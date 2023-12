MP da desoneração

Impasse à vista

A medida provisória (MP) anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que revoga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no País pode levar a um impasse entre governo, Congresso e empresariado. A desoneração, que troca o recolhimento da contribuição previdenciária patronal de 20% sobre a folha de salários por 1% a 4,5% da receita bruta, vigora desde 2011 e os deputados e senadores aprovaram sua extensão até o fim de 2027. Lula vetou, mas o veto foi rejeitado. O anúncio da MP que estabelece sua revogação agita os parlamentares, que se movimentam para rejeitar qualquer alteração, e inquieta o empresariado, que já fala em grande número de demissões. Com a atitude, o governo problematiza a frágil base parlamentar construída desde o início do mandato à custa de emendas parlamentares e benesses (e cargos) distribuídas a congressistas cooptados. A se confirmar a revogação do que o Legislativo produziu, o governo perde mais um significativo número de votos e terá de reiniciar os esforços de atração, se quiser continuar aprovando seus projetos. É preocupante o andamento das finanças do governo: deve fechar 2023 com déficit de cerca de R$ 120 bilhões e promete, sem muita convicção, déficit zero em 2024. Para isso, é preciso economizar, coisa que não faz parte do jeito PT e Lula de governar. As reformas em andamento caminham devagar e aumento de carga tributária é o mais horrendo dos palavrões. Deus salve o Brasil.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

Serventia da medida

Esta medida provisória anunciada por Haddad no fim do ano não serviria mais como justificativa, caso não atinja o déficit zero em 2024, do que para aumentar a arrecadação, já que a possibilidade de ser rejeitada no Congresso ou via judicial é altíssima?

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Ano novo

‘Alea jacta est’

Os barulhentos e coloridos fogos de artifícios anunciam a chegada de um novo ano. As pessoas vibram e se abraçam, comemorando a chegada, com vivas à esperança. Fim da queima de dinheiro, os próximos passos para um ano venturoso são as simpatias, e a maioria absoluta é em busca do dinheiro. As mais conhecidas são: comer lentilhas, uvas, romã, usar roupas brancas, pular sete ondas e atirar flores a Iemanjá – pronto, a sorte está lançada. Grande negócio para os comerciantes, e quem sabe a milionária loteria da virada contemple seus sonhos e esforços. Se nada disso acontecer, ainda temos as previsões dos babalorixás, cartomantes, bolas de cristal, tarôs, que invariavelmente trazem mensagens otimistas, nem sempre certeiras, mas servem de muleta para a travessia de mais um ano, afinal, “a esperança é a última que morre”. Passadas as festas efêmeras de sonhos e promessas, a realidade para 2024 (ano bissexto), pelo que se vislumbra, será dura. Portanto, vamos ao trabalho. Janeiro nos aguarda, com nossos velhos e conhecidos compromissos: o IPTU e o IPVA, os abre-alas do festival de impostos anuais. E oremos para que a reforma tributária, aprovada às pressas, com início em 2026, não nos pregue surpresas desagradáveis ainda neste próximo ano.

Sergio Dafré

Jundiaí

Novo tempo

Depois de um ano de muitas turbulências não só na política, mas nas intempéries do tempo, chegamos ao fim de 2023. Rogo que o novo ano que se inicia amanhã traga a todos os brasileiros saúde, paz e prosperidade, e que em nenhum lar falte o pão nosso de cada dia. Um feliz ano novo!

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

Esperança

Que 2024 traga boas notícias e que sonhos e projetos se tornem realidade. É apenas uma mudança no calendário, mas é também oportunidade para uma pausa na caminhada, de olhar para trás para retomar o caminho com mais alegria e esperança. O que vem por aí? O ano de 2024 será de desafios para nossas cidades, o Brasil e o mundo, mas ser otimista é o começo para fazer deste próximo ano um ano de paz. É o que desejo a todos, além de muita alegria e um Brasil mais tolerante. Nenhum ano será realmente novo se continuarmos a cometer os mesmos erros dos anos velhos. Sejamos melhores do que somos agora. Por dias melhores. Deus abençoe o Brasil. Feliz todos os dias de 2024!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília

GOVERNO LULA

Após um ano de viagens de lua de mel, Lula da Silva ficou devendo muitas promessas. Na sua conta negativa a fila do INSS continua imensa, as leis trabalhistas continuam as mesmas, e a regulação dos aplicativos de entrega e transporte ficaram a ver navios. Na verdade, é um governo sem marca e em déficit quanto ao trato do sofrido povo brasileiro. Afinal, as propostas do demiurgo são as mesmas e já conhecidas como as “mais do mesmo”, idênticas aos mandatos anteriores. A retórica já é conhecida por todos e se repete também no Lula 3.

Júlio Roberto Ayres Brisola

Pinheiros

COMISSÃO DE ÉTICA

Com base em informações da reportagem Comissão de Ética no governo Lula poupa petistas e pune bolsonaristas (28/12, A8), é de se concluir que está faltando ética na Comissão de Ética.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

DECISÃO DE DIAS TOFFOLI

A anulação da vultosa multa de mais de R$ 10 bilhões do acordo de leniência do grupo J&F foi sacramentada na atmosfera de recesso do Supremo Tribunal Federal (STF) pelo “plantonista” Dias Toffoli, no primeiro dia do período de descanso das atividades dos togados ao longo do ano que ora termina. A decisão foi, portanto, monocrática. Pelos axiomas jurídicos, Toffoli deveria ter-se declarado suspeito pelo simples fato de que sua esposa, Roberta Rangel, é advogada no referido conglomerado empresarial. Fica, assim, ressaltada, diante da sociedade, uma acachapante perplexidade que acrescenta mais um nível na falta de credibilidade do funcionamento do sistema legal do País. Além do aspecto empregatício, seria de bom alvitre, por outro lado, um esclarecimento investigativo pela mídia independente a respeito da possível existência de outros emaranhados em mais essa constrangedora pirueta jurídica originada nas catacumbas da Suprema Corte.

