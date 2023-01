Perdão de dívida

Reforço às incertezas

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi instituído no governo Jair Bolsonaro. Foi uma medida eleitoreira, arriscada e questionável, pois induzia a parcela já empobrecida ao endividamento. De qualquer modo, o pagamento do empréstimo estaria mais ou menos garantido, já que o seria descontado “em folha”. Ao acenar com o perdão da dívida do consignado do Auxílio Brasil, o governo Lula 3 incorre em várias, digamos, imprevidências. Primeiro, porque o ato estaria a premiar os endividados e, indiretamente, penalizaria quem pode não ter pedido o empréstimo devido a senso de cautela ou responsabilidade. O novo governo reforça, ademais, as incertezas quanto à sua disposição de manter o equilíbrio das contas públicas.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Dispensas

Hierarquia profissional

Lula exonera 1,2 mil servidores em cargos de confiança (3/1, A7). Já passou da hora de ter uma reforma administrativa que estabeleça uma hierarquia profissional na organização dos ministérios. Quanto tempo se passará até o novo governo nomear e dar direcionamento a novas chefias? Veja-se o caso do IBGE, totalmente acéfalo no meio da realização de um Censo.

Sérgio L. Loew

sergio.loew@gmail.com

Vinhedo

*

Aniversário

148 anos

Quero parabenizar o jornal Estadão pelos seus 148 anos. Desde criança já o acompanhava, quando ficava esperando meu pai comprá-lo na banca só para ler o Estadinho, que já tinha o cuidado de inserir os pequenos leitores como cidadãos, com publicações voltadas ao universo infantil no intuito de informá-los, assim como dar voz a eles. Além de ser um jornal dinâmico, presente em várias plataformas e redes sociais, gosto do perfil investigativo, trazendo matérias autorais e de interesse público. Tenho preferência pelo jornal impresso e adorei quando mudou para o formato berliner, muito mais cômodo para ler e manipulá-lo. Parabéns também pelo design visual atrativo, que nos abraça desde a primeira página.

Anderson Antonio Vidal

mesttrevidal@gmail.com

Suzano

*

São 148 anos de história e de relato de fatos e opiniões, contribuindo de forma decisiva com o nosso Estado e o nosso país. Por isso, parabenizo o Estadão pelo seu aniversário, bem como as pessoas que fazem e que fizeram este jornal, que sempre acompanhei.

Gilberto Kassab,

presidente Nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo

São Paulo

*

História ligada à cidade

Poucos veículos de imprensa têm a sua história tão visceralmente ligada à cidade de São Paulo como o Estadão. Embora um jornal de abrangência nacional e até internacional, é aqui, na capital paulista, que está seu principal foco e sua maior contribuição. Por isso, os 148 anos de existência do veículo, comemorados ontem, 4/1, são motivo de orgulho para todos os brasileiros e, principalmente, para os paulistanos. Ao longo de quase um século e meio, o Estadão se reinventou inúmeras vezes para melhor cumprir seu papel de porta-voz dos interesses paulistas e paulistanos. Fundado com base nos ideais de um grupo de republicanos, o jornal se chamava inicialmente A Província de São Paulo e foi o pioneiro em venda avulsa no País. Ao longo do século 20, o jornal apoiou a causa aliada na 1ª Guerra Mundial, assumiu em 1932 a liderança da Revolução Constitucionalista e teve uma postura histórica em oposição à censura deflagrada pelo regime militar que tomou o poder em 1964. Nesse período, as contribuições do jornal para o desenvolvimento de São Paulo foram imprescindíveis, como, por exemplo, na criação da Universidade de São Paulo, em 1934, inspirada no ideal do jornalista Julio de Mesquita Filho, então diretor do Estadão. Agora o jornal chega aos 148 anos de existência, completamente conectado com a modernidade e os avanços tecnológicos. Isso sem deixar de lado o jornalismo de qualidade, marca registrada do Grupo Estado. Em nome da cidade de São Paulo, presto meus cumprimentos e reforço todos os agradecimentos pelos serviços prestados ao longo de tantos anos.

Ricardo Nunes,

prefeito de São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

HADDAD PERDE BATALHA

A respeito do oportuno editorial Haddad, o ministro decorativo (Estado, 4/1, A3), cabe lembrar que uma pesquisa realizada em 2016 pelo Datafolha registrou Fernando Haddad como o pior entre todos os prefeitos de São Paulo que tentaram a reeleição desde Celso Pitta, cujo mandato (1997-2000) foi marcado por confusões e escândalos de corrupção do começo ao fim. Somando as avaliações que consideraram a gestão Haddad como boa ou ótima, chegou-se a míseros 14%, enquanto 35% o avaliaram como regular, e 48%, como ruim ou péssimo (3% dos eleitores não souberam ou não quiseram opinar). O ex-prefeito também foi o campeão nas taxas de rejeição, com 45% dos entrevistados apontando-o como o candidato em quem não votariam de jeito nenhum. O resultado da pesquisa foi confirmado nas urnas, quando Haddad tentou a reeleição em 2016, mas obteve apenas 16,7% dos votos, derrotado por João Doria já no primeiro turno. Diante dos números que nunca mentem, o que esperar do novo poste do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro da Fazenda, a principal pasta do novo governo? Ao dizer em seu discurso de posse que será “o patinho feio” da Esplanada dos Ministérios, acertou em cheio.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

REAJUSTE APOSENTADORIA

Espero que o presidente Lula tenha o mesmo respeito que está tendo com aqueles que passam fome e reajuste os benefícios da aposentadoria nas mesmas porcentagens que determinou para o salário mínimo. Estamos sem aumento significativo há alguns anos.

Adalberto Amaral Allegrini

adalberto.allegrini@gmail.com

Bragança Paulista

*

EMPRÉSTIMO IRRESPONSÁVEL

O empréstimo consignado do Auxílio Brasil foi uma aberração que não era para ter sido sequer pensada, quanto mais implantada. É evidente que o público que entrou nessa roubada não poderá saldar a dívida e a proposta de anistia é realista e pragmática. Mas esse fato precisa servir de alerta para o governo que se inicia, cujo passado é lembrado pela oferta desenfreada de crédito. É bem-sabido, por exemplo, que o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (ProUni), duas iniciativas de financiamento estudantil público, produziram uma gama não pequena de inadimplentes gerando enorme prejuízo aos cofres. A oferta de crédito público é parte integrante e essencial em vários setores da sociedade, mas é dever de um governo responsável provê-lo com critério e garantias. Não faz sentido repetir os erros do passado.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

LUPI NA PREVIDÊNCIA

Não dá para acreditar que Carlos Lupi, ministro da Previdência Social, com as afirmações que “a Previdência é superavitária” e a reforma de 2019 é “antirreforma”, possa ter competência para o cargo. Parece que existem terraplanistas em todos os governos, de direita ou esquerda.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

GOVERNO DE TARCÍSIO

Concordo em parte com o otimismo e a afirmação do editorial Tarcísio sabe onde está (Estadão, 4/1, A8). Naquilo em que São Paulo já funciona bem, deverá fazer um governo de continuidade. Mas há questões sensíveis, como meio ambiente, educação e segurança pública. A defesa das exitosas câmeras nos uniformes policiais parece não sensibilizar o governante, tal qual foi esdrúxula a justificativa de juntar a pauta ambiental com a infraestrutura para “agilizar” processos, ou seja, é a passada da boiada federal reproduzida aqui.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

MERCADO REAGE

Depois dessa posse maravilhosa, que tal o presidente Lula na primeira reunião com os ministros propor a brincadeira da vaca amarela, a começar por si mesmo. Cada ministro dizendo que vai mexer onde não deve soa como bravata e o mercado reage. Não se esqueça que sua vitória foi apertadíssima e é hora de corrigir e construir.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

MINISTRO HADDAD

O cargo de ministro da Fazenda é importante demais para servir como plataforma para catapultar o fraquíssimo Fernando Haddad à Presidência da República. Se Lula teimar em manter Haddad no cargo e ele começar a fazer lambanças como querer controlar a taxa de juros na base do decreto, é mais fácil Haddad derrubar Lula da Presidência do que ele fazer um mandato brilhante e sair forte candidato a suceder Lula na próxima eleição. O sucesso do governo Lula 3 vai depender de quanto tempo Lula vai perder apostando em Fernando Haddad, o pangaré que não ganha nada e tem o poder de acabar com o governo Lula.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ELEIÇÕES 2026

Será que com a atitude populista de manter a desoneração de impostos sobre combustíveis, contrariando o seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Lula já está pensando nas eleições de 2026?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

CONVIVER COM OPOSIÇÃO

Oposição faz parte da democracia. Sem críticas, denúncias e protestos, governantes ficam reféns da arrogância e da prepotência. Nesse sentido, fica evidente que Lula e equipe não terão sossego, nem vida mansa. Todo e qualquer descuido, palavras jogadas nos holofotes ou promessas mirabolantes, serão pratos saborosos e fartos para os opositores do governo. Saber conviver com o arsenal do contra e, sobretudo, retrucar com eficiência, não é estrada fácil para ser trilhada. É preciso credibilidade do escalado para esclarecer. Lula não terá moleza. O próprio e calejado Lula disparou em recente discurso, “não precisamos de puxa-sacos”. Dito isto, com certa dose de triunfalismo, serve de munição para os adversários. Raivosos, virulentos, desequilibrados ou ponderados e equilibrados, saberão cumprir o script programado com vigor. As vaias e coros de protestos duros que Lula recebeu no velório do Rei Pelé são fortes exemplos de que a vida do governo será turbulenta. Com raros momentos cor de rosa. Eleições de 2026 já estão na rinha.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

INVESTIR NA EDUCAÇÃO

Toda vez que vejo um governante tomar posse prometendo investir na educação, quase esqueço as dezenas de vezes que já vi outros fazendo a mesma promessa e não cumprindo. Tenho a esperança de dias melhores proporcionados pelo adequado preparo dos jovens para os desafios da vida. Penso que, se a formação for assertiva, especialmente no ciclo básico, o aluno terá melhores condições de assimilar os níveis intermediário e superior, e, com isso, estará devidamente preparado para assumir seu posto de trabalho e ter sucesso em sua trajetória. A partir daí, sua vida será produtiva. No dia em que chegarmos a esse estágio, os governos poderão (e deverão) continuar investindo em educação, inclusive as verbas que hoje é obrigado a aplicar em segurança pública e outras atividades de controle do conflito social. As escolas precisam ter suas instalações bem cuidadas, a merenda – a qual é a principal refeição de boa parte dos alunos – com boa qualidade e, principalmente, os professores e demais operadores motivados a fazer o melhor. É preciso buscar os melhores métodos e, acima de tudo, garantir a continuidade das políticas de investimentos mesmo quando há a troca de governo. As mudanças prejudicam em muito o setor.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

APP FREQUÊNCIA ESCOLAR

O secretário da Educação de São Paulo, Renato Feder, disse em entrevista ao Estadão (Secretário prevê app que controla frequência escolar, 3/1, A15), que pretende criar um app para monitorar as presenças dos alunos na escola. Também sugeriu material para nortear o professor em sua didática. Lamento secretário, mas o senhor está mal-informado. Não necessitamos nem de um e nem de outro. Já foi implantado o diário online, ligado à Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. O antigo governador também inundou as escolas com apostilas de qualidade duvidosa. O que nós professores precisamos é de melhores condições de trabalho e salários dignos. Há burocracia em excesso, fazendo com que cerca de 30% dos professores atuem fora da sala de aula. Nas escolas há também professores mediadores que, dentre outras funções, monitoram as frequências, convocam os responsáveis para orientações e informam o Conselho Tutelar para providências.

Luiz Antonio Amaro da Silva

zulloamaro@hotmail.com

Guarulhos

*

AUSÊNCIA NA DESPEDIDA DE PELÉ

“Fosse uma festa ou evento da Fifa, muitos estariam lá com aquelas expressões características de bocós, que se acham importantes”, analisou Almir Leite (Estadão, 4/1, A18), sobre a ausência de jogadores no velório e enterro do maior jogador de futebol de todos os tempos, que abriu as portas para a fama de todos eles ao praticar um futebol brasileiro e universal. Pelé foi rei, eles são vassalos.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

ANIVERSÁRIO ESTADÃO

Parabéns aos acionistas, dirigentes, jornalistas e demais colaboradores do Estadão pelos 148 anos do jornal, uma voz independente em defesa da liberdade, do Estado Democrático de Direito, da economia liberal, do desenvolvimento do País em todas as áreas e do respeito às leis. Acompanho o Estadão há mais de 75 anos, desde a casa dos meus pais, que o recebiam, tenho a satisfação de ver que o jornal ao longo do tempo vem se atualizando tecnologicamente e está integrado na era digital sem perder sua essência. Que os próximos anos sejam também de contínua evolução.

Mario Ernesto Humberg

marioernesto.humberg@cl-a.com

São Paulo

*

148 ANOS DE HISTÓRIA

Encerrados finalmente os quatro intermináveis anos trevosos do desgoverno Bolsonaro, que elegeu a imprensa como um de seus maiores inimigos, cumpre enviar os parabéns e felicitações ao Estadão pelos 148 anos de jornalismo sério, responsável e verdadeiro, marca fundacional da imprensa livre, democrática e republicana. Como disse Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, sobre o pilar da democracia no mundo, “nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e ela não pode ser limitada sem ser perdida.” Imprensa livre, homens livres. Censura e mordaça, nunca mais.

Vicky Vogel

vogelvick7@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FIEL A DEMOCRACIA

Parabéns ao nosso Estadão pelos seus 148 anos em defesa da democracia, da liberdade de imprensa e do direito de ir e vir. Jornal esse que há décadas e orgulhosamente sou assinante, com o qual - e diariamente - permite enriquecer o meu conhecimento, desfrutar das ótimas matérias e das denúncias históricas graças à seriedade e excelência de seus jornalistas.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos