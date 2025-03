A guerra de Putin

Ajuda americana suspensa

EUA suspendem ajuda militar para a Ucrânia após bate-boca entre líderes (Estadão, 4/3, A9). Realmente, o dito de que “o mundo dá muitas voltas” nos remete ao pacto de não agressão de Hitler com Stalin, que, a exemplo do acordo entre Chamberlain e Hitler com o mesmo intento, não serviu para evitar a 2.ª Guerra Mundial. Pergunto, então: quem será o novo sir Churchill para a situação que se configura atualmente? Sir Keir Starmer estará à altura de tal conjuntura?

Henrique J. Boneti

São Paulo

*

Insegurança global

Quando a Alemanha nazista invadiu a frágil Polônia, França e Reino Unido não humilharam os poloneses, mas 48 horas depois declararam guerra a Hitler. Quando o Reino Unido estava frágil diante da iminente ameaça de invasão nazista, em 1940, os EUA apoiaram material e positivamente os esforços de resistência de Winston Churchill. Em 1941, Franklin D. Roosevelt não humilhou Churchill quando se encontraram na Conferência do Atlântico, realizada em agosto de 1941 na costa canadense. Ao contrário, os dois líderes desenvolveram uma parceria estratégica e uma relação pessoal que foram essenciais para o esforço de guerra, na contenção da expansão da Alemanha. Quando Donald Trump tenta tripudiar sobre o chefe de Estado de um país aliado e frágil, humilhando e tentando extorquir seu presidente sob o argumento de que eles precisam quitar sua dívida de equipamentos de guerra, isso leva insegurança a todo o mundo livre, especialmente à Otan e aos aliados europeus. Churchill e Roosevelt jamais agiriam assim. Mas no caso deles, tratava-se de estadistas.

Luiz Eduardo Pesce de Arruda

São Paulo

*

A derrocada da diplomacia

O encontro de Trump com Volodmir Zelenski na Casa Branca simboliza a derrocada da diplomacia entre países e chefes de Estado na era moderna, quando instituições como a ONU e a Otan apenas confirmam seu status burocrático e ineficiente.

Erivan Santana

Teixeira de Freitas (BA)

*

Destruição

Na edição de sábado (1.º/3) este jornal nos trouxe dois elucidativos artigos sobre a destruição, bagunçada e com zombaria, dos EUA praticada por Trump. Em Maoistas da tecnologia ateiam fogo nos EUA (A12), Fareed Zakaria resumiu o processo no âmbito interno, com as maldades de Elon Musk; e em Na TV, republicano atua como se fosse um agente russo (A11), o sempre excelente Thomas Friedman trata da arena exterior, ao destacar a traição de Trump aos ideias dos EUA. Meus cumprimentos ao Estadão, pois as duas análises fizeram a diferença.

Dijalma de Camargo

Sorocaba

*

Mundo brutal

Quem ainda não esqueceu as lições da História deve se lembrar tanto do improvável encontro do então presidente dos EUA Richard Nixon com o ditador Mao Tsé-tung na China, em 1972, quanto da sábia máxima do antigo Império Romano divide et impera (dividir para conquistar). Em 1972, o mundo estava em plena guerra fria. Então, a aproximação dos EUA com a feroz ditadura maoista naquele momento crucial só foi surpreendente para quem não entendeu que, com isso, os EUA contiveram a URSS e ganharam a luta pela supremacia mundial. Lance de quem pensa a política como gente grande, Realpolitik. E a História se repete hoje, com as ações tempestuosas do suposto maluco presidente Donald Trump. Ledo engano. A China está crescendo? Vamos fortalecer a Rússia. A Europa criou o euro para enfrentar o dólar? Detonemos a União Europeia. Como diriam os imperadores romanos, divide et impera. Resta ver se e quando os líderes brasileiros, ainda inebriados por ideologias rançosas dos dois lados, irão cair na real e abandonar suas ilusões juvenis com potências “socialistas” e “amigas da democracia”, para agir com sabedoria num mundo brutal em que potências não têm países amigos, só interesses – os delas próprias.

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

*

Brasil

Lula e Bolsonaro

O editorial O bem-vindo ocaso de Lula e Bolsonaro (3/3, A3) deveria ganhar o Oscar de Melhor Roteiro. Afinal, vivemos num país sem roteiro há algumas décadas e a saída de Lula e Bolsonaro da cena política é o que de melhor pode acontecer para enterrarmos definitivamente o “nós contra eles”. O Brasil não precisa de populistas, usurpadores e enganadores. O cavalo vai passar selado já em 2026. É a oportunidade de que fala o editorial do Estadão.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

O OCASO DE LULA E BOLSONARO

A propósito do editorial do Estadão de 3/3 (A3), além de bem-vindo, o ocaso da dupla Lula da Silva e Jair Bolsonaro é uma possibilidade muito palpável. Que assim seja! O eleitor brasileiro não merece a repetição da opção entre a forca e a guilhotina, como foi em 2022.

Jose Wilson Gambier Costa

Lençóis Paulista

*

O FIM DE TEMPOS DESTRUTIVOS

Concordo plenamente com editorial do Estadão O bem-vindo ocaso de Lula e Bolsonaro. Em boa hora, estamos próximos de extirpar da política brasileira o decadente e soberbo de ideias retrógradas Lula da Silva e o ex-presidente Jair Bolsonaro, já indiciado e próximo de condenação por tentativa de golpe de Estado. Precisamos dar um basta na eleição de presidentes sem compromisso com a ética e a moral, que ainda desprezam o desenvolvimento sustentável da Nação. O jornal “acredita na chance de o País virar a página”. E creio que temos nomes que podem ser eleitos para recuperar a ordem institucional, política e o desenvolvimento econômico e social do País. Essa é a resposta que o povo espera dos partidos, para que se unam em prol de um nome que atenda aos clamores da Nação para, como cita o jornal, enterrar “os tempos destrutivos e paralisantes protagonizados por Lula e Bolsonaro”.

Paulo Panossian

São Carlos

*

GLEISI HOFFMANN NO MINISTÉRIO

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tinha ninguém melhor para ocupar a pasta de Relações Institucionais, não? Isso não é nomeação. É declaração de guerra.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

*

REFORMA MINISTERIAL

Com a indicação de Gleisi Hoffmann para o Ministério das Relações Institucionais, fica mais evidente a fraqueza do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como bem já disse Gilberto Kassab.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

UM DÉSPOTA NA CASA BRANCA

Desde que assumiu a presidência dos EUA, Donald Trump já deu várias mostras de seu projeto fundamental de poder: subjugar o mundo às suas vontades, tal qual um déspota, um imperador que não permite ser contrariado. Ao ouvir Volodmir Zelenski condicionar a concordância para o fim da guerra a garantias de que não será atacado pela Rússia, Trump partiu para a ignorância dizendo que a garantia é meramente ele. Ou seja, não há garantia alguma. Zelenski não foi humilhado. Ao contrário, foi até parcimonioso com as palavras ao se defender das ofensas e grosserias de Trump e de seu vice. Aliás, J. D. Vance, que vai passar os próximos quatro anos tentando imitar seu chefe para tentar a eleição, a certa altura acusou Zelenski de estar sendo desrespeitoso. E quem quer anexar o Canadá, a Groenlândia e o canal do Panamá, mudar o nome do Golfo do México e fazer limpeza étnica em Gaza é o que?

Luciano Harary

São Paulo

*

‘O SHOW DE TRUMP’

Lourival Sant’Anna, em seu artigo Seguindo a cartilha da KGB (Estadão, 2/3, A11), nos apresentou um painel sobre as tendências pró-Rússia de Donald Trump. Lembrou a compra de 200 televisores numa loja de fachada da KGB em Nova York em 1979; a visita a Moscou em 1987, paga pela estatal russa Intourist; e que, na volta dessa viagem, Trump comprou espaço em jornais americanos para defender a aproximação com a URSS. Mencionou, ainda, que, quando Trump faliu, em 1991, os russos passaram a investir em seus imóveis, pagando em dinheiro (esse tipo de história nós já conhecemos por aqui, no Brasil). Diante deste cenário, cabe perguntar se os americanos elegeram um presidente ou um autocrata com pretensões imperiais. Somando isso tudo ao deplorável espetáculo de descortesia e arrogância de Trump e de seu vice, J. D.Vance, com o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, na Casa Branca, deduz-se que o presidente americano ainda não percebeu que, estando no comando do país com o maior poder econômico e militar do mundo, não pode continuar com o narcisismo que praticava no programa televisivo O Show de Trump.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

*

CAMARADA RUSSO

E o presidente americano Donald Trump acaba de virar um camarada russo. Só falta ampliar o mote MAGA por MARGA: Make America and Russia Great Again. Vergonhoso.

J. S. Vogel Decol

São Paulo

*

SITUAÇÃO LAMENTÁVEL

Mil vivas ao presidente ucraniano Volodmir Zelenski, que teve a pachorra de manter o controle diante da arapuca e das provocações dos mandatários norte-americanos, o fanfarrão Donald Trump e seu ajudante de palco, J. D. Vance. Donald Trump e sua diplomacia do coice teve de ouvir verdades contra sua vontade. A sandice de Trump de se juntar a Putin, o invasor, e inimigo histórico dos EUA, é algo inimaginável e irresponsável. O que se viu na Casa Branca foi uma humilhação, sim, mas não para Zelenski. Uma situação lamentável, cujo grande ganhador é Vladimir Putin.

Luiz Thadeu Nunes e Silva

São Luís

*

NOVA REALIDADE

Os Estados Unidos de Donald Trump, J. D. Vance e Elon Musk, e a Rússia de Vladimir Putin, com suas políticas totalitárias, se isolam e perdem lideranças, enquanto a China, de Xi Jinping, pode assumir a liderança mundial política e econômica. Um mundo virado pelo avesso. O Brasil e demais nações democráticas estão aguardando as consequências desta nova realidade geopolítica e geoeconômica mundial.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

DIPLOMACIA ZERO

Não adianta ser bilionário e ganhar a eleição se não tem estatura e educação para representar, como presidente, a maior potência do mundo.

Tania Tavares

São Paulo

*

O BRASIL NO OSCAR

Brasileiros nascidos a partir de agosto de 2002 tiveram o prazer de ver o Brasil ganhar um Oscar e o desprazer de não ver o Brasil ser campeão mundial de futebol.

José Renato Nascimento

Santana

*

‘AINDA ESTOU AQUI’

Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Montenegro. Parabéns, Fernanda Torres. Com vossa luta, através do cinema, nos trouxeram a história de Rubens Paiva, que deu a vida para que hoje pudéssemos desfrutar de nossa democracia.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)