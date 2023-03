PIB 2022

O IBGE diz que o PIB de 2022 cresceu 2,9%. Lula diz que não “cresceu nada”. Não era o presidente que queria “regulamentar” a mídia para combater fake news? Entendi: vale para a mídia, mas não para ele mesmo.

Governo Lula

‘Invasão e deslealdade’

Com esse título, a jornalista Eliane Cantanhêde fez uma brilhante análise da situação atual do governo Lula (Estado, 3/3, A8). Um governo que mal começou e enfrenta dilemas e problemas: com Gleisi Hoffmann jogando contra; com um “aliado” como o União Brasil, partido do pseudoministro Juscelino Filho, aquele do Dia do Cavalo, envolvido em várias confusões sobre uso de cargo público para obter vantagens pessoais; e com o MST invadindo novamente áreas produtivas. Só falta a “presidenta” para ajudar a acabar de vez com um governo que mal se inicia.

Ministro Juscelino

Há semanas o presidente Lula disse que cobraria uma explicação convincente de Juscelino Filho, atual ministro das Comunicações, sobre o uso de dinheiro público para melhorar seu próprio patrimônio durante o governo Bolsonaro. A explicação deve ter sido plenamente satisfatória para Lula, pois Juscelino continua no cargo. Mas o comportamento do sr. Juscelino como ministro segue sob questão: usou aeronave da FAB para participar de um leilão de cavalos de raça em São Paulo. Recebeu diárias para se hospedar na capital paulista por quatro dias, mas trabalhou oficialmente só por duas horas e meia. Agora se sabe que, contrariando determinação do presidente Lula, Juscelino nomeou como diretor de Radiodifusão Privada um homem ligado ao senador Flávio Bolsonaro, embora justifique que a escolha tenha sido altamente profissional. Só para lembrar: ninguém é insubstituível, principalmente quando se trata de cargo político, a não ser por interesse particular.

Forte

De uma coisa estou certo: este Juscelino Filho é muito forte.

Um visionário

A Argentina sofreu um recente apagão que deixou dezenas de milhões dos nossos hermanos no escuro. Num século de guerras e crise energética, todos os países estão sujeitos ao apocalíptico breu que acarretará o fim da era digital. Foi pensando na possibilidade iminente de que o remanescente da humanidade tenha de reativar a comunicação a cavalo, para cobrir distâncias, como aconteceu por séculos, que Juscelino Filho (União Brasil-MA), ministro das Comunicações, visitou um haras, fora da agenda oficial, com despesas custeadas pelo erário, já visando ao lançamento da campanha “Brasil equino”. Onde a imprensa enxerga um corrupto existe um visionário.

Questão fundiária

Diálogo

O ministro Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário, quer que a Suzano Celulose se sente à mesa com o MST (protegido do PT), segundo ele, no intuito de “resolver pelo diálogo” a invasão no sul da Bahia. Ora, por que a Suzano se sentaria à mesa com invasores de terras privadas? O que é que a Suzano tem a discutir ou resolver com o MST? Ou seja, começou de novo a farra do MST com o aval do PT.

Desrespeito à lei

O MST invade propriedades produtivas, ao contrário do que afirmou o presidente da República. Minha fazenda de pecuária no Paraná, atestada pelo Incra como altamente produtiva, foi invadida em 2003, nos primeiros dias do primeiro mandato de Lula. E continua invadida até hoje, apesar de todas as providências legais cabíveis, da ordem de reintegração de posse ao deferimento, pelo Tribunal de Justiça, do pedido de intervenção no Estado por não cumpri-la. Destruíram toda a infraestrutura de 39 anos de trabalho. Sumiram 7.500 cabeças de gado. Eu, simples pessoa física, que não conheço políticos nem tenho programa na TV, alerto por meio do Estadão para este continuado desrespeito à lei.

