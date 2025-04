Guerra comercial

O fim de uma era

Ao declarar guerra comercial contra o mundo e erguer uma barreira tarifária ao redor da maior economia do planeta, o ato disruptivo do presidente Donald Trump marca no calendário o fim de uma era, como disse o jornalista William Waack no artigo Doença de alma (Estadão, 3/4, A12): “O 2 de abril marca o fim do século americano, provavelmente o início do século chinês”. Cabe, também, citar aqui a fala de Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior: “O anúncio das medidas restritivas não é o fim das incertezas na economia mundial; é apenas o começo de um período de insegurança e de imprevisibilidade” (Estadão, 3/4, B6). Com efeito, depois da quarta-feira de cinzas do “dia da libertação”, o mundo não será mais o mesmo.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

*

Análises

Cumprimento o Estadão pela publicação de duas opiniões fantásticas sobre as novas tarifas comerciais dos EUA: de Rubens Barbosa, com seu equilíbrio, sensatez, lucidez e vivência diplomática; e de Celso Ming, excepcional comunicador, que se esforça para que todos entendam suas lúcidas reflexões (O tarifaço e seus efeitos sobre o Brasil, 3/4, B2).

Cesar Eduardo Jacob

São Paulo

*

Gestão da crise no Brasil

Donald Trump está oferecendo uma ótima oportunidade para o presidente Lula recuperar a popularidade e garantir sua reeleição em 2026. Basta Lula falar menos besteiras e dar carta branca para seus ministros Alckmin e Tebet gerenciarem a crise comercial gerada pelo tarifaço de Trump. Alckmin e Tebet têm experiência e competência para isso e poderiam transformar este limão numa deliciosa limonada. Mas, se Lula preferir escutar e seguir os conselhos de Janja, Gleisi e outros aliados petistas, pode dar adeus à sua carreira política.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

*

O medo do tarifaço

O pavor demonstrado pelo governo do PT à espera do tarifaço de Trump era tão grande que parecia que teríamos ventos de 200 km/h. Divulgada a taxa de 10% (na faixa dos países menos atingidos), o vento não passou de 10 km/h, e em muitos lugares nem ventou. Todo o medo é porque este governo não faz outra coisa a não ser taxar o cidadão brasileiro; sentiu na pele o que sentimos a cada aumento de imposto. Se o governo se preocupasse com a segurança pública como se preocupou com o anúncio de Trump, nós, brasileiros, estaríamos agradecendo.

Izabel Avallone

São Paulo

*

‘Marolinha’?

Na crise mundial de 2008, o então presidente Lula disse que no Brasil ela não passaria de uma “marolinha”. Será que, diante da crise esperada com as medidas do tarifaço de Trump, o Brasil, com Lula na Presidência, vai ter a mesma sorte e ainda poder “fazer do limão uma limonada”?

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

*

Governo Lula

Aprovação em queda

Aprovação de Lula volta a cair e é a pior desde o início do governo, diz pesquisa Genial/Quaest (Estadão, 2/4). O presidente Lula começou seu terceiro mandato sem dizer a que veio. Desde então, seu foco é em falar mal de Jair Bolsonaro, como se isso fosse do interesse do País. Passou metade do mandato agindo apenas quando aparecia alguma questão relacionada a uma possível reeleição. O avanço do crime organizado não interessou, os incêndios florestais só levaram a providências depois de muitos meses de destruição e mais tempo parece que foi dedicado à recolocação de Guido Mantega do que ao desempenho dos Ministérios da Saúde e da Educação, por exemplo. E ainda se surpreende com a queda de sua aprovação?

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

São Paulo

Sensação de insegurança

Diante dos assassinatos que acontecem à luz do dia, sinto que a cidade de São Paulo é hoje uma das mais violentas do Brasil. As ruas da cidade estão esburacadas e a iluminação pública em muitas vias é extremamente fraca ou está apagada. Somente com IPTU e IPVA a Prefeitura e o Estado arrecadam bilhões dos seus contribuintes, e eu pergunto: para onde é destinada essa montanha de dinheiro, da qual não temos retorno em segurança pública, iluminação das vias, saúde e, principalmente, no conceito de cidadania, já que somos lembrados apenas na véspera das eleições?

Carlos Henrique Abrão

São Paulo

*

CHANCE DE OURO

A guerra comercial – que ainda não é bélica – imposta pelo presidente Donald Trump pode contribuir para que se abram as portas aos produtos brasileiros. A chance de ouro virá, certamente, se o presidente Lula da Silva entender e sair da sua zona de conforto, desemperrando os mecanismos fiscais da nossa economia. Na verdade, o desgoverno Lula é totalmente protetivo ao não dar acesso à sua cadeia produtiva, impondo taxas e dificuldades burocráticas, afastando os interessados em comercializar com o País. Afinal, o Brasil precisa sair do seu milenar casulo. E, por falar nisso, tirem o microfone de suas mãos, pois ele é capaz de se referir, de novo, à Kamala Harris. Aliás, deve ser por isso que Trump taxou em 10% as mercadorias brasileiras. Deixem Lula out, pois ele é um perigo.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

TARIFAÇO

O tarifaço de Donald Trump é a nova desculpa padrão do governo para seus erros. O não cumprimento de metas e promessas de campanhas, a inflação acima do teto, o controle do arcabouço fiscal e a má avaliação do governo foram deixados de lado. De desculpa em desculpa.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

CAPITALISMO SELVAGEM

A ideia de financiar a bonanza fiscal americana com o dinheiro dos outros países pode parecer ótima, pois os americanos pagarão menos impostos e isso será compensado com o gigantesco aumento das tarifas. Donald Trump e sua turma acham natural que os países menos desenvolvidos financiem a riqueza dos bilionários americanos. O tarifaço imposto por Trump irá causar inflação, diminuição do crescimento, desemprego e muitas outras mazelas, mas irá beneficiar sua turma de bilionários no clube de golfe. A ganância dos bilionários americanos pode precipitar o fim do dólar como moeda de referência internacional, o fim da liderança americana no mundo livre e pode marcar o fim do capitalismo selvagem, onde a empatia é vista como uma fraqueza – falta de caráter. Depois do governo Trump, os Estados Unidos poderão reverter as coisas taxando pesadamente os bilionários.

Mário Barilá Filho

São Paulo

*

COMÉRCIO GLOBAL

O impressionante tarifaço de Donald Trump altera o comércio global, atingindo o Brasil com índice de 10%. O resto do mundo tem índices variados que chegam a 50%, como é o caso de Lesoto. Quais são as consequências para a economia mundial? Somente os que viverem tais realidades poderão dizer.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

*

ESTADOS UNIDOS ROUBADOS

Os Estados Unidos são roubados por “amigos e inimigos”, afirmou Donald Trump, ao apresentar a tabela de tarifas que irá impor aos produtos importados. Como os produtos do Brasil serão taxados só em 10%, nesta primeira rodada, significa que nós roubamos menos dos americanos. Trump tenta convencer o mundo de que os Estados Unidos são explorados por todas as demais nações. Estamos morrendo de peninha do Tio Sam.

Paulo Sergio Arisi

São Paulo

*

RENOVAÇÃO EM 2026

Bolsonaro, em que pese o sonho de seus eleitores em se tornar elegível, parece que é carta fora do baralho. É melhor para ele e para a democracia. Lula vai derreter ainda mais nas pesquisas. Isto se terminar o mandato. É muito medíocre com ideias que remontam à década de 70, quando aparece como sindicalista. Está na era da pedra lascada. Assim, os brasileiros estarão livres dos dois extremos que levaram o País ao atraso. Os nomes em evidência, que representam o progresso, têm sucedidas administrações em Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Felizmente, nenhum progressista.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

*

ESPADA DE DÂMOCLES

Os problemas eram apenas as falhas na comunicação, mas com o ministério do Sidônio em cena, fica a dúvida: qual será a nova prioridade do governo Lula? Reescrever o passado ou garantir seu futuro? Reabilitar o sistema jurídico, a política e a economia entoando a mesma arenga populista ou enjaular Bolsonaro e calar apoiadores? A decisão é a espada de Dâmocles pendendo das eleições de 2026.

A.Fernandes

São Paulo

*

POPULARIDADE

A única surpresa na queda de popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva é o tempo que os brasileiros levaram para conhecê-lo. Simples assim.

Luiz Frid

São Paulo

*

DESAPROVAÇÃO DO GOVERNO

Para um governo que nunca começou, o resultado de uma pesquisa séria só poderia ser este.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

*

COMPRA SUSPEITA

O Banco Master fez aplicações estranhas – para não dizer duvidosas – e agora vem um banco público, o Banco de Brasília (BRB), querendo comprar esse banco. Será que essa compra vai sair? Onde estão os congressistas que permitem que tal transação seja feita? Algo está muito errado. Está na cara que o BRB, ao oferecer essa vultuosa quantia (R$ 2 bilhões), sinaliza um salvamento ao Banco Master. É claro que ninguém está preocupado, pois o dinheiro é público, portanto, não tem dono – assim eles pensam. Tem, sim. São as várias pessoas que sofrem sem saúde e sem segurança que acabam morrendo, enquanto as excelências vivem no bem-bom sem se importar com os problemas do povo. Parabéns ao Ministério Público que levantou a bola. Resta agora os parlamentares chutarem.

Izabel Avallone

São Paulo

*

BRB E MASTER

Chama atenção e causa apreensão a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB) por estimados R$ 2 bilhões, que deverá ser analisada pelo Banco Central (BC) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Como se sabe, o Banco Master é uma instituição que teve um expressivo e acelerado crescimento por meio da oferta tentadora de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com rendimentos muito atrativos e acima da média do mercado e com a prometida segurança do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), ao mesmo tempo em que fazia apostas ousadas em ativos de risco com precatórios. Espera-se do BC e do Cade o exame rigoroso na apuração e verificação dos números do Banco Master, para que nenhum de seus inúmeros investidores sofra qualquer prejuízo.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

*

GANÂNCIA DESCABIDA

‘Verdadeira desordem’ nos penduricalhos (Estadão, 2/3, A3). O Congresso Nacional está se omitindo com relação às medidas drásticas que têm de ser tomadas para acabar com essa pouca vergonha dos penduricalhos do Judiciário e do Ministério Público. Em primeiro lugar, tem de limitar o poder do Conselho Nacional de Justiça de criar penduricalhos que não sejam previstos em leis aprovadas pelo Congresso. Em segundo lugar, proibir expressamente a venda de direitos não exercidos, tais como férias, licenças e abonos, evitando que essas verbas se tornem indenizatórias e isentas do Imposto de Renda. Por último, impor o máximo rigor no cumprimento do teto constitucional, incluindo os penduricalhos no teto. É totalmente descabida a ganância dessa corja de privilegiados em avançar sobre os recursos públicos da maneira como fizeram, transformando o Judiciário brasileiro em um dos mais caros do mundo. Vergonhoso.

Adel Feres

Goiânia

*

GANHOU, ‘MANÉ’

Finalmente passei a entender a democracia que o ministro Alexandre de Moraes diz ser o guardião. É a Democracia Corinthiana. Moraes foi ao jogo do seu time – final do Campeonato Paulista – em um avião da FAB, alegando motivo de segurança. Moraes tem receio de andar em voo comercial depois do gravíssimo incidente ocorrido no aeroporto Fiumicino, em Roma. Os custos da passagem não foram pagos por Moraes, mas por mim e você. Moraes ficou feliz da vida com a viagem – ele era o único passageiro em um jato da FAB – e a vitória do seu time. Ganhou, mané.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

ANULAÇÃO DE PALOCCI

Quando vejo o iluministro Dias Toffoli, notório petista, suspendendo totalmente a delação premiada de Antonio Palocci na Lava Jato, mesmo ele tendo confessado várias peculiaridades corruptas do presidente Lula da Silva, dou margem para muitas elucubrações. Será que Palocci teria muito mais a contar de Lula que não contou? Porque ele esteve nos bastidores petistas durante muitos anos, por onde muita água rolou. Só isso para justificar a anulação total desse tão importante delator por um ministro companheiro.

Beatriz Campos

São Paulo

*

FIM DE UMA ERA

A possível fusão do PSDB com Republicanos, ou, em última análise, com qualquer outro partido político, simboliza o fim de uma era que marcou gerações. O partido, que rivalizou por décadas com o PT pelo protagonismo nacional e regional, morre na UTI da insignificância. Em São Paulo, os tucanos administraram o Palácio dos Bandeirantes por 28 anos ininterruptos. É um baita currículo. É triste ver o tucanato à míngua. Nem de longe parece o partido que teve Fernando Henrique Cardoso na Presidência da República, que foi, gostem ou não, o responsável pela estabilização da moeda e o fim da hiperinflação. Muitos são os corresponsáveis pelo declínio. Agora, resta juntar as malas, e os últimos que apaguem a luz.

Willian Martins

Guararema