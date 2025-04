O tarifaço de Trump

Brasil e a guerra comercial

A crise gerada pelas imposições tarifárias de Donald Trump está se prestando para mostrar a incapacidade brasileira de uma resposta altiva. Melhor explicando: constata-se que, embora tenhamos universidades classificadas entre as cem melhores do mundo, nossas políticas públicas se restringem a financiá-las sem qualquer exigência estratégica para que produzam pesquisas direcionadas às inovações tecnológicas de nossos produtos básicos. Na iniciativa privada, embora o agronegócio seja exuberante – resultado principalmente das sementes desenvolvidas pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), órgão mantido com dinheiro público –, ele se limita a exportar commodities, praticamente ignorando o potencial de pesquisas de nossas universidades na obtenção de novos produtos tecnologicamente possíveis nesta área. Outro exemplo vem das atividades voltadas à saúde e ao bem estar, que preferem comprar suas matérias-primas no exterior, além de pagar royalties de patentes, desprezando o potencial de nossos biomas, repletos de substâncias que poderiam gerar matérias-primas para o setor, porém carentes de pesquisas. Existem exceções, claro, pouquíssimas. Assim, diante da atual imposição norte-americana, enquanto aguardamos a transformação dos ultrapassados modos predominantes de governantes e empresários, restou-nos como resposta o humilhante silêncio.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Tempestade mundial

Grandes reviravoltas políticas e terremotos econômicos só deveriam ser comentados bem depois de a poeira assentar, sob risco de produzir previsões totalmente erradas das suas consequências. Este tal de tarifaço de Donald Trump é um ótimo exemplo disso. Rios de tinta e oceanos de saliva estão produzindo análises precipitadas que quase certamente levarão a decisões erradas. Trump é um louco desvairado ou um estadista genial? Impossível decidir agora – se bem que há indícios de que a resposta pode não ser a que está correndo. Ao implodir a União Europeia politicamente, afundar o euro endividado com um rearmamento inútil e balear a China com tarifaços e apoio à Rússia, Trump vai certamente levar a economia mundial a uma inflação galopante, que os Estados Unidos exportarão a baixo custo fazendo rodar a maquininha de imprimir papelzinho colorido. Na visão trumpista, criando uma tempestade mundial, certamente, todos os barcos menores soçobrarão e só o grande porta-aviões USA permanecerá flutuando acima dos outros. Ele pode estar certo? Eventualmente saberemos, daqui a uns 150 anos. Isto é, se ainda houver algum humano vivo por aqui.

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

Santo de barro

“Devagar com o andor porque o santo é de barro”, diziam, com sabedoria, gerações que nos antecederam. Os governos e governantes de todos e quaisquer países produzem quais riquezas? Eles apenas administram os bens e serviços produzidos com suor pela classe trabalhadora e por empresários. Como aceitar, naturalmente, que fique ao bel prazer de um governante de plantão estipular taxas de importação numa economia globalizada, na qual todos dependem de todos? Há interferência indevida em seara que não lhe compete – isso se formos analisar a fundo, ou seja, com relação a quem realmente trabalha e produz para a coletividade. Não há um debate global em que sejam discutidas entre todos os envolvidos as bases do comércio global internacional. Há, tão somente, a imposição unilateral de um indivíduo aloprado. Quem terá a coragem necessária para frear esse estúpido?

Armando Bergo Neto

Campinas

Governo Lula

Inflação e insegurança

A escalada dos preços dos alimentos no Brasil tem colocado milhões de famílias numa situação de vulnerabilidade extrema. A inflação, aliada à insegurança pública, tem gerado um cenário de insatisfação crescente com o governo do presidente Lula da Silva. Além disso, a precariedade nos sistemas públicos de saúde e educação agrava ainda mais a crise social, deixando a população sem acesso a serviços básicos. Enquanto isso, a classe política parece alheia à realidade enfrentada pelos cidadãos comuns, distante das filas nos supermercados e da violência cotidiana que assola as ruas do País. Essa desconexão entre governantes e governados alimenta a sensação de abandono e revolta, evidenciando a necessidade urgente de políticas públicas de fato eficazes e inclusivas.

Oswaldo Jesus Motta

Rio de Janeiro

OS CULPADOS

Sidônio Palmeira diz que todos os ministros têm culpa pela queda de popularidade de Lula. Vendo essa declaração, Lula deve estar arrependido de ter nomeado quase 40 deles.

