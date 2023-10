Greve nos transportes

Como a briga no bar

Ferreirão estava nervoso, não se entendia com Manuelão, dono do bar que ele frequentava. O problema eram as despesas de Ferreirão, que argumentava mais com sua força (ele era grandalhão e forte). E Manuelão, também muito forte, debatia com sua autoridade de dono do bar e o apoio de seus funcionários. A discussão se acalorou e Ferreirão, na impossibilidade de vencer Manuelão na força física, não teve dúvida: deu uma surra em Zezinho, outro frequentador do bar, que tranquilamente tomava seu pingado com pão com manteiga e observava a briga. Zezinho não tinha nada que ver com a disputa – salvo sua preocupação com o preço do seu próprio consumo. Interpelado, Ferreirão alegou que fizera aquilo para proteger Zezinho da sanha de Manuelão! A similaridade com a greve dos transportes em São Paulo ontem é evidente: Ferreirão (funcionários e sindicatos), Manuelão (o governo) e Zezinho (os usuários dos transportes). Os grandalhões brigam entre si, mas quem apanha é Zezinho, que não tem nada que ver com essa briga, nem poder para resolvê-la. Este tipo de greve de transportes é muito fácil de ser feita: um para, todos param e é uma festa, pois não são punidos e, além de não trabalharem, recebem pelos dias parados. Mas ao menos numa coisa Ferreirão e Manuelão concordam: o Zezinho, ora, o Zezinho que se exploda!

Nelson Newton Ferraz

nelfer2011@gmail.com

São Paulo

*

Privatizações

A mim parece claro que, para os grevistas do Metrô, da CPTM e da Sabesp – todas empresas que, com certeza, se privatizadas, prestarão um melhor serviço à população –, o Estado é um patrão muito melhor, porque não exerce uma fiscalização rigorosa sobre o trabalho e cobra muito pouca eficiência.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Greve na USP

Minoria antidemocrática

Congratulo-me com o posicionamento – corajoso, nestes tempos de lacração – dos professores Fernando Facury Scaff e Mayana Zats, nos artigos Só greves ilegítimas necessitam de barricadas (A6) e É democracia uma minoria impedir professores de dar aula? (A15), publicados no Estadão de ontem. Eles abordam o cerne desta vergonhosa paralisação – e não greve, como lembrou o professor Facury –, ao desnudarem o absurdo de uma minoria de alunos deflagrar este movimento quando a USP já está tomando providências para corrigir a falta de professores em seu quadro de docentes, e – pasmem – estes supostos defensores da democracia utilizarem meios que em tudo vão contra os princípios democráticos. Que a força da lei, por seus executores, seja aplicada a esta minoria de privilegiados que se recusa a atender ao desejo da maioria de professores e alunos.

Carlos Ayrton Biasetto

carlos.biasetto@gmail.com

São Paulo

*

Direito dos estudantes

Nos idos de 1960, depois do golpe militar, quando eu era estudante na Universidade Rural do Brasil, participei de uma greve visando à contratação de professores para repor os que haviam sido cassados pelo novo regime. O assunto foi levado ao Conselho Universitário, onde as discussões tendiam a uma possível punição aos alunos. Na ocasião, um professor catedrático se manifestou dizendo ser a primeira vez em sua carreira docente que via uma greve de estudantes pedindo para ter aulas e que cumpria ao conselho e à direção da universidade resolver o problema de pronto, sem prejuízo à formação daqueles futuros profissionais. Alunos, para se formarem, precisam cumprir a grade curricular de cada curso. Assim como não há meia gravidez, não existe meia disciplina ou quebra-galho pedagógico. Nas universidades públicas, como nas particulares, o estudante é um consumidor de conhecimentos, e como tal precisa ser respeitado nos seus direitos. Querer criminalizar os estudantes é levar o problema para a situação do “nós contra eles” tão em voga ultimamente.

Pedro Luiz Bicudo

plbicudo@gmail.com

Piracicaba

*

O Brasil na seca

Que venham as chuvas

Na Amazônia, secam os rios e as queimadas avançam. O Brasil está sendo prejudicado pelo aquecimento global. Fato. Mas pior é a seca de ideias para melhorar o País. Sofremos na seca de segurança pública, de transporte de massa, de crédito e, fundamentalmente, de governo. Que venham as chuvas, de ideias.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

FALTA DE DIÁLOGO

O governador de São Paulo é chefe do executivo estadual, mas não pode unilateralmente querer decidir sozinho sobre assuntos complexos como a privatização do Metrô, da CPTM e da Sabesp. Numa democracia, obrigatoriamente, devem ocorrer audiências públicas e, além disso, a população pode se manifestar em consulta popular. A greve desta terça-feira, 3/10, foi consequência da falta de diálogo do governo tanto com os trabalhadores como também com a população que depende de transporte e de água.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

O PAPEL DOS SINDICATOS

Os líderes sindicais responsáveis pela greve do Metrô, CPTM e Sabesp carecem de certo raciocínio lógico. A presidente do Sindicato dos Metroviários, Camila Lisboa, disse que as categorias exigem a “realização de um plebiscito oficial para consultar a população sobre as privatizações das empresas” pois tais privatizações podem piorar a qualidade dos serviços. O disparate dessa afirmação político-ideológica já fala por si, mas cabe a pergunta: se esse plebiscito fosse, de fato, realizado, quem em sã consciência, após vivenciar reiteradamente os transtornos causados por greves do setor de transportes – trabalhadores impossibilitados de trabalhar, a barafunda de um trânsito já normalmente caótico, o prejuízo das empresas e do comércio, consultas médicas e exames que precisam ser remarcados, só para mencionar alguns poucos –, acredita que a maioria da população iria apoiar qualquer proposta oriunda de sindicatos que pouco se importam com o estrago que causam a quem eles se propõem a defender? Deveria ser realizado, isso sim, um plebiscito para consultar o papel dos sindicatos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘JUSTIÇA RELATIVA’

Depois da “democracia relativa” do presidente Lula da Silva, agora temos também a “força excessiva relativa” do ministro Flávio Dino. No Guarujá, segundo Dino, o governo do Estado de São Paulo – cujo governador é de um partido de oposição ao atual governo federal – usou força excessiva no combate à criminalidade. Já na Bahia, comandada pelo PT, pelo visto o ministro não viu força excessiva, porque até agora ele simplesmente não emitiu sua opinião, apenas omitiu-se. Não estou dizendo se houve ou não houve força excessiva tanto no Guarujá quanto na Bahia, mas apenas ressaltando que o ministro Flávio Dino tem dois pesos e duas medidas quando lhe é conveniente. É esse ministro que está sendo cotado para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Portanto, podemos ter brevemente uma “justiça relativa” na principal Corte de Justiça do País.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

MAR DE SANGUE

Acerca do artigo Mar de sangue, de Eliane Cantanhêde (Estado, 1/10, A7), o gravíssimo problema de (in)segurança pública não deve ser cuidado como política de um determinado governo, seja de direita ou de esquerda. A solução começa com uma política de Estado, que seja dura o suficiente para haver o devido enfrentamento, com paridade de armas e investimentos necessários concedidos aos órgãos de persecução. De outro lado, não obstante concordarmos que os direitos fundamentais devam ser obedecidos, é evidente que o combate à criminalidade organizada se deva valer do direito penal do inimigo, pois necessária a implementação de instrumentos imprescindíveis e excepcionais para o avanço de investigações e a efetiva conclusão dos processos criminais contra quem já abandonou o direito e a ordem.

Luís Roberto Rissi

luisrobertorissi@gmail.com

Catanduva

*

POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA

Entram ministros, saem ministros e nós não podemos apreciar planos efetivos de segurança pública. Lemos, vemos e ouvimos políticas efêmeras aplicadas para situações emergenciais e temporárias, acompanhando o enterro delas, cessadas as contingências. À medida que surgem acontecimentos marcantes no setor da criminalidade, como as ocorrências na Bahia e em Pernambuco, a correria é enorme, surgindo ainda verdadeiros salvadores e vencedores aptos para gritarem no momento. Os brasileiros, entretanto, não se satisfazem com meros paliativos ou soluções brotadas de graves eventos; desejam bem mais, desejam ter tranquilidade que um planejamento sério traz. Desejam que os tributos arrecadados nacionalmente sirvam como remédio definitivo para uma segurança permanente e persistente. Os brasileiros desejam dormir com tranquilidade.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

IMPUNIDADE

Enquanto os governos fazem de conta que têm planos contra a bandidagem, os bandidos nem fazem de conta que acreditam. Casa vez mais parece “vantajoso” optar pelo crime em um país onde a impunidade bate recordes.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

ÚLTIMA INSTÂNCIA

Qual é a chance de os envolvidos nos atos de 8 de janeiro serem absolvidos ou terem uma punição mais branda sendo julgados na última instância? Sendo punidos, só poderão recorrer ao próprio julgador. Onde fica o direito à plena defesa?

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

QUEDA DE BRAÇO NO CONGRESSO

“Câmara e Senado vivem queda de braço: você não vota o meu projeto, eu não aprovo o seu” (Estado, 3/10, A10). Essa é a verdadeira cara do político brasileiro. Quando em campanha eleitoral, prometem o “mundo e o fundo” aos incautos eleitores. Uma vez eleitos, passam a praticar o famigerado “toma lá, dá cá”, agindo sempre em benefício próprio ou do partido, deixando de lado os interesses do povo e do País como um todo. Como dizia Justo Veríssimo, político corrupto e populista, personagem do genial e sempre atual Chico Anysio: “Quero que pobre se exploda”. Nada de novo com a velha política brasileira.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

PAULO HARTUNG

O Estadão publica artigo de Paulo Hartung que não deixa dúvida da qualidade de um político como poucos no Brasil (Produzir e preservar, 3/10, A4). Espero que a reeleição seja revogada e que o “inelegível” assim continue para termos o melhor panorama das eleições de 2026 com Paulo Hartung como candidato. Do contrário a dicotomia atual se eternizará.

Paulo Araujo

pmbapb@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FILA PARA ARTROPLASTIA DE QUADRIL NO SUS

Mais de 8 mil que aguardam na fila do SUS para uma cirurgia do quadril, e se assustam quando veem o “pai dos pobres” sendo operado da mesma anomalia deles num dos melhores hospitais do Brasil, o Sírio-Libanês, e não no SUS. Agora, os que têm um ligeiro senso de observação se espantam que após um procedimento dessa grandeza o paciente horas depois de ter saído da cirurgia já estava passeando pelos corredores do hospital, subindo escada no percurso. Imaginemos um operado nos hospitais do SUS, onde os recursos são mínimos, ter a sua disposição um fisioterapeuta para levá-lo a andar dentro do hospital. Enaltecem o serviços do SUS os políticos que determinam uma miséria de recursos para os procedimentos e servidores, dificultando um bom atendimento para os que verdadeiramente pagam os impostos, mas na hora “H” correm para os melhores hospitais.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

*

VAREJO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O cidadão comum tem a sensação, pelos registros quase diários da mídia, que vem crescendo o número de recuperações judiciais solicitadas por grandes empresas de varejo e do setor de serviços. Tal fenômeno, sendo verdadeiro, parece mostrar que a economia apresenta óbices graves para que seja observada a sua retomada a níveis comparáveis aos da pré-pandemia. São obstáculos meio ocultos e talvez ainda mal entendidos, subjacentes aos projetos de promoção de crescimento idealizados pelas equipes econômicas do governo envolvendo planos de necessárias recuperações fiscais via reformas que, para serem aprovadas, têm que passar por verdadeira maratona de interesses e trocas de benesses no Congresso. Sugere-se com empenho que um quadro mais próximo da realidade, distante de fantasias e menos impregnado de ganhos puramente políticos, seja mostrado à sociedade no sentido de preservar o andamento das medidas necessárias e dar tranquilidade aos que nelas trabalham e acreditam.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

‘CALOTERÂNCIA’

Dois indivíduos conversavam: calote é divida, promessa não cumprida, ou seja, dívida não paga ou dívida virada em precatório ou dívida vencida, bem vencida, que nem os herdeiros diretos verão; seria melhor ser chamada de caloteria ou caloterância; é assim que os Poderes estão agindo: pratica a dívida, confessa-se devedora e ela acaba entrando no campo eterno da caloteria ou caletorância. Assim seja.

Italo Poli Junio

italipoli10@gmail.com

Jaú

*

DISCUSSÃO SOBRE ABORTO

O artigo do sr. Carlos Alberto Di Franco é perfeito sob o ponto de vista ético (Estado, 2/10, A5). Não se vive num mundo perfeito, principalmente em países como o Brasil, de pouca educação e de muita pobreza. Pegue-se, por exemplo, duas adolescentes que engravidem. Uma, de família com recursos financeiros suficientes para mandar fazer aborto de baixo risco numa clínica médica. Outra, sem recursos, manda fazer aborto de alto risco por “profissional” sem formação, numa saleta escondida e suja. Em ambas situações, crimes serão praticados, mas no mundo real sabemos que acontecem diariamente. Gostaria que o autor do artigo continuasse no tema explorando essas duas situações.

José Carlos Vaz Pezeta

pezeta.jc@hotmail.com

Itu

*

VOTO DE ROSA WEBER

Existente ou não o mencionado “viés racista na aplicação da legislação antidrogas”, é pouco, muito pouco, após a ministra aposentada Rosa Weber votar a favor de assassinar crianças em gestação, os nascituros, que têm seus direitos assegurados pela Lei Fundamental e pelo Código Civil, ou seja, fez letra-morta às preditas disposições legais, olvidando-se dos anticoncepcionais e dos preservativos. Agora faltam os assassinatos, lato sensu ou não, não serem mais crime capitulados no Código Penal. É isso que dá, com a devida vênia, juiz legislar.

Fernando Geribello

acrux16@gmail.com

São Paulo

*

KATALIN KARIKÓ

Katalin Karikó, a notável bioquímica húngara, da BioNTech, que dividiu o Prêmio Nobel de Medicina de 2023 com o cientista Drew Weissman, é certamente a personalidade mais importante do século 21. A humanidade agradece por sua inteligência e dedicação à ciência. Sua nova pesquisa é dedicada à cura do câncer, usando a mesma técnica de “RNA mensageiro” que desenvolveu para a produção da vacina contra a covid, da BioNTech-Pfizer.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre