Transição de governo

Leis de Kepler

A fala do presidente eleito de que ele é quem dará a palavra final sobre a economia apenas confirma as três Leis de Kepler da Economia. Primeira lei: “Tem muito mais mandioca do que caviar”. Segunda lei: “E não tem mandioca para todos”. Terceira lei: “A decisão de quem comerá caviar, mandioca ou até nada não é da economia, mas da política”.

Alfredo Franz Keppler Neto

alfredo.keppler@yahoo.com.br

Santos

*

Lanche livre

O Brasil não é para principiantes. Para gerir a economia, estamos num impasse com a pretensão de sapiência pelo eleito. O indicado também carece dos princípios teóricos básicos necessários, como dizia o meu saudoso pai, para administrar qualquer carreira técnica. Para complicar, a negociação corre solta e, para cumprir as promessas desmedidas dos candidatos, não se atenta para os custos e para como pagar as benesses. Falar em diminuição de custos, nem pensar. Esqueceram-se do princípio básico de que “não existe lanche livre”. A esperança é no novo Congresso e nos governadores que assumem.

Martim Affonso Santa Lucci

mslucci@uol.com.br

Campo Grande

*

Império do ‘eu e os meus’

O editorial Mais política e menos fisiologismo (3/12, A3) é muito didático e demonstra com clareza que o problema não é a forma, mas o conteúdo. A verdade é que essa “vergonhosa barganha” de cargos por apoio no Congresso só se torna uma coisa errada, que causa danos ao País, quando norteada pelo interesse pessoal, e não pelos interesses do povo. Política com “P” maiúsculo é a praticada por adultos e tem como objetivo operacionalizar os princípios constitucionais do País, ação executada, em harmonia e equilíbrio, pelos Três Poderes da República. Mas o que se vê, na maioria das vezes, é o fisiologismo contaminando tudo, sob o império do “eu e os meus”. E quando são muitos partidos, são muito mais “interesses”. Difícil governar.

Ana Maria Willoweit

anawo@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

*

Células neonazistas

Contra a humanidade

Com a volta do nazismo para as universidades e escolas e a excrescência do pedido de volta da ditadura, minha sensação é de que se trata da mais pura ignorância do que foram esses movimentos contra a humanidade.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

Providências enérgicas

Providências enérgicas e urgentes têm que ser tomadas contra essas células nefastas de nazismo que estão crescendo no País. Não podemos deixar de mencionar as atrocidades cometidas durante a 2ª Guerra Mundial. A cada dia que passa, descobrimos novas barbaridades ocorridas nesse período. Como imaginamos, não ficaram circunscritas a uma raça, mas contra toda a humanidade, pois havia restrição contra cores, contra deficientes, contra diversas procedências sociais, contra qualquer pessoa que não tivesse as características faciais dos nazistas. Gostaria de lembrar as palavras frequentemente atribuídas ao general Dwight D. Eisenhower: “Que se tenha o máximo de documentação – façam filmes, gravem testemunhos – porque, em algum momento ao longo da História, alguém irá se erguer e dirá que isto nunca aconteceu”. A solução desse assunto passa por, nas escolas mais básicas, já começar a informar a barbaridade que foi o nazismo.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

Copa no Catar

Pelada sem graça

A derrota da seleção brasileira para a de Camarões praticamente anulou a homenagem feita ao Rei Pelé na Copa do Catar. O técnico Tite transformou a partida em uma pelada sem graça e refletiu bem o espírito que está dissimulado em suas declarações. O time jogou de “salto alto” e os jogadores não fizeram jus aos polpudos salários que recebem. Esse futebol moderno, cheio de tecnologias, não se compara àquele com os protagonismos de Pelé, Rivellino, Gérson, Nilton Santos, Zagallo, Bellini, Djalma Santos, Vavá, Garrincha, Didi, Zico, Roberto Dinamite, Amarildo, Sócrates, Júnior, Jairzinho, Roberto Carlos, Fenômeno, Bebeto, Romário e tantos outros. O saudosismo é inevitável diante de tanta arrogância. Pelé deve ter chorado no hospital, não de dor, mas de tristeza.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TORCEDORES FRUSTRADOS

A seleção que não nos representa é o pior elenco formado de jogadores apáticos e que somente sabem passar a bola de lado e efetuar poucos dribles. Não conseguem fazer nenhuma jogada mais direta para o objetivo do gol. O técnico é uma figura caricata e, apesar do vultoso salário e de colocar o filho ao seu lado, demonstra insensibilidade e frustrará, uma vez mais, milhões de brasileiros que perdem dias e dias de trabalho para assistir aos jogos de péssima qualidade.

Carlos Henrique Abrão

abraoc@uol.com.br

São Paulo

*

CAMARÕES 1, BRASIL 0

Na fase de grupo, a seleção brasileira, com os reservas, perdeu quando podia perder. Doravante é mata-mata, quem perder é alijado. O Brasil não jogou mal. Teve inúmeras chances não convertidas e, num contra-ataque, levou o gol. Dois foram os destaques na partida, o goleiro camaronês e o atacante Gabriel Martinelli na esquerda que, a meu ver, merece a titularidade na equipe principal.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

SEM GARANTIA

Decepcionante a seleção brasileira na disputa com Camarões. Como pode uma seleção pentacampeã fazer uma partida tão chinfrim? Fiquei com a impressão de que a trave de gol deveria estar instalada a uns 20 metros acima do gramado, tantos foram os chutes em direção ao céu. O Brasil entrou de salto alto achando que o jogo estava ganho e levou um gol. O fato de estar classificado não é garantia para levar o hexa, depois de vermos tantas equipes dando o sangue para ganhar.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

MOMENTO DE ALENTO

É regra competitiva que todos os concorrentes ou disputantes devem receber o mesmo tratamento. Com Camarões, Tite fugiu da regra e quis fazer média com jogadores da reserva e demonstrar bondade com o adversário. Resultado: perdemos. E perdemos em uma hora em que os brasileiros precisam de alento em face dos maus acontecimentos políticos na República abalada e na expectativa de sair da estagnação econômica. Não é para chorar?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

CABEÇA DE LULA

Lula 3, “com 80% do Ministério já na cabeça”, deixa os 400 da equipe de transição em transe pré-chamados para serem ministros. Esperamos que a cabeça de Lula tenha escolhido um grande nome para o Ministério da Fazenda, que coloque a Economia do Brasil em sintonia com a expectativa da Nação, pelas boas práticas da ciência econômica e em consonância com as imensas demandas e carências sociais de uma grande parte do povo brasileiro que sobrevive à margem do progresso do País. O mundo de olho no Brasil de Lula 3, que não tem o direito de errar, porque sabe o que tem de fazer e conta com o apoio de todos os que amam o Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

MINISTERIADO

Já se fala em cerca de 40 Ministérios no novo governo, o que seria o maior ministeriado da história do nosso país. Que orgulho! Fico imaginando o tamanho da mesa para abrigar tantos ministros nas reuniões com a presença de todos. E, como ainda não temos os nomes de todos esses Ministérios, e lembrando aquele ditado que diz que “coração de mãe sempre cabe mais um”, eu me atrevo a sugerir alguns: Ministério dos Sem Cargo, fundamental para acomodar os derrotados nas eleições passadas e futuras; Ministério dos Ventos, para melhorar os nossos estoques de energia limpa; Ministério das Redes Sociais ou Ministério TikTok, atualíssimo e tão necessário; e Ministério da Pesca, este já anunciado, poderia ser dividido em Ministério da Pesca Fluvial e Ministério da Pesca Marítima. Fica aí a minha modesta contribuição.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

FESTA DA POSSE

Leio que a futura primeira-dama, que organiza a festa de posse do presidente eleito, procura por quem pague a conta. E o curioso é que não sabe ainda o custo. Qualquer dona de casa, que tem que administrar o limitado orçamento doméstico, primeiro procuraria saber de quanto disporia para uma festa para depois decidir sua realização ou não, e planejar o seu tamanho. Mas quando não se tem responsabilidade sobre as despesas, outros pagam a conta. Já até se habituaram a tanto!

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

LULA E HADDAD

Lula da Silva e Fernando Haddad na Fazenda? Socorro.

Maurício Lima

mapeli@uol.com.br

São Paulo

*

ÚLTIMA PALAVRA

Agora é oficial. Lula dará a última palavra sobre a economia. Ufa! Assim, o caminho está claramente aberto para Haddad (seu poste favorito, depois de Dilma Rousseff) assumir o Ministério da Fazenda. O detalhe é que Lula jamais leu qualquer livro sobre economia, e seus paradigmas do Foro de São Paulo não são exatamente vitoriosos. Saudades de Paulo Guedes? Já?

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

CANSADOS

Faço minhas as palavras do Bolívar Lamounier (A falta que um muro de arrimo nos faz, 3/12, A4), cansamos, este continente chamado Brasil não tem solução.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

UM FREIO EM MORAES

Alexandre de Moraes é o ministro mais atuante da Suprema Corte, mandando prender, investigar e bloquear bens daqueles considerados antidemocráticos. A mais nova do ministro é querer interferir na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo após o futuro governador, Tarcísio de Freitas, indicar o bolsonarista Capitão Derrite, do PL, para assumir o cargo. Hamilton Mourão tem toda a razão quando disse que está na hora de colocar um freio no ministro.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

REVISÃO DO INSS

O STF deu uma dentro. Milagre. A revisão de aposentadorias e pensões foi aprovada. Mas precisa recorrer à Justiça. Tinham que fazer besteira. O INSS dispõe de todos os dados. Para que Justiça? Eles mesmos poderiam fazer as correções e depositar na conta. Levar o assunto à Justiça não passa de procrastinação. A maioria dos beneficiários já morreu e, talvez, na prática poucos receberão esse “benefício”. O prejuízo alegado pelo governo é factoide.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

ph.coimbraoliveira@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CORPORATIVISMO

Tradicionalmente, trabalhadores do setor privado evoluem na carreira através de geração de resultados e produtividade. Podem alcançar níveis de remuneração alta, mas também podem ser despedidos. No setor público adotamos o conceito de “estabilidade”, protegendo o servidor de ser dispensado por pressão política. Agora, nosso Conselho da Justiça Federal (CFJ) inventou uma “jabuticaba” – estabilidade somada a ganhos que não são derivados de produtividade, mas de “tempo de serviço”. Tempo de serviço este garantido pela tal “estabilidade” e extensível aos aposentados, que já nem “tempo de serviço” têm que justificar. Corporativismo puro em categoria já beneficiada por inúmeras mordomias.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SALÁRIO DE BOLSONARO

Jair Bolsonaro, ao deixar finalmente em 31 de dezembro sua gestão irresponsável no Planalto, não terá com que se preocupar. A não ser por seus possíveis crimes que cometeu e podem ser julgados nos próximos meses. Porém, o presidente não vai ficar pobre e menos ainda receber o Bolsa Família. Já que, além de sua aposentadoria que recebe de R$ 12 mil como capitão reformado do Exército (do qual foi expulso por terrorismo), vai receber como ex-deputado federal (de 1991 a 2018) proventos de R$ 30 mil, como concedido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e mais uns R$ 33,7 mensais como presidente de honra do PL. Ou seja, ao todo, e mesmo após ter dado prejuízos inestimáveis ao País, receberá, entre outras mordomias, R$ 75,7 mil mensais. Infelizmente não é ilegal, mas excrescente quando sabemos que mais de 33 milhões de brasileiros estão passando fome. É bom lembrar que no setor privado, mesmo que um trabalhador ganhe um salário idêntico ao de um ministro do Supremo Tribunal Federal, teto do funcionalismo de R$ 39,293,32 mensais, sua aposentadoria será de no máximo R$ 7.087,22. Por essas e outras que esta nação é injusta socialmente. E que somente uma minoria entre outras polpudas mordomias é que pode acumular aposentadorias. E a reforma administrativa, que poderia pôr um fim a essa farra com recursos dos contribuintes, tem forte apelo corporativista para não ser aprovada.

Paulo Panossian

paulopanossian@hootmail.com

São Carlos

*

APOSENTADORIA

Trabalhei por 48 anos e recebo R$ 3.900 de aposentadoria. Enquanto isso, nosso presidente receberá R$ 30 mil por 28 anos de “trabalho”. E sou formado pela Universidade de São Paulo (USP). Já ele... Isso é justo?

Delpino Verissimo da Costa

dcverissimo@gmail.com

São Paulo