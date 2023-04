Lula e o PT

Reescrevendo a história

Merecem registro, no Estadão de ontem, tanto o editorial Lula e a leitura mendaz da história (A3) quanto o artigo da jornalista Raquel Landim O empenho de Lula para derrubar a Lei das Estatais (B2). Apesar de se ocuparem de temas distintos, ambos ferem a mesma questão de fundo, a saber: o esforço do governo Lula e de seu partido, o PT, para reescreverem a história e, assim, fixarem o discurso de que foi a política dos inimigos que os atingiu. Ora, o editorial reproduz o que todos os que se preocupam com a democracia e o Estado de Direito desejam, que a justiça seja feita dentro do próprio respeito à lei, mas enfatiza muito bem que isso não encobre que a Operação Lava Jato desnudou o entranhamento da corrupção no Estado brasileiro, o que beneficiou aqueles que nos governavam naqueles anos. Já o artigo de Landim revela o desconforto do presidente Lula com a separação entre a política partidária – legítima, desde que em sua esfera própria – e os assuntos públicos, que não podem ser por esta influenciados diretamente, como é o caso da direção das estatais, protegida legalmente desde 2016, mas ferida recentemente, além de claramente ameaçada por medida liminar concedida pelo então ministro do STF Ricardo Lewandowski.

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

*

Ensino médio

Currículo único é mordaça

Claudio de Moura Castro superou-se no artigo Os zigue-zagues do MEC (Estado, 2/4, A6). Finalmente alguém escreveu com competência e coerência sobre o enigma do ensino médio no Brasil. Uma escola para todos deve oferecer possibilidades de atender a diferentes inteligências, modalidades de aprendizagem, interesses, talentos e sonhos. O currículo único é a mordaça do respeito às diferentes faces da excelência.

Edimara de Lima

lima.edimara@gmail.com

São Paulo

*

Inteligência Artificial

Freio necessário

Discute-se colocar um freio nos avanços da inteligência artificial, para entender a influência que ela pode ter sobre as pessoas e sobre a sociedade. Nada mais acertado. Se até o amor – o maior sentimento – pode causar danos quando é excessivo e sem limites, o que não poderá fazer a tecnologia do ChatGPT, que ameaça impactar não só os empregos, mas também o equilíbrio mental das pessoas? Muito cuidado nesta hora.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Não retroceder

O ChatGPT é uma ferramenta incrível e extremamente útil para a humanidade. Ele oferece a capacidade de processar grandes quantidades de dados em questão de segundos, o que pode ajudar em várias áreas, desde a pesquisa científica até o atendimento ao cliente. Além disso, o ChatGPT permite a livre escolha do indivíduo, pois ele oferece respostas e informações precisas sem importar uma visão de mundo específica. Ao contrário do que alguns podem pensar, o ChatGPT só assumiu avanços para o mundo. A ideia de suspender o seu funcionamento, proposta por Elon Musk e outros cientistas renomados, parece ser uma medida extremista e contraproducente. Devemos pensar para a frente, e não retroceder, abraçando o avanço tecnológico e suas infinitas possibilidades. Não podemos deixar de mencionar a inovação trazida por Bill Gates, que possibilitou a criação do ChatGPT e outras tecnologias revolucionárias. Ele é um verdadeiro visionário e merece nossos cumprimentos por tudo o que já fez pela ciência e pela tecnologia. Por fim, fica a pergunta: quem escreveu este texto, foi o ChatGPT ou fui eu?

Reinner Carlos de Oliveira

reinnercarlos@uol.com.br

Araçatuba

*

São Paulo

Esburacada

Se o paulistano está satisfeito com a cidade esburacada, com trechos intransitáveis, eu não estou. Dirigir na cidade de São Paulo tornou-se uma aventura com iminente risco de acidentes e de avarias nos veículos. Nunca vi o desleixo e a enorme irresponsabilidade de deixar a cidade nesta terrível situação. O que me chama a atenção é que o município tem recursos financeiros suficientes para tapar os buracos e recapear as ruas da cidade, ou seja, está com os cofres cheios. Por que não o faz? Será que o prefeito está esperando se aproximarem as eleições de 2024 para fazer política com essas obras?

Valdir Ferraz de Oliveira

valdirferraz@uol.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ESPIONAGEM RUSSA

O espião russo Serguei Vladimir Cherkasov foi preso no Brasil ao ser deportado da Holanda com passaporte falso, em 2022. De acordo com a matéria PF investiga rede russa de apoio a espião que se passou por estudante brasileiro (Estado, 3/4, A9), “para as falsificações, ele contou com a ajuda de uma mulher ligada a um cartório”. Ainda de acordo com tal matéria, em agradecimento aos serviços prestados, tal mulher foi presenteada com um colar Swarovski. Tal matéria cita que outros dois espiões russos com identidades brasileiras falsas foram descobertos nos últimos meses. Aí pergunto: tal mulher continua usando seu lindo colar Swarovski e liberando documentos falsos para espiões russos? E será que nosso país está apoiando a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia? Ou está em cima do muro, liberando passaportes falsos para espiões russos? Que vergonha, Brasil: ao invés de se posicionar como uma grande nação, continua sendo apenas uma republiqueta de bananas.

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

EXTRADIÇÃO

Será que o presidente Lula, para agradar a ala da esquerda, agora vai autorizar a extradição do espião Serguei Cherkasov, fazendo o oposto do que fez com o terrorista Cesare Battisti?

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

REVISIONISMO LULOPETISTA

Como se sabe, a distópica obra-prima 1984, de George Orwell, buscou inspiração na ex-União Soviética de Josef Stalin, traçando paralelos como o relacionado com a ocupação do protagonista do “Ministério da Verdade”, em que “revisa” a história apagando os vestígios de todos aqueles que por algum motivo caíram em desgraça. Algumas figuras estavam condenadas a desaparecer de todos os lugares, como Leon Trotski, braço direito de Lenin antes de se tornar arqui-inimigo de Stalin. O exemplo clássico é a célebre foto de 1920 em que Trotski está de pé ao lado de Lenin. Na versão posterior, ele simplesmente desaparece da imagem, como num passe de mágica e de photoshop. Diante das recentes declarações de Lula et caterva, vê-se que o mesmo se dá com a descabida e absurda tentativa de tentar eliminar da história e da foto os seus conhecidos malfeitos do mensalão e do petrolão, que resultaram na Operação Lava Jato. Por mais erros e desvios das leis e da Constituição havidos em razão da incompetência e parcialidade do ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR), além do suspeito conluio de procuradores federais e o então titular da 3.ª Vara Federal Criminal de Curitiba, não se pode apagar o PT da foto que registrou os fatos ocorridos e fartamente documentados. O revisionismo lulopetista não engana ninguém.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

HISTÓRIA DA LAVA JATO

Em continuada tentativa de reescrever a história da Lava Jato, Lula mostra que precisa, honestamente, melhorar sua caligrafia.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

FLÁVIO DINO

A sociedade brasileira acaba de ser apresentada ao humor ácido do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, governador por sete anos, entre 2015 e 2022, do Maranhão, e eleito senador pelo mesmo Estado nas eleições de 2022. Compareceu em 28/3/2023 como convidado à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados para satisfazer a curiosidade dos parlamentares sobre atitudes suas nestes três meses à frente da pasta e sobre diretrizes futuras. Na sessão foram abordados, entre outros temas, as mudanças na política de controle de armas do governo federal, a estratégia adotada pelo poder central após os ataques ocorridos no dia 8 de janeiro e a inédita e estranha visita ao Complexo da Maré, no Rio, reduto do Comando Vermelho, poderosa facção criminosa, no último dia 13 de março. Ao responder a várias questões, tentou esvaziar sardonicamente as colocações de alguns deputados da oposição e foi considerado por boa parte dos presentes como evasivo sobre as questões mais polêmicas. No geral, é inegável que gerou ressentimentos e criará dificuldades para o encaminhamento de projetos do governo na Câmara. Tudo leva a crer que o convite evoluirá para uma futura convocação formal onde certamente os ânimos estrão mais exaltados. Aguardemos.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com.

Rio de Janeiro

*

REGRA FISCAL E PUNIÇÃO

“A nova regra fiscal não depende de aumento na arrecadação”, “é exequível sem problemas”, etc. É mesmo? Que tal, então, manter a punição para o não cumprimento da mesma tal como há para o descumprimento do “teto de gastos” – crime de responsabilidade e impeachment? Fazer isso é o melhor termômetro para medir a viabilidade e a seriedade do compromisso com as metas.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

REDUÇÃO TRIBUTÁRIA

É básico no “arcabouço fiscal” contemplar o empregador e o empregado, pois eles se completam, em recíproca dependência. Não ficou claro no “arcabouço” a redução tributária para aliviar a classe operária que trabalha 153 dias do ano só para pagar impostos em tudo que consome. Assim não dá. Precisa reduzir os pesados impostos para rodar a economia, beneficiar o patrão e o empregado. Só assim vai sobrar algum dinheiro para, quem sabe, a cerveja e a picanha uma vez por mês.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

CRIATIVIDADE FINANCEIRA

Após profundos e sábios estudos do governo, o problema do orçamento com a falta dinheiro foi resolvido: é só aumentar a arrecadação, provavelmente aumentando impostos. Tudo muito criativo.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

ELE VOLTOU

Não há comentário melhor sobre a volta de Jair Bolsonaro que a famosa canção de Nelson Gonçalves: “Partiu daqui tão contente / Por que razão quer voltar?”. Para o bem do Brasil, esperamos que ele não esteja sério sobre tentar mais uma eleição. Chega!

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

CPMI DO 8 DE JANEIRO

Os bolsonaristas quererem instaurar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito lembra a história do vampiro que diz que foi a vítima que arremessou o pescoço nos seus afiados caninos.

Bernardo Assis Filho

bafpsi7@uol.com.br

Salvador

*

SUCESSO DO CARRO ELÉTRICO

Alegra saber sobre o bom nível de vendas de carro elétrico pelo mundo. Como apresenta em seu artigo o comentarista de economia Celso Ming (Estado, 2/4, B2), embora o Brasil engatinhe, do sonho de materializar a fabricação de carros elétricos, hoje o sucesso de mercado parece irreversível. E os números comprovam: na Noruega, 79% das vendas de veículos são de carros elétricos; na China, 27%; e na Zona do Euro, 21%. E se estima que até 2030 alcance 45% das vendas totais de veículos novos fabricados pelo mundo. Pelo jeito, caminhamos a passos largos para alcançar o índice de carbono zero até 2050.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

PODA DE ÁRVORES

Uma árvore de quase 30 metros caiu no bairro do Grajaú, destruiu um carro, a fachada de um prédio e derrubou cinco postes deixando os moradores por mais de 24 horas sem luz. Esse bairro é conhecido por suas ruas arborizadas. Mas alguém já viu as raízes dessas árvores? Algumas aparecem no solo. Já imaginaram o estrago que essas raízes estão fazendo por baixo das calçadas ou indo em direção às fundações das casas à procura de água? Não era o tipo de árvore que deveria ser plantada. Agora é tarde. O pior é que a poda só pode ser feita por órgão credenciado. Ai de você se podar por conta própria. Será processado por tudo que é órgão nacional, internacional, interestelar, Greenpeace, etc. Por que os órgãos responsáveis por isso não fazem a poda periódica e necessária independentemente de serem chamados? Para você conseguir pedir a poda de uma árvore é uma via crucis. Estrago ela pode causar. Ser podada pelos moradores, não. Quem vai assumir o estrago e o prejuízo causados pela queda dessa árvore? O órgão responsável pela poda não devia ser responsabilizado?

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ESPERA NO SUS

Quando criou o purgatório em sua obra A Divina Comédia, no século 14, Dante Alighieri jamais poderia imaginar que relatava, com mais de 700 anos de antecedência, o quadro desolador vivido hoje por milhões de brasileiros que esperam internações e cirurgias através do Sistema Único de Saúde (SUS). Diagnosticado seu mal, o que, por conta da elevada demanda, sempre ocorre em tempo mais dilatado que o razoável, homens e mulheres adultos, crianças e idosos de todas as complexidades passam anos de sofrimento e incertezas na fila aguardando vaga. A espera leva muitos ao agravamento da moléstia e, não raro, à morte. Isso num país onde a Constituição define a saúde como “direito de todos e dever do Estado” (art. 196). É preciso fazer algo para atender à grande demanda. Os que hoje se empenham em reformas econômicas e políticas têm o dever de também olhar para o problema do atendimento médico-hospitalar, que consome elevadas somas mas mesmo assim ainda é insuficiente. Governantes, autoridades, congressistas e lideranças que tanto têm agitado pelo respeito à Constituição, notadamente ao seu viés democrático, deveriam se preocupar também em fazer com que o que nela está escrito seja cumprido. Considerem que essa multidão de brasileiros que não recebe o tratamento de saúde no devido tempo e teme pelo abreviamento da vida sofre a verdadeira tortura. E tortura, além de atitude infamante, é crime em nosso país.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

MISSÃO LUNAR

A retomada das missões tripuladas para a Lua é importante para o desenvolvimento científico, tecnológico e social da humanidade. Fiquei feliz em ver que mais de 1/3 da primeira página do Estadão foi destinada à foto dos quatro escolhidos para a Artemis II, e a matéria (Nasa levará mulher e não americano em missão lunar, 4/4, A13) detalha a formação e currículo dos astronautas e traduz os desafios e a importância da missão. Que a irmã gêmea de Apolo nos traga tanto conhecimento quanto aquela missão de 50 anos atrás.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

DISCIPLINA ESTUDANTIL

A reforma do ensino médio deve contemplar a questão da disciplina nas salas de aula, além das mudanças óbvias que devem ser implementadas nas questões instrucionais. Os alunos não respeitam mais os professores e tampouco os próprios colegas; eles se comportam como animais irracionais, defendendo suas parcas convicções cooptadas nas redes sociais com violência verbal e física. Sem ordem não haverá progresso em seu aprendizado. O outrora inspetor de turma, cargo fundamental nas escolas, poderia evitar muitos ataques de alunos desequilibrados e vítimas de bullying. A reforma ficará incompleta sem se considerar a disciplina estudantil.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)