Realmente, estamos bem servidos de parlamentares e governantes. Nosso recém-eleito presidente nos brinda com mentiras sobre a prometida correção da tabela do Imposto de Renda, sobre a concorrência a apenas um mandato, sobre a atitude de, “da forma mais educada possível”, convidar a “deixar o governo” integrante seu envolvido em malfeitos e que o impeachment de Dilma foi “golpe”. Só falta, agora, dizer que nunca foi condenado e preso. Enquanto isso, um parlamentar da base cria versões para cada fato em que está envolvido em, sim, real plano de golpe. Só que, neste caso, uma das versões já pode ser facilmente verificada: a que tange ao ministro Alexandre de Moraes. Ele pode pessoalmente dizer qual a versão verdadeira e qual a mentirosa. De qualquer modo, Marcos do Val, no mínimo, mostra que é também um grande mentiroso. Faz parte deste enorme clube enraizado nas nossas instituições.

Guillermo Romera

guillermo.romera@gmail.com

São Paulo

Onde está a verdade?

Um eventual depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro poderá ser solicitado pela Justiça brasileira às autoridades norte-americanas. Não sabemos quem está falando a verdade: o ex-ministro Anderson Torres, o ex-deputado Daniel Silveira, o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Marcos do Val ou Valdemar Costa Neto? O que sabemos é que o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos por vândalos no dia 8 de janeiro. As autoridades da Justiça querem entender a existência das escutas para gravar ministros do STF. Até agora, ninguém sabe quem elaborou a “minuta do golpe”. Os eventos das últimas semanas ainda estão nebulosos, necessitando de esclarecimentos e punições para aqueles que cometeram os bárbaros crimes.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

Dinheiro público

A palavra de Lula

Uno-me aos que exigem a cassação do deputado Juscelino Filho, por ele ter se beneficiado do dinheiro do orçamento secreto para si mesmo, seus familiares e amigos. O presidente Lula também não pode mantê-lo como ministro das Comunicações, pois estará indo contra seu discurso na primeira reunião ministerial, em que garantiu que ministros que se envolvessem em irregularidades seriam afastados e investigados.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

Lojas Americanas

Uma fria

Considerando todo o mistério que envolve o rombo bilionário das Lojas Americanas, nunca imaginei que o trio bilionário que comanda o conglomerado fosse apelar e contratar o advogado pessoal de Lula, dr. Cristiano Zanin. Estaria buscando alguma negociata – no que o atual presidente mostrou-se expert ao longo de sua trajetória política? Lembro que é quase certa a indicação do dr. Zanin para o STF. Será mera coincidência essa escolha ou não haveria nenhum outro advogado com competência para encarar esta fria?

Luiz Roberto Savoldelli

savoldelli@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Reforma tributária

Menos promessa

Praticamente todos os presidentes depois de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) prometeram na campanha ou durante o mandato promover e implementar, ainda que de forma gradual, reformas estruturais importantes, especialmente a tributária. O complexo e oneroso sistema tributário brasileiro tem sido alvo de reclamação de especialistas, empresários, contribuintes, enfim, de toda a sociedade brasileira, com exceção, é claro, do Estado, que aumenta sua margem de arrecadação conforme a necessidade e a força política. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, tem prometido implementar reformas importantes, estratégicas e fundamentais para o desenvolvimento do País. A reforma tributária, por exemplo, tem ganhado destaque especial nas discussões. O problema, contudo, é que nos acostumamos a ouvir dos ministros e presidentes promessas de entregar algo que, embora seja fundamental, não dispõe de aceitação política. Precisamos de menos discursos e mais disposição. Precisamos de menos promessas e mais entrega. Precisamos de mais transparência e menos corrupção. Precisamos, acima de tudo, de mais eficiência e menos impostos.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

CASO WALLACE DE SOUZA

Wallace de Souza cometeu ato reprovável ao sugerir “tiro na cara” de Lula da Silva, que não produziu efeitos objetivos, porém, e é punível segundo a legislação. Esperamos, no entanto, que as medidas previstas sejam encaminhadas sem os exageros ultimamente notados em autoridades aparentemente em busca de projeção. O pedido vindo da Adovocacia-Geral da União (AGU) de banimento de Wallace dos esportes parece ser um desses casos, sobretudo à luz dos precedentes de omissão daquele órgão. Beira a maldade inviabilizar a carreira de um jovem em virtude de um erro em relação ao qual ele até já se retratou publicamente.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

COMUNICAÇÃO DOS PENSAMENTOS

Sob a regência de d. Pedro I, em 9 de março de 1821, foi publicado o decreto que no artigo 8.º estabelecia: “A livre comunicação dos pensamentos é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, conseguintemente, sem dependência de censura prévia, manifestar suas opiniões em qualquer matéria: contando que haja de responder pelo abuso desta liberdade nos casos e na forma que a lei determinar”. Como de vê, mesmo antes da Independência já tínhamos consagrado esse direito.

Paulo T. J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

‘NÓS CONTRA ELES’

Num país dividido pelo “nós contra eles”, o sr. Lula fala muito e não faz nada. Ao contrário, incita mais a desunião ao arrumar confusões que podem levar o País a uma guerra civil. São revanchismos, revisionismos, retaliações, desforras. O negócio é prender, julgar, punir. Na realidade, a esquerda não está interessada no bem-estar do povo. Não existe um plano de desenvolvimento econômico em andamento. Existe é olho grande no poder. Governar aumentando impostos é fácil.

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br

Rio de Janeiro

RADICALISMO POLÍTICO

Muito elucidativo e didático o artigo de Fernando Gabeira sobre o radicalismo político no Brasil (Uma extrema direita à espera de estudo, 4/2, A5). Muito bom tê-lo como colunista no Estadão.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

SENADO FEDERAL

Difícil não ver a foto do tal Rodrigo Pacheco cercado e cumprimentado pelos seus pares e não se lembrar do filme O Poderoso Chefão. Só não beijaram a mão, mas não faz a menor diferença. Esse Brasil não tem jeito mesmo. Não temos chande melhorar e ponto final.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

BANCADAS DO CONGRESSO

Nosso Congresso é formado pelas bancadas da bala, da Bíblia, do agro, da Faria Lima, do servidor público e outras mais, todas bancando quem defende o interesse da sociedade que elas representam.

Fabio Duarte de Araujo

fabionyube2830@gmail.com

São Paulo

OCUPAÇÃO DE CARGOS

Essa ocupação de cargos custa tão caro para o povo! Enquanto isso, pessoas morrem de fome. Todos são iguais perante a lei?

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

zaffalon@uol.com.br

Bauru

‘DEMOCRACIA TABAJARA’

Afinal, qual a diferença entre pagamentos em espécie (mensalão) e distribuição de cargos remunerados aos políticos que ignoraram os pagadores de impostos e reelegeram o amorfo Rodrigo Pacheco? A meu ver, nenhuma diferença. Infelizmente é essa a “democracia” que Brasilia defende a todo custo. Ministros que asfaltam estradas de suas fazendas e procuradores que, numa penada, faturam R$ 11 mil. Enquanto ignorantes elegerem essas figuras nefastas ao Congresso Nacional, amargaremos nessa “democracia tabajara”, em que um penduricalho equivale a 8,5 salários mínimos.

João Paulo de Oliveira Lepper

jp@seculovinteum.com.br

Cabo Frio (RJ)

‘RECALL’

A eleição para as mesas diretivas do Congresso Nacional só deixa escancarada a urgente necessidade de uma reforma política com foco no voto distrital e na possibilidade do chamado recall, em que a população tem o direito de exigir o mandato de seus representantes e convocação de novas eleições caso estes não cumpram promessas de campanha. As democracias sólidas e prósperas funcionam dessa forma. Sabe quando veremos esse sistema no Brasil?

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

DERROTA DO 8 DE JANEIRO

O dia 1.º de fevereiro foi a eloquente derrota para os terroristas que tentaram dar um golpe em nossa democracia no dia 8 de janeiro. Com as solenidades da posse do novo Congresso Nacional e o início das atividades de nossa Justiça, os criminosos veem cair por terra tudo o que planejaram para criar uma ditadura entre nós. Precisamos, entretanto, ficar atentos em nossos representantes parlamentares, no sentido de que eles cumpram suas missões democráticas, para que possamos assim caminhar para a construção da grande nação tão sonhada e que temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS

Os verdadeiros responsáveis pelos atos de vandalismo antidemocráticos ocorridos dia 8/1/2023 em Brasília serão julgados e condenados pelas próprias consciências.

Carlos Leonel Imenes

leonelzucaimenes@gmail.com

São Paulo

IMORALIDADE DE PROCURADORES

O editorial Imoralidade no Ministério Público (3/2, A3) aponta a imoralidade das atitudes de setores do funcionalismo público que, sendo parte do Estado, se arvoram ao direito de tentar se apossar do seu conjunto. Os procuradores, assim como os fardados, há muito tempo se comportam como vanguarda da administração, considerando os demais servidores, e os cidadãos em geral, como seres hipossuficientes, menores, serviçais voluntários de seus caprichos.

Marcelo Kawatoko

marcelo.kawatoko@outlook.com

São Paulo

IMPEACHMENT DO JUDICIÁRIO

Uma parcela significativa de brasileiros quer impeachment na área jurídica. Daí a ansiedade de substituir o presidente do Senado, que pode puxar as orelhas da Alta Corte, mas não resolve o problema e gera mais despesa. Explico. Na área jurídica o punido é aposentado com salário que, para a opinião pública, é um prêmio, enquanto, no setor privado, perde o emprego e fica sem salário. Tem mais. Quem vai substituir o impedido? O presidente de plantão, e ele vai indicar mais um que o favoreça. Punir sem legalizar a perda do cargo e do salário é premiação, e vai elevar a despesa pública.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

MARCO ZERO DO AUMENTO DA CORRUPÇÃO

O editorial O mau combate à corrupção (2/3, A3) é excelente e coloca do mesmo lado, no que se refere ao “combate” à corrupção, o PT e Jair Bolsonaro. Com visōes diferentes e distorcidas da realidade, ambos produziram, alimentaram e continuam alimentando a corrupção. Mas eu sinto falta na imprensa, de modo geral, apontar onde está o marco zero entre a redução e o aumento da corrupção, digamos, nesses últimos 10-12 anos. Me atrevo a dizer que o ápice do combate foi o desmantelamento do petrolão pela Lava Jato, que infelizmente acabou enfraquecido pelo lavajatismo, como está muito bem colocado no editorial. Onde eu quero chegar? Em Lula. E no STF. Lula estava condenado e preso, assim como dezenas de empresários e políticos, o País caminhava para uma normalidade sob o comando de Michel Temer, mas veio a eleição, de novo o “nós x eles”, veio Bolsonaro e aí veio o STF, tirando Lula da cadeia e devolvendo a ele os direitos políticos. Não seria esse o marco zero de que falo? Sim, o STF. Trouxe Lula de volta à política sem nunca afirmar que ele é inocente. Condenou Sergio Moro, afirmando que ele foi parcial no julgamento de Lula, mas nunca disse que as provas reveladas contra Lula eram falsas ou inexistentes. Nesse momento o STF deu um recado à Nação: a corrupção pode ser um bom negócio, desde que você encontre brechas na lei e saiba usá-las na sua defesa. Lula foi eleito, está em pleno exercício do seu mandato, e a imprensa aceitou pacificamente, sem grandes contestações, as decisões do STF que, a meu ver, incendiaram os ânimos da população contra políticos e o Judiciário. Resultado da equação: metade da população não votou em Lula, a outra metade não votou em Bolsonaro e, de acordo com pesquisa recente, metade da população não confia no STF.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

‘CHAMA O SÍNDICO’

O “eSocial” é outro papel aplicado, talvez imposto, na comunidade na busca de votos ou da pobre política encontrada pelos cantos do Brasil dos chamados avanços dos fluxos administrativos (eSocial: transformação cultural no condomínio, 31/1, B2). Políticas de boa vizinhança são quase um “tabu”, principalmente agora, com as redes sociais dentro dos condomínios, que assustam ainda muito os senhores síndicos e subsíndicos dos prédios tanto residenciais como comerciais. Qualquer dúvida, esses falsos líderes mandam procurar a administradora, que chama um advogado qualquer que logo lembra o artigo 1.277 do Código Civil com a frase “o reclamante tem o direito de...”. E aí o nível cai, pois a divisão de normal e nocivo tem uma flexível fronteira na busca da verdade ou, no mínimo, de uma tolerância entre vizinhos. Vizinhos que logo chegam ao jargão “chama o síndico”, de Jorge Ben Jor, para ajudar a tirar a “escada” da violência verbal e até corporal entre vizinhos que um dia até se cumprimentavam sem se conhecerem. A transformação cultural é ter o conhecimento suficiente para conseguir distinguir os limites entre a conversa, o pedido, a réplica e, através da conciliação, chegar ao acordo. A mediação de um terceiro, e na maioria das vezes o síndico, talvez seja necessária. Mas se for o embate com o próprio síndico, responsável pela manutenção da harmonia e agora de entender e atender o eSocial, só resta a chamada à legalidade, pelo Judiciário. Um alerta atenuante a visão geral do síndico, não preso a um caso ou papel, mas sim em pensar no resultado para a coletividade. O eSocial permite acompanhar mês a mês o avanço dos fluxos administrativos paralelamente com os custos, podendo se tornar uma dinâmica e, para alguns, a nova ferramenta dos síndicos, que podem ter instalado, no lugar de salas de ginástica ou jogos, um local conhecido como “bureau amigo” onde a confraternização de pessoas e até paralelamente de dados, tendo um manual de utilização e manutenção, correto e em fácil compreensão, poderá evitar aquele clima, normalmente contrário aos profissionais síndicos, com raríssimas exceções.

Tibor Simcsik,

foi síndico profissional predial familiar e empresarial

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo