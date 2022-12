Pobreza no Brasil

Números do IBGE

Impossível imaginar o Brasil um país do futuro enquanto 62,5 milhões de pessoas, ou 29,4% da população brasileira, estiverem em situação de pobreza ou de extrema pobreza, como divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira (2/12) sobre dados de 2021. Se não houver consenso e uma força-tarefa entre os governos federal, estaduais e municipais, nas três esferas de poder, mais o empresariado em geral, os intelectuais e todos aqueles que possam e estiverem dispostos a contribuir, dificilmente sairemos dessa situação ou evitaremos uma piora desse quadro.

Jorge de Jesus Longato

Mogi-Mirim

Desigualdade

Obra do Estado

O brilhante artigo de Laura Karpuska Estado indutor de desigualdades (Estado, 2/12, B4) toca na perversidade de inúmeras leis que, no Brasil, fazem do Estado um poderoso criador de desigualdades. É isto mesmo: são desigualdades criadas por força de leis. Em 1762, Rousseau dizia: “Se me perguntarem como puderam os homens chegar a tanta desigualdade, eu não sei. Mas, se me perguntarem como pôde a desigualdade ser legitimada, isso eu sei responder... A legitimação veio das convenções criadas pelos próprios homens (as leis)” (Jean-Jacques Rousseau, Discurso sobre a desigualdade, in Obras, Rio de Janeiro, Ed. Globo, 1958).

José Pastore,

Universidade de São Paulo

São Paulo

Estado de SP

Descaramento

Desde o tempo de nosso descobrimento, pelos portugueses, o povo brasileiro é explorado, espoliado por um nível brutal de impostos. Nunca vi uma autoridade nos três níveis de governo, seja no Legislativo, no Executivo e até no Judiciário, falar em redução de despesas. Somente falam em aumentos de salários, benefícios, quinquênios, etc. Na semana que passou, por exemplo, a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou um aumento de 50% no salário do novo governador eleito e de seus secretários. Que descaramento! Pobre povo brasileiro!

Heitor P. Procópio de Araújo

São Paulo

A eficiência da Alesp

A Alesp foi muito eficiente quando se tratou de dar aumento ao governador e seus secretários. Não pensou duas vezes. Quero ver qual vai ser o empenho desta Casa quando se tratar de dar aumento aos professores. Espero a mesma eficiência e rapidez. Ficaremos de olho.

Izabel Avallone

São Paulo

Segurança Pública

Mau sinal

A volta à normalidade política no âmbito federal era esperada. Comportamento semelhante seria providencial no caso do governo paulista, entregue a um fluminense com parco conhecimento do Estado que administrará. Ao cumprimentar, de pronto, o presidente eleito, Tarcísio de Freitas deu um passo importante. Porém, como indica o editorial do Estado Mau sinal em SP (2/12, A3), parece que não ficará livre de contaminar seu governo com distopias fascistoides. No momento em que ainda alguns extremistas esperneiam por ruas e estradas, seria boa estratégia trazer o mundo político também de volta a São Paulo.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

O futuro secretário

Senhor governador eleito de SP, colocar um capitão para chefiar coronéis e delegados de polícia com os seus egos tremendamente inchados é de uma falta de inteligência e gestão enorme. Além disso, o tal capitão já quer ir contra a Constituição, que atribui à Polícia Civil a competência para a prática da polícia judiciária. Ora, a Polícia Militar é uma boa organização, mas, se formos dar uma nota para sua atividade-fim, o policiamento preventivo e ostensivo, essa nota não passa de 5. Quer melhorar? Sugestões: passe o Corpo de Bombeiros para o comando da Defesa Civil, afinal, essa é sua atividade-fim; e acabe com a justiça militar (não existe crime militar, existe infração disciplinar, que pode ser apurada no âmbito da Corregedoria). Crime é crime e para isso existem as varas criminais. Coloque civis na administração da PM e deixe soldados e demais na sua atividade-fim, o policiamento preventivo e ostensivo.

José Renato Nascimento,

policial aposentado

São Paulo

ESCOLHA POLÊMICA

Do governador de São Paulo eleito, Tarcísio de Freitas, pode-se afirmar que foi uma exceção no conturbado desgoverno de Jair Bolsonaro. Certamente esse traço biográfico colaborou em sua escolha eleitoral pelos paulistas. E, nesse contexto, causou-nos surpresa a decisão de escolher o Capitão Derrite para comandar a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Além de portador de conceitos de segurança que nos remetem ao início do século passado, é bom lembrar que ele foi o autor do Projeto de Lei (PL) na Câmara dos Deputados que tentou tirar a autonomia dos governadores na escolha dos comandantes das Polícias Militares (PL 4.184/2021). É também de seu entendimento que o uso de câmeras corporais pelos policiais militares “gerou certa polêmica”, se recusando a reconhecer a drástica queda da violência e de perda de vidas desde o início da utilização desse equipamento, inclusive entre os policiais. Com esse histórico, só nos resta acreditar que a polêmica existe sim, mas é em relação a essa indicação esdrúxula para cuidar da segurança pública de 44 milhões de paulistas. Ademais, um capitão comandando coronéis e delegados indica a certeza de conflitos futuros.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

CÂMERAS NOS UNIFORMES

Não há polêmica acerca das câmeras nos uniformes da PM, como disse o bolsonarista indicado pelo governador eleito Tarcísio de Freitas para a Segurança Pública, pois pesquisas mostram que após a implementação dos aparelhos diminuiu-se sensivelmente as mortes por PMs. Logo, a polêmica é que o bolsonarismo prefere usar armas, mortes e o direito de livre de matar, principalmente, pretos, pobres e periféricos.

Mica Barbosa

Casa Branca





LIVRE-COMÉRCIO

Uruguai ignora alerta de Brasil e Mercosul (Estado, 2/12, A13). Tem que ignorar mesmo. O Brasil tem que negociar com o mundo todo, independentemente de forma de governo, raça, credo. Temos que vender aviões, armas, remédios, software, e não produtos primários sem valor agregado.

Caio Lorena Bueno

São Paulo

ESTADISTAS

Em coluna no Estadão, o economista Fabio Giambiagi (Um teto de R$ 2 trilhões, 2/12, B12) considerou como sendo possível a alteração da regra que impõe limites aos gastos do governo “preservando a noção de limites” e apresenta nova proposta para manutenção da saúde fiscal do País. Como qualquer executivo experiente sabe, existem várias formas de se alcançar um mesmo objetivo. Assim, novas ideais são sempre louváveis, principalmente quando se está na fase de planejamento legislativo. Ocorre que a regra para que políticos irresponsáveis e perdulários não quebrem o País já foi escolhida e está posta. Quem muda uma regra (só um pouquinho) muda mil. O que se está propondo é uma permissão de comportamento perdulário até que se quebre nosso país de forma definitiva, ao grande estilo argentino ou venezuelano. Ou seja, a escolha sendo atualmente posta aos senhores congressistas é entre quebrar o País em troca de favores pessoais ou se comportar como estadistas. Simples assim. Talvez os filhos e netos de congressistas perdulários estarão à salvo de uma quebradeira. Os filhos e netos do restante dos brasileiros, não. Com todo o respeito, Giambiagi está se comportando como um clássico acadêmico inocente. Procuram-se estadistas.

Oscar Thompson

São Paulo

ALCKMIN PARA A FAZENDA

Quando externou opiniões sobre economia, Lula da Silva, presidente eleito, provocou a queda no valor das ações e o aumento simultâneo do dólar. Um ex-ministro da Fazenda, ao ver a repercussão negativa de sua chamada para compor na equipe de transição, abriu mão. Outros aliados sonham com a posição. O próprio presidente, marcado pelas desventuras dos governos anteriores, parece mais cauteloso e tende a buscar, no lugar dos companheiros de outrora, nomes que entraram no quadro atual pelo novo arco de alianças que o levaram a ganhar as eleições. É uma tarefa duplamente complicada, já que, para proteger a própria pele, terá de se livrar dos que problematizaram os mandatos anteriores e buscar novos companheiros que sejam competentes e aceitos pelo conjunto das forças que o apoiam. Há casos em que nem será se livrar dos que deram dor de cabeça, mas indicar indivíduos talhados para as funções. O Ministério da Fazenda é peça-chave. Lula não deve indicar um fiel petista sem experiência e nem um grande especialista que não tenha alguma afinidade e, principalmente, que não seja ouvido e respeitado por ele próprio. É aí que surge, naturalmente, a figura do vice-presidente Geraldo Alckmin, sobrinho de expontes políticos do passado e detentor de uma carreira de 50 anos, em que foi vereador, presidente da Câmara, prefeito, deputado estadual, deputado federal, vice-governador e governador de São Paulo, e ainda tentou (mas não conseguiu) ser prefeito da capital e presidente da República. É um dos mais experientes e bem-sucedidos políticos da atualidade e tem perfil pacificado, o que é muito bom para o momento. Feito ministro, Alckmin deve encarnar a garantia de estabilidade ao próximo governo. Que Luiz Inácio pense nisso com todo zelo e interesse de acertar.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

ORÇAMENTO SECRETO

O ainda presidente Bolsonaro mentiu reiteradas vezes quando afirmou que não poderia acabar com a roubalheira generalizada de dinheiro público do orçamento secreto. Bastou um canetada do presidente da República para acabar com o maior esquema oficial de roubo de dinheiro público do planeta. Uma vez estancada a sangria imposta pelo orçamento secreto, vai sobrar dinheiro para o novo governo retomar os programas sociais tão importantes para a população mais carente. Orçamento secreto nunca mais, essas operações devem perder o segredo, e os envolvidos nessa roubalheira, serem investigados e punidos, a começar pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.

Mário Barilá Filho

São Paulo

HIPOCRISIA

Só gostaria de entender: o presidente Bolsonaro afirmou que não poderia vetar o orçamento secreto porque vinha como decisão do Congresso que representava o povo. Agora, no estertor do governo, pode? É muita hipocrisia!

Luiz Frid

São Paulo

À DERIVA

Quando o País souber a verdade sobre o desastre da gestão Bolsonaro, talvez entenda certas coisas. A equipe de transição continua trabalhando, e a cada nova informação que chega aos seus membros experientes na coisa pública, o sentimento é de perplexidade diante de uma gestão que foi calamitosa. No INSS, são 5 milhões de processos parados, sim, você leu corretamente, 5 milhões. Em cada nova análise realizada, novos dados parecidos com esses são divulgados. Nunca o governo federal ficou quatro anos à deriva, sem que sua estrutura estivesse trabalhando. E tudo isso tem duas origens. A primeira, na falta completa de capacidade de gestão de Jair Messias Bolsonaro. A segunda é que tudo isso foi uma estratégia dele e da extrema direita de desconstruir a estrutura do Estado brasileiro, em especial, dos direitos adquiridos e das políticas sociais.

Rafael Moia Filho

Bauru

SEQUELAS

À medida que as equipes de transição tomam conhecimento da destruição produzida pelo governo que sai, graças a Deus percebemos que o crime organizado se apoderou de nosso país e as sequelas que teremos que enfrentar serão terríveis. Haja resiliência!

Aldo Bertolucci

CONTRASSENSO

Vivo num país em que pedir respeito à Constituição é antidemocrático, contrassenso recebido com naturalidade pelos meus representantes, aos quais jamais dedicarei outro voto de confiança.

Ricardo C. Siqueira

Niterói (RJ)

DEMOCRACIA

Também é atacada em países civilizados pela extrema direita. Lá, os freios são a lei, os avanços na economia, na educação, etc. No Brasil, são trambiqueiros manipulando ingênuos para atacá-la. Quando vão presos, clamam pela Constituição que infringem e abandonam seus fiéis. Sem avanços econômicos, sociais e culturais não há cidadania. Sem cidadania, as bestas do atraso, de novo, sairão do bueiro.

João Bosco Egas Carlucho

Garibaldi (RS)

CICLOVIA TIM MAIA

A ciclovia Tim Maia continua a apresentar “efeitos colaterais” após a infeliz ideia do prefeito carioca de construí-la. Parece que a sua intenção é abandonar a obra criminosa aos quatro ventos, deixar que os predadores, ladrões de peças e a corrosão da maresia se incumbam de acabar de vez com a ciclovia. Assim ficaria mais fácil e mais barato do que demolir a via mortífera.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis

BRASIL PEDIU PARA PERDER

A nossa seleção perdeu ou pediu para perder de uma equipe fraca como a de Camarões, por 1 a 0, não porque jogou com o dito time reserva. A equipe dirigida por Tite repetiu os mesmos erros, e graves, dos jogos contra a Sérvia e a Suíça. Ou seja, com saída lenta e até displicente da defesa para o ataque. E não foi por outra razão que, com todo o poderio dos nossos atacantes, fez apenas três medíocres gols. Pode até ganhar da Coreia do Sul nas oitavas. Mas, se pegar na sequência com essa saída lenta da defesa as seleções mais qualificadas como Portugal, França, Inglaterra, Espanha e Argentina, certamente o Brasil pode ficar pelo caminho. Espero estar errado.

Paulo Panossian

São Carlos

BOLA PARA FRENTE

A imerecida e amarga derrota da seleção reserva do Brasil para a titular de Camarões por 1 a 0 pode ser traduzida na velha máxima do futebol: quem não faz gol, toma. Bola para frente, Brasil!

J. S. Decol

São Paulo

BELEZA DO FUTEBOL

Parabéns pela correta e magnifica crônica (Bagunçaram o impedimento na Copa, 2/12, A18). Nos meus 85 anos de idade, acompanhando notícias e histórias do futebol (principalmente do Flamengo, desde 1948), e nunca gostei tanto de um texto como essa sua comprovação da chatice que se tornou o esporte com a invenção do tal VAR. As interrupções e consequentes demoras em poder gritar GOOOAL! estão dando ódio de ter que tolerar. Perde toda a alegria. On se viu!, exclamamos nós, mineiros, interromper tudo à espera da máquina conferir se o pé do atacante, ou mesmo seus cabelos ou qualquer outro membro, é maior ou estava à frente dos do zagueiro adversário? Já vi meu time de coração ganhar e perder por algum lance duvidoso, mas a raiva passa logo e fica na memória apenas os lances que gostamos. A habilidade de atletas (por sinal, diminuídas nos últimos tempos com tantas mordomias e “técnicas” “apuradas”) e as reclamações de estado de gramado, como fez Juninho do Estádio 794, parece que esqueceram os pisos carecas de estádios em que o Rei Pelé, Garrincha, Zico e tantos outros jogaram Copas e campeonatos, mostrando sempre as mesmas habilidades e que as dificuldades não eram e nem são apenas dos seus times. Ou acabam com esse VAR ou ele acaba com a beleza do futebol. Tá chato demais.

Adriles Ulhoa Filho

Belo Horizonte