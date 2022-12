Transição de governo

Festim

Temos acompanhado as infindáveis tratativas para a definição da chamada PEC da Transição, que, na fachada, mostra preocupação com os milhões de brasileiros desvalidos necessitados de um auxílio emergencial que já está se transformando em auxílio perpétuo. Na verdade, o que o sistema político quer é dar ar de legalidade para poder arrombar o teto de gastos e, assim, dividir um butim de R$ 200 bilhões anuais. Mais correto, então, seria chamar esse projeto de PEC da Transação Espúria. O espantoso é que, em governos passados, essas tentativas de assalto aos cofres públicos ocorriam depois da posse do novo governo, e não antes, como está acontecendo. A atividade frenética que se tem observado lembra a voracidade de predadores, como abutres lutando pela carniça. Desta vez, o festim começou antes. Um nojo!

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

Governo perdulário

É importante que alguém se lembre de que o teto do Orçamento foi montado para que os gastos públicos (já gigantescos e perdulários) não só parassem de crescer, mas que também fossem corrigidos pela inflação. Finalmente, alguém precisa se lembrar de que o primeiro orçamento que teve de seguir a regra do teto foi do próprio PT, e, portanto, por definição, perdulário.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

Lula/Haddad

Lula será o verdadeiro ministro da Fazenda no próximo governo, usando máscara de Fernando Haddad, invertendo o Haddad com máscara de Lula como candidato à Presidência em 2018. “O ministério tem autonomia, mas quem ganhou as eleições fui eu. Obviamente quero ter inserção nas decisões políticas e econômicas deste país”, declarou Lula (Estadão, 3/12, A2).

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

‘O silêncio’

Que maravilha a coluna de Ignácio de Loyola Brandão de domingo, O silêncio (Estadão, 4/12, C9). Os brasileiros, com seus ouvidos cansados de tantas ignomínias proferidas, agradecem o silêncio brochado do outrora autointitulado “imbrochável”.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

Estado de SP

Revisão necessária

Gostaria de me manifestar de maneira contrária à aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, do aumento dos vencimentos públicos do novo governador e de seus secretários. Esse aumento está alheio à realidade brasileira, pois vai contra a população paulista, que viveu as dificuldades enfrentadas pela pandemia de covid-19, e as suas consequências, ou seja, o desemprego, as falências, etc. Esse aumento deveria ser revisto.

Maurício C. Vasconcellos Filho

chatel150@gmail.com

Taubaté

*

Judiciário

Eliana Calmon

A Bíblia registra várias mulheres fortes, guardiãs da verdade, guerreiras contra as mazelas de seu tempo. Elas servem de norte e inspiram outras mulheres, como a jurista Eliana Calmon, a primeira mulher a desbravar o solo do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Os tempos começaram a mudar no Brasil. Em entrevista ao Estadão, esta dama em quem transparecem princípios e aflora a coragem, levanta a voz contra as mazelas do corporativismo em que se aferrolham juízes e, certamente, combaterá o bom combate (‘Judiciário está alheio à realidade brasileira’, 4/12, A10). Eliana recrimina, por exemplo, a volta do quinquênio – o aumento automático de 5% nos proventos de juízes –, que, somado a outros inúmeros penduricalhos, eleva os salários para muito além do que o teto da Constituição lhes permite. Não bastasse esse pecado mortal, ao custo do pão do pobre, pretendem reaver o pagamento retroativo por todos os anos trabalhados, o que fará sangrar os cofres púbicos em alguns bilhões de reais, que correrão tilintantes para o bolso dos senhores juízes. Quem sabe Eliana Calmon se alia a outros magistrados de igual estofo que recriminam tamanha injustiça – porque foge de todos os padrões da ética e da moral – e ganhem força nos arcanos do Judiciário, até darem por terra com este despropositado aumento de salários, que conclama juízes desonestos a continuar na saga do filhotismo, o jeitinho de arregimentar os seus (família e amigos) para o fausto banquete.

