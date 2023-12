O Brasil na COP-28

A dubiedade de Lula

O presidente Lula recebeu convite para ingressar na Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) e quer aceitar, sob o pretexto de influenciar o mundo a se abster do uso do petróleo. Promete zerar o desmatamento na Amazônia até 2030, mas insiste na exploração de petróleo no Norte e reestatiza a Lubnor no Ceará. Declara que o Brasil vai se tornar a “Arábia Saudita da energia verde” em dez anos, mas pede dinheiro para a preservação ambiental. Lula fala muito, mas não diz coisa com coisa. É uma no cravo e outra na ferradura.

José A. Muller

Sem sentido

Lula diz que Brasil na Opep+ pode convencer países a abandonarem o petróleo. Seria o mesmo que dizer que usa energia poluente para produzir energia limpa.

Vital Romaneli Penha

Do agrado

O presidente Lula fala o que lhe escrevem, e agrada a muitos. Fala o que lhe rende votos, e agrada ao partido. Fala o que realmente acredita, e desagrada a parte da população. O ideal seria falar pouco, trabalhar com todos os seus ministros e pensar no País.

Carlos Gaspar

Petrobras

Trânsito livre

Demonstrações anteriores confirmam: o PT gosta de trânsito livre para o emprego público, especialmente nas estatais. A Petrobras, por exemplo, altera o seu estatuto para poder admitir em seus quadros cidadãos políticos que não deveriam assumir funções na empresa. Eis que a meritocracia é artigo de luxo para os partidários de Lula. Basta que os candidatos sejam integrantes do PT ou da base de apoio lulista. Daí que privatizar é necessário.

José C. de Carvalho Carneiro

Porteira aberta

Está aberta a porteira na Petrobras (Estadão, 2/12, A3). O título do editorial diz tudo. Se o Congresso Nacional pretende atuar em harmonia com a vontade do povo, deveria estabelecer, em resposta ao governo, um freio para que a possível roubalheira fosse estancada. É fácil, basta fazer o que todo país decente faz: dar independência técnica e financeira às instituições (tribunais e agências), profissionalizar o serviço público (sem aparelhamentos) e fixar, como máximo, em 49% o número de ações ordinárias (com direito a voto) do governo nas estatais. Seria, como foi feito na capitalização da Eletrobras, um verdadeiro choque de gestão pela vontade do povo. Agradecerão: os empregados de carreira, os acionistas minoritários, contribuintes e as finanças do País.

Nilson Otávio de Oliveira

‘Um manda, outro obedece’

Qualquer semelhança não é mera coincidência: Eduardo Pazuello (passado) versus Jean Paul Prates (presente).

Nelson Piffer Jr.

Educação

O Brasil lê muito pouco

O instituto Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede), em parceria com a plataforma de leitura Árvore, revelou que nada menos do que dois terços (66,3%) dos estudantes brasileiros de 15 a 16 anos disseram que o texto mais longo que leram no ano letivo não ultrapassou dez páginas, e para 19,6% deles a leitura foi de apenas uma página ou menos (Estadão, 29/11). Considerado um hábito imprescindível para o desenvolvimento de todos os conhecimentos, a leitura não está presente de forma significativa na rotina dos estudantes, estabelecendo uma associação direta entre os baixos índices de leitura e uma queda no desempenho dos jovens em disciplinas como Matemática e Ciências. De acordo com os pesquisadores, a análise mostra a importância da leitura para a conquista de bons resultados educacionais e revela que um bom hábito leitor dos jovens parece estar associado a melhores resultados socioeconômicos nos países onde eles residem, com aumento do PIB per capita e queda na taxa de desemprego entre a população de 15 a 24 anos. Diante de números tão baixos, cabe perguntar o que esperar do futuro de um país onde jovens não leem nem mesmo a quantidade de páginas de um simples gibi. Pobre Brasil!

J. S. Decol

AZEDOU

Com negociações iniciadas na gestão de FHC, desprezadas por Lula, Dilma e Bolsonaro, o importante acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, que depois de longos 25 anos poderia finalmente ser assinado ainda neste ano, é azedado com declaração surpreendente do presidente francês, Emmanuel Macron, que se disse “totalmente contra” o acordo. E Lula responde que a França tem “histórico protecionista”. Ora, Lula tem até razão quando faz essa afirmação, porém deveria explicar por que seu partido não apoiou por décadas este acordo, impedindo o desenvolvimento do nosso país e a criação milhares de empregos. Que se redima agora fazendo o possível para não desperdiçar esta oportunidade.