Izabel Avallone

São Paulo

MARQUETEIRO DA CORTE

“O Brasil é dos brasileiros”. Esse é o novo slogan do governo federal criado pelo ministro da Comunicação, o sr. Sidônio Palmeira. Que maravilha! Precisou vir o marqueteiro do Lula para me lembrar disso. Confesso que tinha minhas dúvidas de quem era o Brasil. No primeiro anúncio que vi, de página inteira, aqui mesmo no Estadão (3/4, A10), também tirei outra dúvida. O título é “O SUS é dos brasileiros”. Excelente. Inovador. Esclarecedor, melhor dizendo. Provavelmente virão outros, como A Petrobras é dos brasileiros, apesar do Lula achar que é dele, assim como A picanha é dos brasileiros, e por aí vai. Como publicitário que sou, redator de origem, nunca havia visto algo tão criativo. Parabéns ao presidente por ter escolhido um gênio para a comunicação governamental. Parabéns também ao sr. Sidônio, marqueteiro de mão cheia e, com méritos, bolso cheio. Vai, Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

NOVO SLOGAN

Brasil dando a volta por cima e retornando abaixo.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CRIMINALIDADE EM SP

Governador Tarcísio de Feitas, quando vai começar a virar o jogo? Se você é tão bom quanto dizem, por que não põe ordem na Polícia Civil de São Paulo? Guilherme Derrite, atual secretário de Segurança Pública, é muito ruim, ele acha que vai moralizar a criminalidade do Estado na base da truculência. Não pode ser assim. Primeiro, vocês têm que limpar a equipe, tirar os corruptos, colocar a polícia na rua de forma ostensiva e perseguir os bandidos dentro da lei, sem truculência. Com certeza, o atual secretário já demonstrou que não vai conseguir por ordem no Estado, pois os índices de criminalidade e de brutalidade da polícia só vêm aumentando.

Claudia Lebovits

São Paulo

GUERRA DO TARIFAÇO

Quem vai vencer a guerra do tarifaço: EUA ou China? Façam suas apostas. Sinceramente, não sei quem blefa mais, mas, antes de conhecermos o resultado, vamos pagar a conta do populismo de Trump, com os americanos arcando com a maior parte dessa conta. Daqui a dois meses, quem vai estar com a popularidade mais baixa: Lula ou Trump? Façam suas apostas. E viva as bets, as únicas que não estão nem aí para Lula, Trump e China, pois quanto maior a crise, maior o lucro das bets.

Maria Carmen Del Bel Tunes

Americana

TARIFAS DE TRUMP

A barreira tarifária que os Estados Unidos ergueram contra seus parceiros comerciais poderá abrir uma janela de oportunidades ao Brasil. Vai haver, obviamente, um rearranjo na geopolítica do comércio global, fazendo com que muitos países corram atrás de novos parceiros comerciais. É aí que o Brasil se acha numa posição privilegiada, pois trata-se de um dos principais exportadores de alimento do mundo. Superavitário na balança comercial com o Brasil, os americanos dependem fundamentalmente de uma gama de produtos da agricultura brasileira, como carne, soja, etanol, café e laranja. Não é hora de Lula da Silva acusar Donald Trump de “xerife do mundo”. O momento é de gratidão. Até porque nosso país recebeu com surpresa e alívio a taxação de 10%, já que se esperava um porcentual muito maior. O tarifaço de Trump conseguiu algo que era impensável no Brasil: uniu governo e oposição em torno da aprovação da lei de reciprocidade comercial.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

FACE OCULTA

Donald Trump, J. D. Vance, o eficiente Elon Musk, e Marco Rubio não estão preocupados em mostrar a outra face dos EUA. Eles introduziram 10 a 50% de sobretaxas sobre as importações, pois não toleram concorrência. Os EUA abandonaram vários órgãos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Querem anexar a Groenlândia de um jeito ou de outro e pretendem tornar o Canadá o Estado americano de número 51. Trump foi mais longe ao sugerir transformar Gaza na “Riviera do Oriente Médio”, após retirar os palestinos que lá vivem. Marco Rubio foi direto ao explicar a revogação de vistos de 300 estudantes estrangeiros. Estes podem ter opiniões próprias se não forem contra as opiniões retrógradas do governo americano. Pode demorar para cair a ficha de muitos americanos, mas, quando isso acontecer, a revolta será grande. Veremos.

Omar A. El Seoud

São Paulo

HEGEMONIA DO DÓLAR

O presidente dos EUA, Donald Trump, coloca em risco a hegemonia do dólar americano como moeda global, pois sua postura e suas decisões controvérsias afetam diretamente alguns fatores que determinaram esse poder. O principal fator afetado é a confiança no país, diante da necessária revisão da estabilidade política dos EUA e de sua liderança geopolítica.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

TEMPO PERDIDO

O tarifaço de Donald Trump é uma tentativa de reviver décadas passadas, quando os Estados Unidos detinham a supremacia absoluta na exportação de produtos de alta tecnologia. Hoje, vários paises competem nesta área, principalmente nações asiáticas. Não será impondo tarifas altas na importação que os Estados Unidos voltarão a ter os produtos made in USA, produzidos com insumos também fabricados nos Estados Unidos. O mundo mudou, e não adianta chorar o leite derramado e perdido.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

DESPENCAR DA BOLSA

Enquanto o mundo fica olhando estupefato as tabelas do tarifaço, como poderíamos saber se Donald Trump está olhando o despencar do valor das cotações das principais ações nas bolsas de valores do planeta? Poderia fazer boas compras, pois seria uma atitude bem típica dele. Não teria o mínimo receio em voltar atrás no que acabou de fazer e reverter tudo para obter um bom lucro nas aplicações. E o mundo que se lixe.

Jose Fazio

São Paulo

NADA TRANQUILO

O tarifaço de Trump atingiu o mercado americano, que teve o pior dia desde a pandemia, com perdas elevadas e com o dólar despencando. A realidade que teremos no futuro ainda não pode ser avaliada com precisão, mas certamente não será nada tranquilo para a economia global.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

CAVANDO IMPEACHMENT

As poderosas forças do mercado já sentenciaram o fracasso do tarifaço de Donald Trump. A queda catastrófica do valor das ações no mundo inteiro deixa claro que ninguém espera um resultado positivo da lambança tarifária imposta por Trump. Respostas heterodoxas e imprevisíveis e a escalada do aumento de taxas configuram um pesadelo para o mercado, que gosta de previsibilidade e lógica. Donald Trump está impondo prejuízos gigantescos ao povo americano, de forma completamente desnecessária e inconsequente. Não há ideologia que sustente os prejuízos que Trump está impondo aos americanos. Republicanos e democratas estão perdendo muito dinheiro, e a solução é simples: remover o causador dos problemas do cargo. Logo mais começarão a chover pedidos de impeachment contra Trump. Dessa vez, a derrota estará garantida.

Mário Barilá Filho

São Paulo

VERBA PARA ESCOLA

Diretor sozinho não faz milagre. Professores também não. Sou professor há mais de 10 anos na rede municipal de São Paulo, a cidade mais rica do Estado. Não teve um ano em que os alunos receberam todos os livros didáticos no início do período letivo. Ano passado, a minha turma de quarto ano recebeu os livros de História e Geografia no terceiro bimestre. Esse ano, eles só receberam os livros depois que briguei muito, cobrando da escola e da Secretária Municipal de Educação. O livro do professor nunca vem, a gente tem que se virar. A escola tem muitos alunos vulneráveis com problemas de saúde, e nós, professores, fazemos relatórios para encaminhamento médico, mas as famílias não conseguem atendimento médico público. Acabei de imprimir as provas bimestrais na minha casa com a tinta e o papel sulfite comprados com o meu salário, as escolas estão sem verbas municipais. Enquanto os outros órgãos não fizerem as suas partes, a escola não conseguirá fazer a sua.

Eliel Queiroz Barros

São Paulo

DEPRESSÃO

Depressão não é só tristeza e ‘ficar na cama’: conheça os sintomas menos óbvios do transtorno (Estadão, 3/4). Tenho depressão, que se manifestou desde meus primeiros anos de vida. Sendo, por sinal, a forma mais grave e cruel da doença, a depressão ansiosa. Com o passar dos anos, os quadros sintomáticos foram se agravando e, até então, ignorante no assunto, sofria calado, procurando entender o porquê de tanto sofrimento. Não dormia, não comia e perdia peso, sem jamais deixar de cumprir compromissos. Ao cursar uma faculdade voltada para a saúde, procurei ajuda. Fiz terapias com psiquiatras e psicólogos e repassei por vários medicamentos e, hoje, sob ação de antidepressivos, vivo uma vida quase normal. É de se lamentar a associação infeliz da Organização Mundial da Saúde de um cachorro à depressão. Um de nossos melhores amigos, que nos ama incondicionalmente, está muito longe de estar associado a uma doença tão incapacitante. Muito pelo contrário. Meus cães muito me ajudaram a combater este terrível mal que, certamente, me acompanhará pelo resto da vida. Parabéns pela excelência do artigo, altamente esclarecedor. Tenho certeza que o texto acima descrito seria subscrito por milhões de pessoas mundo afora que sofrem de depressão.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

PÉ-DE-MEIA

Não me cabe na cabeça que, num mundo totalmente informatizado, o Ministério da Educação (MEC) não tenha poder para saber quantos alunos da escola pública cursam o segundo grau para evitar que corruptos lesem a nação com o projeto Pé-de-Meia, já que denúncias dizem existir mais beneficiários do que estudantes. Numa escola particular, a Receita Federal e órgãos fiscalizadores ficam azucrinando por transparência. Por que em órgãos públicos isso não acontece? Será que as verbas das escolas públicas vazam para gestores corruptos e desonestos? O MEC é mais um dos ministérios inchados e inoperantes.

Beatriz Campos

São Paulo