faixa ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pode simbolizar a sua não concordância com o resultado das eleições ou simplesmente o lançamento de sua militância como líder da oposição ao governo que se instala. O passar da faixa simboliza a entrega do poder, o que agora não ocorrerá. Se pudesse, gostaria de pedir ao presidente Lula que - com sua experiência oriunda de tanto tempo de militância ­­- faça o possível e até o impossível para conter os arroubos de seus auxiliares. Isso poderá evitar problemas para seu governo e ser bom para todos os brasileiros.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

FUGA DO MITO

O “mito” mente até o último minuto e usa sua derradeira aparição para manter acesa a chama do golpismo, do terrorismo e dos atos criminosos. A saber agora, porque a fuga para os Estados Unidos é tratada como “agenda internacional”, com direito a séquito de servidores públicos, se o dito cujo não é mais presidente (nunca foi, na verdade) a partir de primeiro de janeiro.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

LESA-PÁTRIA

Entre os presidentes do Brasil após a Constituição Federal de 1988, Bolsonaro se destaca como o “lesa-pátria-mor”. Na época da pandemia, comprou cloroquina ao invés de vacina, foi a antítese em questão de proteção contra a Covid-19, armou a população ao invés de protegê-la, zombou do mundo inteira na questão da proteção da Amazônia, instalou a corrupção no Congresso Nacional com sua conivência com o orçamento secreto, incitou os seus seguidores para protestar contra o resultado das eleições, e por aí vai. Ao apagar das luzes, insiste em fazer mistério sobre a transição do poder. Esperamos que a Justiça não demore em investigar tantos crimes e, se comprovados, aplicar a lei que, supostamente, é para todos.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

FIM DO GOVERNO BOLSONARO

Hoje termina um governo que dentre todas as destruições que promoveu, ainda queria nos tirar o bem maior que um povo pode ter, a liberdade. Amanhã começa um novo governo que foi eleito somente por ser a única opção para nos livrar do atual e que não pode permitir que se repita a corrupção desenfreada que marcou a sua gestão anterior. Sob penas de daqui a quatro anos, a roda eleitoral girar mais uma vez no sentido contrário.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

REMENDOS CONSTITUCIONAIS

Aplaudo com entusiasmo o editorial Remendos constitucionais (Estado, 30/12, A3), não só pela indiscutível oportunidade, mas principalmente pelas reflexões que suscita, às vésperas da posse de um novo governo, cuja proposta fundamental parece ser a reestruturação e a transformação das instituições nacionais, com inspiração na filosofia humanista. Depois do governo de destruição nacional, de desmonte das instituições, não basta a sequência da política banalizada de remendos, mas é necessária a introdução da “melhor política, a política salutar” de reconstrução, restauração e reparação, a começar pelo restabelecimento da harmonia e da independência entre os Três Poderes.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo