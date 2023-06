Governo Lula 3

Arrependido

Confesso que votei em Lula pela primeira vez na vida, porque não aguentava mais alguém para lá de louco como Jair Bolsonaro na Presidência. Mas a decepção já é enorme, pelas patacoadas que Lula diz e faz. Indicar seu advogado, Cristiano Zanin, para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é muita desfaçatez. Mas Lula passou da conta ao receber com honras em Brasília Nicolás Maduro, o criminoso e ditador cruel que colocou a Venezuela na miséria. Estou extremamente arrependido de ter votado em Lula. A dura realidade é que “o lobo perde o pelo, mas não perde o vício”.

Henrique Schnaider

hschnaider4@gmail.com

São Paulo

Para onde vamos?

Votei em Lula contra Bolsonaro – não me foi dada outra alternativa. Infelizmente, Lula não respeita os votos daqueles que, como eu, não tiveram opção. Como falar em direitos humanos, mas receber Maduro como um democrata de respeito? Como evitar Zelenski, mas receber Sergei Lavrov no Brasil? E por que usar o dinheiro arrecadado dos brasileiros para ajudar a Argentina, que há anos sofre com inflação alta, resultado de governantes medíocres? Agora, indica Zanin, seu advogado, para o STF. Lula desrespeita o meu voto e o de milhões de outros brasileiros. Por fim, uma lembrança: a então ministra Dilma Rousseff derrubou Marina Silva no caso da construção de Belo Monte, uma obra bilionária, mas que não produz energia por meses no ano. Agora, estão rifando Marina de novo com o caso do petróleo na foz do Amazonas. Pelo visto, Lula vai errar novamente. Marina e Zelenski são reconhecidos e respeitados no mundo. Que Deus nos ajude! O Brasil não merece isso.

Eleonora Franco

eleonora.f@hotmail.com

Jundiaí

Ilusão

Na história das civilizações, raríssimos humanos foram reis mais de uma vez. Há, porém, um reino não muito distante em que um apedeuta, egocêntrico e arrogante foi escolhido pelo seu povo para reinar pela terceira vez. Tal soberano tornou-se convicto de que a maioria dos seus súditos é politicamente néscia. Embora seja um provecto de mente carcomida, jacta-se de ser um líder que deve impor não só ao seu povo, mas a governos de outros continentes, a sua liderança e obstinação que iludiram as pessoas no início deste século. Ademais, está desenvolvendo uma cegueira ideológica que apenas ele e seus asseclas não percebem. Esse reino não pode prosperar.

Arakén Almeida

arakenalmeida@gmail.com

São Paulo

Educação

Novo ensino médio

Li a reportagem Reconstrução da educação: como mudar o ensino médio para melhor (Estado, 22/5) e gostaria de dar a minha opinião sobre o assunto. Como estudante deste novo ensino médio, concordo que ele precisa urgentemente de melhorias. Assim como eu, muitos colegas se sentem frustrados e desinteressados pela escola por causa da enorme mudança nas matérias e no tempo exigido de permanência na escola. É extremamente cansativo passar tanto tempo estudando, algo que com certeza não nos preparará para o vestibular ou para o futuro. Isso sem contar a falta de preparo das escolas e dos professores para tal realidade. Ela não é desgastante só para nós, alunos, mas também para nossos professores, que quase sempre se sentem perdidos quanto ao que vai ser apresentado em aula, por não haver material de estudo para aplicar. É lamentável que tenhamos de passar por tudo isso, pois claramente é algo que precisava ter sido muito mais bem estruturado para que fosse aplicado. Agora, o que nos resta é ter esperança de que tudo vai melhorar para as crianças que ainda vão passar pelo novo ensino médio.

Danieli dos Santos Muniz

danisantoa780@gmail.com

Cerqueira César

A principal via

Do editorial Não há saída fora da educação pública (Estado, 2/6, A3), destaco a frase “os estudos como a principal via, se não a única, para o crescimento individual e familiar”. Nada mais significativo do que a gratidão que tenho pela Escola Municipal Enéas de Carvalho Aguiar, na zona norte de São Paulo. Estudei lá de 1963 até 1966. Reconheço que a instituição teve e terá um papel relevante nos pilares da educação e da cidadania dos moradores da região, contribuindo para o crescimento do bairro. E é preciso destacar a importância da alfabetização: eu, aos 10 anos, já lia o Estadão, motivado pelas densas notícias de esporte e, a seguir, por todos os outros cadernos.

Lorinaldo Ferreira de Oliveira

olivervarejo@gmail.com

São Bernardo do Campo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

NÚMEROS DO AGRONEGÓCIO

Em vez de demonizar os produtores rurais do País, transformando o agro em ogro, o presidente Lula da Silva deveria estar atento aos números do agronegócio: a economia brasileira cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, puxada pela agropecuária, que disparou expressivos 21,6%. Nos últimos 20 anos, o setor mais pujante da economia subiu de 120,2 milhões de toneladas por ano para 310,6 milhões, enquanto a área plantada passou de 43,7 milhões para 76,5 milhões de hectares, um enorme salto de 76,5% de produtividade, graças a fortes investimentos em pesquisas da Embrapa e em políticas públicas para o campo. Ao tempo em que o governo Lula 3 fala na necessária e urgente neoindustrialização do Brasil, o que se vê são as trajetórias dos setores agrícola e industrial em direções opostas. Enquanto o agro ganha importância, a indústria não para de definhar ano após ano, numa vertiginosa queda de 30% de participação na economia no início da década passada para cerca de 20% atualmente. Com efeito, o agro não é ogro, é um milagre brasileiro.

J. S. Decol

São Paulo

POLÍTICA INDUSTRIAL

Ninguém se entende sobre a política industrial (2/6, A3). A falta de uma política industrial clara e transparente para a sociedade é apenas uma faceta da falta de um projeto concreto para o País. A política industrial não deveria ser um assunto urgente? Adiar a sua definição para que um conselho com 246 pessoas delibere até o final do ano é o melhor caminho? E se houver novos adiamentos, ou forem propostos objetivos conflitantes, utópicos ou não realizáveis no âmbito da realidade brasileira? Será que os atuais mandatários realmente entendem o que significa a palavra “neoindustrialização”, ou no fundo pensam nela apenas como um termo chique e moderno para ser usado em discursos sobre cenários bonitos e irrealizáveis, sempre relegados a um futuro distante? Na realidade, o espalhafatoso e grotesco exemplo do incentivo tributário ao carro popular mostra que a política industrial real que temos até agora está sendo feita com o governo federal ouvindo alguns poucos privilegiados com acesso a Brasília, que por alguma razão recebem toda a sua atenção, e até provavelmente mais alguns bilhões de reais em novas renúncias orçamentárias. Enquanto isso, a atividade industrial nacional como um todo continua a sua trajetória aparentemente inabalável de perda de espaço no PIB e o governo perde a pouca credibilidade que ainda tem. Até quando? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

fthfmachado@hotmail.com

São Paulo

POÇÃO MÁGICA

O governo, sem saber como fazer, achou de nos entreter com fábulas de contos infantis. Além da janela-espelho por onde o ogro pensa ver o mundo refletido na própria imagem enquanto brada “espelho meu, existe alguém melhor que eu?”, agora instalaram um caldeirão no Ministério da Fazenda onde o ministro, como um bruxo, prepara a poção mágica que vai permitir durante quatro meses às montadoras produzir e vender carros “que os pobres possam comprar”. De volta à realidade, achava que 580 dias era tempo suficiente para alguém vivido e experimentado refletisse sobre o passado, do que fez ou deixou de fazer e o que poderia fazer melhor; que percebesse como as coisas têm mudado rapidamente e que já não são mais como antes, tampouco as soluções para os muitos problemas; que atentasse para o radicalismo politico instalado no País e entendesse que o único modo de voltar à normalidade seria através da união da Nação em torno de uma projeto comum a todos e em linha com o pensamento médio, sem imposição de qualquer linha ideológica específica. Infelizmente, é o que não se vê neste governo, eleito apenas pela união de muitos diferentes, motivados pela repulsa à continuidade de uma liderança deletéria e antidemocrática. Nos deparamos com um governo chefiado por um ególatra com apenas três motivações, que são: a) a elevação da própria imagem à eminência universal, a ser eternizada com uma estátua maior que o Cristo Redentor ou a Estátua da Liberdade; b) vingança e aniquilação pública de todos os que considera responsáveis por suas desditas; c) enfastiado do dia a dia da coisa pública no plano interno, só tem os olhos para medidas populistas que aumentem a mitologia de si próprio junto aos mais carentes e, fixado nas questões internacionais, se imagina o grande articulador de um bloco geopolítico alternativo ao predomínio ocidental, tudo apoiado na autossuficiência do saber que embevece aos ignorantes. E assim esperamos pelo dia do nosso futuro.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

CARRO ELÉTRICO

Que tal perguntar ao sr. Gustau Máñez Gomis, citado na matéria Representante da ONU pede incentivo a veículos elétricos (Estado, 31/5), qual a vantagem que vê nos carros elétricos sobre os carros a etanol?

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

MOTOR A ÁLCOOL

Aldo Rebelo e Marcelo Cardia fazem um bom histórico da evolução e da importância de nosso etanol combustível (A energia renovável, o álcool e o futuro, 30/5, A4). No entanto, usar o etanol para alimentar um motor elétrico parece introduzir uma etapa a mais na conversão da energia, o que causa perdas. O motor a álcool já é sustentável por natureza e não podemos ceder aos ditames internacionais que preconizam uma economia verde baseada em produtos que eles possuem para forçar nossa dependência.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

BLOQUEIO À EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO

Flávio Tavares é um dos grandes jornalistas brasileiros, mas seu artigo Petróleo no Amazonas não é controvérsia (2/6, A4) peca em dois pontos. Primeiro, o geólogo Walter Link não sustentava a inexistência de petróleo comercial no Brasil, como reza a lenda. Ao contrário, sugeriu que a recém-criada Petrobras concentrasse os seus recursos, então limitados, nas áreas onde já havia sido comprovada a existência de óleo comercial, no País e no exterior, na exploração da plataforma continental e na construção de um parque de refino. Segundo, o bloqueio à exploração de petróleo na Margem Equatorial não tem qualquer fundamentação científica/técnica, mas meramente ideológica. Nenhum país de peso está renunciando aos hidrocarbonetos, que estão sendo explorados com sucesso no Suriname e na Guiana em formações geológicas semelhantes às brasileiras. Por motivos econômicos e tecnológicos a decantada transição energética não poderá dispensá-los tão cedo e, mesmo com a disponibilidade de fontes energéticas mais avançadas (o que não é o caso das eólicas, solares e outras favoritas dos ambientalistas), eles continuarão sendo explorados como matérias-primas para numerosos produtos petroquímicos para os quais não há substitutos visíveis.

Geraldo Luís Lino

geraldoluislino@gmail.com

Rio de Janeiro

TERRAS INDÍGENAS

De acordo com a Funai, as terras indígenas no Brasil ocupam 11,6% de nosso território. Isso corresponde a 991.498 quilômetros quadrados (km²). Para efeito de magnitude, a Suíça tem 41 mil km², a Inglaterra tem 130 mil km², a Alemanha tem 357 mil km² e a Itália tem 302 mil km². Ainda cabe a Grécia, com 131 mil km², e sobra um espaço. Que devemos ter leis mais fortes e fiscalização contra garimpo e desmatamento, é evidente. Mas quanto à doação de terras, os números falam por si só.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

MARCO TEMPORAL

Compete ao “morto-vivo” Rodrigo Pacheco pautar com rapidez o projeto de lei do marco temporal das terras indígenas, para garantir segurança jurídica ao agronegócio, base da economia brasileira, e concluir a votação antes que o parcial STF analise a questão.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

REFORMA TRIBUTÁRIO E O SUS

Pode-se não acreditar, mas o SUS é financiado pelos pobres, visto serem eles os pagantes da pesada carga dos impostos sobre o consumo. A invenção dos governos militares, que criaram a Cofins, está para ser chancelada pelos atuais governantes através da sua inserção no Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), núcleo das atuais propostas de reforma tributária. É aplicação do princípio tributário do benefício, isto é, o imposto deve recair sobre as pessoas que se beneficiam dos serviços prestados. Tendo em conta que os pobres são os maiores beneficiários da Seguridade Social, nada mais natural sejam eles os financiadores.