Paulo Roberto Gotaç

Barra da Tijuca

PRIMEIRA-DAMA

Lula caminha a passos largos para se igualar à Nicarágua, dando a sua mulher a carta branca, como se fosse uma “agente política”, para se reunir com o mais alto escalão do seu governo. Daniel Ortega usou esse mesmo ‘simplismo’ e vimos no que aconteceu. Devemos nos opor a mais essa “cartada”, pois o PT acha que somos, no mínimo, um bando de ignorantes. Essa senhora não recebeu nenhum voto nas eleições pelo povo, portanto, por lei, ela é e sempre será, simplesmente, a primeira-dama.

Leila Elston

São Paulo

FIM DE ANO

Como é bom encerrar um ano dizendo que ele não entrará nas estatísticas dos anos que foram ruins. Foi um ano de início de governo, muita coisa estava precisando ser mexida para que a população brasileira pudesse ter dias melhores. Com habilidade, o novo governo foi arrumando a casa e diminuiu o sofrimento do povo, não há como negar. Não vi reportagens mostrando pessoas formando longas filas nas portas de açougues ou supermercados para conseguir osso para fazer caldo. Melhorou o acesso aos alimentos. Não basta apenas isso, mas é muito importante ter um estômago feliz. Sem fome, dá para esperar as outras coisas. Que tenhamos todos nós mais vitórias em 2024. Feliz Ano-Novo!

Jeovha Ferreira

Taquari

BRASIL DE 2023

Esta época do ano é o momento para uma reflexão com vistas ao futuro próximo. Há muito o que fazer em benefício do Brasil e seu povo, mas é inegável que a situação é bem melhor do que a que vivíamos em dezembro de 2022, marcada por atentados ao estado de direito que culminaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023, além de um prenúncio de ingovernabilidade, resultante da fracassada política econômica do governo que perdera a eleição e não aceitava o veredicto popular. Muito foi feito, apesar das dificuldades impostas por um Congresso conservador e hostil, e os bons resultados já surgem. Melhoria no crescimento econômico, queda no desemprego e na miséria elevando o País para a nona economia mundial, melhoria nos programas sociais, substituição do ódio e violência pelo diálogo, aprovação da reforma tributária buscada há mais de quarenta anos e volta do Brasil à condição de protagonista mundial. A esperança está de volta, todavia, é preciso que se busque cada vez mais o apoio popular para dar respaldo à união, que nos livrou do desgoverno da extrema direita, e nos mantenha na luta pela reconstrução do País.

Sylvio Belém

Recife

ERRADICAR A POBREZA

2024 está chegando e queria pedir algo que parece impossível: gostaria que os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) que integram a Agenda 2030 da instituição fossem cumpridos, no sentido de erradicar a pobreza e promover vida digna a todos dentro das condições que o nosso planeta oferece, e sem comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Será que conseguiremos?

Oscar D’Ambrosio

São Paulo

UM ANO SEM PELÉ

Um ano após a partida do rei Pelé, maior jogador de todos os tempos e o “atleta do século 20″, cabem, por oportuno, duas citações. A primeira, o verbete “Pelé”, eternizado na língua portuguesa pelo dicionário digital Michaelis como adjetivo: aquele que é fora do comum, que ou quem em virtude de sua qualidade, valor ou superioridade não pode ser igualado a nada ou a ninguém. E a segunda, do Pelé da poesia de Carlos Drummond de Andrade: o difícil, o extraordinário, não é fazer mil gols, como Pelé. É fazer um gol como Pelé. Viva o Rei!

J. S. Decol

São Paulo

DONALD TRUMP

Donald Trump não é maior do que os Estados Unidos. É inacreditável a dificuldade que a maior democracia do mundo está tendo para dar um basta aos desmandos desse cidadão. O Brasil já colocou ex-presidentes na cadeia e tornou inelegível o pior deles: Jair Bolsonaro. O mundo inteiro assistiu ao então presidente Trump ordenar a marcha contra o Capitólio com o declarado intuito de impedir a posse do novo presidente recém-eleito, Joe Biden. Em algum momento a América terá que acordar, deixar de lado o infinito repertório de firulas jurídicas e decidir com base na realidade inescapável dos fatos, impedindo a volta do golpista fracassado Donald Trump à vida pública.

Mário Barilá Filho

São Paulo

BENS DE DARIO MESSER

A justiça do Paraguai confiscou os bens do ex-doleiro, Dario Messer, estimados em US$ 150 milhões, dividindo-os com o Brasil. Minha dúvida: como fica a situação do ex-governador, Sérgio Cabral, que participou do esquema com US$ 100 milhões de propina? Esses valores serão expropriados também ou deixados com o seu “dono”, já que ele foi inocentado aqui no Brasil?

Bonifácio Coutinho

Rio de Janeiro