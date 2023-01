Ministra do Turismo

Passado irremediável

Há certos passados que condenam irremediavelmente. É o caso da recém-empossada ministra do Turismo, Daniela Carneiro, cuja ligação política passada com um miliciano de Belford Roxo inviabiliza sua permanência no cargo. De nada adianta o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tentar dourar a pílula com a tese do “fogo amigo”. É uma questão política e moral. Ainda mais considerando que o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em seu discurso de posse que a solução definitiva do caso Marielle Franco – ao que parece, visceralmente conectado às milícias – é uma questão de honra para o Estado brasileiro. Quem indicou a Lula o nome da ministra errou.

Luciano Harary

São Paulo

Controle

Monopólio da verdade

Neste início do terceiro mandato do presidente Lula, depois dos longos quatro anos do desgoverno negacionista de Jair Bolsonaro, em que uma verdadeira indústria de desinformação e fake news foi montada no quarto andar do Palácio do Planalto com o disparo de ameaças ao Estado Democrático de Direito, a tão duras penas reconquistado após os anos de chumbo do regime de exceção da ditadura militar, de lamentável memória, parece fazer sentido a criação da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia e da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade, conforme anunciado pelo governo federal. No entanto, como diz o oportuno editorial O monopólio lulopetista da verdade (5/1, A3), não se pode dar nenhuma chance para que o monopólio absoluto da verdade seja reivindicado pelo governo de turno, criminalizando e punindo as opiniões contrárias.

J. S. Decol

São Paulo

Dissonância cognitiva

Após um governo que negou a ditadura, a escravidão e a eficácia das vacinas, e diante da dissonância cognitiva que domina parte da população, com um ex-presidente posando no Twitter como se ainda fosse líder da Nação, acho que devemos, sim, restabelecer não só a verdade, como também a realidade.

Maria Ísis Meirelles M. de Barros

Santa Rita do Passa Quatro

Isenção de IR

Promessa de campanha

A isenção de Imposto de Renda (IR) para a faixa de salários até R$ 5 mil, uma promessa de campanha, deve ser assinada no último dia deste governo, assim como foi a isenção de impostos para certas atividades financeiras, assinada pelo governo Jair Bolsonaro.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Populismo

Sai o populista Bolsonaro, entra o populista Lula e a classe trabalhadora continua sendo onerada com a não correção da tabela do IR. Para se elegerem, usam-nos com falsas promessas; ao assumirem, procuram desculpas esfarrapadas (Para Haddad, correção da tabela do IR deve ser feita apenas em 2024, 4/1, B2). Por que prometem então? Mais um reajuste do salário mínimo e o aposentado que recebe esse valor vai pagar IR. Que vergonha.

Luiz Antonio Amaro da Silva

Guarulhos

Aniversário

Espírito do paulista

A contribuição de O Estado de S. Paulo para a República e para a democracia é simplesmente incontornável. Há 148 anos, o jornal de Julio Mesquita, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e tantos outros escritores brilhantes reflete e molda o espírito do paulista e do Brasil. Não é por outro motivo que abriga e guarda em sua Redação um dos nossos mais importantes símbolos da nossa identidade, a bandeira da Revolução Constitucionalista de 1932 e o combate aos arbítrios. Parabéns ao Estadão e aos seus jornalistas de ontem e de hoje.

Baleia Rossi,

deputado federal e presidente do MDB

São Paulo

Cumprimentos pelos 148 anos de jornalismo ético, equilibrado e intransigente defensor do Estado Democrático de Direito.

Ruy Altenfelder,

presidente da Academia Paulista de Letras Jurídicas

São Paulo

GRUPO PRERROGATIVAS

O Grupo Prerrogativas, formado por notórios causídicos, quer tornar Jair Bolsonaro réu e inelegível (Estado, 5/1, A10), mas se cala em relação à ministra do Turismo ligada ao miliciano do Rio de Janeiro e apoia de modo incondicional Luiz Inácio Lula da Silva, suspeito de inúmeros casos de corrupção e que responde a vários processos. Realmente este não é um país sério.

J. A. Muller

Avaré

BOLSONARO SEM ANISTIA

Depois dos gravíssimos e condenáveis crimes cometidos contra a saúde pública, o meio ambiente, o Estado Democrático de Direito, à cultura, às ciências e à educação, entre outros, ao longo dos quatro anos do negacionista e fascistoide desgoverno Bolsonaro, não há como relevar os grandes males causados ao País e à sua população sem que Bolsonaro seja punido. É imprescindível corroborar com os advogados e juristas do Grupo Prerrogativas, que anunciam uma necessária e apropriada ofensiva jurídica para levar o ex-presidente Bolsonaro à Justiça e assim, responder por suas nefastas ações, com a possibilidade de ser preso e se tornar inelegível. Como diz o velho adágio, “aqui se faz, aqui se paga.”

J. S. Decol

São Paulo

CASO MARIELLE FRANCO

Flávio Dino, ministro da Justiça no governo Lula, estabeleceu, como “questão de honra”, desvendar “quem matou e quem mandou matar” Marielle Franco. Daniela Carneiro, ministra do Turismo, acusada de ligação com bonde de miliciano responsável por uma centena de assassinatos, talvez possa ajudar seu colega Dino nesse desvendamento, levantando informações. Fica aqui a sugestão da constituição de uma comissão ministerial tripartite para tratar desse gravíssimo assunto, integrada também por Anielle Franco, ministra da Igualdade Racial, e irmã de Marielle.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

REUNIÃO COM MINISTROS

O presidente Lula marcou reunião com todos os seus ministros para enquadrar e centralizar todas as decisões, para a sua aprovação, antes de se tornarem públicas. Na verdade, Lula não quer que se repita o que aconteceu nos últimos dias de seu governo. Ministro da Fazenda falando que não vai manter a desoneração dos combustíveis, ministro dizendo que vai rediscutir a reforma da Previdência e ainda tem ministro da Justiça que taxa os atos antidemocráticos na frente dos quartéis como “incubadores de terroristas”. Como é de se esperar, a “tigrada” petista está com sede do poder, dando “bom dia a cavalo”. É bom colocar um breque nesse princípio de anarquia.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

GOVERNO LULA 3

Como todo governo que se inicia, esse terceiro mandato do presidente Lula na Presidência da República comete algumas desavenças entre os membros do seu ministério. Por isso ocorrerá uma reunião do mandatário da Nação com todos os seus ministros, para equacionar tais desencontros. Esperamos que superada essa fase inicial e seus equívocos, o novo governo encontre o equilíbrio necessário para dar soluções adequadas aos nossos imensos problemas, rumo à construção da grande Nação tão sonhada por todos nós e que temos condições de ser.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

PLANOS DO PRESIDENTE

Lula está certo em enquadrar e centralizar seus ministros, para enaltecer somente os planos do novo governo e esquecer o governo anterior, esquecer Bolsonaro e os bolsonaristas. Apenas aproveitar o que foi bom, com humildade, corrigir e reequilibrar o que foi ruim, sem rancores e esquecer o velho ranço ideológico, com novas ideias. Ele precisa lembrar as pessoas vestidas de verde e amarelo levantando bandeiras do Brasil nas portas dos quartéis são brasileiros que estão apenas exercendo seus diretos de se manifestarem, pacificamente, e que estão sendo governados, igualmente, pelo novo governo, que deve governar para todos os brasileiros, inclusive os manifestantes. Todos os brasileiros merecem igualmente o mesmo tratamento e o mesmo respeito.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

CARLOS LUPI NA PREVIDÊNCIA

Da fatídica era Lula, a do reino do maior nível de corrupção da nossa história, agora, em seu terceiro mandato, demonstra não ter aprendido nada quando nomeia para o Ministério da Previdência, o manjado Carlos Lupi. Em sua primeira declaração, diga-se irresponsável, disse que vai promover alteração na boa reforma da Previdência, porque está dando muito lucro para a pasta. Santa ignorância. Contra o qual, em boa hora, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, veio a público para dizer que não vai haver nenhuma alteração nas regras da Previdência. É bom lembrar que Lupi foi ministro do Trabalho, na gestão anterior de Lula. E foi defenestrado do cargo, a pedido da Comissão de Ética da Presidência da República, porque era investigado numa ação cabeluda de desvio de recursos. Se o Lula pretende reconstruir o País, com gente desta laia, estamos fadados a mais retrocessos, ético, econômico e social.

Paulo Panossian

São Carlos

DISCURSO SILVIO ALMEIDA

Em discurso histórico, o jovem ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, foi aplaudido como poucas vezes já se viu numa cerimônia de posse, ao referir-se a cada segmento da população brasileira repetindo o mantra: “vocês existem e são valiosos para nós.” Este jovem advogado, professor e escritor, estudioso da filosofia política e alçado ao Ministério mais sensível e ponte entre povo e governo, promete ser um Barack Obama brasileiro.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

PRÓXIMO PRESIDENTE

O Brasil virou refém de um sistema político que não funciona. Lula acabou de assumir a Presidência da República e já existe preocupação com quem será o próximo presidente. O próprio Lula é o mais preocupado com sua sucessão, nomeou o companheiro Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda com o único objetivo de dar visibilidade e relevância a ele, e com isso fortalecer suas chances na próxima eleição. Haddad não é do ramo, será um péssimo ministro da Fazenda, mas Lula insiste que Haddad seja o próximo presidente da República. Tem tanta coisa errada na política brasileira, um bom começo seria aumentar o mandato para cinco ou seis anos, sem reeleição e impor critérios qualitativos para todos os postulantes a cargos públicos.

Mário Barilá Filho

São Paulo

NOVAS REGRAS PARA OS CURSOS DE MEDICINA

Sobre a revogação das novas regras para o curso de Medicina (Estado, 5/1, A17), um item chama muita atenção: não foi mencionado a questão da obrigatoriedade de se construir nesses centros de ensino estruturas como hospitais e consultórios, um item de suma importância para atender a população local e treinar seus futuros profissionais

Alberto Utida

São Paulo

PROTAGONISMO DA INDÚSTRIA

Em relação à matéria Empresários cobram medidas para retomar protagonismo da indústria (Estado, 5/1, B2), gostaria de comentar que, infelizmente, a indústria nacional parece viver no mesmo modelo obsoleto de busca de subsídios, crédito fácil, vantagens e protecionismo, o qual já se exauriu há tempos. Atualmente, o Tesouro Nacional já está com enorme déficit e há prementes necessidades sociais a serem atendidas, que parecem ser prioridade no governo que se inicia, tendo inclusive sido as responsáveis principais por sua eleição. O novo ministro poderá representar um importante elo de comunicação entre o governo e o empresariado, mas não pode e nem deve atuar como um salvador de indústrias pouco competitivas a qualquer custo, sob pena de criar, no futuro, uma verdadeira “zumbilândia industrial”, totalmente dependente do governo para sobreviver. Mesmo que fossem plenamente atendidas todas as exageradas demandas dos representantes do setor industrial nacional, as consequências provavelmente seriam previsíveis: a manutenção de preços relativamente mais altos para os consumidores brasileiros de produtos industriais diante a realidade internacional, continuando assim a prejudicar a economia interna, bem como o inexorável processo de declínio da indústria brasileira, que teima em ignorar que o mundo a sua volta mudou irremediavelmente.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

PERSPECTIVAS PARA 2023

O antropólogo Roberto DaMatta, em seu artigo Natal, ano novo, esperança (Estado, 4/1, C5) nos presenteia com um texto em que situa o ciclo de festas de fim de ano no contexto de alternância do poder e da renovação administrativa. Introduz no título aquela que parece ser a palavra-chave que melhor possa caracterizar o momento atual: esperança. Em contraposição ao “pacto com o caos” – que talvez melhor defina o “supremo governante” que encerra sua liderança tóxica à frente do País-, DaMatta expressa o pensamento e o desejo de milhões de brasileiros, com os votos de “que 2023, com um novo (?) governo, possa trazer de volta o conjunto de rotinas que são a matéria-prima da ordem que, já dizia um sábio, se casava com o progresso.” Sim, é tempo de unir, reunir, congregar, conviver, pacificar e arrefecer os ânimos. Tempo de fraternidade, reciprocidade, liberdade, democracia e boa vontade. Depois de dois anos de distanciamento social, isolamento e reclusão devido à pandemia, possamos, aliviados, nos presentear mutuamente com convívio social amigável, civilizado, amoroso, desarmado, solidário e generoso, em busca do bem comum e da dignidade da pessoa humana para todos.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

ANIVERSÁRIO DO JORNAL

Parabéns ao valoroso Estadão pelos 148 anos de brava e vigilante existência, sempre na trincheira do bom jornalismo e da boa informação.

Vicente Limongi Netto

Brasília

148 ANOS DE HISTÓRIA

Parabéns ao Estadão pelos 148 anos de existência. Hoje, morando em Salvador, assino a versão online, mas que saudade de pegar o jornal todos os dias de manhã. O importante é que o Estadão continua fazendo parte do dia a dia da minha família. Não posso também deixar de elogiar o Fórum dos Eleitores, uma parte essencial do jornal que dá voz àqueles que, com discernimento e sensatez, podem expressar suas ideias, críticas e elogios.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

OPINIÃO DO ESTADÃO

Parabenizo o Estadão pelos 148 anos com excelentes editoriais diretos, retos, francos e assertivos, os melhores da imprensa escrita, boas reportagens e independente.

Diogo Molina Gois

Itajubá (MG)