Antonio Bonival Camargo

bonival@camargoecamargo.adv.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

COMPROMISSO NACIONAL

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Estouro, protocolada no Senado Federal tende a ser aprovada, sem sobressaltos, pelos senadores e deputados federais. Além de o objetivo ter um alto dividendo (ou custo) político, a medida viabiliza promessas de campanha do governo eleito, ou seja, tem forte apelo popular. Ocorre, no entanto, que o texto tende a ser amenizado. O impacto total será menor e a validade, igualmente reduzida, o que é louvável e demonstra que o Congresso Nacional, embora negligente em muitas questões, ainda tem o mínimo de responsabilidade fiscal. Permitir ao novo governo o descontrole das contas públicas é flertar com o caos absoluto. Teríamos inflação galopante, dólar em alta e desemprego em massa. Permitir que as famílias tenham o mínimo de dignidade é um compromisso nacional, de Estado, e não mera conveniência política. A dívida pública tem de se manter equilibrada.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

A PRESSA DA FOME

A etapa atual do governo eleito é de organização. Reconstrução é a palavra de ordem após a destruição implementada pelo governo Jair Bolsonaro. Os grupos de transição têm essa consciência. Mesmo não remunerados, dedicam-se ao levantamento e à busca por soluções, inicialmente emergenciais. A agitação da campanha deu vez à organização pela governabilidade. PEC é medida emergencial para cessar urgentemente a continuidade da fome. Entre congressistas e fora do Congresso, há aqueles que defendem priorizar a dívida interna paga aos banqueiros e especuladores como os verdadeiros e únicos investimentos. Há, entretanto, eleitos que alegam a vida do cidadão e o combate à fome como o verdadeiro investimento. Nação é seu povo e, dizia Betinho, “a fome tem pressa”.

Antonio Negrão de Sá

negraosa1@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

JAIR BOLSONARO

Nunca foi tão propício aos nossos ouvidos o silêncio do presidente.

Robert Haller

São Paulo

*

POSTO IPIRANGA

São Paulo, um campeão em levar para o Estado patrimônios lucrativos de outro Estados, desta vez quer arrematar, da massa falida deixada pelo governo Bolsonaro, o posto Ipiranga Paulo Guedes. Mas desta vez vai se dar muito mal. Pois o tal posto está com as bombas emperradas, tanques vazios, cobertura furada e sem nenhum crédito na praça. Para o governador eleito, Tarcísio de Freitas, pagar essa que só pode ser uma promessa que deve estar sendo cobrada por Bolsonaro, vai custar muito caro ao Estado paulista.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

A IMPRENSA E OS POPULISTAS

Tanto Bolsonaro como Lula da Silva são populistas: o primeiro de direita e o segundo, de esquerda. Ambos não gostam da imprensa e tudo fazem ou fizeram para enfraquecê-la ou debilitá-la, seja com agressões, ameaças ou pressões, seja por meio de providências mascaradas, como é o caso de Lula que promete regular a mídia, ou seja: deseja controlar a imprensa usando a bandeira e subterfúgio da regulação da mídia. Entretanto, a imprensa continua sua luta, de forma individual e por meio da Associação Nacional de Jornais (ANJ), que tem tem sido eficaz lutadora pela liberdade de imprensa. No entanto, todos sabem que a imprensa é o pilar fundamental da democracia e que, quando ela cair, cai a democracia. Por isso, a nação que preza e quer a democracia precisa lutar pela sobrevivência da imprensa, inclusive com o apoio do povo.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

SAUDADE DA JUSTIÇA

Lendo a entrevista com a excelentíssima ministra Eliana Calmon (‘O Judiciário está alheio à realidade brasileira’, 5/12, A10), nos veio de imediato a perfectiva definição do inigualável Ruy Barbosa: “Saudade da justiça imparcial, exata, precisa. Que estava ao lado da lei. Porque o que faz a justiça é o ‘ser justo’. Tão simples e tão banal. Tão puro. Saudade da justiça pura, imaculada. Aquela que não olha a quem. A que não olha o bolso também. Que tanto faz quem dá mais, pode mais, fala mais. Saudade da justiça capaz”.

Fernando Geribello

fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

COISAS ESTRANHAS

Coisas extremamente estranhas estão acontecendo com a nossa Justiça nestes tempos obscuros, quando parece que um ser vindo das trevas se apoderou de um advogado hoje togado do nosso Supremo Tribunal Federal (STF) de antanho. Os poderes que essa criatura parece ter o faz apontar, julgar, impor penalidades, prender e até estipular multas, entre outras estranhezas. “Poderes” ditados por uma entidade e recebido não sabemos de onde. Porém, o que mais nos chama atenção é que esse togado tem preferências por um lado escolhido da nossa política. Interessante também é que outros tantos companheiros de toga, uns oito, estão hipnotizados por essa “pessoa”. Quem sabe o nosso Papa Francisco consiga exorcismá-lo e tudo voltará ao normal.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

*

RECONCILIAÇÃO NACIONAL

Devido a manifestações, a China flexibilizou suas severas restrições em relação à política covid zero e o Irã pelo menos disse que “cancelou” sua polícia moral e flexibilizou suas exigências em relação à vestimenta das mulheres. Que tal o nosso Judiciário flexibilizar a imposição de censura, que cria uma atmosfera profundamente antidemocrática (segundo alguns, até mesmo ditatorial e anticonstitucional) e que não ajuda em nada a reconciliação nacional tão necessária?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

AUTORIDADE DO VAR

A autoridade do VAR está ficando insuportável, principalmente para quem está no estádio. Se você estiver assistindo da sua casa, tem a ajuda dos comentaristas e narradores tentando fazer a leitura do que está acontecendo. O gol, comemoração máxima do futebol, não é mais gol de imediato, mas poderá ser gol. Nas regras de impedimento, a suposta mesma linha não existirá mais, vai depender muito das saliências e das complacências físicas dos jogadores, tamanha é a eficiência da apuração, sem erros. Dificilmente dois corpos vão ocupar o mesmo espaço... da linha, claro.

Arcangelo Sforcin Filho

despachante2121@gmail.com

São Paulo

*

COPA DE 2014

Projetos prometidos com alarde, a serem implementados nas proximidades de arenas construídas com recursos advindos, como esperado, dos bolsos do contribuinte, para atender as exigências da Fifa e abrilhantar a Copa do Mundo de 2014 no País e que visavam a acrescentar itens de lazer e realizações sociais para benefício da população após o torneio, praticamente não saíram do papel e, atualmente, muitos dos estádios não passam de tristes símbolos de práticas de corrupção alimentadas por autoridades envolvidas nas obras. Alguns, como, por exemplo, o icônico Maracanã, exibem hoje em seu entorno focos de distribuição de drogas e aumento de incidência de assaltos. Verificou-se também a emergência do fenômeno da gentrificação em regiões antes desvalorizadas, como Itaquera, provocando aumento nos preços dos aluguéis e na venda de imóveis, acompanhados de modificação do perfil social da região, com a exclusão compulsória de residentes mais pobres dos locais. Além do inesquecível 7 a 1 imposto pela Alemanha, alguma surpresa?

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

CIDADE ABANDONADA

Estamos sobrevivendo numa cidade completamente abandonada. Como frequentador da belíssima Sala São Paulo, sou obrigado a circular pela região central da cidade. Recentemente, eu e minha família ficamos abismados com a quantidade de lixo abandonada na Rua dos Timbiras. O volume é absurdo, ainda pior com toda a chuva que já está nos castigando, ou seja, entupimentos de bueiros e proliferação de insetos e pragas estão no radar. Será que ninguém viu aquele lixão a céu aberto? Temos alcaide, subprefeitura, secretários? Ou eles só estão pensando no próximo aumento salarial? Falando em chuvas, adivinhem se não temos diversos semáforos apagados ou piscando. Agora pensemos nos radares. Ah, esses continuam ativos e bem ativos, nos “flagrando” a 41, 51 ou 61 quilômetros por hora, na mal fadada indústria das multas. Aliás, ainda resta um pouco de asfalto nos buracos da cidade. Quem paga por nossos pneus, suspensões e outras peças danificadas? Para fechar, a cereja do bolo. Às 8h, há diversos postes com luzes acesas próximos de casa. Às 6h da tarde, há um fileira de postes apagados na minha rua, o que dá um sensação de verdadeira insegurança ao entrar ou sair do prédio, seja a pé ou de carro. Como diz o filosófo, é o rabo abanando o cachorro. Socorro.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

CENÁRIO MONTADO

Creio que trago uma pergunta que deve ser de milhares de outros cidadãos de São Paulo. Cruzo diariamente a Av. Santo Amaro e me pergunto do que se trata a obra que lá estão fazendo. Aliás, eu sei, já fui me informar. O cenário da obra está montado há algum tempo. Desvios, buracos, caos no trânsito, porém, dificilmente vemos gente trabalhando na obra. Coloco aqui uma proposta de pauta para os jornalistas investigativos: mudança de zoneamento dos bairros x adensamento mal planejado x obras públicas de fachada. Não será surpresa se, por trás da mudança de zoneamento que afeta toda a cidade, encontrarmos como consequência inúmeras construções de prédios de grandes construtoras. O adensamento em si não é uma má estratégia, mas só pode acontecer se houver estrutura como ruas de acesso e de escoamento. Obras com cenários montados só servem para justificar as ações das construtoras que adentram com grande avidez os bairros sem ter a mínima preocupação de como será a vida das pessoas depois. Caros jornalistas, investiguem.

Daniela Refinetti

drefinetti@gmail

São Paulo

*

ÁGUA E ESGOTO TRATADO

O Brasil precisa avançar na universalização de água e esgoto tratados. Se colocarmos no papel a economia que será feita com a diminuição de gastos (entre outros) com doenças de veiculação hídrica, veremos que essa intervenção é praticamente autossustentável. Além disso, o acesso à água e esgoto tratado impacta diretamente na diminuição da pobreza. De nada adianta à população pobre ter três refeições diárias se a água consumida é infectada e o esgoto produzido, não tratado.

João Israel Neiva

jneiva@uol.com.br

Cabo Frio (RJ)

*

RACIONALIZAR O USO DA ÁGUA

A água cai do céu, de graça, é só abrir a torneira e ela jorra à vontade. O Brasil é o país mais rico do mundo em recursos hídricos, ninguém nunca se preocupou muito com água no País exceto no semiárido nordestino ou quando ocorrem as enchentes. Esse cenário já começou a mudar radicalmente. A Região Sul do País enfrentou racionamento de água prolongado, o Pantanal não alaga mais e o Cerrado, berço das águas brasileiras, também começou a secar. O crescimento desordenado do agronegócio é o responsável pelo país estar secando. O volume de água usado hoje pelo país na agricultura e na pecuária é insustentável. O Brasil precisa racionalizar o uso da água no agronegócio, buscar alternativas para a monocultura de grãos baratos e para a pecuária de baixa produtividade. O Brasil deve liderar o mundo no combate às mudanças climáticas, proteger e recuperar suas florestas. O mundo espera que o Brasil comece a demonstrar algum sinal de inteligência ambiental o mais rápido possível.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ENERGIA LIMPA

O editorial Uma conta insustentável (5/12, A3) entende a isenção da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (Tusd), o custo do sistema, por 30 anos para os produtores domésticos de energia limpa como um subsídio rateado entre os demais consumidores, onerando justamente os mais carentes. Isso de fato ocorreria se a isenção da Tusd ficasse com o sistema elétrico. No entanto, a não cobrança da Tusd ao investidor em energia limpa, aumentando sua participação na matriz energética com a consequente redução da geração por fontes poluidoras, não ocorreria sem estímulos. Em vista disso, a isenção da Tusd na geração particular deve ser sim bancada pelo governo, noves fora a demagogia, recaindo portanto sobre toda a sociedade beneficiária. Isso é igualmente válido para qualquer geração por fontes limpas, tanto para consumo doméstico como para consumo industrial. Quanto ao passivo social da diferença de renda, deve ser resolvido através da progressividade tributária e não por disfarçadas vias indiretas como no caso da geração de energia limpa, essa, sim, um ativo social.

Alberto Mac Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos