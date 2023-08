STF

Ministro Zanin

Cristiano Zanin tomou posse, na quinta-feira, no Supremo Tribunal Federal (STF). Advogado, pode não ter “notável saber jurídico”, mas tem a notável amizade com o presidente Lula. É por essa e outras que o STF não tem mais o respeito da maioria dos brasileiros.

Darci Trabachin de Barros

darci.trabachin@gmail.com

Limeira

*

Questão bíblica

Estamos diante de uma questão bíblica: “Não se pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro ou se devotará a um e desprezará o outro” (Mateus 6:24). Resta saber a quem Cristiano Zanin dedicará o seu supremo trabalho: a Lula ou ao povo brasileiro? Pobre Brasil...

Antonio Manoel Vasques Gomes

amavago@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Estado de SP

Escolas rurais

SP planeja internato rural para morador de rua e usuário de droga (Estado, 4/8, A20). É uma boa ideia, porque enxerga a população de rua – usuários de droga ou não – de uma forma mais humana e solidária. Mas é preciso observar se é isso o que desejam muitas dessas pessoas.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

Violência

Novo normal

A quantidade de cidadãos vítimas de sequestro relâmpago para a bandidagem obter transferências via PIX é de arrepiar. Da mesma forma, o número de roubos de celular por ano chegando a mais de 1 milhão é estarrecedor. Isso virou o novo normal por aqui, no Brasil. A sensação de medo do paulistano e do brasileiro, em geral, em algum grau, é constante. A razão não é a desigualdade social, mas a impunidade. Não é aceitável que nobres deputados e senadores não se incomodem para rever a tal progressão de pena, que devolve a liberdade muito rapidamente a meliantes frios, estupradores – em alguns casos, 16% da pena já lhes permite ganhar benefícios – e quem mata por um celular ou barbariza a vítima em sequestro. Isso precisa mudar! Vamos cobrar com veemência os parlamentares neste retorno do prazeroso e, claro, vergonhoso recesso.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

Combustíveis

O preço da gasolina

A gasolina na França custa em torno de € 2,30 o litro, em média, o equivalente a cerca de R$ 12,00 o litro. E você viu o presidente da França intervindo no custo do petróleo ou em petroleira francesa? Você ouviu falar em protestos por causa dos preços altos da gasolina? Não. Isso porque existe um plano logístico em que barcos com mercadorias pesadas e commodities como trigo são utilizados para transporte de cargas pesadas; trens de alta velocidade cruzam o país, integrando-o; e o transporte de carga rodoviário foca em quilometragens reduzidas, assim o impacto do frete será menor no custo. Trens, metrô e ônibus complementam o sistema de transporte urbano, não se privilegia a venda de carros nem se subsidiam veículos. E há, atualmente, uma migração para carros híbridos, elétricos e reduzidos tipo smart, que demandam pouca energia e pouco espaço físico urbano. Apresentam-se alternativas, soluções para que o cidadão escolha o que mais convém. Esse é o exercício real de um país democrático. Já em Pindorama, terra de tutelados, o sistema político administrativo intervencionista, sem criatividade, se apega a subsídios populistas, intervenções em preços de energia, para mostrar ao eleitor desavisado que trabalha por ele. Hoje, total descrédito. Como os fatos demonstram, faz errado e insiste no erro. É consistente em errar.

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

Estados Unidos

Ataque à democracia

Finalmente, passados três anos após deixar a presidência dos EUA, Donald Trump foi acusado de conspiração contra a democracia, por meio do violento ataque contra o Congresso norte-americano, em 6 de janeiro de 2021. No Brasil, a Justiça Eleitoral já tornou inelegível seu imitador, Jair Bolsonaro, poucos meses após deixar o governo brasileiro. Trump, porém, continua candidato à presidência nas eleições de 2024, apoiado por grande parte do eleitorado americano que odeia a democracia, a liberdade e a verdade.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

REDUÇÃO DA TAXA SELIC

Que fique bem claro: a redução da taxa Selic em 0,5 ponto porcentual não se deu por pressão do governo e do PT ou para o Banco Central (BC) sair bem na foto. Tal redução se deveu a critérios técnicos amplamente debatidos, como se viu pelo placar apertado na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Se a economia é uma ciência complicadíssima, a brasileira é mais complicada ainda. Lula da Silva adotou, desde sua posse, a estratégia condenável de vender para a opinião pública a ideia de que juros altos travam a atividade econômica e que bastaria reduzi-los para atrair investimentos e gerar empregos. Se, por um lado, muitos compraram esse conceito, de outra parte, analistas renomados, inclusive o próprio presidente do BC, esclareceram as inúmeras variáveis concorrentes em jogo, entre elas, as questões da âncora fiscal, da necessidade de reforma tributária e da contenção de gastos públicos. A estratégia clássica lulopetista de jogar a responsabilidade para o outro nunca funcionou de fato, e não funcionará. Simplismos à parte, está na hora de o governo parar de gritar e tomar a responsabilidade para si.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

VOTO ‘TÉCNICO’

Fernando Haddad, que antes acusara Roberto Campos Neto de inimigo e de estar querendo quebrar o País ao manter a Selic em 13,75% ao ano, agora se retrata do que disse por ele ter baixado a taxa em 0,5 ponto porcentual. Afirmou que mantém com ele um ótimo relacionamento e elogiou o seu voto na última reunião do Copom dizendo que foi voto “técnico”. Parece mesmo que agora está tudo relativizado na visão petista, até o conceito do que é “técnico”.

Deri Lemos Maia

lharary@hotmail.com

Araçatuba

*

ANSIEDADE DO MST

Segundo Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, o momento é de calmaria no governo, e o motivo de o grupo do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) ter invadido a Embrapa é por ansiedade. Mais da metade da população brasileira sofre de ansiedade, e por isso pode sair por aí invadindo propriedade alheia? É o que dá inventar ministério para acomodar apaniguados. Depois dessa declaração, mais da metade da população está estressada. Pobre Brasil.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

DIREITO À PROPRIEDADE

O direito à propriedade é inalienável, particularmente se a mesma estiver com sua documentação legalizada e ter sido adquirida com dinheiro “limpo”, sendo ou não produtiva. A organização contraventora patrocinada pelo presidente que chama supostos agressores de Alexandre de Moraes de “animais selvagens” e pede punição severa a estes se cala diante da invasão da Embrapa em Petrolina (PE). Constrangedora também é a postura de Moraes, paladino da moral e dos bons costumes, que se omite diante de fato gravíssimo, verdadeiro atentado à democracia.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

BASTA À ESCULHAMBAÇÃO

Ninguém em sã consciência pode ser contra a luta dos trabalhadores da área da agricultura por terras para poderem trabalhar. Contudo, os líderes do MST já passaram muito da conta nessa atividade de invadir propriedades particulares produtivas e órgãos públicos para fazer pressão contra um presidente que apoia de longa data esse movimento. Chega a ser insana a invasão de uma unidade pública federal científica, criada para apoiar os agricultores. No governo anterior não se portaram dessa maneira, apesar de não receberem nenhum apoio de Bolsonaro. Ao agir assim agora, procuram muito mais divulgação do movimento e de seus líderes, pois o governo Lula já demonstrou o seu apoio. Contam com a sua benevolência, mas, à luz da legislação vigente, tais invasões são tão ilegais como aquelas de 8 de janeiro, quando houve as invasões dos prédios públicos em Brasília. O presidente Lula assumiu o governo federal depois de quatro anos de esculhambação do seu antecessor e um Congresso que vai lhe dar muito trabalho. Ora, o MST não tem o direito de arranjar mais problemas, mesmo porque ele não foi eleito só pelo PT, mas por uma coligação formada para salvar a nossa democracia, e existe uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Parlamento contra o MST. Está na hora de o presidente dar um basta à essa esculhambação.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

OITO DE JANEIRO

Um bando de civis de média e terceira idade, tresloucados, desarmados, totalmente descoordenados, sem plano algum e sem apoio militar, invadiram e depredaram os três palácios de Brasília em 8 de janeiro. Os responsáveis por defendê-los estavam plenamente cientes do que poderia ocorrer e mesmo assim operavam quase como se não soubessem de nada. Chegando a ser até cordiais com os invasores. Poderiam ter evitado o que ocorreu ou ao menos minimizado? Certamente. Por que não o fizeram? Ainda não se sabe. Mas já se imagina. Ainda não é proibido pensar.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

MINISTROS DE LULA

Conforme noticiado, muitos ministros do governo Lula 3 têm usado irregularmente aeronaves da Força Aérea Brasileira para passar o fim de semana em seus redutos eleitorais, com “agendas de trabalho” para inglês ver, às sextas-feiras, em suas cidades de origem, retornando a Brasília na segunda-feira, alguns deles em companhia das mulheres. Como se vê, a sem-vergonhice dos políticos continua desfrutando das benesses oferecidas pelos cargos voando nas asas da Farra Aérea Brasileira. Até quando?

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CARTÃO DE PONTO

Servidor federal vai deixar de ‘bater ponto’ e será avaliado por resultados (Estado, 31/7). Abolir o cartão de ponto de servidores federais é o sonho de consumo de todo funcionário fantasma. Veremos a proliferação desse fenômeno se a medida passar.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

INVASÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS

Tornar alguém inelegível por suspeitar ou criticar o atual sistema eleitoral é antidemocrático, cerceamento da liberdade de expressão. Entretanto, negociar com um hacker a invasão de urnas eletrônicas configura-se crime, justificando ampla investigação e punições exemplares aos envolvidos (Hacker diz que Bolsonaro perguntou ‘sobre invasão de urnas’ e revela Pix ‘à disposição’ de Zambelli, 2/8)

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

BOLSONARO E O HACKER

As relações entre Jair Bolsonaro e o hacker Delgatti Neto, preso pela Polícia Federal a pedido do Ministério Público, devem ser rigorosamente investigadas para garantir a transparência e a integridade das instituições democráticas. A apuração desses vínculos é essencial para assegurar a justiça e a imparcialidade do processo investigativo, evitando qualquer interferência indevida ou uso político da situação. A sociedade tem o direito de conhecer a verdade sobre essa relação e seus possíveis desdobramentos. Somente por meio de uma investigação séria e isenta será possível esclarecer os fatos e responsabilidades envolvidas, assegurando o cumprimento da lei e a preservação da democracia.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.b

São Paulo

*

SERVIÇOS POLICIAIS

Sempre que se acirra o confronto entre polícia e criminosos, a população é envolvida por uma onda de boatos e questionamentos nem sempre criteriosos. Os criminosos, ao mesmo tempo que atacam e (quando conseguem) matam policiais, tornam-se argumentos de defesa do crime organizado e de proselitismo dos oportunistas, que aproveitam o ensejo para contestar e tentar enfraquecer a polícia e auferir lucro pessoal, institucional ou político. Faz bem o governador Tarcísio de Freitas ao apoiar e prestigiar a tropa no enfrentamento ao crime sem deixar de advertir que punirá excessos que venham a ser apurados. O quadro tem de ser tratado com absoluta seriedade. Nos socorremos do raciocínio do coronel Marcelo Vieira Salles, ex-comandante-geral da Polícia Militar e atual vereador da Câmara Municipal de São Paulo, sobre o soldado Patrick Bastos Reis, da Rota, morto pelos bandidos: “Ele não era pago para matar, mas também não era pago para morrer”. Evite-se potencializar os confrontos e, principalmente, enfraquecer a polícia. Imaginem o que seria de todos nós se não contássemos com os serviços policiais. Como seria se os criminosos pudessem agir sem a força do Estado que os impede?

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

ALUNO NOTA DEZ

Em relação ao editorial Um estranho conceito de sucesso (2/8, A3), é possível que o julgamento apressado e leviano do sr. Tarcísio de Freitas em apoio à atitude claramente vingativa da Polícia Militar pela morte no Guarujá de um militar seja mais uma demonstração da baixa qualidade do ensino no Brasil. Como se sabe, o governador, um engenheiro que se orgulha de ter sido um aluno nota dez, o primeiro da turma em todos os cursos e concursos que participou, tenha uma postura tão pequena e indiferente às vitimas fatais, no caso comparando-se a seu guia politico, preferindo apoiar seu eleitorado cativo, repetindo platitudes como efeito colateral para as mortes decorrentes da ação violenta de sua Polícia Militar. A expectativa sobre quem se diz tão preparado seria a de ter uma atitude mais inteligente com um mínimo planejamento nas ações de segurança pública baseadas em inteligência e tecnologia, ao contrário das hordas de batalhões invadindo e trocando tiros em meio à população pobre e indefesa, estratégia que aparenta ser única elaboração dos comandos militares, que no Rio de Janeiro há décadas vem demonstrando ser inócua, insensata e infrutífera. Seria apenas mais uma demonstração de pobreza intelectual.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

PRIVATIZAÇÃO DA SABESP

Alegar que a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) resultará em redução na conta d’água é ingenuidade de principiante. O que normalmente vemos é que “diminuem” um pouco os custos, mas pioram o atendimento.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

RIO PINHEIROS

Alegra saber com foto de capa do Estadão (31/7, primeira página) que o “Rio Pinheiros está ‘vivo’ de novo, mas ainda doente”. Aliás, é justo lembrar que essas obras tiveram um apoio com campanha importante da Rádio Eldorado, do Grupo Estado, em que milhares de assinaturas foram coletadas. Felizmente, o atual governador Tarcísio de Freitas dá continuidade a essa recuperação do rio, seguindo o projeto da gestão de João Doria. Os peixes apareceram! O mau cheiro diminuiu bastante. Como ex-morador do Jardim Europa entre 1980-1990, sei como era insuportável o odor, incluindo os mosquitos, no período entre os meses de abril e agosto.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

ERUPÇÃO DE EDIFÍCIOS

Obrigada, Ignácio de Loyola Brandão, por me fazer sentir que tenho com quem compartilhar a angústia de ver a cidade devastada pela erupção desenfreada de edifícios em cada espaço que ainda lhe resta (Estado, 30/7, C5). E durante a obra, o barulho, os caminhões e as vias públicas esburacadas que temos de suportar. Cadê a fiscalização? Ainda me pergunto: para onde irão as papelarias, as escolas de inglês, as lavanderias, os salões de beleza, os pequenos comerciantes e os prestadores de serviços, enfim, que são desalojados? Essas obras serão aprovadas até que não reste uma única casa na cidade?

Elisa Maria Andrade

elisa@portuguesemforma.com

São Paulo