EUA

Corrida à Casa Branca

A Suprema Corte dos EUA julgou por unanimidade que, de acordo com a Seção 3 da 14.ª Emenda da Constituição, apenas o Congresso tem competência para impedir um candidato de disputar a presidência do país. Portanto, o Executivo federal está fora do alcance do poder estadual. Entretanto, segue respeitada a autonomia dos Estados para aplicar a inelegibilidade no âmbito estadual em relação às demais disputas eleitorais. As paixões políticas a favor ou contra Donald Trump não interferiram no resultado do julgamento, diante da concordância de todos os juízes, mas seguirão fortes até o resultado da eleição de novembro nos EUA.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

Campinas

*

Trump candidato

Donald Trump, após tentar uma insurreição antidemocracia, para desacreditar a eleição de Joe Biden, incentivando a invasão do Congresso por um bando de arruaceiros, com a morte de cinco pessoas, voltará a ser candidato à presidência, com a aprovação da Suprema Corte de Justiça. Uma vergonha!

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

‘Tempus Veritatis’

História mapeada

Ex-chefe do Exército endossa suspeita sobre o papel de Bolsonaro em trama (Estadão, 5/3, A6). A história da tentativa de golpe contra a democracia brasileira, que desencadeou os ataques à sede dos Três Poderes em janeiro de 2023, está toda mapeada. Já se sabe quem foi a favor, quem foi contra e quem ficou em cima do muro. Resta, agora, condenar e punir, na forma da lei, os mentores e os que comandariam a ditadura assim implantada. É o único remédio capaz de extirpar este câncer que sempre rondou o corpo daqueles que nada aprenderam com os tenebrosos idos de 1964.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

Sem esculachar

Ao ouvir o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), comentar, em evento na PUC-SP, sobre o “papelão” do militares quando chamados a colaborar com a organização das eleições de 2022 no Brasil, não tem como não relacionar sua fala com a reclamação de um criminoso famoso no Rio de Janeiro, quando finalmente capturado. Dirigindo-se ao delegado que o conduzia, disse: “Doutor, pode prender, mas não esculacha”. A grandeza de uma autoridade está relacionada com a sua postura – particularmente, de respeito – diante do criminoso sob sua custódia. Embora não mereça, o Exército brasileiro deve ser poupado – não seus integrantes e oficiais envolvidos na patacoada golpista. Haveremos de mantê-lo íntegro e submisso ao poder civil.

Noel Gonçalves Cerqueira

noelcerqueira@gmail.com

Jacarezinho (PR)

*

Justiça e política

Em evento na PUC-SP, Luís Roberto Barroso, célebre pelo “perdeu, Mané, não amola”, criticou a politização das Forças Armadas. Já quanto à politização do STF, a habitual verborragia dos membros da Corte foi substituída nessa preciosa hora por um silêncio sepulcral, conveniente e conivente. Parodiando um personagem da Escolinha do Professor Raimundo, ministro, “não me faça te pegar nojo”.

Renato Otto Ortlepp

renatotto@hotmail.com

São Paulo

*

Guerra em Gaza

A gratidão do Hamas

Um dos líderes da organização terrorista agradeceu e disse que se sentiu honrado pelas recentes palavras do presidente Lula (Estadão, 5/3). Na verborragia megalômana desse tipo de honraria, o Brasil recebe os perdigotos.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

Perguntas ao Hamas

Se é verdade que perguntar não ofende, pergunto aos integrantes do Hamas: hoje eles desejam um cessar-fogo, mas o que tinham contra o que vigorava no dia 6 de outubro de 2023? Em que, além de túneis e armamentos pesados, eles usaram os milhões de dólares que jorraram para dentro de Gaza em anos recentes? O que fizeram pelo povo de Gaza, além de usá-lo como escudo humano? Por que, há cinco meses, só ouvimos frias estatísticas de mortos palestinos, sem nenhuma manifestação de pesar do Hamas? O objetivo do grupo continua sendo, como sempre foi, matar o maior número de judeus (e, depois, de cristãos)?

Elio Luiz Mauer

eliomauer@gmail.com

Curitiba

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘SESSENTA ANOS DO REGIME MILITAR

Com um ligeiro atraso de 60 anos, Lula disse que não quer ficar remoendo o passado dos idos de 1964, início dos anos de chumbo, quando vivíamos sob o regime militar, no que foi apoiado pelo senador Hamilton Mourão. Período de 21 anos, 1964 a 1985, odiado por muitos e venerado por outros, em que, ainda hoje, existem muitas controvérsias a respeito da tomada do poder pelos militares. Portanto, já passava da hora de dar um basta nesse assunto, mas duvido que vá cessar, pois as declarações do presidente não agradaram movimentos de esquerda. Se foi necessário mais de meio século para se “tentar” colocar uma pedra em cima do episódio da ditadura militar, acredito que os infaustos acontecimentos de janeiro de 2023, repletos de polêmicas e mistérios, também ficarão em “cartaz” por muitas temporadas.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

GOLPE DE ESTADO

No próximo dia primeiro de abril, o golpe militar de 1964 estará completando 60 anos. Democratas de todo o Brasil vão lembrar o triste golpe de Estado, fazendo uma marcha inversa à que o general Mourão Filho fez, há 60 anos, descendo com sua tropa e tanques, de Juiz de Fora, Minas Gerais, até o Rio de Janeiro. Os 180 quilômetros serão percorridos do Rio para Juiz de Fora pela “Marcha da Democracia”.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

AGONIA DO EXÉRCITO

Depoimento de general é visto como ‘tiro de misericórdia’ em Bolsonaro e o fim da agonia do Exército (Estado, 4/3). O general Marco Antonio Freire Gomes participou efetivamente das reuniões que supostamente articulariam um golpe e, ao que tudo indica, como Joaquim Silvério dos Reis, “traiu o movimento” e todos os participantes, abandonando o barco quando começou a “fazer água”. Fosse homem digno e confiável, deveria, desde o primeiro momento, ter se negado a participar da discussão da “minuta do golpe”, bem como das reuniões no Palácio do Planalto. Discordo de Marcelo Godoy quando afirma “ser o fim da agonia do Exército”. Muito pelo contrário. Nada mais constrangedor para a instituição do que constatar que conta em suas fileiras com um general de caráter duvidoso.

Maurilio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

JAIR BOLSONARO

“Amigos, amigos, Exército à parte”: ditado para o ex-presidente.

Carlos Gaspar

carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

CONJUNTO DA OBRA

Como bem disse Eliane Cantanhêde (Estado, 5/3, A9), o conjunto da obra de Jair Bolsonaro o condena. Suas não obras, também. O curioso, para não dizer estarrecedor, é ele conseguir ainda tantos adeptos, como mostrou a manifestação na Paulista. Definitivamente, uma parte expressiva da sociedade está doente, equivocada ou ludibriada.

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

ESTUPIDEZ ASSISTIDA

Interessante os comentários referentes a uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva referindo-se à estupidez que o primeiro-ministro de Israel está fazendo ao povo de Gaza, enquanto essas mesmas pessoas assistiam de camarote à estupidez que o inelegível praticou nos quatro anos que desgovernou nosso país.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

DONALD TRUMP

É incrível que os Estados Unidos estejam caminhando para levar Donald Trump de volta à presidência da República. Trump sempre foi um notório picareta, agora devidamente condenado pelas tantas fraudes que cometeu por décadas. Trump foi negacionista na pandemia, ignora o aquecimento global, vai apoiar a Rússia contra a Ucrânia, pretende acabar com a legislação ambiental americana, vai taxar as energias limpas e subsidiar as grandes petroleiras. Trump de volta ao poder será catastrófico para o planeta, para a América e em especial para as mulheres, que terão que lidar com um agressor sexual no cargo mais poderoso do planeta.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ELEIÇÕES AMERICANAS

Decisão da Corte Suprema dos EUA surpreende o mundo quando libera Donald Trump para disputar a eleição deste ano para a Casa Branca. Por unanimidade os membros da Corte rejeitaram parecer de 36 Estados pela inelegibilidade do ex-presidente, e não entenderam ser um ato de insurreição a invasão do Capitólio pela milícia criminosa de Trump, ocorrida em 6 de janeiro de 2021. Se confirmada nas prévias a candidatura de Donald Trump, o atual mandatário da Casa Branca, Joe Biden, independentemente do bom andamento da economia americana, vai precisar convencer o eleitor dos EUA de que Trump não passa de um impostor. E resolver urgentemente a suspensão dos ataques de Israel contra a Faixa de Gaza, que já matou mais de 30 mil palestinos (maioria de inocentes) e outras centenas de milhares sem alimentos, medicamentos, etc., num caos humanitário inadmissível.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

AMEAÇA DE TERRORISMO

Conforme noticiado: terroristas do Hezbollah recrutam brasileiros para promover ataques contra a comunidade judaica no Brasil. Felizmente a polícia novamente atuou para impedir a concretização dos ataques. Tudo isso levanta preocupações concretas sobre os riscos do terrorismo islamita no País. Como essa organização terrorista é apoiada e financiada pelo Irã, com quem o Brasil de Lula está intimamente alinhado, não seria o caso de pedir aos nossos “amigos” iranianos que intercedam junto ao Hezbollah para que parem de fomentar atentados por aqui e deixem o Brasil em paz?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

‘VÍRUS DA LIBERDADE’

Os russos, contaminados há décadas pelo vírus da liberdade (Estado, 5/3, A3), mais uma vez protestam contra a morte misteriosa de Alexei Navalni, o líder que assumiu posições corajosas contra Vladimir Putin e seu governo ditatorial de 24 anos seguidos. Mas Lula da Silva faz questão de ignorar os malfeitos de ditadores cruéis como Putin, Nicolás Maduro e outros tantos, levando incautos a conclusões absurdas sobre os brasileiros, que detestam ditadores e ditaduras. Lula está levando para todo o planeta pensamentos e mensagens que não são do agrado dos brasileiros. Então, os brasileiros levam ao conhecimento do planeta que o Brasil possui 150 milhões de eleitores. Somente 60 milhões votaram nele. Os 90 milhões restantes não o apoiam. Ou pode até ser que uns milhões a mais possam ser incluídos no veto ao demiurgo de Garanhuns?

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

ABORTO NA CONSTITUIÇÃO

A França é o primeiro país do mundo a colocar o aborto na Constituição. Essa postura certamente irá influenciar daqui em diante outras nações a fazerem o mesmo em seus territórios, tal a influência que a nação francesa exerce em quase todos os continentes por terem os maiores pensadores e intelectuais de nossa cultura histórica, como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

VAGAS ESPECIAIS EM UNIVERSIDADES

O editorial O absurdo tribunal racial (5/3, A3) é irretocável no que diz, mas não mostra a outra face da moeda. Há um grande número de estudantes que “ultrapassam pelo acostamento”, ou seja, declaram-se pardos ou negros para facilitar a obtenção de uma vaga num curso universitário. Sou da opinião de que abrir vagas especiais para aqueles grupos é um grande erro. Além de também ser uma forma de discriminação, é equivalente a querer tratar um galho da árvore quando o problema está na raiz. A solução é disponibilizar a essas classes um ensino de qualidade desde os primeiros anos. Infelizmente, isso parece não interessar à classe política.

Luciano Nogueira

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

TRIBUNAL RACIAL

Para ser admitido na icônica Universidade de São Paulo (USP), além de passar no concorrido e tradicional vestibular de conhecimentos gerais, um candidato deve também ser submetido pela avaliação racialista das polêmicas bancas de heteroidentificação para ser identificado em oitivas presenciais ou virtuais em sua autodeclaração como preto ou pardo, a fim de preencher o sistema de cotas adotado desde 2004. Grosso modo, esse tribunal racial evoca os tempos da 2.ª Guerra Mundial, quando pessoas eram separadas e condenadas à morte simplesmente por não serem arianas.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

LEIS DE TRÂNSITO PARA BICICLETAS

Observo que as bicicletas que trafegam pelas ruas do Rio de Janeiro não obedecem às leis de trânsito. É bicicleta que avança o sinal, anda na contramão, na calçada, na praça. Nunca presenciei sequer uma apreensão, multa ou advertência vindas das autoridades. Sei, sim, de acidentes com bicicletas que levaram os atropelados à invalidez e à morte. E olha que são durante o dia. Para piorar a situação, inventaram ainda essa tal da bicicleta elétrica. Marcelo Crivella tinha razão quando disse que o Rio é uma grande esculhambação..

Marcelo de Lima Araújo

marcelodelimaaraujo@yahoo.com.br

Rio de Janeiro