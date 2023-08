Educação

Após ler o editorial A incrível educação que dispensa livros (Estado, 3/8, A3), gostaria de perguntar ao Exmo. sr. governador de São Paulo se o sr. Renato Feder realmente tem os requisitos mínimos para ocupar o cargo de secretário de Educação.

Fábio Pessuto

Santana de Parnaíba

Medida arrogante

Se os livros didáticos do programa nacional são “superficiais”, como afirma a Secretaria da Educação de São Paulo, cabe ao Estado complementar a oferta com obras mais aprofundadas. Nunca eliminar o acesso a livros que são um direito das pessoas afetadas. Medida duplamente arrogante, por supor maior eficácia do material digitalizado sobre a obra editada e por desconsiderar a precária acessibilidade a recursos de tecnologia por parcela significativa da população mais pobre do Estado. E desconsidera, por fim, as dificuldades de leitura nas telas, as limitações de memória para reter conteúdo digital e o acesso errático às redes.

Ricardo Toledo Silva

São Paulo

Operação 3FA

Cada um por si

A Polícia Federal prendeu o hacker Walter Delgatti Neto e fez buscas em imóveis e no gabinete da deputada Carla Zambelli (PL-SP) na investigação que apura a invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e inserção de um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, para tumultuar as eleições de 2022. Zambelli se ressente de não ter recebido do seu partido o apoio que entende merecer. Ela parece não ter aprendido, depois de tantos exemplos, que quando o bicho pega o slogan muda um pouco: é Deus acima de todos, mas cada um por si.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

Abrigo no PT

O presidente Lula deveria oferecer perdão ao hacker de Carla Zambelli, afinal ele o tirou da cadeia quando hackeou e vazou as conversas entre o juiz e o procurador da Operação Lava Jato, o que levou à anulação do processo contra Lula. A deputada, de sua parte, prejudicou muito o candidato Jair Bolsonaro ao desfilar pelas ruas de São Paulo empunhando uma arma e ameaçando um jornalista às vésperas da eleição do ano passado. Lula deveria oferecer a ela um cargo no setor de inteligência do PT.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Ecletismo

Hacker ilibado do PT faz um biscate para a desvairada direita do PL. Bem, acho que sou meio boba: confundo patriotismo com promiscuidade.

Helena Rodarte Costa Valente

Rio de Janeiro

Operação Lava Jato

São Cabral

Dias Toffoli anulou as provas contra Sérgio Cabral envolvendo a construtora Odebrecht (Estadão, 2/8). Nesse ritmo, teremos em breve a canonização do ex-governador: São Cabral, o santo dos milagres econômicos.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Obra no Itaim-Bibi

O prédio de luxo

Prédio irregular no Itaim-Bibi: MP requer indenização de meio bilhão de reais e demolição (Estado, 27/7). Ergue-se por cinco anos à vista complacente do produto empedrado e corrupto do contrato social. No Itaim dos imponentes Fords e Chevrolets, carruagens modernas da alta burguesia transitavam pelo bairro de nome onomatopaico das buzinas: Bibi. Muito longe, nas entranhas mais profundas da periferia, viria mais tarde o antípoda léxico adjetivado com elegância paradoxal o mesmo nome: Paulista. Obra digna da morte acidental de um anarquista, que desafiou a papelada, os alvarás, etc. No bairro pleno de prédios análogos e conglomerados no mar de cimento, falar em dano ambiental mostra, desde logo, a nudez do argumento. Pôr abaixo é a vindita na resposta do parquet, representante medieval do rei desafiado. A esquerda radical quer entregar a suntuosidade arquitetônica a alguns privilegiados dentre a maioria andrajosa, que um dia experimentariam do mel da riqueza para lambuzar-se. O episódio só ressuscita a genialidade aguda de Machado, que seria implacável com a Pauliceia imprevisível, pobre, rica, feia, colorida e desvairada.

Amadeu Roberto G. de Paula

São Paulo

EXPERIMENTOS MIRABOLANTES

Fiquei estarrecido com a decisão do secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, de eliminar do currículo das escolas públicas os livros didáticos adotados nacionalmente, substituindo-os por material digital “mais assertivo”, de forma abrupta e sem respaldo em análise científica. Não é complementação, é substituição na base do achismo e na contramão dos países civilizados e das escolas particulares mais conceituadas que mantêm livros físicos como alicerce do ensino. O secretário é um empresário de sucesso, um milionário diletante em educação que, talvez entediado, se empenhou para ser indicado secretário de Educação, de início em São Paulo e, frustrado, ao final no Paraná, onde sua gestão foi muito polêmica. Eleito aqui o candidato de Jair Bolsonaro, Feder conseguiu o posto que almejava. Educação é assunto importante demais para ficar a cargo de amadores e para experimentos mirabolantes. Extremamente preocupante e deprimente.

Flavio Calichman

São Paulo

DEFESA INTRANSIGENTE DO LIVRO

Apoio integralmente o editorial A incrível educação que dispensa livros (Estado, 3/8, A3), na defesa intransigente do livro, especialmente o didático. Note-se que a estapafúrdia medida não é a substituição de livros impressos por digitais, mas sim sua virtual queima. Há que se considerar também a proximidade do secretário com empresas de tecnologia digital que mantêm contrato com o governo. Infelizmente, os apelos para um mínimo de racionalidade não serão ouvidos.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

MENOS TELAS

Numa jornada em que os profissionais da área da saúde tentam de toda a maneira provar que as telas deixam as crianças menores com problemas de sono e muito mais, o especialista em educação promove uma enzima que desumaniza, esfria e isola a criança do professor e dos colegas. A ministra da Educação sueca recentemente proibiu livros digitais e insistiu na volta do livro físico para seus educandos. Por que será? Educação é coisa séria, portanto, não é para políticos.

Carlos Ritter

Caxias do Sul (RS)

FORA DO PNLD

Concordo com todas as críticas que o jornal tem feito à decisão absurda da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo de abolir livros didáticos físicos, do Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD), e substituí-los por “livros digitais” para os alunos do ensino fundamental II e do ensino médio. Entretanto, a jornalista Renata Cafardo, especialista na área e que, na edição de quinta-feira (Estado, 3/8, A25), abordou o fato de que colégios particulares de ponta ainda reconhecem a importância dos livros do PNLD, parece que deixou passar a notícia de que, desde 2022, outros colégios particulares de ponta – como o Colégio Rio Branco – já haviam partido para essa “inovadora” decisão de abandonar os livros físicos em prol dos digitais. Porém, enquanto a secretaria estadual ainda não garantiu que todos os alunos da rede pública receberão a infraestrutura necessária para acesso aos “livros digitais” (computadores, rede Wi-Fi compatível, etc.), todos os alunos do Rio Branco receberam notebooks padronizados. Ocorre que, infelizmente, nem o melhor notebook do mundo compensa o fraco conteúdo oferecido fora dos livros do PNLD.

Fábio Luís Engler Graner

São Paulo

ENSINO BÁSICO DE QUALIDADE

O editorial Crianças como protagonistas (1/8, A3) mostra a preocupação do Estadão com os temas que dizem respeito à situação em que vivem as crianças de 0 a 6 anos no Brasil, que, felizmente, parece começar a mudar. Ao comentar a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 14.617/2023, que institui o mês de agosto como o Mês da Primeira Infância, o editorialista apresenta algumas reflexões mais que oportunas. Reconhece o mérito da iniciativa, mas ressalta a necessidade de “ir muito além de um marco simbólico no calendário nacional”. Noto que, sob nova direção, o Ministério da Educação emite sinais de que pretende dar prioridade absoluta ao período crucial de desenvolvimento da criança pequena, com a oferta da melhor educação infantil e ensino fundamental, com ênfase na alfabetização, que constituem a base de tudo. O ensino básico de qualidade é condição para que o ensino médio e o ensino superior sejam também de bom nível. Cumpre salientar também a necessidade de ações além do âmbito escolar, como apoio às famílias e, principalmente ,combate às “desigualdades obscenas” e aos outros obstáculos ao desenvolvimento econômico e social. Se os desafios são grandes, maiores devem ser nossos esforços, nossa gana e união para vencê-los.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

PORTE DE MACONHA

Faltam dois votos para o Supremo formar maioria descriminalizando o porte de maconha para uso pessoal. O consumidor se sentirá mais seguro para comprar e transportar o produto, perdendo o medo de contatar o fornecedor. E tudo o que o fornecedor mais quer são novos clientes experimentando os seus produtos. Após um certo número de doses, para um bom número de usuários, o vício e sua evolução cuidarão do resto, garantindo um relacionamento prolongado de dependência, até onde a vida alcança. Cabe ressaltar que mais de um terço dos nossos jovens não estão nem estudando nem trabalhando. Estão desesperadamente à procura de algo que lhes dê prazer na vida.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

RETROCESSO NA MEDICINA

Drogas significa coisas de péssima qualidade ou substâncias que, introduzidas no organismo, causam alterações nas funções normais. Legalizá-las seria um retrocesso no avanço da medicina atual, que prolongou a duração da vida humana.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

CRISTIANO ZANIN

Alvíssaras, é festa no Supremo Tribunal Federal (STF)! Finalmente, o advogado Cristiano Zanin tomou posse na Corte Suprema. O jovem ministro ficará estabelecido naquele CEP até 2050! Quantas trocas de móveis, carros, tapetes, “capinhas” e afins o neomagistrado testemunhará? Guardará outra Constituição? Seguramente, pela dinâmica dos tempos atuais de curta memória, bem antes da segunda metade deste século, o longevo patriarca bíblico Matusalém será um elemento estranho esquecido na nossa História. Eis Zanin!, dirá a presidente Rosa Weber ao empossá-lo. Um novo marco temporal da Justiça tupiniquim haverá de ser adotado como referência: “AZ” e “DZ”, antes e depois de Zanin. Boa sorte, ministro! Segundo Machado de Assis, “os adjetivos passam, e os substantivos ficam”. O STF não comporta mais “adjetivos”.

Celso David de Oliveira

Rio de Janeira

RECORDE DE EMIGRAÇÃO

Venezuelanos impulsionam recorde de emigração para os EUA via Panamá (2/8, A14). Seria interessante sabermos o que pensa o sr. democracia relativa, também conhecido como Lula da Silva, do por que, na sua imensa sabedoria, as pessoas fogem e se arriscam em travessias desumanas, à mercê de sequestros, roubos e estupros, deixando para trás o “paraíso” venezuelano?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

MIGRANTES VENEZUELANOS

Os migrantes venezuelanos que estão rumando para os EUA em verdade são uns ingratos, deve pensar Lula. Afinal, a Venezuela, dirigida pelo companheiro Nicolás Maduro, é um paraíso. Por que sair de lá?

Sergio Cortez

São Paulo

TURISMO NO BRASIL

Não é sem motivo que o Aeroporto Tom Jobim vem recebendo menos passageiros a cada ano. Lá é a entrada dos turistas internacionais no Brasil que, infelizmente, e cada vez mais, estão sendo reduzidos. A razão é óbvia e as autoridades não mencionam e ocultam, mas o Brasil é considerado um país perigoso ao turista internacional. Não se pode andar livremente nas ruas em qualquer grande cidade brasileira. Quando li a reportagem do Estadão sobre os carros blindados do crime organizado no México, na fronteira com os Estados Unidos, que estão próximos do cenário de Mad Max, já imaginei, trêmulo, que com a criatividade brasileira o crime organizado em breve terá suas mototanques armadas, já que os morros do Rio e as vilas e buracos de São Paulo não permitem terem carros blindados e armados. Um governo sério e um presidente sério deveriam ter como objetivo principal o enfrentamento ao crime organizado e às milícias. Não é possível que outros países da América do Sul, alguns quebrados e com conflitos políticos intermináveis, recebam mais turistas do que o Brasil. Esse termômetro de controle tem que ser revertido o mais rápido possível, e talvez o governo atual ache parte daqueles bilhões de reais que faltam para nossa economia através do turismo brasileiro.

Jose Rubens de Macedo Soares Sobrinho

São Paulo

SELEÇÃO FEMININA

Lamentavelmente a seleção feminina foi endeusada, e agora deu no que deu, nada. A técnica Sueca não faz milagres, mesmo com tanto dinheiro envolvido, e também errou ao não levar Cristiane, artilheira. Muitos jornais falaram da vida pessoal das jogadoras, algo que nada tem a ver com futebol. Tirando Marta, uma superstar milionária, as outras ainda estão crescendo. Em resumo, muita verba, muita gente e zero de retorno.

Marieta Barugo

São Paulo

SEM RESULTADOS

Sejamos realistas. A seleção feminina é fraca. A renovação do elenco não preenche as necessidades técnicas. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confia, incentiva e investe na seleção feminina, mas os resultados não aparecem. As seleções adversárias evoluem de maneira impressionante. Novas atletas com o talento da rainha Marta não aparecem da noite para o dia.

Vicente Limongi Netto

Brasília

TÉCNICO ESTRANGEIRO

O presidente da CBF já mostrou que, além de gastador, é pé gelado. Agora, um alerta se for verdade que o técnico da seleção masculina será um estrangeiro, tomando por base a seleção feminina, em que mundos e fundos foram gastos e não deu em nada. Carlo Ancelotti é italiano, viu? Em canoa furada entra água sempre.

Zureia Baruch Jr.

São Paulo

ELIMINAÇÃO PRECOCE

Brasil: o país do futuro que nunca chega e das seleções masculina e feminina de futebol murchas eliminadas precocemente nas últimas Copas do Mundo. Tristeza e decepção.

J. S. Decol

São Paulo