VIGIAR E COBRAR

Durante a entrevista ao jornalista Reinado Azevedo, o presidente Lula da Silva afirmou que vai acabar com a fome no Brasil até o final de 2026 e garantiu que o atual mandato será melhor que os outros dois anteriores. Informou que todas as decisões desta gestão passarão pela mesa do presidente, sendo o Estado o indutor da economia. Alertou que a taxa de juros deverá ser reduzida para que o Brasil possa crescer e gerar empregos. Explicou que não existe inflação de consumo para manter os juros em 13,75%, gerando a atual crise de crédito. Contando com a base política do Congresso, o Brasil voltará a ter prestígio internacional e mais investimentos externos. Em apenas um ano, haverá o investimento de R$ 23 bilhões em obras de infraestrutura. Lula disse que vai cuidar da agricultura familiar e das pequenas e médias empresas. Outro objetivo de Lula é discutir a paz, para tentar encerrar a guerra da Ucrânia. Os contribuintes vão vigiar e cobrar.

NÃO FICA UM

“Se não conseguir provar sua inocência, ele não pode ficar no governo”, disse o presidente sobre o ministro das Comunicações. Lembrei-me da letra da música Reunião de Bacana, de Bezerra da Silva: “Não fica um, meu irmão”.

CASO JUSCELINO

A displicência e covardia com que o presidente Lula trata o caso do ministro Juscelino Filho mostra que quem manda no governo é o Centrão. O Brasil tem jeito?

CARTÃO AMARELO

No governo Jair Bolsonaro, caso um assessor fosse maculado com qualquer suspeita de ter obtido vantagem ilícita, teria o “cartão vermelho” na hora. Não havia “cartão amarelo”. No governo dos PeTralhas, embora divulgadas as falcatruas do ministro Juscelino Filho (Comunicações), Lula diz que “se ele não provar inocência, sairá do governo“. Quem julgará o ministro de Lula será o Supremo Tribunal Federal (STF), o mesmo que anulou os processos de Lula e soltou dezenas de políticos, e ainda mantém presas pessoas inocentes que externaram sua opinião, ato garantido pela nossa Constituição.

CRESCIMENTO DA ECONOMIA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 2/3, que o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) divulgado mostra que a economia brasileira não cresceu “nada” no ano passado. Sr. presidente, o cargo que ocupas não admite que o sr. fale errado, muito menos mentiras. O Brasil cresceu 2,9%, que é acima da média dos últimos anos. Os fatos são legítimos e não devem ser manipulados politicamente; trabalhar para melhorar é bom, manipular a população, não.

SACO DE PANCADAS

No mesmo dia em que se toma conhecimento, através do IBGE, do aumento do PIB em 2,9% em 2022, o ensandecido presidente Lula afirma aos berros que o Brasil “não cresceu nada, nada” naquele ano. De orelhada deve ter ouvido que no último trimestre do último ano o PIB caiu e nem quis saber da divulgação correta. O que importa, parece, é confundir seus eleitores. Aliás, será que ainda existe alguém que ainda não percebeu as declarações sem sentido lógico de Lula desde sua posse? Sim, os pobres merecem consideração melhor num país onde a renda é imensamente desigual, mas daí a querer mudar a situação apenas no grito, como se diz, sem dúvida não vai funcionar. Pobre presidente do Banco Central, virou saco de pancadas do presidente da República, o que é covardia.

ÂNCORA FISCAL

Para que serve uma âncora? Para manter uma embarcação num lugar. E uma âncora fiscal? Para equilibrar os gastos públicos com as receitas a fim de não afastar investimentos e pressionar a inflação e a taxa de juros. Por que isso se tornou tão importante para o Brasil? Para viabilizar que Lula e seus companheiros e aliados de hora realizem seus desejos, gastando mais. E como se faz para arrecadar mais? Os impostos nos combustíveis são um bom exemplo. Primeiro se escolhe um grupo que está pagando pouco imposto e não tem como escapar. No caso: os brasileiros que atingiram o sonho de ter um veículo próprio, seja ele carro ou moto. Daí é só decidir o tamanho da mordida. Para equilibrar o gasto maior que Lula fará, será preciso dar umas dez mordidas como essa. E que brasileiros estão na mira? Ninguém sabe ao certo, mas os discursos de Lula nos dão algumas dicas. Os que comem demais e por isso outros acabam comendo menos. Os que enfrentam o desemprego ou o salário baixo dirigindo para aplicativos. Os que conseguiram seu emprego por meio de MEI. Os que têm ou almejam ter uma segunda televisão em casa, etc. Em suma: os ricos. Já os pobres não irão pagar nada. Os que levarem uma mordida irão sangrar, sofrer, mas no fim acabam esquecendo, como tudo no Brasil. Mas haverá um grupo que irá pagar com prazer. São aqueles que deixaram de pagar seus tributos e estão tendo a oportunidade de regularizar sua situação em condições espetaculares, com descontos e parcelamentos nunca dantes vistos. A coisa é tão boa que até a maioria dos cidadãos que paga seus impostos regularmente pode ficar tentada a parar de fazê-lo. Isso não é problema para agora. O importante é que a grana necessária para a festa chegue logo, e quanto ao resto, é como se não houvesse amanhã.

PODER DE PALPITE

Acompanho diariamente as falas, sugestões, palpites, etc. da “nobre deputada” Gleisi Hoffmann, presidente do PT. Notamos que, mesmo sem ministério para chamar de seu, cargo no governo nem “apito”, tem apitado muito. Vamos ver até onde vai seu poder de palpitar e sua conhecida arrogância. Menas, deputada, menas.

ADMINISTRADORES PRIVATISTAS

Existem razões legais, sim, para o imposto de exportação. A guerra da Ucrânia tem infelizmente trazido reflexos negativos para os cidadãos brasileiros. Um quantitativo significativo de pessoas, incluindo crianças e recém-nascidos, não se alimentam adequadamente devido à ausência de política governamental voltada aos interesses de investidores. Mesmo as agressões a populações vulneráveis, como os indígenas, e as agressões ao meio ambiente decorrem da insegurança de condições mínimas de subsistência de parcela significativa da população brasileira. Na sexta-feira, 3/3, de manhã, apenas na Rodovia Dutra, três acidentes graves, um deles com óbito, mostram a insegurança a que estão submetidos os brasileiros paulistas quando saem de casa de manhã para trabalhar. Tais condições estão em desacordo com a Constituição federal, em desacordo com tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas tudo isso não é levado em consideração. A Constituição não é respeitada. A população brasileira que sustenta os passivos da administração, que, nas últimas décadas, tem sido tocada por indivíduos que nos lembram os vendedores do Viaduto do Chá. As privatizações têm sido realizadas por indivíduos que não levam em consideração qualquer ideia de segurança nacional, e da mesma forma que o senhor rainha fez seu carnaval de invasões, entregou a empresas ou indivíduos as empresas estatais, fechou fábrica de fertilizantes, vendeu jazidas de fosfato, demitiu milhares de funcionários da Petrobras de custosa formação, anulou a capacidade da Agência Nacional de Mineração, entre algumas consequências do desmonte do Estado brasileiro para atender à política de extinção da população que aqui vive e transformar o País em pasto de interesses corporativos de empresas e nações do Hemisfério Norte. Os nossos empresários que intermedeiam tais ações se assemelham a membros de tribos africanas que vendiam seus irmãos aos mercadores de escravos. Portanto, querer que o Estado brasileiro não busque qualquer forma de defesa, porque alegadamente a França, Alemanha, Inglaterra ou qualquer outro país não cobre imposto de exportação, é como igualar laranjas a bananas. Não existe qualquer similaridade entre o apreço ao interesses dos franceses, ingleses, alemães demonstrado e praticado por seus governantes e o profundo desprezo aos interesses dos brasileiros demonstrados por nossos administradores privatistas.

O PROTAGONISMO DA PETROBRAS

A Petrobras, tida como privatizável durante o governo passado, ganha novo protagonismo no governo petista, que mandou parar todas as privatizações. A volta da cobrança de tributos sobre os combustíveis é um problema que divide o próprio partido do governo e mostra-se até incompreensível quando se dá em coincidência com uma redução de preços determinada pela petroleira. Seria uma reestruturação da planilha, em que o governo volta a arrecadar, o consumidor não arca com todo o custo e a petroleira poderá sofrer o desembolso? Se for, será como brincar com fogo ao lado do palheiro (ou, no caso concreto, perto da gasolina e do álcool). A volta do imposto, somada aos discursos de Lula, que critica a distribuição de dividendos aos acionistas, e do presidente da empresa, que diz ser a pratica de preços internacionais favorável ao mercado, mas não à Petrobras, podem excitar os acionistas e levá-los a alegar descumprimento de obrigações de mercado e reclamar indenizações, como já fizeram os investidores norte-americanos da companhia quando as apurações da Operação Lava Jato identificaram e denunciaram o afamado petrolão. Em vez de politizar a operação, o governo deveria direcionar a empresa a diversificar e atuar, por exemplo, na área de eletricidade, pois essa energia deverá, em alguns anos, substituir o petróleo em grande parte da frota nacional. Não seria inteligente ficar só com o petróleo e morrer com ele.

DIVIDENDOS INDECENTES

O governo, com seus 36,75% das ações da Petrobras, em 15/12/2021 recebeu de dividendos R$ 15.581.694.175,00. Em 2022, a estatal distribuirá R$ 216 bilhões, mais que o dobro em relação a 2021, um recorde. Gostaria de saber quanto o governo recebeu ou receberá relativo aos seus 36,5% de ações da estatal e o destino que foi ou será dado ao dinheiro. Considerando todos os percalços, redução dos prejuízos, endividamento e desvalorização em anos passados, R$ 216 bilhões para os acionistas e em especial para o governo, R$ 80 bilhões nos meus cálculos, e acho que nunca recebeu “bolada muito boa”, não me parecem “indecentes”.

BLENDA ETANOL-GASOLINA

No embate econômico-político quanto aos impostos sobre combustíveis, o termo gasolina continua a ser usado inadequadamente, pois, aqui, aquilo que é vendido nos postos é uma blenda etanol-gasolina, sendo o biocombustível no patamar de 25%-27%. O Brasil precisa aprender a fazer sua propaganda. Em países europeus, tal combustível seria rotulado de E25, nunca de gasolina como é aqui. Assim, abastecemos sempre com etanol, às vezes hidratado, outras, misturado com o derivado do fóssil petróleo.

EX-NAMORADINHA DO BRASIL

Regina Duarte, ex-secretária de Cultura do ex-presidente Jair Bolsonaro, recebeu punição do Instagram por disparar fake news, como fazia seu antigo patrão fujão. Na verdade, deveria ser banida das redes sociais, pois é reprovável que uma atriz talentosa chegue a esse ponto, destruindo tudo o que construiu. Afinal, lá atrás, nem Bolsonaro aguentou e demitiu a atriz, dizendo que o “casamento” mal começara e já estava no “divórcio”. Agora, ela passa a ser a ex-namoradinha do Brasil.

CASA DE RUI BARBOSA

A matéria sobre a Casa de Rui Barbosa (Estado, A12, 1/3) aborda questões geradas na gestão de Letícia Dornelles, nomeada por Bolsonaro, como pontos relativos à frequência do quadro de pessoal. Com um quadro de cerca de 80 funcionários ou pesquisadores, e orçamento noticiado em torno de R$ 12 milhões previstos para este ano, é de se esperar uma produção de conhecimento e publicações a fazer jus ao legado da fundação, ao lado da promoção de eventos e programações que promovam intercâmbio com a comunidade e deem destaque e transparência à atividade institucional.

RUY BARBOSA E AS FORÇAS

Pedro Doria, no artigo Ruy (Estado, 3/3, A20), tem razão, mas o grande politico civilista se debateu com os militares apenas politicamente, não considerava a instituição Forças Armadas um perigo para a democracia. Ao contrário, em carta aos ingleses, escreveu que esquadras não se improvisam e conhecia a necessidade de se ter uma força naval pronta para garantir a nossa plena soberania.