APELO EMOCIONAL

Ao chorar no ombro de Marina Silva, Lula apela ao emocional das pessoas. Quem vive no Brasil e conhece a figura sabe que são lágrimas de crocodilo. Nem Marina se comoveu, pois este discurso pró-floresta é antigo. O fato é que o desmatamento continua, a floresta pega fogo, Maceió está afundando e Lula fala de um Brasil que só se vê em Photoshop, onde as imagens podem ser manipuladas. Essa dubiedade levada na bagagem de Lula para a Conferência do Clima em Dubai (COP-28), ora acenando para ambientalistas e países desenvolvidos, ora para produtores de petróleo e mundo árabe, mais confunde do que esclarece a real situação do planeta, em especial do Brasil, cujo presidente megalomaníaco acha que dando declarações esfarrapadas abre o cofre dos países ricos. A conferir.

TEATRO

O presidente Lula chorou ao passar a palavra à ministra Marina Silva na COP-28. Teatro puro, que não emociona ninguém, creio que nem ele próprio. Vivemos momentos tão difíceis, que merecem choro, e nada acontece. Fome e pobreza entre os mais célebres, e nada de choro, só demagogia barata. Estados paupérrimos por má administração e ou corrupção, como Maranhão, Piauí e Acre, e continua tudo igual. Cidades afundam, literalmente, por não ouvirem nem atenderem a ciência. Maceió é exemplo vivo. E tantas outras ocorrências merecedoras de choro, com lágrimas, e nada ocorre. Continuamos restritos a teatros mambembes patrocinados pelo Executivo federal.

DUBIEDADE

Dubiedade de Lula. COP-28 ou Opep, Arábia Saudita e exploração de petróleo na foz do Amazonas? (Estadão, Eliane Cantanhêde, 2/12). Tardiamente ou não, Cantanhêde descobre e revela mais um adjetivo que se junta ao vasto e rico currículo de virtudes de Lula da Silva: a dubiedade. A megalomania compulsiva, também citada pela articulista, já era conhecida.

COP 28: DESFLORESTAMENTO ZERO

No Brasil já poderiam ter terminado os desflorestamentos há cinco anos e, ao mesmo tempo, iniciado massivos reflorestamentos. Caso assim tivesse agido, teria reduzido as emissões globais de gases de efeito estufa em pelo menos 1%.

UM NOVO NORMAL CATASTRÓFICO

O fenômeno conhecido por El Niño é uma prévia do que vai acontecer quando o aquecimento global estiver estabelecido: se as águas do Oceano Pacífico permanecerem um ou dois graus acima da média histórica, o El Niño será o novo normal. O aquecimento das águas do Pacífico se mostrou capaz de extinguir a Floresta Amazônica, que irá se transformar em outra coisa se tiver de enfrentar anos de secas persistentes. Isso não vai acontecer daqui a um milhão de anos, já está acontecendo, é preciso trabalhar com a hipótese de que daqui para a frente as águas do Oceano Pacífico poderão se manter para sempre um ou dois graus acima da média histórica, e esse novo normal poderá ser catastrófico para o Brasil.

DESASTRE EM MACEIÓ

A quem culpar pelo iminente e gravíssimo desastre ambiental e humano a acontecer em Maceió? De quem á a culpa? Está mais que evidente que se trata de mais um caso previsível e lamentável de corrupção explícita em que ninguém consegue apontar os responsáveis (culpados), uma vez que são muitos os envolvidos e quase seis décadas de crime.

IRRESPONSÁVEIS

Estamos vendo diariamente que milhares de pessoas tiveram de sair de suas casas, estão recebendo um “aluguel social” que é pequeno e não cobre o custo de aluguel e obriga as famílias a desembolsar mais dinheiro para morar. A pergunta que nos ocorre imediatamente é: a empresa que provocou esse desastre não vai indenizar toda essa população? As autoridades responsáveis são irresponsáveis? É mais um golpe que os poderosos aplicam na população e saem livres? Belo país que temos!

NOVAS TRAGÉDIAS VIRÃO

O rompimento da barragem em Mariana (2015), Brumadinho (2019) e, agora, o afundamento de bairros inteiros em Maceió (AL), obrigando a remoção da população local, tragédias recentes, atestam, de forma irrefutável, a falência do Estado brasileiro na nossa proteção. Igualmente afundando está a confiança da população em seus governantes, legisladores e juízes. Estes em seus confortáveis gabinetes, mordomias à disposição e proteção funcional estatutária, há muito perderam a sensibilidade para efetivamente operarem a máquina estatal com a velocidade e eficácia necessária. No Executivo, reina o empurra-empurra das responsabilidades pelas tragédias; no Legislativo, são velocíssimos em aprovar matérias do interesse próprio, e lentíssimos em nos representar; no Judiciário, nem sequer transitou em julgado a ação relativa a Mariana, embora passados oito anos. A verdade é que esse pessoal, grande parte avesso ao trabalho, porém pródigos em autobenefícios, e consumindo 13,5% do Produto Interno Bruto (R$1,3 trilhões), nem sequer tem a sensibilidade de entender a dor e sofrimento de ter de abandonar um lar, edificado à custa de muito sacrifício e local da história familiar. A passos cada vez mais céleres, essa pseudoelite está desconstruindo o Brasil. E, nesse descompasso, enquanto continuarmos silentes, novas tragédias virão.

MUDANÇA NA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Num “surto” de atividade parlamentar, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada do dia 30/11 uma mudança importante, introduzida pela senadora Tereza Cristina, do Partido Progressistas, na Lei 14.133/21, de Licitações e Contratos, já aprovada pelo Senado. Entre outras, é a imposição do Modo de Disputa Fechado (leia-se modo secreto) exclusivamente para obras, consultoria, projetos, serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos com valor estimado superior a R$ 1.500.000,00. Ou seja, o que deveria ser, pelo nome, coisa pública para promover a competição entre os concorrentes virou uma ação entre amigos. Para o vice-presidente de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), Carlos Eduardo Lima Jorge, a provação foi uma vitória significativa. Faltou apenas nos esclarecer, vitória para quem?

VENEZUELA EM TRANSE

Nicolás Maduro, suficientemente maduro para cair do desgoverno ditatorial chavista-bolivariano, herdado de Hugo Chávez, perdendo a chave do controle de sua nação, em fuga para o Brasil e Estados Unidos, em busca de uma vida melhor. Como os ditadores militares da Argentina, que buscaram união nacional interna, invadindo as Ilhas Malvinas, o ridículo ditador venezuelano quer invadir a Guiana para anexar Essequibo e suas riquezas em gás e petróleo. Um filho da Putin geopolítica.

GANÂNCIA COM INCOMPETÊNCIA

Parece que Nicolás Maduro não está satisfeito com a dilapidação da economia e da sociedade da Venezuela, agora ele quer a anexação da Guiana para fazer a mesma coisa lá. Alguém evitará?

O BOM SENSO QUE FALTA A LULA

Lula disse que “espera bom senso de Venezuela e Guiana em disputa por território”. Qual seria o bom senso por parte da Guiana que Lula espera? Solicitar ao digníssimo presidente da Venezuela e seu dileto amigo pessoal que não invada o território de um outro país? E, por falar em bom senso, nós, brasileiros, também esperamos bom senso do nosso digníssimo presidente sobre a vergonhosa ingerência na Petrobras, a tentativa de ingerência no Banco Central, o respeito à decisão do Ibama no caso da exploração da Bacia Amazônica, na demissão do ministro das Comunicações por vários e comprovados motivos, na demissão dos ministros que emplacaram as esposas em Tribunais de Contas dos Municípios, na demissão da ministra da Igualdade Racial por uso indevido de avião da Força Aérea Brasileira, para rever a indicação do incompetente e desqualificado ministro da Justiça e Segurança Pública para o STF, e, parando por aqui, para admitir, finalmente, que o Hamas é uma organização criminosa e Israel é um estado democrático. Bom senso, presidente, é o que esperamos de todo e qualquer dirigente, em particular, de vossa excelência.

EXCELÊNCIA

Quem é a juíza que gritou com testemunha durante audiência em Santa Catarina (Estadão, 29/11). A juíza de Santa Catarina pode não ser excelência, mas o salário dela, como divulgado, este sim é excelente!

HENRY KISSINGER

Morei em Beirute, no início dos anos 1980, e convivi com muitos dias de guerra entre palestinos e cristãos libaneses. Todos com quem conversava, então, diziam do mesmo Plano Kissinger para resolver a questão palestina. Os palestinos, saídos da Jordânia, no Setembro Negro, haviam sido recebidos pelo Líbano e haviam construído subterrâneos ao redor de Beirute. E Kissinger havia imaginado que os palestinos tomariam Beirute e o governo do Líbano; os cristãos seriam recebidos pelo Canadá; o sul do Líbano seria anexado a Israel; o centro do Líbano seria a nova Palestina; o Norte e o Leste seriam anexados à Síria; e todos resolveriam assim suas questões territoriais, religiosas e políticas. Porém, as Falanges Libanesas, os cristãos de direita, não foram derrotados, como o previsto pelo Plano Kissinger.

