Planos de saúde

A conta não fecha

A reportagem do Estadão que mostra que planos de saúde podem virar artigos de luxo (2/7, A16 a A18) reflete uma grande preocupação que tenho hoje, aos 72 anos: eu e minha esposa teremos assistência médica decente até o fim da vida? Os problemas citados na reportagem são reais e devem ser tratados com urgência, mas há outros aspectos a serem levados em conta. Pessoas adquirem um plano com baixa cobertura, mas exigem tratamento como se tivessem planos superiores. A justiça, na maioria das vezes, dá ganho de causa ao participante do plano quando este entra com uma ação. E médicos, com aval do paciente, alteram a CID, classificação internacional de doenças, para uma intervenção cirúrgica de forma a obter um reembolso maior. Suspeito, ainda, de que haja hospitais e clínicas que cobrem valor maior que o valor real de insumos utilizados em cirurgias. Embora acredite que haja abuso das operadoras, reconheço que a conta tem de fechar para os dois lados.

Mário Corrêa da Fonseca Filho

São Paulo

Idosos ao léu

Que os custos dos planos de saúde estão cada vez mais elevados e há uma crise financeira no setor, potenciada pelo aumento do número de idosos, não há dúvida. O que impressiona, contudo, para quem vive o dia a dia da medicina privada, é a reação das operadoras à desistência do plano por idosos que não têm mais condições de arcar com os valores: nenhuma. As empresas não demonstram o mínimo interesse em renegociar o plano, por considerarem economicamente vantajoso se livrar dos mais dispendiosos. O resultado é que operadoras mais baratas direcionadas para essa população específica, assim como o SUS, estão progressivamente sobrecarregados e, consequentemente, a qualidade do atendimento deixa a desejar justo para os que mais precisam. A abordagem da saúde do idoso não se pode restringir apenas à saúde financeira da operadora, com o perdão do trocadilho. Há uma questão ética e humanitária envolvida, à qual nunca se deu muita atenção, e não há sinal de mudança no horizonte.

Luciano Harary, médico

São Paulo

Direita no Brasil

Reinvenção

Não se perde uma palavra do brilhante editorial A reinvenção da direita brasileira (3/7, A3). O que está em jogo é a “reinvenção” do conceito de liberalismo. Devidamente repensado, é possível conter o “aventurismo militar da Rússia e o expansionismo diplomático da China”. E, no Brasil, o “culto à personalidade caro ao lulopetismo e ao bolsonarismo”.

Carlos Alberto Longo

São Paulo

Direita democrática

Reforço o editorial do Estadão pedindo que a direita se invente no Brasil. Corrijo um erro, que consiste em apresentar o governo de FHC como social-democrata, quando na verdade foi um ensaio de direita democrática, a exemplo dos europeus. E acrescento que é primordial à direita se separar nitidamente da extrema direita, em vez de recorrer a ela, com Jânio, Collor ou Bolsonaro, quando não vê alternativa à esquerda. Finalmente, a direita também deveria respeitar as eleições, em vez de dar golpes, como o que destituiu Dilma em 2016. É muito óbvio que ela teria sido vitoriosa com um nome moderado, talvez do PSDB, se não se tivesse subordinado a Eduardo Cunha para tirar a presidente reeleita em 2014. Além do enfrentamento das desigualdades sociais, que o Estadão corretamente recomenda, respeitar a Constituição será uma boa ideia. Mas, em suma, precisamos de uma direita democrática, que entenda que liberalismo não é a selva em que o mais rico vence, mas um regime em que a igualdade nos pontos de partida pode produzir um florescimento das qualidades únicas que cada indivíduo tem. Isso, sim, resta a criar.

Renato Janine Ribeiro

São Paulo

Oposição respeitada

Excelente o artigo Constituição e poder (Estadão, 2/7, A4), do ex-presidente Michel Temer, que foi um ótimo presidente da República, apesar de cercado de amigos pouco recomendáveis. A sociedade brasileira, hoje preocupada com as identidades bolivarianas do presidente Lula da Silva, deveria se unir numa oposição séria e respeitada – no que não pode ter lugar o responsável pela situação, o desastrado e despreparado Bolsonaro. Um grupo sem polêmicas e sem polêmicos.

Aristoteles Drummond

Rio de Janeiro

LEMBRETE AOS MINISTROS DO STF

Com grande pesar lemos que o excelentíssimo ex-ministro Sepúlveda Pertence faleceu na madrugada de domingo, 2/7, o que nos fez lembrar aos atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que eles também não são imortais.

Fernando Geribello

São Paulo

SEPÚLVEDA PERTENCE

Já não se fazem mais ministros da Suprema Corte como antigamente. Sepúlveda Pertence deveria servir de exemplo para os ministros petistas e bolsonaristas que integram o atual e parcial STF. Nunca antes neste país se viu um Supremo que julga com viés partidário como este. É vergonhoso.

J. A. Muller

Avaré

A SOLUÇÃO DO MAGISTRADO

Concordo em parte com o editorial Os fundamentos das decisões do Supremo (3/7, A3). A obra do STF soa como uma tentativa de dar jurisprudência àquilo que se revela muito personalista: a decisão do magistrado. Não sabemos se a iniciativa é de todo o colegiado, mas há muita divergência em assuntos já consolidados. Por outro lado, o direito é dinâmico e precisa haver instrumentos eficazes de atualização da forma como a sociedade entende a si própria.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

LULA FAZ TROÇA DOS BRASILEIROS

As reveladoras falas do sr. Lula da Silva no Foro de São Paulo serviram para dissipar quaisquer dúvidas sobre seu compromisso com a democracia. Lula confessou seu gosto por ser associado ao comunismo: “Eles nos acusam de ser comunista, como se nós ficássemos ofendido. Isso não nos ofende, isso nos orgulha”. O petista admitiu ainda que até meados dos anos 1980 flertara com ideias revolucionárias e estava desencantado com a democracia. “Em 1985, eu tinha consciência que nós jamais poderíamos chegar ao poder pela via do voto, pela via democrática”. Lula ainda minimizou os escândalos de corrupção envolvendo seu partido como tendo sido “meros erros”. Lula faz troça dos brasileiros. Dizer que o conceito de democracia é relativo é para acabar com o pequi de Goiás. O Brasil não merece isso.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

PRIMEIRA PÁGINA

O Presidente Lula é uma pessoa muito inteligente e um político experimentado. Prova disso é que chegou à Presidência três vezes. Quando não tem notícia boa ele solta qualquer asneira, seja referindo-se à Rússia, Ucrânia, Estados Unidos, Nicolás Maduro, Roberto Campos Neto, Fidel Castro, agronegócio e por aí vai. Porém está sempre na primeira página. Será que os bobos somos nós?

João Israel Neiva

Cabo Frio (RJ)

PRESIDENTE RELATIVO

Lula tenta conquistar agronegócio e evangélicos, mas, falando o que fala da democracia “relativa” e da Venezuela e fazendo loas a Maduro, pensa que vai aonde? No mesmo dia da manifestação de Lula, os opositores de Maduro se tornaram inelegíveis por obra do chefão. Lula não deveria ser contra Bolsonaro, que apenas queria fazer aqui o que Maduro faz lá, aprovado pelo presidente relativo que temos agora. Não se esqueça, Lula, de que não foi você que ganhou a eleição, foi Bolsonaro que perdeu.

Cecilia Centurión

São Paulo

LÍDER DA OPOSIÇÃO INELEGÍVEL

Leio no Estadão: Ditadura venezuelana torna líder da oposição inelegível e inviabiliza eleições livres (2/7, A15). Qualquer semelhança com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro será mera coincidência? Seguramente o governo venezuelano se declara “defensor da democracia”. Alguém percebe nisso alguma semelhança ao que está se passando no Brasil?

Pedro Piccoli

São Paulo

CANDIDATA ANTICHAVISTA

E agora o que o sr. Lula vai dizer da democracia na Venezuela se Maduro acada acaba de suspender as eleições por desconfiar que a candidata é antichavista? A ditadura impera na Venezuela, menos para o nosso pseudogoverno. E ainda tem gente que endeusa o cara. Pobre Brasil.

José Claudio Canato

Porto Ferreira

DEFESA DE DITADORES

Deve ser uma decepção para aqueles eleitores que apostaram em Lula esperando coerência e respeito às instituições ele chamar de democracia o que acontece na Venezuela. Para piorar quis dar aula de História dizendo ser a democracia um conceito relativo. É um deboche, um escárnio para os brasileiros que pensam e vivem passando vergonha quando esse senhor resolve sair em defesa de ditadores. Quem vive em um país livre não flerta com ditadores e déspotas acostumados a trazer no laço quem discorda de sua posições. Enfim, nada de novo, apenas a vontade de conhecer o mundo e sair falando bobagens e mentiras sem o menor pejo. Espera-se por um verdadeiro estadista, disposto a pacificar o País, com ideias modernas para tirar o Brasil do atraso. Por enquanto não se vê essa luz no fim do túnel.

Izabel Avallone

São Paulo

A DIREITA PRECISA SE ORGANIZAR

Frente a todas as alterações políticas ocorridas recentemente, inclusive manifestações excêntricas de Lula da Silva, a direita, junto com ela o centro e a centro-direita, há necessidade de uma profunda organização partidária e ideológica. O ponto principal é a escolha de um candidato que perfaça o perfil de cidadão honesto, operoso, capacitado e que possa atrair os votos do segmento. Fala-se nos governadores de São Paulo e Minas Gerais, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, respectivamente. Ambos serão boas escolhas, mas o nome do governador de São Paulo, além de ser bem aceito pelos paulistas, é um nome técnico e que sai da mesmidade política em que vivemos nos últimos lustros. Os eleitores brasileiros, por certo, desejam nomes novos, com novos propósitos e com programas direcionados para o progresso e desenvolvimento nacional. Desejam ver a fuga das comodidades políticas realizadas pelos nossos governantes até o momento atual.

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

OS DESAFIOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA

A tramitação do texto de reforma tributária começa a ganhar corpo e, ao mesmo tempo, opositores. Os governadores dos Estados mais ricos do País, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, já se manifestaram publicamente contrários à redação. A perda de recursos é o ponto principal. É sempre importante frisar que a reforma defendida e desenhada pela equipe econômica não mantém os Estados mais ricos e mais industrializados com a mesma base arrecadatória. Aliás, os entes subnacionais do Sudeste, Sul e Centro-Oeste perderão receita em detrimento de outros. Isso ocorre basicamente por conta da esdrúxula e inexplicável lógica do “PIB invertido” – nos qual os Estados do Norte e Nordeste receberão, se aprovada, mais dinheiro. A contraproposta apresentada pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, é um bom caminho. A ideia do governador do Rio Grande Sul, Eduardo Leite, também é justa. Aliás, é a mais equânime das medidas. O governo gaúcho sugere que o fundo de desenvolvimento, a ser criado, leve em consideração no momento da distribuição de recursos o índice populacional. De qualquer forma, o texto da forma que está não pode e nem deve passar.

Willian Martins

Guararema

REFORMA TRIBUTÁRIA EM SP

Não faz sentido a defesa da jornalista Adriana Fernandes e do jornal O Estado de São Paulo a uma reforma tributária que prejudica ainda mais o já superexplorado Estado paulista. Ao contrário do que alega a jornalista (Estado, 29/6, B3), os paulistas muito mais recursos enviam do que recebem em retorno da União. Essa reforma tributária prejudicará ainda mais os que já sustentam a Federação, ao mesmo tempo que mantém privilégios vergonhosos como a Zona Franca de Manaus, entre outros.

Daniel S. Pasquali

São Paulo

‘FISCAL DA CIDADE’

Na tentativa tardia de se projetar como “fiscal da cidade” e circular pela imensa buraqueira em que se transformou São Paulo, sugiro que o prefeito Ricardo Nunes vá percorrer a Avenida Presidente Wilson, há anos totalmente abandonada pela Prefeitura, verdadeiro pesadelo para quem a usa. Garanto que será um passeio impactante. Literalmente.

Olga Espinosa Croitor

São Paulo

CENTRO DE SÃO PAULO

Escrevo-lhes como um morador indignado com a crescente onda de violência que assola o centro de São Paulo, em especial na região conhecida como Cracolândia, próximo ao cruzamento da Avenida Ipiranga com a Avenida São João. É com grande preocupação que se observa o aumento alarmante da violência nessa área, onde usuários de drogas têm protagonizado roubos, arrastões e atos de agressão, gerando um ambiente de insegurança e temor. Os efeitos negativos dessa situação são múltiplos, com lojas sendo saqueadas, estabelecimentos comerciais fechando suas portas e desvalorização dos imóveis, tornando a vida dos moradores cada vez mais difícil. Como leitor assíduo do Estadão, sinto-me compelido a trazer à tona essa questão que afeta diretamente a nossa comunidade. Acredito que é essencial que os meios de comunicação exponham esses problemas, incentivando o debate e a busca por soluções efetivas. Além da urgência de aumentar a segurança pública na região, com um policiamento mais presente e atuante, é necessário que sejam integradas políticas de prevenção e tratamento para os dependentes químicos, oferecendo-lhes alternativas e oportunidades de recuperação. Apenas através de uma abordagem integrada e abrangente é possível combater efetivamente o ciclo de violência e drogas que permeia essa região.

Wagner Brum

São Paulo

VACINA VPC13

O município de São Paulo informou que aplicaria as vacinas VPC13 e VPC23 para idosos a partir de 6/6/2023. Estou há 30 dias a procurar a vacina VPC13 para minha mulher junto às Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e ainda não está disponibilizada. Entrei em contato pelo aplicativo SP156, que recomendou fazer uma reclamação com o Sistema Único de Saúde (SUS), quando a UBS é do município, assim como a informação, que foi divulgada pelo município.

Márcio Pascholati

São Paulo