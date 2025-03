Donald Trump

Escalando

Congressistas republicanos riram quando Donald Trump disse, em discurso no Congresso dos EUA na terça-feira, que anexará a Groenlândia “de um jeito ou de outro”. Está claro, pois, que inclusive o uso do poderio militar americano poderá ser necessário, mas o objetivo será alcançado. Isso tem tudo para não acabar bem. E o mesmo poderá acontecer com o Canal do Panamá, que pode vir a ser totalmente controlado pelos americanos. Mas as reações a Trump até agora são tímidas, e ele escala livremente. É claro que tarifas em retaliação aos tarifaços de Trump têm seu papel, mas já estão precificadas nos cálculos americanos.

Ademir Valezi

São Paulo

*

Congresso Nacional

Imposto de Renda

A notícia sobre a divisão do Congresso Nacional a respeito da mudança no Imposto de Renda (Estadão, 4/3, B4) evidencia uma triste realidade: o mesmo Parlamento que aprovou, na véspera do carnaval, um aumento de 22,19% no auxílio-alimentação dos seus funcionários agora hesita em tributar os mais ricos para compensar a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais. Se considerarmos rico no Brasil quem ganha acima de R$ 27 mil mensais, creio que grande parte dos nossos políticos se encaixa nessa categoria. Fica claro que muitos desconhecem – ou ignoram – os princípios de proporcionalidade e progressividade tributária (quem ganha mais precisa contribuir mais), protegendo seus privilégios enquanto a maioria da população luta para sobreviver com um salário mínimo, equivalente ao valor do auxílio-alimentação dos servidores do Senado. O argumento da fuga de investimentos não convence. O que realmente pode fugir são os esquemas que há anos exploram o trabalho do povo. Corrigir essa distorção é dever dos políticos. Resta saber se agirão pelo bem comum ou apenas por interesses próprios.

Gilberto Oliveira

Cotia

*

Educação

Superar a desigualdade

Sobre o editorial O copo meio vazio da educação (Estadão, 4/3, A3), que está muito bem fundamentado em dados estatísticos irrefutáveis, eu destaco o trecho final, que deveria ser lido por todos os nossos políticos e até transformar-se numa campanha deste jornal: “Ou seja, gasta-se muito em ensino superior, onde se concentram os brasileiros com melhor poder aquisitivo, e pouco em educação básica, onde estão todas as crianças do País, ricas e pobres”. Realmente, é preciso investir em escolas de base que formem os cidadãos do amanhã com civismo, sem ranços ideológicos e com horizonte para uma pátria livre, democrática e soberana.

Ruyrillo Pedro de Magalhães

Campinas

*

Oscar 2025

Cinema com coragem

Cumprimento o Estadão pelo editorial Um Oscar para a coragem (3/3, A3). Um texto claro, bonito, que ressalta a importância do prêmio merecidamente recebido por nós, brasileiros, pelas mãos do brilhante Walter Salles e graças, especialmente, ao maravilhoso trabalho da nossa querida Fernanda Torres. Como ressalta o editorial, o filme retrata uma família feliz que é destroçada depois que o Estado brasileiro sequestra, tortura e mata o pai, durante as trevas da ditadura militar. Cinco milhões de brasileiros já o assistiram ao filme, mas 200 milhões deveriam vê-lo. Infelizmente, há quem diga ser patriota mas não ter tempo para assistir a filmes. Compreensível. Tramar contra a Pátria parece requerer muito tempo, talvez uma vida inteira de dedicação.

Fernando Pirró

São Paulo

*

Affonso Romano de Sant’Anna

1937-2025

Foi-se, na terça-feira (4/3), Affonso Romano de Sant’Anna, algumas semanas depois da morte de sua Marina Colasanti. Em abril de 1984, inauguramos em São Paulo um escritório da Anistia Internacional. Pioneiro no País. Na madrugada seguinte, aquele espaço na Vila Madalena foi invadido, saqueado e incendiado. Queimaram o que não roubaram, no meio a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não nos intimidaram. Antes, buscamos um perfil ainda mais alto. Mobilizamos intelectuais, artistas, democratas de vários partidos. Entre elas e eles, Affonso, que nos ofereceu o poema O torturado e seu torturador, tão forte. Ele veio a São Paulo especialmente para a leitura num evento na PUC. Valeu, poeta. Vá em paz.

Carlos A. Idoeta

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VEXAME

Quer dizer então que a única preocupação desse governo é como resolver a baixa popularidade do presidente Lula, sempre visando as eleições de 2026, e o País, com seus infindáveis problemas que se lixe? O marqueteiro que chefia a comunicação do governo nas rádios e TV ainda não percebeu que colocar a figura de Lula na TV, só falando abobrinhas, agrava ainda mais a situação. É que hoje, a maior parte do eleitor brasileiro não aceita Lula dizendo sempre as mesmas mentiras. Para 2026 o melhor é a aposentadoria do que o vexame.

Mario Miguel

Jundiaí

*

FRAQUEZA

Com a indicação de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais pelo presidente Lula, fica mais evidente a fraqueza do ministro Fernando Haddad, como bem já disse Gilberto Kassab.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

PÉ-DE-MEIA

Fiquei encantada ao saber do mais recente mimo com que o governo presenteou seus, digamos, colaboradores. Depois das gravatas do Supremo Tribunal Federal (STF) e dos bonés com palavras de ordem, pares de meias foram distribuídos aos parlamentares na divulgação do programa Pé-de-Meia. Que fofo.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

TV POR ASSINATURA

Os canais Disney deixaram de ser exibidos pela TV paga em 28/2/2025. Há três anos a Disney comunicou esse encerramento. Não foi uma coisa repentina. Foi planejada. Quem não se planejou foram as TV’s pagas do Brasil. Continuam cobrando o mesmo valor mensal. Deveriam descontar o valor referente aos canais Disney que não são mais exibidos. Se você não está mais oferecendo um produto, deve diminuir o valor da mensalidade. É o óbvio. Mas estamos no Brasil. As operadoras dão as desculpas mais ridículas e esfarrapadas. O órgão fiscalizador do setor deveria intervir obrigando as operadoras a descontarem da mensalidade o valor correspondente aos canais da Disney. Mas como disse, estamos no Brasil. A tunga é livre.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

*

INCENDIÁRIOS DE SEUS TEMPOS

Trump, em seu retorno à presidência, age de maneira similar ao reacender tensões políticas e internacionais. Assim como Nero tocava sua lira enquanto Roma ardia, Trump mantém um discurso inflamado enquanto promove políticas que desafiam a estabilidade global. Seu ultimato ao Hamas e a imposição de tarifas protecionistas ecoam a impulsividade e o desejo de dominação de Nero, criando um cenário onde a ordem pode ser sacrificada pela própria glória. Mais do que isso, Trump quebrou precedentes ao atacar agressivamente um líder estrangeiro em plena visita à Casa Branca, algo inédito na história dos Estados Unidos. Assim como Nero humilhava seus opositores publicamente, Trump expôs e desestabilizou um chefe de Estado diante das câmeras, ampliando sua postura confrontadora e imprevisível. Enquanto Roma queimava sob o olhar de Nero, o mundo observa Trump reacender as chamas da polarização, provando que, em política, alguns líderes preferem assistir ao caos a apagá-lo.

André Fandiño Landeira

Rio de Janeiro

*

INSANIDADE MENTAL

O que um ser humano como o ditador Nicolás Maduro, da Venezuela, tem de prazer em manter grande parte de seu povo abaixo da linha de pobreza, agindo com violência a quem discorda? Prestígio em seu país já foi demonstrado nas eleições que não tem, internacionalmente só tem apoio de alguns líderes com o seu perfil. Na verdade, a história mostra que políticos iguais a ele tinham algum tipo de insanidade mental.

Luiz Frid

São Paulo

*

DAVI E GOLIAS

Embate como o de 28/2/2025, só na Bíblia, entre o pequeno Davi e o gigante. Os ucranianos saberão ser agradecidos a seu presidente.

Lilia Hoffmann

São Paulo

*

ERRO INFANTIL

Ainda prefiro Donald Trump a Joe Biden, pois o presidente dos Estados Unidos não pode ser um homem fraco e apagado, diante da importância da presença americana no mundo, visto que a polícia global, a Organização das Nações Unidas (ONU), é frouxa e medrosa. Porém, Trump está longe de ser um bom presidente. Falta-lhe o conteúdo e a educação de alguém como Ronald Reagan ou Barack Obama. E brigar com Zelenski foi um erro absurdamente infantil. Quem ganha com isso é Vladimir Putin.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

*

SOBRA

Donald Trump não transige com sua vocação mercantilista. Para ajudar a Ucrânia a acabar com o conflito não se fez de rogado. Quer ser ressarcido dos milhões de dólares que os EUA já despejaram na guerra. Para tanto, propõe a exploração pelos americanos dos minerais raros que existem no subsolo daquele país. Não dá para adivinhar quais foram as tratativas do republicano com o russo Vladimir Putin, porque as falas foram a portas fechadas. Mas tudo leva a crer que tramaram contra Volodimir Zelenski. Como se sabe, o presidente americano não dá ponto sem nó, e a hipótese mais provável é que o território ucraniano já está dividido: Putin fica com a área já ocupada e Trump se apropria da riqueza de suas terras. E ao pobre e frágil Zelenski só restará uma opção: ficar com a sobra para não ter que entregar a rapadura com palha e tudo. É isso ou nada.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

*

ÚNICO CAMINHO

Deus no comando (Estadão, 3/3, A5). Com certeza o texto tem um propósito de Deus para atingir diretamente os que ainda duvidam que Ele existe, e é verdadeiro. E o único caminho.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo