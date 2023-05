Congresso Nacional

PL 2.630 adiado

Estarrecido, li que o presidente da Câmara só vai pautar o Projeto de Lei (PL) 2.630 quando tiver perspectiva de aprovação. Ao que se sabe, cabe a ele pautar os temas e ao plenário decidir. Resolver pela pauta tão somente quando tiver certeza de aprovação distorce a vontade do pleno. Decidir apenas segundo o interesse, a vontade e o desejo da minoria não vai além do regimento?

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

Tribunais de Contas

Primeiras-damas

Onde foram parar os princípios da moralidade e da legalidade neste país? Governador de Roraima tenta emplacar esposa como conselheira do TCE com salário de até R$ 62,5 mil (Estado, 2/5). E não para nisso: “Em março deste ano, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou a indicação da advogada Daniela Barbalho, mulher do governador Helder Barbalho (MDB). As esposas dos ministros de Lula (PT) Waldez Góes (ex-governador do Amapá), Renan Filho (ex-governador de Alagoas), Wellington Dias (ex-governador do Piauí) e Rui Costa (ex-governador da Bahia) também são conselheiras de tribunais de contas”. Nada vai mudar jamais neste Brasil do “quem pode pode, quem não pode engole jabuticabas”?

Filippo Pardini

São Sebastião

Lideranças

O Brasil num labirinto

Chamam a atenção os artigos de Roberto Livianu (A realidade de ‘O Brasil voltou’, 1/5, A4) e Paulo Hartung (Brasil: um novo início, 2/5, A4), o primeiro destacando a piora da democracia no Brasil com base no relatório V-Dem, que analisa mais de 180 países, e o segundo o fato de marcharmos para o futuro de costas para ele, ou seja, distanciando-nos das mudanças que a realidade exige de governantes responsáveis. O País é resultado de uma grande armadilha de ideologias envelhecidas que formaram as gerações dos anos 50/60 – parte no pensamento de um militarismo saudosista, personalista, que o bolsonarismo soube bem representar com sua visão e radicalismo tacanhos; e o petismo, formado por uma geração presa a dogmas revolucionários que não conseguem ultrapassar para enxergar outro horizonte. De fato, nossa democracia está perdendo força, pelo descumprimento consentido de suas regras, e até arruinando-se, pela falta de apreço que os últimos governos demonstraram ao ascender ao poder da República, forçando hegemonias que acabaram em desastres com elevada corrupção ou gerando um radical trumpista que, em vez de olhar de frente para o futuro, ajudou a descarrilar ainda mais o trem da história, voltando-se para um passado nebuloso, com a volta do PT ao poder. Não sairemos desse labirinto sem uma grave crise de confiança ou com uma nova liderança de homens que consigam construir um novo pensamento.

Paulo Chiecco Toledo

São Paulo

Presente, futuro e passado

O ótimo artigo de Paulo Hartung (2/5, A4) traz a frase de Santo Agostinho sobre os três tempos: o presente das coisas passadas, o presente das presentes e o presente das futuras. E traz a proposta de superação das nossas atuais dificuldades para aproveitar as ótimas oportunidades que temos, nestes tempos de defesa da bioeconomia e da necessidade de alimentos, em que o Brasil pode ter um papel ainda mais relevante. Em que pese a visão de Hartung, que hoje dirige uma entidade atuante na economia verde, é difícil de acreditar que vamos conseguir caminhar para o presente das coisas futuras, quando nossos presidentes e congressistas estão mais focados em reescrever os tempos passados e obter vantagens políticas, muitas vezes também econômicas, como o Estadão tem mostrado. Apesar disso, como Hartung, tenho esperanças de que possamos construir um melhor presente das coisas futuras.

Mario Ernesto Humberg

São Paulo

Lulu Santos

Recomeço

Ao ler a matéria Lulu Santos chega aos 70 com sólida turnê de relevância pop (Estadão, 2/5, C1), pensei como muitas vezes equivocadamente consideramos números redondos (50, 60, 70, 80 anos) o encerramento de uma jornada. O cantor carioca, que completa 70 anos dia 4 de maio, alerta que os enta são momento de recomeço. Muitas músicas foram feitas e cantadas, e muitas mais virão.

Julia Martha

São Paulo

BIG TECHS NO PARLAMENTO

Não bastasse a difusão de terrorismo, indução ao suicídio, misoginia, dentre outros, que os mecanismos e redes das big techs permitem, agora estão afetando nossa democracia ao contribuírem para a eleição de candidatos mais habilidosos em manipular inverdades, provocando a disruptura do Parlamento brasileiro ao desvirtuar completamente o sentido de representação dos eleitores. Esses falsos representantes, vendo a possibilidade do palco circense que os elegeram ser desmontado, atacam o Projeto de Lei (PL) n.° 2630 por trazer normativas para esse mundo sem lei. E gritam para fazer barulho porque, até o presente momento, não se assistiu a nenhuma manifestação indicando objetivamente o que está errado no PL. Na verdade, os censurados somos nós, que não temos meios de retirar essas aberrações fantasiadas de parlamentares que só pensam em si mesmos e represam o sadio crescimento do Brasil.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

INTERESSE DO POVO BRASILEIRO

Ficaria tão feliz se a discussão sobre os problemas do PL das Fake News, no Congresso e agora também no Supremo Tribunal Federal (STF), fosse só de interesse do povo brasileiro – mas estamos falando só de briga entre grupos que cuidam de seus próprios interesses.

Luiz Frid

São Paulo

TUTELA DO ESTADO

Mídias e redes sociais acessadas mediante senha pessoal e intransferível não são opções de caráter estritamente pessoal do cidadão? Elas não são acessadas em consenso, assentimento e assinatura tácita ou explícita de um consentimento livre e esclarecido pelo indivíduo? Nesses espaços o Estado deve meter o bedelho, para decidir o que é “verdade” ou “mentira”? Nesses locais quem se julgar prejudicado não pode cair fora ou processar o suposto agressor? Os incomodados que se retirem. E o Estado que vá cuidar da vida, não apreciamos nem precisamos da sua tutela.

Vicente F. C. Andrade

Curitiba

MULTA DO GOOGLE

Quer dizer que só empresas jornalísticas podem expor mensagens sobre o que pensam para seus clientes em seu site? E uma empresa qualquer vai ter que seguir protocolos ou pedir permissão para poder por algo que julgue de interesse público em sua própria página ou estará arriscada a receber uma multa como a de um milhão aplicada ao Google? Manifestar opinião no Brasil está cada vez mais perigoso. Nunca foi assim, que eu me lembre. Nem sob o regime militar.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

CONTROLE DA MÍDIA

O presidente Lula da Silva, nos primeiros mandatos, por três vezes tentou aprovar no Congresso uma lei de controle da mídia. Só que naquela época o PT queria calar a “mídia tradicional”, que era o principal alvo. Só não contava com a chegada das redes sociais, quando todos passaram a se manifestar, retirando das mídias tradicionais escritas ou televisivas o direito ao furo da notícia. Perderam patrocínio, perderam a probabilidade de convencimento e precisaram se adequar às mudanças gostassem ou não. O que vemos agora na “PL da Censura”? O povo será calado e as mídias tradicionais, “compensadas economicamente”. Por isso hoje pouco falam nessa polêmica que quer calar a voz do povo, como nas ditaduras. Entenderam agora a sutileza do silêncio?

Beatriz Campos

São Paulo

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Acredito que a internet ficará mais saudável a partir do momento em que, para criar um e-mail ou conta em qualquer rede social, seja necessário vínculo com algum documento de identificação. Isso inibiria e muito casos de contas fakes, assim como acesso de crianças nas redes sociais que, com a criação de um algoritmo, os conteúdos pudessem ser direcionados de acordo com a idade correta. Outro ponto importante é que, com a identificação por meio de documentos, facilitaria e muito a aplicação de multas agraves de um código digital de condutas éticas morais e legislativas para casos de publicações racistas e de incitação à violência, pois facilmente se identificaria a pessoa por trás da publicação e, por assim dizer, os dados de quem ela é. Entendo que ainda não estamos preparados para isso, mas seria um meio ideal para os líderes das redes como o Facebook e o Twitter e os poderes governamentais, independentemente de quem governar, garantirem os direitos vigentes na Constituição dos direitos humanos no meio digital, visto que a internet é reflexo de quem somos como sociedade global e local.

Yasmin Melo de Oliveira

São Paulo

USO DO GMAIL

O Google é fundamental na vida de muitos que, como eu, pesquisam tudo através da plataforma e trocam mensagens via Gmail. Mas tem algo errado que agora começa a me incomodar: incontáveis empresas e vendedores, que vão de cursos a calcinhas, entram na minha caixa diariamente sem eu nunca ter dividido com eles meu e-mail. Obviamente, não tenho tempo de bloquear ou jogar na lixeira todos esses invasores, só que agora estou sendo informada sobre armazenamento insuficiente e não poderei mais trocar mensagens com quem me interessa a menos que pague pelo aumento de armazenamento. Isso é certo?

Jane Araújo

Brasília

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

É necessário e muito útil lembrar do artigo de Carlos Di Franco: Liberdade de expressão – valor inegociável (A5, 6/2). Já diz o hino da República: “Liberdade! Abre as asas sobre nós. (...) Dá que ouçamos tua voz”. Ou o ditado: “A voz do povo é a voz de Deus”. Excetuando-se apologia ou incitação ao crime, o resto é liberdade de expressão. Tolher esse direito é censura. Será que vamos reviver o tempo em que o Estadão publicava versos de Camões e receitas culinárias?

Carlos Henrique Schwinden

São Paulo

PRECATÓRIOS FEDERAIS

Um artigo e um anúncio publicitário remetem para um problema que assombra o País desde o advento da Constituição de 1988: o calote dos precatórios iniciado naquela oportunidade. Felipe Salto e Fernando Scaff (Estado, 28/4, A4) abordam profunda e criteriosamente a questão dos precatórios federais, o último golpe aplicado, apontam soluções, mas passam ao largo de situação ainda mais grave, que são os débitos estaduais e municipais. Na rica São Paulo, onde é alardeado que os caixas porejam recursos, o atraso é de 15 anos. Já o manifesto de importantes entidades (Estado, 27/4, A5) em defesa do direito de propriedade, a preocupação, justa sem dúvida, é com as invasões de áreas, olvidando-se também dos precatórios. A cláusula pétrea citada no texto deveria valer também para esses débitos, originários de decisões transitadas em julgado há décadas. Aqui o direito de propriedade é frontalmente violado, pois, excepcionado em casos de utilidade pública ou interesse social, é garantido que o ato expropriatório seja compensado através de justa e prévia indenização. Mas o que vemos é justamente o contrário, com os expropriantes atropelando o que também é uma cláusula pétrea.

Rosangela Delphino

São Paulo

CAUSA E EFEITO

Será que um dia o presidente Lula da Silva vai entender que a denominada “taxa de juros Selic” é o efeito e não causa de seu porcentual?

Mario Cobucci Junior

São Paulo

TAXA SELIC

Penso que, se o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, desenhar o porquê de a taxa de 13,5% dos juros continuar alta, talvez o presidente Lula, que não entende nada de economia, possa compreender.

Tania Tavares

São Paulo

PRIMEIRA-DAMA

Deveria ser definido na Constituição que toda mulher de governador terá assento assegurado no Tribunal de Contas do seu respectivo Estado. Vide Rui Costa, Renan Calheiros Filho e agora Antônio Denarium.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CARGO NO GOVERNO

Se você pensa que já viu de tudo, tire as crianças da sala. A deslumbrada primeira-dama Janja, irritada, está a fazer cobranças do marido e aliados por um cargo no governo. Com ironia, questionou se teria que rasgar a certidão de casamento para a criação e exercício do cargo. Lula, mirando nos ministros que nomearam suas mulheres para os Tribunais de Contas de seus Estados, estou passando para lembrar que há uma cadeira vaga no STF. Decorridos mais de 120 dias de convívio com excelsos ministros de áreas técnicas e políticas que habitam o palácio, quem poderá questionar se a futura ministra não tem ilibada reputação, saberes jurídico e econômico e também notória experiência na vida pública? A hora é essa! Quanto à moralidade, legalidade, eficiência, razoabilidade, publicidade e impessoalidade, princípios norteados pela Carta Magna, ora, ora, se a própria Casa Suprema os segrega nos seus escaninhos, dispensável desenhar. Assina, Lula!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

WALLACE DE SOUZA

COB suspende CBV e amplia pena de Wallace (Estado, 2/5, A19). Principal referência do vôlei brasileiro na última década, tanto na seleção quanto em clubes, o multicampeão Wallace de Souza cometeu um erro grave ao sugerir um “tiro na cara” do presidente Lula, que no ano passado foi eleito democraticamente para o cargo político mais importante do País. Wallace tem todo o direito de fazer suas escolhas políticas – ele é um apoiador declarado do ex-presidente de extrema direita Jair Bolsonaro –, no entanto, como figura pública de destaque, ele deveria ter mais consciência de que suas declarações infelizes (nesse caso, de incitação à violência) podem resultar em consequências negativas para a sociedade polarizada em que estamos inseridos atualmente. Considerada “dura” por sua defesa, a punição do COB a Wallace é justa, bem como as sanções aplicadas à CBV, que foi conivente com o equívoco cometido pelo jogador. Quem diria: um atleta brilhante como ele, que tantas alegrias deu à torcida brasileira, pode ter sua aposentadoria antecipada em cinco anos, afinal, para o esporte de alto nível, a idade pesa (e muito) na performance individual e coletiva do atleta.

Celso Nobuo Kawano Junior

Embu das Artes

PERENIDADE DA ARTE

Um estudante de Artes sul-coreano comeu metade de uma banana grudada com fita adesiva na parede de um museu em Seul. A obra de arte chamada Comediante, de um artista italiano, é avaliada em R$ 600 mil. Isso me fez pensar na obra fundamental sobre o objeto em si e sua representação: Isto Não É um Cachimbo, de René Magritte, 1929. A obra clássica é muito mais importante e valiosa por sua perenidade do que uma banana trocada a cada três dias pela direção do museu.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas