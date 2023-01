Novo governo

Em mãos petistas

De uma clareza e transparência singular o artigo do brilhante professor Roberto Livianu (A cartada de Lula (2/1, A4). Apesar de Lula da Silva ter tomado posse simulando uma frente ampla, os principais ministérios e pastas ficaram em mãos petistas. Espera-se que ministérios que hoje não apresentam protagonismo não mudem de mãos se ganharem corpo. Finalmente, a natureza do PT: o assunto corrupção continua sendo tabu. O caldeirão dos malfeitos foi selado. Cabe a Lula, no seu terceiro mandato, mostrar a que veio e ter a grandeza de deixar de lado o fundamentalismo que sempre foi a sua Bíblia e realmente governar para a Nação e para os mais necessitados.

João Israel Neiva

Empreiteiras

Entrevistado, o novo ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que as dívidas das empresas condenadas pela Lava Jato poderão ser pagas com obras. Dívidas por que mesmo?

Helena Rodarte Costa Valente

Retorno a Dilma

Temos visto manifestações crescentes de economistas temendo um retorno ao ambiente econômico dos anos Dilma Rousseff. Só ignoram o fato de que Dilma nada mais fez do que prosseguir com as políticas econômicas do próprio Lula. Como Lula e Fernando Haddad não entendem de economia, também não conhecem as quatro palavras mais perigosas dos formuladores de política econômica e dos operadores de mercado: desta vez será diferente. Nunca é.

Oscar Thompson

Fator essencial

Um importante indicador antecedente da economia brasileira, o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) nos revela que está em curso uma trajetória de desaceleração da atividade pelo efeito atrasado da política monetária ganhando musculatura, bem como o peso das incertezas dos agentes acerca de uma âncora fiscal crível. Começou a valer o novo governo e cabe a Lula não esquecer que a mais importante das políticas sociais se faz com responsabilidade fiscal – fator essencial no que tange a um cenário benigno para inflação, juros e emprego.

Roger Costa Gouveia

Eduardo Leite

Exemplo de coragem

O governador do Rio Grande do Sul e presidente do PSDB, Eduardo Leite, demonstrou coragem e transparência ao aparecer em público com seu namorado, o médico Thalis Bolzan, em plena data de seu retorno ao Palácio Piratini. Em uma sociedade tão conservadora como a nossa, em que a comunidade LGBTQIA+ ainda é tão hostilizada, verbal e fisicamente, inclusive com episódios de agressão que terminam em morte, Leite mostra que a orientação sexual de todo e qualquer indivíduo deve ser respeitada, independentemente da função profissional que exerce. Um exemplo a ser seguido por todos os governantes e pela sociedade como um todo. Basta de tanto preconceito e discriminação.

Celso Nobuo Kawano Junior

Governo de SP

Salários dos professores

Um ponto fundamental para o desenvolvimento de uma nação é a educação. Na reportagem sobre o anúncio de primeiras medidas para o Estado de São Paulo (3/1, A11), o novo governador não cita o problema dos baixos salários dos professores, mas confirmou que vai sancionar aumento de 50% da própria remuneração (subsídio), elevando-a para R$ 34.572,89, o que aumenta os salários dos funcionários públicos estaduais do alto escalão. É triste que o mais rico Estado da federação não esteja nas primeiras posições quanto aos salários de professores.

José Luiz Abraços

Funeral de Pelé

Última homenagem

O artigo de Robson Morelli Não devolvemos nada a Pelé em vida (3/1, A19) é irretocável. Nosso consolo, sr. Robson, é que o povo brasileiro, dos mais diferentes Estados e condições, esteve maciçamente presente nessa maravilhosa última homenagem ao Rei. Que ele descanse em paz.

Tania Tavares

DERROTA DE HADDAD

O ministro da Fazenda Fernando Haddad, que mal iniciou no cargo, já conseguiu a primeira derrota. Haddad defendia a desoneração de taxas para os combustíveis, só que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o decreto bolsonarista fosse prorrogado por mais 60 dias. Haddad ficou com cara de paisagem.

Júlio Roberto Ayres Brisola

DISCURSO NA POSSE

Durante a cerimônia de posse, o ministro Fernando Haddad declarou: “não somos dogmáticos, somos pragmáticos”. Bem, o discurso dele pode não ter sido dogmático, mas pragmático certamente não foi. Haddad não disse como será a ancoragem fiscal que substituirá o teto de gastos porque provavelmente não sabe, e esse é o perigo. Lula pode chamar o mercado de “nervoso” e o teto de “estúpido” ou do que quiser, mas se o governo não der logo garantias concretas de que não sairá por aí gastando o que não tem, criará uma crise desastrosa de credibilidade e governança. Está na hora de mais pragmatismo e menos palavreado.

Luciano Harary

REVOLUÇÃO TRIBUTÁRIA

Uma das primeiras medidas em ordem a permitir credibilidade ao governo Lula será, como se deseja unanimemente, a reforma tributária. Revolução, no sentido de voltar do princípio. Demolir o “manicômio tributário”, como mencionado no editorial O Brasil é um país de oportunidades (Estado, 2/1, A3). Um caos de leis setoriais e não raro colidentes. Sob tal circunstância, o País não se desenvolve. Todos os governos temem em realizar essa mudança fundamental há décadas, com receio de perder receitas. Por isso, dormem nos arquivos propostas excelentes de simplificação e estruturação lógica do sistema.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

COMBATE À CORRUPÇÃO

Até agora Lula não falou em nenhum momento sobre o combate à corrupção. Será que tem medo de ser cobrado?

Luiz Frid

DOIS BRASIS

Ao dizer em seu emocionado discurso de posse que “não há dois Brasis”, na tentativa válida de iniciar a necessária e urgente pacificação do País após o desgoverno bolsonarista, o presidente Lula achou por bem ignorar que ganhou a eleição com margem bem apertada de 50,9% contra 49,1% para Jair Bolsonaro. Cabe a Lula procurar fazer um governo “extraordinário”, termo que gosta de empregar em suas falas, de modo a aumentar a sua aprovação e reduzir a lembrança de Bolsonaro ao mínimo possível, evitando que ele tenha cacife para se candidatar em 2026.

J. S. Decol

CERIMÔNIA DE POSSE

Não poderia existir melhor presente ao Lula do que a ausência de Bolsonaro. Foi espetacular a subida à rampa do Palácio do Planalto, com a essência do povo brasileiro. Lula tomado pela emoção fez discursos maravilhosos, mas o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, fez a diferença, foi brilhante. Ainda o veremos como presidente do Brasil. Devemos a ele e ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a volta da democracia plena. Viva aos hors concours brasileiros, Ayrton Senna, Pelé e Lula da Silva, cada um no seu fenômeno.

Cecilia Centurion

PERCEPÇÃO DA DIREITA MUDOU

É um alívio ver que a direita percebeu o erro de depositar em Jair Bolsonaro, chamado de fanfarrão por antigos apoiadores, a liderança da direita brasileira. Hoje representantes dessa direita disputam o espólio do bolsonarismo que ainda se farta de fanáticos e dissociados amantes do neofascismo.

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

DISCURSO DE TARCÍSIO

O discurso de posse conciliador do governador Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) traz esperança aos cidadãos que querem ver o bem do País e do Estado. Sua afirmação de que São Paulo e o Brasil precisam andar juntos é a clara demonstração da sua pretensão em governar os paulistas com eficiência, sem rancor, mantendo boas relações com o presidente Lula e seus aliados. A citação aos ex-governadores Franco Montoro, Mário Covas e José Serra é outro indicativo de seu propósito de manter boas relações com as forças políticas estaduais. O declarado propósito de manter diálogo é crucial e tende a colocar a política paulista num novo patamar que poderá resultar em melhor governabilidade e aproveitamento dos recursos governamentais. Terminar as obras inacabadas e usar a tecnologia e o geoprocessamento nas ações de governo é marchar rumo à modernidade. Saudamos a chegada de sangue novo à política estadual e esperamos que os propósitos se concretizem e sejam compreendidos pelos interlocutores. Havendo paz entre as correntes políticas e as estruturas de poder, o lucro será de todos. Executivo e Legislativo têm a obrigação de cumprir suas tarefas com altivez, independência e voltados para o interesse público, pois quando divergem de forma inconciliável, o prejuízo é da população.

Dirceu Cardoso Gonçalves

MULTAS DA LAVA JATO

Segundo afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, as multas impostas às empreiteiras condenadas pela Lava Jato poderão ser convertidas em execução de obras. Então, me questiono. Se estas empresas têm em média 20 anos para o pagamento destas multas, as obras serão executadas por 20 anos? Tais quais as obras de igrejas (intermináveis). Os preços destas obras serão também superfaturados como as que deram origem às multas? Eu, como um cidadão comum, se tiver sido multado e, por exemplo, exercer a profissão de confeiteiro, posso pagar a multa com bolos?

Vital Romaneli Penha

CORRUPÇÃO GENERALIZADA

A corrupção política sempre se justificou pela necessidade de recursos para financiar as campanhas eleitorais. Por incrível que pareça, essa desculpa esfarrapada funcionava. Qualquer político com dinheiro na cueca justificava dizendo que era dinheiro de campanha e não se falava mais nisso. O Brasil criou o vergonhoso fundo eleitoral com a esfarrapada desculpa de acabar com a roubalheira generalizada para financiar as campanhas eleitorais. Os partidos passaram a receber bilhões de reais legalmente para fazer propaganda política. Está na hora do Brasil parar de ser otário, dar um murro na mesa e acabar com a roubalheira generalizada na política. É preciso acabar também com a palhaçada do fundo eleitoral, os partidos que se virem com a propaganda eleitoral gratuita e as redes sociais. A corrupção generalizada na política é a âncora que impossibilita o Brasil decolar de verdade.

Mário Barilá Filho

PAÍS DE OPORTUNIDADES

Não poderia ter sido mais oportuno o título do editorial O Brasil é um país de oportunidades (Estado, 2/1, A3), publicado no primeiro dia útil de um ano novo. Sem deixar de reconhecer os enormes desafios à nossa frente, é inegável que enormes também são as chances de superá-los, com esperança, responsabilidade e espírito republicano, como destacou o Estadão no editorial. Incomoda, constrange e deveria nos causar indignação que milhões de brasileiros nem sequer fazem três refeições por dia, mas deve nos impulsionar saber que esta triste realidade não é obra do destino, mas resultado de escolhas, desgoverno, insensibilidade, descompromisso e crime em um país com potencial para se tornar “celeiro do mundo”. Um Brasil justo, próspero, menos desigual, sem fome, sem miséria, com menos privilégios e mais direitos, mais solidário e fraterno constitui uma oportunidade perceptível a quem mantiver os olhos abertos para ver e os ouvidos atentos para ouvir.

João Pedro da Fonseca

DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

A partir de reflexões propostas por Bolívar Lamounier, cientista político, em seu artigo Programa de governo sem projeto de país? (Estado, 31/12, A4), pode-se admitir que o desenvolvimento social e econômico não estaria necessariamente atrelado à uma determinada orientação político-partidária. O artigo cita países como Alemanha e Estados Unidos, como exemplos do alcance de alto nível de desenvolvimento. Gostaria de lembrar que na Alemanha pós-guerra, cidadãos doavam bens pessoais para recompor as contas do governo. O Brasil perde longe na comparação, valendo notar o quesito confiança nas instituições. A visão da política e políticos se afigura predominantemente pessimista em nosso meio. Há de se reconhecer, ainda, a contribuição de ocupantes de cargos públicos para o quadro de desconfiança, que se reflete, com efeito corrosivo, em outras áreas.

Patricia Porto da Silva

MENOS ARMAS

Amar em vez de armar. Desarmar os espíritos e trocar armas por amor, a paz e a compreensão. Quem ama, não mata. Armar civis representa um crime golpista para implantação de um Estado fascista. Defender as pessoas é atribuição da Segurança Pública em nações democráticas. Todos armados contra todos é a falência da civilização e o retorno à barbárie e ao Estado sem lei.

Paulo Sergio Arisi

PELÉ IMORTAL

Pelé deu seu último e genial drible. Desta vez, na morte, pois quem morreu foi Edson Arantes do Nascimento. Pelé é e será sempre imortal.

Pedro Luiz Bicudo

SELEÇÃO BRASILEIRA

Excelente sob todos os aspectos o artigo de Rubens Barbosa, intitulado Pátria sem chuteiras (Estado, 27/12, A6). Rubens foi felicíssimo em abordar a situação que se encontra nosso futebol. Eu sugeriria acrescentar, atrevidamente, que a seleção brasileira fosse formada por mínimo 50% dos jogadores atuando no País.

José Ricardo Bueno Zappa