Antonio Augusto d´Avila

avilapoa@uol.com.br

Porto Alegre

NOVO ENSINO MÉDIO

Tenho acompanhado os debates do fórum Reconstrução da Educação, promovido pelo Estadão, e gostaria de comentar que é um direito dos alunos darem sua opinião sobre a mudança do ensino médio, pois para muitos alunos a reforma atrapalhou ao invés de ajudar nosso ensino. Izolda Cela disse: “É mais tempo com substância, qualidade no currículo, condições suficientes para conforto das crianças e adolescentes”. Discordo completamente. As aulas que mais precisaríamos ter agora não temos ou temos pouco, como Geografia, Matemática, Português e muitas outras que são essenciais para conseguir uma boa nota no Enem, por exemplo. Em vez disso, temos itinerários que não agregam em nada para nós. Já na questão de conforto, é algo complicado. Em algumas escolas que têm o ensino integral os alunos que trabalham se prejudicaram muito por conta do horário. É bem difícil arrumar um trabalho com poucas horas de serviço. Os horários deveriam voltar a ser como eram, justamente para ajudar os que precisam trabalhar. A reestrutura tinha que acontecer o quanto antes, porque muitos alunos, antes mesmo de chegar ao ensino médio, já estão querendo desistir dos estudos por conta de responsabilidades fora da escola. Passar horas na escola é algo delicado e deveria ser uma escolha.

Luana Vitória

Cerqueira César

ENSINO INTEGRAL

Não estávamos preparados para todas essas matérias diferentes do Novo Ensino Médio, e também nos prejudicou muito a nova carga horária – não só os alunos, como também os professores, que ficaram totalmente perdidos. Professores de outras áreas, dando aula sem saber o que estão falando, apenas seguindo algo e passando para a gente coisas que nem eles mesmo entendem. Além disso, escolas que não estão preparados pra receber o Programa de Ensino Integral (PEI) o receberam e viraram uma bagunça.

Ana Gabrielly Messias

Cerqueira César

ESCOLHAS SEM PENSAR

Quando nós, alunos, tivemos que fazer a escolha dos itinerários em 2021, não estávamos preparados e nem contávamos com essa mudança, e fizemos escolhas sem pensar. Éramos adolescentes com 15 anos, não tínhamos ideia do que queríamos e nem mentalidade de fazer uma escolha tão importante como essa. Eu acho que esse novo ensino não foi feito de maneira adequada, pois ainda tem alunos que não se decidiram sobre seu futuro, ainda estão indecisos. Eu, por exemplo, ainda não me decidi por qual faculdade fazer, e os itinerários com as disciplinas separadas não ajudaram muito. Diminuíram as aulas de exatas, algo que eu usaria na faculdade de Engenharia, por exemplo. Acho que fazer a escolha de exatas ou humanas (que são as duas opções de itinerário) não ajuda em nada, pois precisamos de todas as disciplinas, principalmente no Enem. Espero que nos próximos anos, com outros alunos, as coisas sejam diferentes, pois com os alunos do terceiro deste ano a realidade não foi das melhores.

Maria Fernanda Souza Goes

Cerqueira César

TATUZÃO NA LINHA 6 DO METRÔ

Eu, que nasci e vivi por mais de seis décadas em São Paulo, fico feliz em ver a notícia de que o Tatuzão da Linha 6-Laranja do Metrô, que iniciou a perfuração na região populosa da zona norte, Bairro de Morro Grande, chegou à Pompeia. É uma gigantesca obra que terá 15,3 quilômetros de extensão e 16 estações, ou seja, do populoso bairro de Morro Grande vai até o São Joaquim, na zona sul. Porém, e infelizmente, é bom ressaltar que essa importante obra que deve ser concluída em 2026, servindo 630 mil passageiros por dia, já deveria estar pronta, não fosse o maior nível de corrupção da nossa história promovida na era Lula e Dilma Rousseff. Incluindo a obra citada do Metrô, centenas de importantes obras foram interrompidas por todo o País, como o rodoanel e os monotrilhos em São Paulo. O prejuízo para a população, além dos bilhões de reais desviados, foi incalculável, porque ficamos órfãos de melhor infraestrutura de transporte.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

INSEGURANÇA NO GUARUJÁ

O Guarujá tem enfrentado uma preocupante onda de assaltos nos últimos meses. Os moradores e visitantes estão cada vez mais inseguros diante do aumento desses crimes. Ações de prevenção e reforço da segurança são urgentes para proteger a comunidade. É essencial que as autoridades locais implementem medidas efetivas para combater essa onda de assaltos e garantir a tranquilidade dos cidadãos. A colaboração entre a polícia, os moradores e as empresas é fundamental nesse processo.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo